一、交通違規檢舉方法有哪些？為何檢舉沒收到回應？

（一）國道、一般道路檢舉方式一樣嗎？要準備哪些資料？

國道檢舉其實與一般道路檢舉的流程並無太大差異，只要依照檢舉的內容，傳（寄）送資訊至國道公路警察局／各轄區警政署即可。

但高速公路交通違規檢舉要特別注意的是，在填寫違規地點時，需註明國道號東、西、南、北向路段、交流道出、入口或公里數。因此，當你在國道上看到有車輛行駛在路肩、跨越槽化線等違規事實，務必確認行車記錄器是否有清楚記錄下該行經路段，以便後續進行填寫的動作。

1.檢舉應具備資料

真實姓名、身分證編號、通訊地址、聯絡電話（當違規事實不明確時，需協助說明）。

違規影像：包含違規車輛的牌號及違規事實。如檢舉「動態違規車輛」之行為，需附上攝取連續採證照片或錄影資料，避免後續發生爭議。

2.檢舉方式

網路線上檢舉：至各縣市線上檢舉專區，填寫資料及上傳違規影像。

臨櫃檢舉：將違規影像燒錄成光碟，攜帶至該縣市警察局辦理。

郵寄檢舉：下載檢舉交通違規案件資料明細表填寫，再連同「違規影像」燒錄成光碟，郵寄到各縣市警察局或國道公路警察局。

若為臨櫃、郵寄檢舉，則需事先填寫「親自或書面郵寄檢舉表格」，並將違規影像燒錄成光碟（因資訊安全考量，無法使用隨身（硬）碟受理檔案交付），攜帶或寄送至各警政分隊進行辦理。

（二）5步驟教你如何線上違規檢舉！

汽車佔用人行道併排停車，諸如此類的交通違規事件層出不窮，每當你看到路上的違規亂象時，是否感到忿忿不平？想拿起手機檢舉卻認為太麻煩？或是不知道流程是什麼？

以下教你5步驟，輕鬆搞懂違規檢舉流程：

step1.前往線上檢舉專區

前往發生違規行為的縣市警察局線上交通違規檢舉專區。

step2.填寫檢舉人資料

填寫檢舉人基本資料：真實姓名、身分證編號、住址、電話號碼，以供後續發生違規事實不明確時，協助確認。

step3.填寫違規事實

填寫違規行為發生的地點、日期、時間、違規事實內容。

step4.上傳檔案

上傳違規車輛的影像、牌照號碼、車型或足以辨認之特徵。

step5.送出審核

送出並等待審查回應。

（三）為何檢舉交通違規遲遲沒回應？

1.檢舉未收到回應

許多網友表示，在線上進行交通違規檢舉後，處理進度十分緩慢，甚至距離事發時間已經過了好幾週，仍然沒有獲得回應，認為警方處理案件態度不夠積極。

這是因為警方採取「轄區責任制」，民眾檢舉後會交由所屬轄區分局負責處理，愈是交通繁忙的地區，發生違規情形的機率也會隨之提高，造成警方待處理案件的數量過於龐大、回覆速度較為緩慢。若是民眾有處理進度或其他檢舉相關疑慮，也可以與各分局聯繫詢問。

2.申訴遭到退件

有許多民眾分享違規檢舉遭到退件的經驗，多數案例皆是因為提供的照片或影片上，未清楚標明事發的時間、交通號誌、檢舉動態違規。只附上一張照片等資料不齊全的情況，或是不屬於民眾可以檢舉之項目。

3.不予以舉發

根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條，同一違規行為再重複檢舉、匿名檢舉或不能確認檢舉人身份，則不予以舉發。

所以民眾在進行違規檢舉時，應採取實名制，填寫資料時也要仔細確認內容、檔案格式是否符合交通檢��舉規範，避免等待處理時間過久或是遭到退件，甚至收到不予以舉發的回覆！