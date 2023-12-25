管委會是台灣為了因應居住環境上的自治所設計的管理組織。但如果我們今天不想要設立管理委員會是可以的嗎？設立後管委會權限有哪些？居民不滿或管委會違法的情況下又該如何推翻管委會決議呢？若懷疑管委會違法，如何控告管委會？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！

一、管理委員會的定義與成立細節 (一) 什麼是管理委員會？ 為了加強公寓大廈的自治與維護，提昇人民的居住品質，台灣在民國84年公布「公寓大廈管理條例」。如果我們將公寓大廈的管理看作一個組織，這個管理組織會有組成要素3兄弟： 執行決議事項與管理維護工作的管理委員會（或管理負責人）

最高意思機關區分所有權人（屋主）會議

規範住戶成員權利義務關係與組織運作規則的規約 根據公寓大廈管理條例的立法意旨，原則上是希望公寓大廈內的住戶有自主管理權，必要時才由主管機關的公權力適度介入。而住戶自主管理權的行使，便是透過區分所有權人會議（住戶開會），由所有住戶管理擬定與決議自己居住的住宅大樓應遵守事項，而執行區分所有權人決議事項的機構，則是管理委員會。 公寓大廈管理條例第29條第1項：「公寓大廈應成立管理委員會或推選管理負責人。」 依照公寓大廈管理條例第3條第9款規定，所謂的「管理委員會」是設立在公寓大廈管理組織下，為執行區分所有權人會議所決議的事項及公寓大廈管理維護工作，由區分所有權人選幾名住戶當管理委員所設立的組織。如果社區大樓規模不大，只推選1人來管理公共事務，則稱為「管理負責人」。 需要特別提醒的是，計算區分所有權人會議的召開與決議上，我們是以管委會成立戶數來計算而不是管委會成立人數（因為每戶可能有超過1個人居住）。 (二) 管理委員會成立方式 在成立管委會流程上，我們需要： 戶數及所有戶數的區分所有權比例達半數以上，由起造人（希望建造該棟公寓大廈的申請人，通常指資方）在3個月內召開區分所有人會議。 會議的決議方式是戶數及所有戶數的區分所有權比例達2/3以上，以及同意人數達3/4以上。 成立管理委員會後，向主管機關報備。 任何有經報備後的管理委員會都可以在各縣市管委會查詢找到。 另外社區管委會成立後，可不可以就大樓管委會住戶資料取得並做特定用途的處理？ 法律實務上有函釋指出，在符合個人資料保護法的規定範圍內，有關區分所有權人會議召開時規定「用身分證、健保卡、駕照等證明文件驗證出席是否符合公寓大廈管理條例」的條款是沒有問題的。

二、管委會權限與管委會主委的產生及變更 「律師，如果我家頂樓漏水管委會有義務要來幫我修理嗎？」 認識什麼是管委會後，接下來我們要來跟各位讀者說明管委會應該要做的事情。 (一) 管委會職責 在職責的介紹上，社區管理委員會有執行、風紀與總務3個角色面向，簡述如下： 1.管理條例第36條 執行區分所有權人會議決議事項

公共環境的清潔、維護、修繕及一般改良

安全及環境維護事項

聆聽住戶對於共同事務的建議

住戶違規的制止與協調

收取管理費、公共基金及其他經費的收支、保管及運用 2.其他職責 散見在公寓大廈管理條例的各條規範中： (1)執行 由管委會執行第10條約定共用部分的修繕、管理、維護。

依第14條規定，大樓經區分所有權人會議決議重建時，區分所有權人不同意決議又不出讓區分所有權，或同意後不依決議履行義務，管委會可以訴請法院命區分所有權人出讓所有權及其基地所有權應有部分。 (2)風紀 住戶違反第6條經協調仍不履行時，管委會得按其性質請求主管機關或訴請法院為必要處置。

住戶對於第8條所訂公寓大廈設備，未依規約或區分所有權人會議決議的限制而有變更行為，管委會應制止並報請管委會主管機關處罰。

住戶對於第9條所訂共用部分的使用，未依其設置目的及通常使用方法，管委會應制止並得按性質請求主管機關或訴請法院為必要的處置。

依第15條規定，住戶有依使用執照及規約使用公寓大廈專有部分的義務，如有違反管委會應予制止��，經制止而不遵從者，可以報請主管機關處理並要求其回復原狀。

第16條規定住戶有維護公共安全、公共衛生與公共安寧的義務。如有違反管委會應予制止或按規約處理，經制止仍不遵從的情況可以再報請主管機關處理。

第22條所訂住戶違反義務的情形，由大樓管理委員會促請其改善。 (3)總務 第17條規定，住戶於公寓大廈內依法經營具危險性的事業或存有爆炸性或易燃性物品者，未依中央主管機關所定保險金額投保公共意外責任保險，經催告於7日內仍未辦理者，管委會應代為投保。

第18條規定對於公共基金設專戶儲存，由管理委員會負責管理。 3. 管委會開會流程 其實管委會的開會流程與任何一場會議並沒有太多不同，簡單來說也是需要在開會前公告或寄發開會通知（通常是貼在電梯或公告走道布告欄，並且會載明時間、地點、出席人數與名單、討論議題等），開會當天照著開會通知上的流程進行，會議結束後則要撰寫管委會會議記錄公告。 (二) 管委會主委 1.管委會主委產生 依照公寓大廈管理條例第29條第2項規定，管委會主委的產生方式原則上是由區分所有權人會議自行討論決議。 2.管委會主委權限 依據前述公寓大廈管理條例第29條第2項規定，主委對外代表管理委員會。在法律上所謂的代表是指代表人的行為視為本人的行為。因此最少就公寓大廈管理的對外行為，主委做的就等同於管委會做的。 3.管委會主委變更 依照公寓大廈管理條例第29條第3項規定，區分所有權人會議或規約可以在1到2年的任期內決定讓主委可以做多久，並且可以連任1��次；但如果沒有透過區分所有權人會議或規約決定任期，主委的任期就是1年，只是同樣可以連任1次。