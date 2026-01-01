所有欠錢不還 / 金融犯罪文章
金融犯罪
金融犯罪，也被稱為經濟犯罪，涵蓋了在金融和經濟領域中發生的各種違反相關法律和規範的非法行為。這類犯罪行為多樣，包括但不限於詐騙、醫療欺詐、內線交易、保險欺詐、盜竊、信任騙局、逃稅、賄賂、侵吞、身份盜竊、洗錢，以及偽造文書、生產假幣和冒牌貨。這些犯罪行為可以由個人、法人實體，甚至是有組織的犯罪集團所實施。
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
強制執行
拿到支付命令確定證明書、本票裁定或是確定判決之後，下個步驟便是「強制執行」！關於強制執行程序、強制執行費用、強制執行聲請狀以及強制執行需要的時間，都可以在這邊找到答案！
2026年債權憑證不可不知的事！律師用這則案例講給你聽！
債權憑證是債權人討債時不可或缺的重要文件，但是要如何取得債權憑證？債權憑證時效怎麼辦？債權憑證換發怎麼進行？律師將於這篇分享網路上常見的債權憑證查詢常見內容，比如債權憑證時效與聲請流程。如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
強制執行怎麼做最有效？步驟、費用、查詢3點就搞定！
強制執行是面對債務人欠錢不還時最合法、有力的討債手段！但是要怎麼聲請強制執行？強制執行程序所耗的時間、費用究竟划不划算？支付命令與強制執行之間的差別在哪？自己被強制執行如何查詢？網路上針對強制執行查詢與強制執行流程的問題，律師在這篇通通幫你整理好了！
假扣押
害怕對方在判決確定之前就把財產全部搬運走，如果真的傻傻等到判決確定，他就兩手一攤擺明沒有錢還......這時就會需要假扣押來協助！這邊將會提供您關於假扣押程序、假扣押聲請狀怎麼寫以及假扣押擔保金等等，與假扣押相關的說明！
假扣押是什麼？這篇對付債務人脫產、逼還錢很有效！
假扣押、假處分、假執行傻傻分不清？要防債務人脫產，先搞懂假扣押意思再行動！讓律師講解�假扣押聲請條件給你聽，告訴你假扣押擔保金要付多少、怎麼付，接著再教你如何進行假扣押程序，透過法律取回你該有的權益！
本票裁定
拿到本票、到期日已經到了，接下來便要進行本票裁定的程序了，那麼本票裁定流程是什麼？本票裁定需要費用嗎？如果對方提本票裁定抗告可以怎麼做？如果您面臨可能需要進行本票裁定的情境，請一定要好好把握您的權利！
本票裁定是什麼？如何辦理才能保證借錢沒煩惱？
本票裁定費用多少？本票裁定怎麼聲請？具體流程是什麼呢？關於本票裁定問題，律師在這篇幫你做了詳盡整理，快來看下去吧！如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
支付命令
支付命令是近幾年在討債時常會用到的法律手段，名字聽起來抽象，實際上支付命令申請流程要怎麼進行呢��？或是您如果收到支付命令，上面的敘述與現實狀況不符時，要怎麼提出異議呢？這邊將告訴您關於支付命令的大小事！
支付命令如何聲請？內附最詳盡流程，讓你一秒懂「追錢」！
支付命令因為其快又便宜的特點得人所愛，但是你知道怎麼聲請支付命令嗎？其具體效力又是如何呢？網上關於支付命令查詢的內容很多，但哪些才能快速掌握重點呢？律師在這篇幫你整理出精華，幫助你更快了解支付命令！
支付命令異議狀怎麼寫？文內範本絕對讓你一眼便懂寫！
收到支付命令於20日內可向法院提出異議，但是要如何提出異議？提出異議就沒事了嗎？關於收到支付命令後的幾個煩惱，律師將在這邊幫您解惑，讓您更快找到解決方法，不再感到苦惱！如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
利息��計算
借錢出去，想要多拿一點當利息也是非常合情合理的，借錢利息怎麼算才合法？有2件一定要注意的事項！如果對方有遲未還錢的狀況，遲延利息怎麼討才對？提供利息計算的方法給您參考！
重利罪告訴乃論構成要件是什麼？重利罪和解可以嗎？
重利罪是告訴乃論，但是重利罪構成要件是什麼？重利罪關多久？重利罪和解可以嗎？關於重利罪的構成要件與刑責等內容，律師將於這篇分享，如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
本票
「本票不要亂簽！」但真正重要的是，在簽本票之前，要先了解本票寫法是什麼，怎麼寫才會有效力！推薦您在寫本票之前，先透過下面文章初步了解本票是什麼、簽本票的注意事項！
支票兌現一覽表！一文看懂支票兌現時間和領支票流程！
支票是常見於日常生活中的支付方法，律師將於這篇分享關於支票的重要訊息，比如支票兌現重點、支票兌現時間，或是支票兌現流程等內容……如果還有疑惑，文末還有免費法律諮詢服務提供參考。
本票怎麼寫才有效？資深律師提供本票寫法3要點和範本下載
本票寫法有什麼格式？怎麼寫才正確？本票蓋手印有法律效力嗎？趕快到文章內下載法律010的免費本票範本圖，讓律師一步步教你本票正確寫法，也提醒簽本票注意事項、期限多久，以及到底該簽名、蓋章還是蓋手印！
借據
許多人在借錢之前雖然知道要寫借據，但不知道該怎麼寫才會真正具有法律效力，這邊提供借據範本讓您參考借據怎麼寫！也提供借據免費下載的服務，讓您不用再煩惱借據哪裡買！
借據怎麼寫才有法律效力？ 律師給你2026借據範本下載
借據怎麼��寫才能避免借據無效？有法律效力的專業借據哪裡下載？萬一錢借出去了但沒有簽借據該怎麼處理？可以補簽借據嗎？讓專業律師教你怎麼利用借據把錢要回來，文章內也提供專業借據寫法教學，讓金錢借貸安心有保障！
附存證信函範例！3分鐘秒懂存證信函書寫4大重點！
存證信函是什麼？，收到存證信函怎麼辦？寫存證信函費用多少？有存證信函範例嗎？存證信函不理會會怎樣嗎？律師將於這篇解答這些關於存證信函的問題，並釐清存證信函的常見疑惑，比如存證信函怎麼寫、怎麼寄與怎麼應對，如果還有問題，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
借據簽完之後，要怎麼把錢要回來？借據時效多久？
若有天拿借據追討時，對方就是不還錢，要付諸什麼法律行動才能把錢要回來？借據時效究竟怎麼計算？超過民法規定的15年還能討回嗎？律師提醒你，在提出訴訟前可以先試試看下面這些方式。如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。