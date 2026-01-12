由於修法目前還在審理、尚未通過，當前勞工請家庭照顧假依舊不給薪 ！但許多勞工團體都在努力爭取，也希望法條能更放寬限制，給勞工多一點方便。

之前由於南瑪都颱風來襲，部分縣市停課不停班，引發民怨，行政院預計針對這部分進行修法， 研擬在這些狀況下，勞工請家庭照顧假可以有薪水 ：

有理由、有假期、有證明，但請家庭照顧假有薪水嗎？

為了避免假別被濫用， 雇主要求勞工提供請假證明在法規上是合理的行為 ，不過標準不應該太嚴苛，比如一定要提供自費的詳細版醫師診斷書，否則不給假等，這樣會有違法的可能，基本上照顧假證明只要「 足以證實勞工有親自照顧家屬就行 」。

二、關於勞基法家庭照顧假，你誤會了這些！

一般聽到跟勞工有關的假別，例如特休、病假等，都會直覺聯想到勞動基準法，但是家庭照顧假規定比較特別，它的法源來自於「兩性平等法」，實施細節才是規範在「勞工請假規則第7條」！

一定有人好奇為什麼是兩性平等法，這是因為在家庭中扮演照顧者角色的對象大部分還是女性，雖然女性自身也有工作，不過當碰上家庭，往往會受到牽制，甚至被迫退出勞動市場，一旦離開後也很難再回到職場繼續工作，整體來說家庭對女性的職涯仍舊有很大影響。

為了改善女性就業環境，也為了減少企業損失人才的機率，因此有了家庭照顧假的規範，接著來介紹它提供了什麼權益吧！

（一）家庭照顧假定義

根據性別工作平等法第20條，受僱者在家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故，必須親自照顧時，可以請家庭照顧假；其請假天數併入事假計算，全年度限制7天。家庭照顧假薪資的計算，依事假規定辦理。

首先來跟大家解釋一下法條內容的定義：

1.受僱者

除了一般企業、工廠的勞工以外，「公務人員」也包含在法條中受僱者的範圍內，所以本篇文章除了提到勞工家庭照顧假之外，也會��講解公務員家庭照顧假的規定。

2.家庭成員

每個家庭的人員組成都不太一樣，家庭照顧假的立法目的是要讓勞工可以放心照料家人，為了避免「家人」範圍太過單一，而限縮法條的美意，所以「家庭成員」的定義，最後決定比照民法第1123條規定的「家屬」 辦理。

民法的家庭成員範圍有：「家置家長。同家之人，除家長外，均為家屬。雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬」。

直接用白話來舉例是這樣：

1個家庭裡有爸爸、媽媽、兒子、女兒，假設爸爸是戶長，就是法條中的「家長」；

除了爸爸這個家長外，媽媽、兒子、女兒都是家屬；

兒子交往很久的女朋友，雖然沒有結婚，但是已經搬來這家住很久，未來也會繼續住下去，幾乎是以永久共同生活為目同居在一起，這樣女友也算是家屬。

要注意的一點是，以永久共同生活為目的同居一家者，那個「家」裡面的成員必須原本就有親屬關係（比如父母、孩子），後來再加進1個沒有親屬關係的人（女友）才可以成立，否則彼此之間也不叫做家屬。

例如A、B兩人是好朋友，B跟女友一起搬去住在A家，雖然房子是A的，但是B跟他女友就算打算永久住在A家，3人也不是互為家屬關係。

相反的，有血親關係的家屬彈性就比較廣，即便沒有住在一起，有需要也可以請假照料。

3.天數併入事假計算

家庭照顧假事假之間其實有巧妙關聯，其中提到「家庭照顧假有7天，請假天數併入事假14天計算」，但家庭照顧假勞基法卻沒有講清楚算法，到底能不能超過？有幾種組合？這邊幫你列了幾種可能發生的組合：

先請了7天家庭照顧假，勞工還有14天-7天=7天事假， 只能再請7天事假，超過需要老闆同意

先請了事假8天，但後來需要請家庭照顧假，最多有7天， 總共可以請15天，但想再請事假需要老闆同意

先請了14天事假，但有需要再請家庭照顧假，會需要由雇主同意。

小結：也就是如果先請了事假，且已扣完了所有事假額度，後續想再請家庭照顧假就需要經過老闆同意。

但家庭照顧假與事假最大差別在於，勞工請事假，雇主可以扣全勤，但勞工請家庭照顧假，不會影響到全勤獎金與考績。

（二）家庭照顧假怎麼請？

家庭照顧假的請假程序一樣按照勞工請假規則第10條（註一），雖然不需要經過雇主「同意」才能休，但請假事由必須要符合法定家庭照顧假條件，也就是當家庭成員發生下列狀況，需要勞工親自照顧時：

預防接種，例如打疫苗

發生嚴重疾病，例如住院、開刀

其他重大事故，例如颱風天停課不停班

另外，性別工作平等法第22條指出，如果勞工的配偶是家庭主婦／夫，沒有上班，可以照顧家人，那麼受雇勞工就不符合「需要親自照顧原則」，除非有正當理由，否則雇主可以拒絕給假，建議勞工如果真有需要，可以跟老闆協商，或提出更詳細的事由。