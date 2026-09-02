證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

一、證交法有哪些規定？小股民也會違反嗎？ （一）證券交易法的四大規範 證券交易法旨在應對證券市場的風險性和交易過程中的不穩定性。這項法律不僅旨在維持金融市場的穩定，也致力於確保資訊的流通與透明度，以保護投資者的利益�並促進市場效率。

證券交易法有四大管理規範：

公開原則：此原則核心在於訊息揭露的透明性。法律要求發行公司及時向公眾提供準確和即時的資訊，包括財務報告等重要資料，以減少資訊不對稱問題，幫助投資者做出知情的決策。 強化公司治理：旨在提高公司的透明度和責任感，確保公司遵循最佳治理標準。這一原則有助於防止公司管理層的濫權行為，保護股東和其他相關利益相關者的權益。 禁止欺騙原則：此原則旨在確保市場交易的公正性，禁止任何虛假或欺詐行為。違反此原則的行為可能招致民事、刑事或行政上的責任，以保障市場的健康發展。 市場參與者管理：賦予自律組織如證券交易所或證券商公會等更多的管理權限，以全面監管和促進證券市場的發展。這項原則有助於加強市場監督和提高整體運營效率。 （二）投資人也會違反證交法嗎？證交法適用對象看這裡！ 證券交易法涵蓋了證券市場相關的主要參與者，以確保整個市場的公正、透明和有效運作。這些參與者包括：

發行公司

這些公司通過發行股票、債券等證券來籌集資金。作為金融市場的重要參與者，發行公司需要遵守一系列有關資訊揭露和公司治理的規定。 證券交易所

證券交易所作為交易平台的提供者，負責保證市場交易的公平性和透明度，對市場進行監管，以防止不當市場行為，並維持金融體系的穩定。 證券商

提供交易和投資服務的機構，包括券商的代表人和員工。作為連接投資者和發行公司的橋樑，證券商在促進市場流動性和提供投資諮詢方面發揮著關鍵作用。 投資基金公司

這些公司專門從事投資基金的管理工作，包括基金經理和管理人員。他們對於投資組合的管理和策略實施負有重要職責。 投資者與公司內部人士

涵蓋廣泛的市場參與者，如個人投資者、機構投資者，以及擁有訪問非公開重要資訊的公司內部人員。這些參與者在市場中的行為受到嚴格的法律規範，特別是對於內線交易等不當行為的防範。

二、違反證券交易法有什麼法律責任？會被關嗎？ 台灣的證券交易法是一套涵蓋民事、刑事和行政三重責任的全面性法律。這意味著，違反證券交易法的行為可能會導致包括民事賠償、刑事處罰和行政制裁在內的嚴重後果。 （一）違反證交法的刑責 違反證券交易法的刑事責任範圍廣泛，主要涉及內線交易、市場操縱等行為。 內線交易：從事內線交易的行為可能面臨3年以上10年以下有期徒刑，如果金額超過一億，則提高為七年以上有期徒刑。

市場操縱：可能面臨3年以上10年以下有期徒刑。 （二）違反證交法的民事責任 賠償責任：根據證券交易法第171條，受到違法行為影響的受害者可以提起民事訴訟，要求違法行為者賠償損失。 （三）違反證交法的行政責任 金融監管機構，如金管會，對違反證交法的個人或機構有處以罰鍰的權限。此外，行政機關還可以根據情況吊銷違法者的經營許可。 例如，違反證交法規定的公司未設立或補選獨立董事可能會根據第178條受到罰鍰。另外，法院也可能根據案情發布禁制令，以防止或禁止進一步的違法行為。

三、哪些行為會被認定是內線交易？小心違反證交法後果嚴重！ （一）內線交易的定義 內線交易指的是利用未公開的重要公司內部資訊，在有價證券市場進行交易的行為，這種行為通常涉及利用特殊地位或關係獲得的敏感信息，以期在證券交易中獲得不公平的優勢。 （二）內線交易的構成要件 內線交易有五大構成要件： 1.特定身分者 涵蓋公司內部人士、大股東、因職業或控制關係獲得內部信息的人、失去這些身分不足六個月的人，以及從上述人士處獲得內部信息的人（證券交易法第157條之1第1項）。 2.行為人實際知悉消息 行為人必須清楚了解並理解相關的公司內部資訊。 3.重大且明確的消息 所掌握的信息必須足以顯著影響股價，且具有確切的事實成立時間。 4.交易時間點 在消息未公開前或公開後18小時內的交易被視為違法（又稱為“消息沉澱期”）。 5.買賣標的為有價證券 包括股票、股權性質的有價證券，以及非股權性質的公司債。 值得注意的是：獲利與否並不是內線交易的構成要件！ 根據台灣司法實務，無論行為人是否透過內線交易獲取利潤或避免損失，都不影響內線交易罪的成立。這意味著，內線交易的關鍵在於是否濫用未公開信息，而非交易結果。 （三）內線交易法律責任 內線交易刑事責任

刑罰：行為人將面臨3至10年的有期徒刑，並可被併科1,000萬至2億元新台幣的罰金。此外，犯罪所得也將被全數�沒收。

犯罪所得超過1億元時的加重刑罰：若犯罪所得超過1億元，則會被判處7年以上的有期徒刑，並可併科2,500萬元至5億元以下的罰金。

內線交易行政處分

金融監督管理委員會（金管會）對內線交易行為有權進行調查，並可依法對違法行為主體作出行政處分，例如吊銷、停止或限制其從事相關證券交易的資格。

民事賠償責任

除了刑事和行政處分外，內線交易的行為人還需承擔民事賠償責任，對受到其違法行為影響的股民進行賠償。賠償金額計算基於當天善意交易人的交易價格與消息公開後10個營業日內的收盤平均價格之差額。在特定情況下，這個賠償金額可能增加至原本數額的三倍。但如果情節輕微，法院有權減輕賠償金額。 （四）怎樣才能買自己公司的股票？合法的內線交易看這裡！ 合法的內線交易是指公司內部人士在遵守法律規定和公司內部政策的前提下進行的證券買賣。 這包括： 報告義務：內部人士在進行證券交易時，必須依法向金管會報告其交易活動。 遵守公司政策：交易須遵循公司設定的內線交易政策，包括但不限於交易的時間和方式。 消息的公開：進行交易時，相關的重大信息應該已經對外公開，或者在公開後至少過了18小時的“消息沉澱期”。 以上是證交法的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。