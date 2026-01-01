公證是什麼？對一般民眾來說，聽到公證可能馬上先想到公證結婚，但事實上公證的意義遠比公證結��婚要大得許多，甚至還有專門在執行公證業務的職位：公證人。到底什麼是公證與公證人？法院公證流程怎麼走？如果想要辦理公證，律師公證費用又該如何計算？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！