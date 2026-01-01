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都更是什麼？除了公辦都更，民眾可以重建老屋嗎？都更條件有哪些？怎麼談？重建、整建或維護可申請什麼都更獎勵或補助？詳細表格與都市更新流程圖，包你5分鐘看完精華秒懂！
頂樓加蓋不論是在哪個縣市都是很常見的違章建築，頂加所有權是屬於最高層住戶嗎？頂樓加蓋所有權是誰的呢？頂樓加蓋可以申請合法嗎？鄰居頂樓加蓋要怎麼檢舉？讓律師在本文一一幫你解答！
樓上漏水是公寓大樓的居民會遇到的問題，不過樓下漏水一定是樓上的問題嗎？我可以要求進鄰居家檢查嗎？協調不順利，甚至還起了衝突，樓上漏水不處理如何提告？本文讓律師帶你了解，如有問題文末也有提供免費法律諮詢！
代書費用行情每家都不同，若想請代書協助買／賣房或土地，那房屋買賣代書費或農地過戶代書費用，究竟誰出才合理？找過戶代書有什麼幫助？律師統整出2024年最新代書行情費用及服務項目，另外加碼解說代書過戶流程的辦理細節，讓民眾找代書更透明，若有其他問題，歡迎點擊文末免費法律諮詢按鈕詢問唷！
危老重建對屋齡已逾30年的住戶來說是一大福音，不過自己的房子有沒有符合「危老」的條件，政府給出的危老獎勵是什麼？申請送審的案件越來越多，我也要跟上嗎？有沒有危老重建缺點需要考量？本文讓律師一次告訴你！
違建雖已制定許多法規，但違章建築數量仍然越來越多，沒有多大改善。要如何違建檢舉、違建查詢，自己住宅的既存違建有辦法申請合法嗎？本篇文章讓律師幫你釐清問題，若有需要也可以使用文末免費法律諮詢。
法拍屋是民眾找尋便宜房屋的好選擇，但你知道法拍屋與金拍銀拍屋有什麼不同嗎？想要做法拍屋查詢時可以去哪個網站呢？法拍屋怎麼買？法拍屋風險高嗎？如果想要找法拍屋代標又該怎麼做？本文就讓律師一次告訴你法拍屋流標查詢和法拍土地風險，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
公證是什麼？對一般民眾來說，聽到公證可能馬上先想到公證結婚，但事實上公證的意義遠比公證結��婚要大得許多，甚至還有專門在執行公證業務的職位：公證人。到底什麼是公證與公證人？法院公證流程怎麼走？如果想要辦理公證，律師公證費用又該如何計算？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
管委會是台灣為了因應居住環境上的自治所設計的管理組織。但如果我們今天不想要設立管理委員會是可以的嗎？設立後管委會權限有哪些？居民不滿或管委會違法的情況下又該如何推翻管委會決議呢？若懷疑管委會違法，如何控告管委會？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
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