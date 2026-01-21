自首成立的要件是什麼？自首一定可以減刑嗎？可以減多少刑期？自首的流程是什麼？自首跟投案還有自白有什麼不同？想了解有關自首的法律定義和相關知識就看這篇！

一、自首要符合哪些條件？先來看自首的法律定義！ （一）自首的法律定義 自首在台灣的法律中被定義為犯罪行為尚未被檢察機關發覺，或者犯罪事實已知但犯人身份尚未查明之前，犯罪者主動向司法機關揭露自己的犯罪事實，並願意接受法律審判的行為。根據《中華民國刑法》第62條的規定，對於自首的犯罪者，法院有權減輕其刑罰。這項規定�的目的在於鼓勵犯罪者悔改，主動承擔法律責任，同時也能提高偵查效率，節省司法資源。 （二）自首成立要件 根據台灣的刑法和刑事訴訟法，自首的成立需滿足以下三大要件： 犯罪尚未被檢調機關發覺

這意味著，在偵查機關發現犯罪事實之前，或者犯罪事實雖已知悉但犯罪行為人身份尚未確定之前，犯罪者主動投案。這一點對於自首的成立至關重要。 主動向有偵查權的機構或公務員陳述犯罪始末

這項要件強調了自首行為的主動性和自願性。無論是透過書面、口頭或其他方式，只要是自願向有權機關揭露犯罪事實，即符合此條件。 願意接受裁判

這表示當事人必須對自己的行為承擔法律責任，並願意接受司法機關的判決。 （三）該向誰自首？自首有哪些方式？ 自首可以通過多種方式進行，包括口頭（例如通過電話）或書面方式，可以由犯罪者親自進行，也可以委託他人代為處理，向有偵查權的機關（如地檢署、警局）申告犯罪事實並表明願意接受司法裁判。

二、自首就可以減刑嗎？可以減多久？ 自首並不是在所有情況下都能獲得減刑。 刑法中有特殊條款針對某些情況下的自首行為給予不同的處理方式。例如，刑法第102條、122條第3項、154條第2項等條文均有明確規範自首後的刑罰處理。這些特別規定體現了法律對於不同犯罪情形的差異化處理。 自首制度在實際運作中，法官會根據案件的具體情況來判斷減刑的幅度。2005年刑法第62條進行修正，於原本對於自首規範的文字「減輕其刑」前，增加了「得」字，也就是增加了法官的裁量權，意味著即使犯罪者自首，法官也可以根據自首者是否出自內心悔悟而自首，來決定是否給予減刑，這種彈性的處理方式使得法律能夠更加精準地對待每一個案件，確保法律的公平性和正義。