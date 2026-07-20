交通違規檢舉害我被開罰單？先了解現在哪些項目可檢舉！ - 法律010
雷皓明律師
2026-07-20 更新
交通違規檢舉項目有哪些？修法後民眾可以檢舉的交通違規有哪些？就讓專業律師帶你快速了解檢舉交通違規流程、注意事項，以及為何檢舉遲遲沒回應，最後再分享六都直轄市交通違規線上檢舉網站以及交通違規檢舉期限有多長！
一、交通違規檢舉方法有哪些？為何檢舉沒收到回應？
（一）國道、一般道路檢舉方式一樣嗎？要準備哪些資料？
國道檢舉其實與一般道路檢舉的流程並無太大差異，只要依照檢舉的內容，傳（寄）送資訊至國道公路警察局／各轄區警政署即可。
但高速公路交通違規檢舉要特別注意的是，在填寫違規地點時，需註明國道號東、西、南、北向路段、交流道出、入口或公里數。因此，當你在國道上看到有車輛行駛在路肩、跨越槽化線等違規事實，務必確認行車記錄器是否有清楚記錄下該行經路段，以便後續進行填寫的動作。
1.檢舉應具備資料
- 真實姓名、身分證編號、通訊地址、聯絡電話（當違規事實不明確時，需協助說明）。
- 違規影像：包含違規車輛的牌號及違規事實。如檢舉「動態違規車輛」之行為，需附上攝取連續採證照片或錄影資料，避免後續發生爭議。
2.檢舉方式
- 網路線上檢舉：至各縣市線上檢舉專區，填寫資料及上傳違規影像。
- 臨櫃檢舉：將違規影像燒錄成光碟，攜帶至該縣市警察局辦理。
- 郵寄檢舉：下載檢舉交通違規案件資料明細表填寫，再連同「違規影像」燒錄成光碟，郵寄到各縣市警察局或國道公路警察局。
若為臨櫃、郵寄檢舉，則需事先填寫「親自或書面郵寄檢舉表格」，並將違規影像燒錄成光碟（因資訊安全考量，無法使用隨身（硬）碟受理檔案交付），攜帶或寄送至各警政分隊進行辦理。
（二）5步驟教你如何線上違規檢舉！
汽車佔用人行道併排停車，諸如此類的交通違規事件層出不窮，每當你看到路上的違規亂象時，是否感到忿忿不平？想拿起手機檢舉卻認為太麻煩？或是不知道流程是什麼？
以下教你5步驟，輕鬆搞懂違規檢舉流程：
step1.前往線上檢舉專區
前往發生違規行為的縣市警察局線上交通違規檢舉專區。
step2.填寫檢舉人資料
填寫檢舉人基本資料：真實姓名、身分證編號、住址、電話號碼，以供後續發生違規事實不明確時，協助確認。
step3.填寫違規事實
填寫違規行為發生的地點、日期、時間、違規事實內容。
step4.上傳檔案
上傳違規車輛的影像、牌照號碼、車型或足以辨認之特徵。
step5.送出審核
送出並等待審查回應。
（三）為何檢舉交通違規遲遲沒回應？
1.檢舉未收到回應
許多網友表示，在線上進行交通違規檢舉後，處理進度十分緩慢，甚至距離事發時間已經過了好幾週，仍然沒有獲得回應，認為警方處理案件態度不夠積極。
這是因為警方採取「轄區責任制」，民眾檢舉後會交由所屬轄區分局負責處理，愈是交通繁忙的地區，發生違規情形的機率也會隨之提高，造成警方待處理案件的數量過於龐大、回覆速度較為緩慢。若是民眾有處理進度或其他檢舉相關疑慮，也可以與各分局聯繫詢問。
2.申訴遭到退件
有許多民眾分享違規檢舉遭到退件的經驗，多數案例皆是因為提供的照片或影片上，未清楚標明事發的時間、交通號誌、檢舉動態違規。只附上一張照片等資料不齊全的情況，或是不屬於民眾可以檢舉之項目。
3.不予以舉發
根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條，同一違規行為再重複檢舉、匿名檢舉或不能確認檢舉人身份，則不予以舉發。
所以民眾在進行違規檢舉時，應採取實名制，填寫資料時也要仔細確認內容、檔案格式是否符合交通檢��舉規範，避免等待處理時間過久或是遭到退件，甚至收到不予以舉發的回覆！
二、哪些交通違規可以檢舉？可檢舉及不可檢舉項目大統整！
（一）38項民眾可以檢舉的道路違規！
1.動態違規檢舉
- 機車駕駛人未配戴安全帽。
- 所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落。
- 危險駕駛。
- 迫近、突然變換車道。
- 於車道突然減速、煞車、暫停。
- 兩車以上競爭駕駛。
- 車輛未依規定禮讓行人。
- 車輛未依規定禮讓視障者。
- 未依順行方向行駛、臨時停車。
