支付命令如何聲請？內附最詳盡流程，讓你一秒懂「追錢」！

支付命令因為其快又便宜的特點得人所愛，但是你知道怎麼聲請支付命令嗎？其具體效力又是如何呢？網上關於支付命令查詢的內容很多，但哪些才能快速掌握重點呢？律師在這篇幫你整理出精華，幫助你更快了解支付命令！