新型冠狀病毒（武漢肺炎）截至3/26，已有252人確診。確診人數與日俱增，人人自危。如果勞工為了防疫，不論是自主健康管理或照顧家人，可能需要請防疫隔離假，那在武漢肺炎這段期間請防疫隔離假該怎麼請？薪水又該怎麼算？律師這篇將解答你的疑惑，如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。