- 行駛來車道、人行道。
- 多車道未依規定駕車。
- 未依規定避讓警車、消防車。
- 違規超車。
- 不依標誌標線號誌轉彎或變換車道。
- 多車道轉彎未依規定。
- 設有快慢車道分隔島轉彎未依規定。
- 直行車佔用轉彎專用車道。
- 交岔路口闖紅燈。
- 行經大眾捷運系統共用號誌路口闖紅燈。
- 違規行駛鐵路平交道。
- 不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示。
2.高速公路、快速道路違規檢舉
- 未保持安全距離。
- 未依規定使用車道。
- 未依規定變換車道。
- 違規超車、迴車、倒車、逆向行使。
- 未依規定使用路肩。
- 裝載貨物未覆蓋捆紮。
- 未依照標誌標線號誌行車。
- 行駛禁行路段。
- 連續按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道。
- 向車外丟棄物品。
- 車輪、輪胎膠皮或機件脫落。
- 人員、車輛、動力機械違規進入高、快速公路。
- 汽缸排氣量 550 立方公分以上大型重機於高速公路行駛。
3.靜態�違規檢舉
- 汽車佔用身心障礙專用停車位。
- 汽車停放在騎樓外的人行道、行人穿越道。
- 汽車臨時停放於騎樓外之人行道、行人穿越道。
- 佔用自行車專用道。
有時民眾在路上當場發現違規事項時，會選擇立即撥打違規停車檢舉電話，但也有許多動態違規發生時刻較短，像是闖紅燈、未依規定變換車道檢舉，再次提醒民眾進行事後檢舉時，最好是附上符合規定的拍攝影像，避免發生後續爭議。
（二）2024修法：這8項常見交通違規不能檢舉了！
交通部在2023年6月實施「交通違規記點制度」，當時因檢舉量暴增，造成許多計程車司機及民眾不滿。因此，交通部公布：2024年6月30日起，限縮民眾可檢舉項目，大多是移除違規停車項目，民眾在檢舉違停時需多留意是否為可檢舉項目，以下8個項目民眾不得進行檢舉：
1.違規停車檢舉
- 汽車併排臨時停車。
- 機車臨時停車在人行道或行人穿越道。
- 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂場所出入口或消防栓前停車。
- 在交岔路口、公共汽車招呼站 10 公尺及消防車出入口 5 公尺內臨時停車。
- 在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。
2.其他道路違規檢舉
- 騎機車手持行動電話通話。
- 汽機車駕駛人手持、吸食、點燃香菸，致有影響他人行車安全。
- 倒車未顯示燈光或不注意行人，及大型車倒車時，無人在後方指引。
三、六都交通違規檢舉網站入口一次看！
各縣市檢舉專區的流程都會有些微差異，以下列出幾點注意事項：
-
瀏覽檢舉聲明
在檢舉流程的第一步都會要求完整瀏覽聲明及注意事項，接續才能開始填寫資料及上傳檔案的動作。
-
電子信箱驗證
這邊要特別注意的地方是，在填寫基本資料的電子信箱時，有些縣市會先要求進行認證的動作，有些則是在送出申訴後才會進行信箱認證，因此民眾在檢舉前要記得確認是否已經開通信箱及可確實接收到通知。
-
APP 檢舉
除了線上檢舉專區外，少數縣市擁有 APP 應用程式，像是台北市要檢舉交通違規也可以使用「北市警政 APP」來進行檢舉的動作。
以下是各直轄市交通違規檢舉網站入口：
四、交通違規檢舉期限有多久？幾天內要檢舉？
在了解完道路檢舉的流程及方式後，想必很好奇交通檢舉期限到底有多久？隨時都可以檢舉嗎？
答案是7 天內！根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第 23 條」：自違規行為成立之日起或違規行為有連續或繼續之狀態，自行為終了之日起，已逾七日之檢舉。
也就是説，在違規行為發生日起，7天內須提出檢舉。那7天該怎麼計算呢？舉例來說，如果你在 2026年1月1日發現有機車駕駛未配戴安全帽，最晚可檢舉日期就是 2026年1月7日，一旦超過期限，警方就不予以受理。所以民眾在進行交通違規檢舉時，務必注意是否在期限內完成資料填寫及檔案上傳，以免錯過檢舉期限喔！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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