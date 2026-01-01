所有民事文章
侵權行為
侵權行為是指侵害他人權利或利益的行為，在民法上是一個非常重要的概念，我們會在這一區介紹什麼是侵權行為？侵權行為要件是什麼？如果遇到侵權行為損害賠償該怎麼爭取？
國賠怎麼申請？請求國賠前應該了解的國賠法完整概念！
國賠是什麼意思？要求國家賠償有什麼條件？什麼情況適用國賠法？如何申請國賠？國賠會賠多少？申請國賠成功率高不高？要求國賠成功案例有哪些？關於國賠法的條件等全部重點，讓律師帶你一次了解！
工程合約書範本搶先看！留意4要點、注意事項免踩雷！
工程合約書不僅是對消費者的保障，也能同樣保障承攬工程的水電師傅、工程師�，在權責歸屬不明、成品不如預期時用來釐清雙方責任歸屬，是進行工程前必不可少的文件。本篇文章讓律師帶你了解工程合約書怎麼寫、該注意哪些事項！
精神賠償金額怎麼算？3點揭法官判慰撫金的重要關鍵！
精神賠償到底是什麼？提告求償精神撫慰金法官會怎麼判？傳說中的「精神賠償公式」到底存不存在？人生不想努力了可以趁車禍跟對方獅子大開口，從此財富自由？STOP！精神賠償不是你想的那樣，讓律師幫你破解迷思，並提出法官判決時會參考的車禍精神慰撫金判例來看看精神賠償金額多少才合理！
租約公證有什麼好處！流程、費用、需要文件一次全部掌握
租約公證是什麼？租約公證費用怎麼算？租約公證流程怎麼走？有房屋租賃契約公證範例可�以參考嗎？租屋公證注意事項有哪些？本篇詳細解說租約公證所有知識，讓你更有保障！
惡鄰條款完整攻略！程序、適用情況、實務案例全解析！
惡鄰條款是對付惡鄰居的終極手段，甚至能夠強�迫對方遷離住家！每天半夜被噪音騷擾，如何對付很吵的鄰居呢？讓律師帶你來了解一下惡鄰條款，如果有相關問題也歡迎使用文末的免費法律諮詢！
定型化契約是什麼？定義、範本、2類條款一次搞懂！
定型化契約是由一方事先擬定好的契約，為什麼會有定期化契約呢？政府規定了許多應記載及不得記載的事項，有沒有提供定型�化契約範本？本篇文章讓律師帶你好好了解定型化契約，有任何問題也歡迎免費法律諮詢。
不動產
不動產在民法上的定義是土地及其定著物，包括了土地和其上在建或已完成之建築物。這邊的文章將介紹所有與不動產相關的話題，包含了管委會、代書、土地、房屋等。
都更常見問題一次解答！秒學都更條件、流程、獎勵補助！
都更是什麼？除了公辦都更，民眾可以重建老屋嗎？都更條件有哪些？怎麼談？重建、整建或維護可申請什麼都更獎勵或補助？詳細表格與都市更新流程圖，包你5分鐘看完精華秒懂！
頂樓加蓋不想被檢舉？合法加蓋必遵守「這項」規定！
頂樓加蓋不論是在哪個縣市都是很常見的違章建築，頂加所有權是屬於最高層住戶嗎？頂樓加蓋�所有權是誰的呢？頂樓加蓋可以申請合法嗎？鄰居頂樓加蓋要怎麼檢舉？讓律師在本文一一幫你解答！
樓上漏水如何處理？責任歸屬、解決方法一次告訴你！
樓上漏水是公寓大樓的居民會遇到的問題，不過樓下漏水一定是樓上的問題嗎？我可以要求進鄰�居家檢查嗎？協調不順利，甚至還起了衝突，樓上漏水不處理如何提告？本文讓律師帶你了解，如有問題文末也有提供免費法律諮詢！
代書費誰出才合理？獨家揭密2024最新代書費行情！
代書費用行情每家都不同，若想請代書協助買／賣房或土地，那房屋買賣代書費或農地過戶代書費用，究竟誰出才合理？找過戶代書有什麼幫助？律師統整出2024年最新代書行情費用及服務項目，另外加碼解說代書過戶流程的辦理細節，讓民眾找代書更透明，若有其他問題，歡迎點擊文末免費法律諮詢按鈕詢問唷！
危老重建你家符合條件嗎？3大流程、2類資格先了解！
危老重建對屋齡已逾30年的住戶來說是一大福音，不過自己的房子有沒有符合「危老」的條件，政府給出的危老��獎勵是什麼？申請送審的案件越來越多，我也要跟上嗎？有沒有危老重建缺點需要考量？本文讓律師一次告訴你！
違建檢舉匿名嗎？自家違建如何查詢？定義、流程一次看
違建雖已制定許多法規，但違章建築數量仍然越�來越多，沒有多大改善。要如何違建檢舉、違建查詢，自己住宅的既存違建有辦法申請合法嗎？本篇文章讓律師幫你釐清問題，若有需要也可以使用文末免費法律諮詢。
法拍屋便宜但有風險？法拍屋流程與購買眉角3點必看！
法拍屋是民眾找尋便宜房屋的好選擇，但你知道法拍屋與金拍銀拍屋有什麼不同嗎？想要做法拍屋查詢時可以去哪個網站呢？法拍屋怎麼買？法拍屋風險高嗎？如果想要找法拍屋代標又該怎麼做？本文就讓律師一次告訴你法拍屋流標查詢和法拍土地風險，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
公證人在做什麼？公證流程怎麼走？公證費用怎麼算？
公證是什麼？對一般民眾來說，聽到公證可能馬上先想到公證結婚，但事實上公證的意義遠比公證結婚要大得許多，甚至還有專門在執行公證業務的職位：公證人。到底什麼是公證與公證人？法院公證流程怎麼走？如果想要辦理公證，律師公證費用又該如何計算？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
懷疑管委會違法，如何推翻管委會決議？律師教3重點！
管委會是台灣為了因應居住環境上的自治所設計的管理組織。但如果我們今天不想要設立管理委員會是可以的嗎？設立後管委會權限有哪些？居民不滿或管委會違法的情況下又該如何推翻管委會決議呢？若懷疑管委會違法，如何控告管委會？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！