支付命令如何聲請？內附最詳盡流程，讓你一秒懂「追錢」！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
支付命令因為其快又便宜的特點得人所愛，但是你知道怎麼聲請支付命令嗎？其具體效力又是如何呢？網上關於支付命令查詢的內容很多，但哪些才能快速掌握重點呢？律師在這篇幫你整理出精華，幫助你更快了解支付命令！
一、支付命令是什麼？
支付命令基於其司法程序簡便、規費低廉且迅速，是社會中常見的討錢方法。然而支付命令到底是什麼？
（一）何謂支付命令？
民事訴訟法第508條第1項：「債權人之請求，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，得聲請法院依督促程序發支付命令。」
簡單來說，支付命令即當對方欠你錢、其他代替物或有價證券時，寫訴狀請法院對債務人發出「支付命令」，是一種督促程序。
（二）支付命令的效力如何？
所謂「討錢」真的這麼容易嗎？發個支付命令就萬事ok了？！
當然沒有！關於支付命力的效力仍有些規定，在聲請支付命令前有幾點可以再多加留意！
1.支付命令可以異議
債務人可以在20天內不附任何理由地向法院聲明異議，支付命令便會失效，並有可能進入訴訟程序或調解程序。
所以債務人需要格外注意：收到支付命令後，若有異議須在期限內提出，才能保住自己的權利。
2.新法下的支付命令沒有既判力
舊法的支付命令包含既判力與執行力，而新法只有執行力。
什麼意思呢？簡單來說，舊法下的支付命令確定後便無法再提出訴訟，而新法下的債務人即使在支付命令確定後，仍可再另外開啟一個新的訴訟程序。
3.支付命令會失去效力
當債務人地址錯誤或不在戶籍地址時，容易發生債務人沒有收到支付命令的情況。
如果支付命令發起後無法於3個月內送達給債務人時，支付命令便失去效力。
（三）生活案例分享
案例1：
手機欠費沒繳，此時小美收到電信業者手機欠費支付命令，上面有一筆數目並寫上警告的字眼，對此小美認為電話費只是小額數目，此支付命令僅是恐嚇內容，而不放在心上。
那如此平凡的「電話費」催繳支付命令亦適用於20天內異議嗎？
需要！不要因為單單只是「電話費」而忽略支付命令的通知。如果有收到，記得在20天內，向法院聲請異議（不用附任何理由），以免錯過救濟的機會。
案例2:
小王的老爸收到一封上萬的支付命令通知，由於內容為假，故不太放在心上，然而卻錯過20天內提出的異議機會，讓這筆債成真。雖然《民事訴訟法》第521條寫到：「債務人若未在20日內異議，仍可向法院提起確認債權不存在訴訟」，但打官司本身便是件傷神事，因此收到支付命令時，萬不可忽視。
二、支付命令聲請如何辦理？
從上述例子得以理解：支付命令因其便捷性而廣被使用，債務人倘若收到，記得把握支付命令期限提出異議。
那麼，如果今天是債權人，應該如何聲請支付命令呢？要準備什麼文件？或是有哪些流程與需要注意的呢？別擔心！我們律師都幫你整理好可能疑惑的問題，我們繼續看下去吧！
（一）支付命令流程
- 依民事訴訟法第五百零八條，目前有提供一些特定的金融機構及電信業者線上聲請支付命令，如銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構、郵政儲金匯業局及經營以電信設備提供通信服務供公眾使用之事業。
相關機構可以至督促程序自動化平台 申請系統管理者識別帳號，並於法院核准後，由法院接收電子資料製作支付命令。
- 一般民眾則僅接受郵寄或是本人遞交書面資料。
民眾主要可以遵循以下的順序，讓聲請支付命令的流程更為順暢:
- 搜集證據後向法院（債務人管轄區域法院）聲請核發支付命令
- 法院會將支付命令寄給債務人，確認債權債務關係
- 收到支付命令時效為20天內債務人提出是否異議
- 如債務人提出異議則轉為開庭，若無則核發支付命令確定
- 債權人收到法院核發的支付命令確定證明書，得以強制執行債務人清償債務
（二）支付命令文件
支付命令聲請所需的文件有啥？支付命令費用誰付？有什麼要注意的地方呢？關於這些事前準備的細節，以下都將與完整報你知！（另外，有很多人會寫支付命令申請，但對法院要用聲請才是對的喔。）
1. 聲請支付命令所需文件
-
支付命令聲請狀
-
相關證據文件影本（如借據、本票、支票、契約書及發票……等）
-
每件聲請支付命令費用為新臺幣500元
2. 支付命令聲請狀
填寫重點：
- 聲請人電話號碼
- 訴訟標的金額（所欠金額為多少）
- 雙方當事人及法定代理人姓名及住所（雙方的個資內容）
- 請求的標的（請求的金額，記得填寫利息）
- 證物名稱及件數（可以當證據的東西）
- 請求的原因事實（他人為何欠錢）
- 請求的法律依據
- 法院（債務人戶籍地所在法院）
注意事項：
- 可以上司法院網站下載空白司法狀紙或參考網路上支付命令範本
- 遞交時記得按債務人數附支付命令聲請狀（含釋明文件）繕本（影本）
- 例如：債務人為１人， 繕本為１份
- 關於債務人個資應盡可能加以說明。如部分個資�仍有不清楚之處，法院亦有機會以裁定的方式，請聲請人至戶政事務所調閱債務人相關資料予以補正
- 雙方借貸的資訊量請盡量完整
三、債務人聲稱自己沒錢或沒欠錢怎麼辦？
雖然支付命令的優點甚多，包含時間快速、費用親民、過程簡單及執行力強，但還是有無法克服的問題：比如債務人聲稱沒錢或沒欠錢。
那此時應該如何是好呢？
當債務人聲稱寄出支付命令沒錢執行時，債權人主要可以依循幾個要點：
（一）債務人聲稱自己沒錢
債權人可以查詢債務人財產資料。透過定期查詢資料能了解債務人是否真的沒錢，若能查到財產，便能進而強制清償債務。
1. 如何才能查詢別人的財產資料？
想查詢他人財產必須要有執行名義，因此債權人必須攜帶支付命令，才能合法地查詢。
2. 需要準備什麼文件？
- 證明你是債權人的文件，如：身分證正本及影本；如果為公司或組織，則為政府核發的核准函或證照等可以證明的內容
- 「執行名義」證明文件，如：支付命令確定證明書（正、影本）
- 債權人查調債務人課稅資料申請書（簽名或蓋章）
3. 哪裡可以查財產資料？
準備好相關文件，就可以到法院、國稅局、監理站查詢，以下為具體能查詢到的內容。
|各處所查詢到財產資料
|地點
|國稅局
|法院（強制執行程序）
|監理站
|內容
|年度綜合所得稅各類所得資料清單
財產歸屬清單
|勞保投保資料
郵局開戶資料
交易上市櫃股票證券商集保帳戶
|車籍資料
|規費
|各250元
|免費
100元
300元
|免費
（二）債務人若聲稱沒債務
如果債務人聲稱沒有欠錢，債權人便只能提出民事訴訟，透過寫訴狀來起訴對方；不過這邊要注意的是，如果金額低於50萬，會先走「調解程序」，調解不成才進行訴訟。
以上是關於支付命令的訊息，希望能帶給您幫助！如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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