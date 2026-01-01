樓上漏水如何處理？責任歸屬、解決方法一次告訴你！

樓上漏水是公寓大樓的居民會遇到的問題，不過樓下漏水一定是樓上的問題嗎？我可以要求進鄰�居家檢查嗎？協調不順利，甚至還起了衝突，樓上漏水不處理如何提告？本文讓律師帶你了解，如有問題文末也有提供免費法律諮詢！