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自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-01-21 更新

自首一定可以減刑嗎？

自首成立的要件是什麼？自首一定可以減刑嗎？可以減多少刑期？自首的流程是什麼？自首跟投案還有自白有什麼不同？想了解有關自首的法律定義和相關知識就看這篇！

目錄

一、自首要符合哪些條件？先來看自首的法律定義！

（一）自首的法律定義

自首在台灣的法律中被定義為犯罪行為尚未被檢察機關發覺，或者犯罪事實已知但犯人身份尚未查明之前，犯罪者主動向司法機關揭露自己的犯罪事實，並願意接受法律審判的行為。根據《中華民國刑法》第62條的規定，對於自首的犯罪者，法院有權減輕其刑罰。這項規定的目的在於鼓勵犯罪者悔改，主動承擔法律責任，同時也能提高偵查效率，節省司法資源。

（二）自首成立要件

根據台灣的刑法和刑事訴訟法，自首的成立需滿足以下三大要件：

  1. 犯罪尚未被檢調機關發覺
    這意味著，在偵查機關發現犯罪事實之前，或者犯罪事實雖已知悉但犯罪行為人身份尚未確定之前，犯罪者主動投案。這一點對於自首的成立至關重要。

  2. 主動向有偵查權的機構或公務員陳述犯罪始末
    這項要件強調了自首行為的主動性和自願性。無論是透過書面、口頭或其他方式，只要是自願向有權機關揭露犯罪事實，即符合此條件。

  3. 願意接受裁判
    這表示當事人必須對自己的行為承擔法律責任，並願意接受司法機關的判決。

（三）該向誰自首？自首有哪些方式？

自首可以通過多種方式進行，包括口頭（例如通過電話）或書面方式，可以由犯罪者親自進行，也可以委託他人代為處理，向有偵查權的機關（如地檢署、警局）申告犯罪事實並表明願意接受司法裁判。

二、自首就可以減刑嗎？可以減多久？

自首並不是在所有情況下都能獲得減刑。

刑法中有特殊條款針對某些情況下的自首行為給予不同的處理方式。例如，刑法第102條、122條第3項、154條第2項等條文均有明確規範自首後的刑罰處理。這些特別規定體現了法律對於不同犯罪情形的差異化處理。

自首制度在實際運作中，法官會根據案件的具體情況來判斷減刑的幅度。2005年刑法第62條進行修正，於原本對於自首規範的文字「減輕其刑」前，增加了「得」字，也就是增加了法官的裁量權，意味著即使犯罪者自首，法官也可以根據自首者是否出自內心悔悟而自首，來決定是否給予減刑，這種彈性的處理方式使得法律能夠更加精準地對待每一個案件，確保法律的公平性和正義。

三、自首、投案、自白跟認罪有什麼不同？

（一）自首與投案的差別

自首和投案在台灣法律中有著明顯的區別，關鍵在於行為人主動到案時的情境背景。自首發生在犯罪事件尚未被偵查機關發現或者嫌疑人身份未明之時，反映了犯罪者主動承擔責任的意願。

相比之下，投案則是在犯罪事實已經被偵查機關掌握，且對犯罪嫌疑人有一定的指認時進行的。雖然投案並不保證刑罰減輕，但真誠的悔意可能會在量刑時被考慮。

以實際案例來說，當一名行為人在其犯罪行為未被發現之前主動向警方坦承，即可被視為自首。相對地，若此人在警方已掌握犯罪事實和犯罪嫌疑人身分後，主動到案，則屬於投案。

自首與投案的差別

（二）自白與認罪的差別

自白是指被告在司法程序中坦承自己的犯罪行為，可能包括動機、實施過程等細節。在某些情況下，如《毒品危害防制條例》所示，自白可以作為減輕刑罰的依據。

而認罪則是自白的進一步行為，不僅涉及犯罪事實的承認，還包括對這些行為的法律責任的接受。認罪通常伴隨著自白，但其核心在於對犯罪行為的承認和對法律制裁的接受。

舉例來說，在司法程序中，被告的坦白行為會被視為自白，若進一步承認罪行並表達願意承擔後果，則構成認罪。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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