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根據勞基法規定，雇主不得拒絕員工請喪假。然而，喪假在勞基法中還有哪些規定？喪假天數有幾天？哪些親戚過世可以請喪假？需要什麼證明？喪假幾天內要請完？請喪假會扣薪嗎？資深勞資律師將於本文與您分享勞工、教師與公務員請喪假的規定！
「育嬰假留職停薪」是剛生完孩子的媽媽最常使用的請假方式，但是育嬰假有薪水嗎？育嬰留停可以多久？爸爸也可以請育嬰假嗎？老闆可以拒絕育嬰假的申請嗎？有關育嬰假勞基法內容、育嬰假規定，律師將於這篇與您分享！
家庭照顧假也算是勞工的權益，想了解勞基法家庭照顧假證明給什麼，但為什麼勞基法裡找不到法條規範？想請假但被條件、薪資、天數計算搞得霧煞煞，到底家庭照顧假怎麼請？勞工家庭照顧假規定與公務員家庭照顧假又有什麼差別？讓律師來解答！
事假是每個勞工都聽過的假別，但你知道一年最多能請多少天事假嗎？依照勞基法規定請事假扣薪要扣多少？會不會影響全勤？老闆可以要求提出事假證明嗎？事假的法律規定律師通通在本文中幫你整理好了！
你領過全勤獎金嗎？你被扣過全勤獎金嗎？你有想過自己被扣全勤獎金合理嗎？資深律師這篇文章介紹全勤獎金的合法扣發條件，有些時候即便請假，依據勞基法，雇主也不能扣全勤獎金！
病假是勞工很常遇到的假別，但病假可以請幾天？請病假需不需要提出病假證明？勞工請病假扣薪多少？病假會扣全勤嗎？本篇集結勞工最想知道的病假資訊，快看過來，律師用3分鐘解答你的疑惑！
新型冠狀病毒（武漢肺炎）截至3/26，已有252人確診。確診人數與日俱增，人人自危。如果勞工為了防疫，不論是自主健康管理或照顧家人，可能需要請防疫隔離假，那在武漢肺炎這段期間請防疫隔離假該怎麼請？薪水又該怎麼算？律師這篇將解答你的疑惑，如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
生理假是女性勞工的福音，但生理假有什麼條件限制？生理假可以請半天嗎？請生理假要不要提供證明？當然還會想問勞基法生理假扣薪、全勤相關問題，但你知道其實生理假規定不列在勞基法裡嗎？讓律師為你詳細說明！
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