支付命令如何聲請？內附最詳盡流程，讓你一秒懂「追錢」

一、支付命令是什麼？

支付命令基於其司法程序簡便、規費低廉且迅速，是社會中常見的討錢方法。然而支付命令到底是什麼？

（一）何謂支付命令？

民事訴訟法第508條第1項：「債權人之請求，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，得聲請法院依督促程序發支付命令。」

簡單來說，支付命令即當對方欠你錢、其他代替物或有價證券時，寫訴狀請法院對債務人發出「支付命令」，是一種督促程序。

（二）支付命令的效力如何？

所謂「討錢」真的這麼容易嗎？發個支付命令就萬事ok了？！

當然沒有！關於支付命力的效力仍有些規定，在聲請支付命令前有幾點可以再多加留意！

1.支付命令可以異議

債務人可以在20天內不附任何理由地向法院聲明異議，支付命令便會失效，並有可能進入訴訟程序或調解程序。

所以債務人需要格外注意：收到支付命令後，若有異議須在期限內提出，才能保住自己的權利。

2.新法下的支付命令沒有既判力

舊法的支付命令包含既判力與執行力，而新法只有執行力。

什麼意思呢？簡單來說，舊法下的支付命令確定後便無法再提出訴訟，而新法下的債務人即使在支付命令確定後，仍可再另外開啟一個新的訴訟程序。

3.支付命令會失去效力

當債務人地址錯誤或不在戶籍地址時，容易發生債務人沒有收到支付命令的情況。

如果支付命令發起後無法於3個月內送達給債務人時，支付命令便失去效力。

（三）生活案例分享

案例1：

手機欠費沒繳，此時小美收到電信業者手機欠費支付命令，上面有一筆數目並寫上警告的字眼，對此小美認為電話費只是小額數目，此支付命令僅是恐嚇內容，而不放在心上。

那如此平凡的「電話費」催繳支付命令亦適用於20天內異議嗎？

需要！不要因為單單只是「電話費」而忽略支付命令的通知。如果有收到，記得在20天內，向法院聲請異議（不用附任何理由），以免錯過救濟的機會。

案例2:

小王的老爸收到一封上萬的支付命令通知，由於內容為假，故不太放在心上，然而卻錯過20天內提出的異議機會，讓這筆債成真。雖然《民事訴訟法》第521條寫到：「債務人若未在20日內異議，仍可向法院提起確認債權不存在訴訟」，但打官司本身便是件傷神事，因此收到支付命令時，萬不可忽視。