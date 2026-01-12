請家庭照顧假需要什麼證明？律師教你勞基法規定！ - 法律010
雷皓明律師
2026-01-12 更新
家庭照顧假也算是勞工的權益，想了解勞基法家庭照顧假證明給什麼，但為什麼勞基法裡找不到法條規範？想請假但被條件、薪資、天數計算搞得霧煞煞，到底家庭照顧假怎麼請？勞工家庭照顧假規定與公務員家庭照顧假又有什麼差別？讓律師來解答！
一、家庭照顧假證明與扣薪規定
為了避免假別被濫用，雇主要求勞工提供請假證明在法規上是合理的行為，不過標準不應該太嚴苛，比如一定要提供自費的詳細版醫師診斷書，否則不給假等，這樣會有違法的可能，基本上照顧假證明只要「足以證實勞工有親自照顧家屬就行」。
這些家庭照顧假證明文件都可以使用：
- 疫苗購買證明、施打明細、掛號證明等
- 就醫掛號證明、藥物明細等
- 颱風天停課資訊、學校、老師發布的停課通知等
（一）請家庭照顧假會扣薪嗎？
有理由、有假期、有證明，但請家庭照顧假有薪水嗎？
既然兩性平等法提到「家庭照顧假薪資的計算依事假規定辦理」，那麼就跟事假一樣是「不給薪」，唯一例外是全勤、考績不受影響。
之前由於南瑪都颱風來襲，部分縣市停課不停班，引發民怨，行政院預計針對這部分進行修法，研擬在這些狀況下，勞工請家庭照顧假可以有薪水：
- 在颱風等天災「停課不停班」的狀況下
- 幼兒在12歲以下，公司沒��提供托育措施，需親自照顧
- 父母雙方皆為受雇勞工
由於修法目前還在審理、尚未通過，當前勞工請家庭照顧假依舊不給薪！但許多勞工團體都在努力爭取，也希望法條能更放寬限制，給勞工多一點方便。
二、關於勞基法家庭照顧假，你誤會了這些！
一般聽到跟勞工有關的假別，例如特休、病假等，都會直覺聯想到勞動基準法，但是家庭照顧假規定比較特別，它的法源來自於「兩性平等法」，實施細節才是規範在「勞工請假規則第7條」！
一定有人好奇為什麼是兩性平等法，這是因為在家庭中扮演照顧者角色的對象大部分還是女性，雖然女性自身也有工作，不過當碰上家庭，往往會受到牽制，甚至被迫退出勞動市場，一旦離開後也很難再回到職場繼續工作，整體來說家庭對女性的職涯仍舊有很大影響。
為了改善女性就業環境，也為了減少企業損失人才的機率，因此有了家庭照顧假的規範，接著來介紹它提供了什麼權益吧！
（一）家庭照顧假定義
根據性別工作平等法第20條，受僱者在家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故，必須親自照顧時，可以請家庭照顧假；其請假天數併入事假計算，全年度限制7天。家庭照顧假薪資的計算，依事假規定辦理。
首先來跟大家解釋一下法條內容的定義：
1.受僱者
除了一般企業、工廠的勞工以外，「公務人員」也包含在法條中受僱者的範圍內，所以本篇文章除了提到勞工家庭照顧假之外，也會��講解公務員家庭照顧假的規定。
2.家庭成員
每個家庭的人員組成都不太一樣，家庭照顧假的立法目的是要讓勞工可以放心照料家人，為了避免「家人」範圍太過單一，而限縮法條的美意，所以「家庭成員」的定義，最後決定比照民法第1123條規定的「家屬」 辦理。
民法的家庭成員範圍有：「家置家長。同家之人，除家長外，均為家屬。雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬」。
直接用白話來舉例是這樣：
1個家庭裡有爸爸、媽媽、兒子、女兒，假設爸爸是戶長，就是法條中的「家長」；
除了爸爸這個家長外，媽媽、兒子、女兒都是家屬；
