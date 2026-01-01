細看Lo-Fi House二創抄襲事件，為什麼抄襲的人都不太有罪惡感？

Lo-Fi House抄襲事件震驚整個設計圈，主打風格清新的室內改造設計團隊，不時在YouTube上分享家居改造的影片與設計師進行繪畫創作的過程，部分作品也有進行販售的商業行為，但4月底卻在Dcard傳出抄襲風波，網友整理出一系列創作片段，畫面都是設計師看著手機圖庫的圖片進行繪製，連官網上標示原創的作品都可以在網路搜尋到一模一樣的原作，不僅引起設計界嘩然，也點燃原作者及粉絲的憤怒。而什麼是抄襲？判定抄襲的條件？以及抄襲有沒有違法？律師帶你從頭分析，文末也提供免費法律諮詢服務。