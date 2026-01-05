財團法人法律扶助基金會在2004年4月22日完成法人設立登記，於同年7月1日正式開辦受理民眾申請。往後弱勢民眾如有法律上的需求，諸如 法律諮詢 、法律文件撰寫，或者是請律師代理訴訟案件，即可以依照法律扶助法的規定申請法扶會的協助。目前全國共有22個法扶基金會分會及原住民族法律服務中心，主要服務是提供「 法律諮詢 」及「 申請扶助律師 」。

法律扶助即我們一般所稱的 法扶 ，是指對於需要專業法律協助但又無力負擔訴訟費用及律師費的一般民眾，給予制度性的幫助。

只要是符合資力門檻並經法扶會的審查人員審查通過，即可申請法扶的協助喔！

三、法扶律師小知識看這邊！

「律師，請問法扶律師是什麼？」

法扶律師（不是法福律師！）可以分成扶助律師與法扶專職律師。前者是受雇於一般律師事務所但申請加入法扶，並於法扶委託案件時協助民眾處理個別案件的律師；後者則是受雇於法扶基金會，並且專辦法扶基金會案件的律師。

（一）法扶律師好嗎？

從費用的考量來說，由於找一般律師協助訴訟程序會需要花費數萬元不等的價格，並非人人都有辦法負擔得起。因此法扶律師確實能夠給予資力相對沒有那麼好的民眾更多的便利。

然而以刑事案件為例，從律師的角度來看，一般處理刑事訴訟的律師費通常在8至10萬元左右，但法扶給付的法扶律師酬金則在3萬元上下。因此一般律師基於時間分配以及事務所營運上的考量，並沒有辦法分配太多心力協助處理法扶案件。

（二）法扶律師費用我要付嗎？

這要分成「全部扶助」與「部分扶助」觀察。如果民眾申請法扶通過並且核准「全部扶助」，即不需要支付律師費；但如果經審核認為民眾的經濟狀況應負擔得起部分費用，法扶就會核准「部分扶助」並且由民眾自行負擔一部分律師費以及訴訟相關的必要費用。

（三）法扶律師申請資格有什麼？

只要經濟狀況在一定額度以下（詳情可以參考財團法人法律扶助基金會的無資力認定標準表），就符合法扶資格可以申請法律扶助。

但要特別注意的是，只要符合下列資格或情形，不用審查資力即可獲得法扶協助：

社會救助法規定的低收入戶與中低收入戶

特殊境遇家庭扶助條例的特殊境遇家庭

涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑或高等法院管轄第1審案件，於偵查中初次詢(訊)問或審判中未選任辯護人。

原住民於偵查中、審判中未選任辯護人

因神經系統構造及精神、心智功能損傷或不全，無法為完全陳述，於偵查、審判中未選任辯護人；或於審判中未選任代理人，但審判長認為有必要選任。

少年事件調查、審理中，並且具備前述第3、第4及第5項的情形。

其他審判、少年事件未經選任辯護人、代理人或輔佐人，審判長認為有必要選任。

得依消費者債務清理條例清理債務之債務人。

重大公益、社會矚目、重大繁雜或其他相類案件並經基金會決議。

另外如果是符合下列資格或情形，經切結表示確實無資力後，也不用審查資力：

依就業服務法款引進從事海洋漁撈、家庭幫傭、機構看護、家庭看護、外展看護、製造、營造工作，或經中央主管機關指定工�作的外國人。

經濟弱勢且尚未歸化或歸化後尚未設有戶籍的國人配偶。

（四）有法扶律師名單推薦嗎？如何申請法扶律師？

「律師，請問如何申請法扶律師的協助呢？」

如果讀者有需要尋求法扶律師的協助，可以打電話聯繫距離讀者家最近的分會，或是從財團法人法律扶助基金會官網裡的法扶律師線上預約系統辦理預約。

「律師，請問申請後法扶可以換律師嗎？」

首先依扶助律師遴選及派案辦法規定，受扶助人如果有指定扶助律師，法扶會認為沒問題的話就可以依其意願指派扶助律師。但不論是依受扶助人指定或是法扶會指派，除非遇重大情形，否則確定律師後即不得任意更換。

例如律師有重大違規或扶助人未積極配合律師，都可以作為法扶會審議更換律師的事由。

「律師，那可以在現場叫法扶人員做法扶律師推薦嗎？這樣我就知道我該指定誰了。」

答案是不可以！因為法扶的存在是為了提供必要的法律扶助，因此「推薦律師」並非法律核准法扶會可以作的事情。

如果讀者真的想知道哪位法扶律師可以讓讀者在尋求法扶協助時放心，推薦讀者Google搜尋優良扶助律師做參考喔！