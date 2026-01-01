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商標
任何具有識別性的文字、圖形或其他標誌都有可能作為商標！商標必須向政府提出商標申請並核准註冊後，才能享有商標權。您也想要有新商標註冊使用嗎？下面將介紹商標類別有哪些？商標線上申請要怎麼做？解答您在商標申請與註冊上的疑惑
營業秘密定義與3大必知要件！侵害秘密小心賠到脫褲！
營業秘密是每家企業最重視的重要資訊。但你真的知道營業秘密是��什麼嗎？營業秘密三要件又是指什麼？想不想知道營業秘密法案例呢？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎點擊文末的免費法律諮詢按鈕喔！
商標侵權如何認定？律師用商標法侵權案例帶你1次看！
過往「商標侵權案例」告訴我們：註冊商標可以防止商標被冒用，避免受到信譽損害的風險。不過如何註冊商標？註冊商標要多少錢？商標法侵權怎麼認定？律師將於這篇提供商標註冊教學，以及商標侵權認定詳解，如果還有問題，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
專利
專利指的是法律承認的發明或是創作技術，必須要向政府提出專利申請，才能取得的權利！在專利申請前，專利審查基準是什麼？專利種類有哪些？全球專利又要怎麼申請呢？讓我們帶你一步步走專利申請流程！
著作權
只要具有原創性的任何著作，都可享有著作權！在訊息快速流通的現在，一旦有疑似著作權抄襲的事件，都會像野火般快速延燒，那麼著作權定義是什麼？著作權需要經過申請嗎？著作權法上是怎麼認定抄襲的呢？著作權合理使用原則是什麼？都可以在這裡找到答案！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢認為自己的著作權被侵害，揚言要提告，究竟A片有沒有著作權？評斷標準是什麼？又為什麼近年法院對A片著作權的認定有改變？到底夢夢有沒有資格提告？律師帶你解析，文末也提供免費法律諮詢服務。
侵害著作權最高罰500萬！網路上的照片可別亂用！
著作權（版權）可以維護創作者的權利，保護著作人本身與作品，然而著作人格權與著作財產權是什麼？如何完成著作權註冊？如何在不違反著作權合理使用範圍內使用網路資源？律師將於這篇與您分享著作權法抄襲與著作權的內容。
肖像權定義是什麼？滿足3條件，按下快門你可能就侵權！
肖像權定義是什麼？符合哪些條件就算侵害肖像權？有人盜用我的照片，我能求償嗎？讓律師為你解析法律上肖像權的規範，並提供您肖像權同意書範本，同時教你在簽肖像權同意書之前，要注意什麼！
細看Lo-Fi House二創抄襲事件，為什麼抄襲的人都不太有罪惡感？
Lo-Fi House抄襲事件震驚整個設計圈，主打風格清新的室內改造設計團隊，不時在YouTube上分享家居改造的影片與設計師進行繪畫創作的過程，部分作品也有進行販售的商業行為，但4月底卻在Dcard傳出抄襲風波，網友整理出一系列創作片段，畫面都是設計師看著手機圖庫的圖片進行繪製，連官網上標示原創的作品都可以在網路搜尋到一模一樣的原作，不僅引起設計界嘩然，也點燃原作者及粉絲的憤怒。而什麼是抄襲？判定抄襲的條件？以及抄襲有沒有違法？律師帶你從頭分析，文末也提供免費法律諮詢服務。
谷阿莫主張「二創影片」仍被告！合理使用原則是什麼？法院怎麼判斷？
在網路上剪輯電影片段，以「x分鐘看完x電影」爆紅的Youtuber谷阿莫，因涉嫌侵害影視著作權被多家片商起訴，但他主張自己是「二創（二次創作）」，而且是「合理使用」範圍，因此並不違法。但這個說法對嗎？法院買單嗎？二創就合法嗎？至於合理使用原則是什麼？谷阿莫的官司最後是什麼結局？律師帶你繼續看下去。（文末提供免費法律諮詢）