兒子交往很久的女朋友，雖然沒有結婚，但是已經搬來這家住很久，未來也會繼續住下去，幾乎是以永久共同生活為目同居在一起，這樣女友也算是家屬。
要注意的一點是，以永久共同生活為目的同居一家者，那個「家」裡面的成員必須原本就有親屬關係（比如父母、孩子），後來再加進1個沒有親屬關係的人（女友）才可以成立，否則彼此之間也不叫做家屬。
例如A、B兩人是好朋友，B跟女友一起搬去住在A家，雖然房子是A的，但是B跟他女友就算打算永久住在A家，3人也不是互為家屬關係。
相反的，有血親關係的家屬彈性就比較廣，即便沒有住在一起，有需要也可以請假照料。
3.天數併入事假計算
家庭照顧假事假之間其實有巧妙關聯，其中提到「家庭照顧假有7天，請假天數併入事假14天計算」，但家庭照顧假勞基法卻沒有講清楚算法，到底能不能超過？有幾種組合？這邊幫你列了幾種可能發生的組合：
- 先請了7天家庭照顧假，勞工還有14天-7天=7天事假，只能再請7天事假，超過需要老闆同意
- 先請了事假8天，但後來需要請家庭照顧假，最多有7天，總共可以請15天，但想再請事假需要老闆同意
- 先請了14天事假，但有需要再請家庭照顧假，會需要由雇主同意。
小結：也就是如果先請了事假，且已扣完了所有事假額度，後續想再請家庭照顧假就需要經過老闆同意。
但家庭照顧假與事假最大差別在於，勞工請事假，雇主可以扣全勤，但勞工請家庭照顧假，不會影響到全勤獎金與考績。
（二）家庭照顧假怎麼請？
家庭照顧假的請假程序一樣按照勞工請假規則第10條（註一），雖然不需要經過雇主「同意」才能休，但請假事由必須要符合法定家庭照顧假條件，也就是當家庭成員發生下列狀況，需要勞工親自照顧時：
預防接種，例如打疫苗
發生嚴重疾病，例如住院、開刀
其他重大事故，例如颱風天停課不停班
另外，性別工作平等法第22條指出，如果勞工的配偶是家庭主婦／夫，沒有上班，可以照顧家人，那麼受雇勞工就不符合「需要親自照顧原則」，除非有正當理由，否則雇主可以拒絕給假，建議勞工如果真有需要，可以跟老闆協商，或提出更詳細的事由。
三、公務員請家庭照顧假有哪些規定？
根據公務人員請假規則第3條，公務人員家庭照顧假是「7天併入事假計算、超過規定日數之事假�，應按日扣除俸（薪）給」，但兩者最大不同之處在於：
- 公務員的事假只有7天
- 公務員請事假未超過7天都「給薪」
因此公務員的家庭照顧假是有薪水的！但由於併入事假計算，所以天數與計薪方式會有下列這些狀況：
- 請完了7天事假（給薪），未來有需要可以再請7天家庭照顧假（不給薪）
- 先請了7天家庭照顧假（給薪），但未來需要請事假就不給薪
- 請了3天事假與4天家庭照顧假，合併計算進7天內（都給薪）
小結：無論先請事假還是家庭照顧假，總額度就是7天，超過總天數雖然還可以繼續請事假或家庭照顧假，但是就不給薪！
（一）如果夫妻都是公務人員，可以同時請家庭照顧假嗎？
有時候夫妻剛好都是公務人員，甚至都在同一個單位服務，如果真的發生要事，雙方需要同時請家庭照顧假，這樣可以嗎？
在法規上其實「沒有特別限定只能某一方請假」，但是當雙方分別向服務機關提出請假申請時，會需要讓服務機關衡量，看這個請假事由是否嚴重到需要兩個人同時請家庭照顧假，因此如果真的情勢所逼，建議也保留好相關證明文件，以便提出證明說服該機關。
以上是家庭照顧假相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
家庭照顧假註解
註一：勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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