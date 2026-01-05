法扶諮詢是免費的嗎？3分鐘搞懂資格門檻和法扶律師費用！ - 法律010
雷皓明律師
2026-01-05 更新
法扶可以說是對一般民眾最有幫助的法律協助。但你知道為什麼有法律扶助基金會的存在嗎？法扶諮詢要錢嗎？法扶律師好嗎？法扶可以換律師嗎？有沒有法扶的聯絡方式？本文就讓律師一次告訴你法扶資格和法扶律師費用，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
一、什麼是法律扶助基金會？
法律扶助即我們一般所稱的法扶，是指對於需要專業法律協助但又無力負擔訴訟費用及律師費的一般民眾，給予制度性的幫助。
法律扶助的設立是為了維護人民的訴訟權及平等權等基本人權。
財團法人法律扶助基金會在2004年4月22日完成法人設立登記，於同年7月1日正式開辦受理民眾申請。往後弱勢民眾如有法律上的需求，諸如法律諮詢、法律文件撰寫，或者是請律師代理訴訟案件，即可以依照法律扶助法的規定申請法扶會的協助。目前全國共有22個法扶基金會分會及原住民族法律服務中心，主要服務是提供「法律諮詢」及「申請扶助律師」。
二、法扶諮詢小知識看這邊！
「律師，請問法扶可以協助我們處理任何官司嗎？」
有些讀者會搜尋「法扶離婚」「法扶 債務協商」「法扶債務清理」，想知道法扶與法扶律師可以協助什麼樣的案件類型。事實上法扶並不像一般的律師事務所專精於某些特定的領域，只要符合門檻並申請通過，法扶便可以協助處理任何類型的官司。
「律師，請問法扶諮詢要錢嗎？」
有些讀者也會搜尋「法扶免費諮詢」，事實上跟法扶律師諮詢確實是免費的沒錯，但大家看到免費諮詢後比較容易忘記的是找法扶要記得先預約，如果沒有預約就直接到現場想要尋求協助，就有可能會無法安排諮詢而白跑一趟。
「律師，請問法扶好申請嗎？」
只要是符合資力門檻並經法扶會的審查人員審查通過，即可申請法扶的協助喔！
如果想知道更多「法扶申請資格」與「法扶律師費用」相關資訊，請各位讀者接著往下看喔！
三、法扶律師小知識看這邊！
「律師，請問法扶律師是什麼？」
法扶律師（不是法福律師！）可以分成扶助律師與法扶專職律師。前者是受雇於一般律師事務所但申請加入法扶，並於法扶委託案件時協助民眾處理個別案件的律師；後者則是受雇於法扶基金會，並且專辦法扶基金會案件的律師。
（一）法扶律師好嗎？
從費用的考量來說，由於找一般律師協助訴訟程序會需要花費數萬元不等的價格，並非人人都有辦法負擔得起。因此法扶律師確實能夠給予資力相對沒有那麼好的民眾更多的便利。
然而以刑事案件為例，從律師的角度來看，一般處理刑事訴訟的律師費通常在8至10萬元左右，但法扶給付的法扶律師酬金則在3萬元上下。因此一般律師基於時間分配以及事務所營運上的考量，並沒有辦法分配太多心力協助處理法扶案件。
（二）法扶律師費用我要付嗎？
這要分成「全部扶助」與「部分扶助」觀察。如果民眾申請法扶通過並且核准「全部扶助」，即不需要支付律師費；但如果經審核認為民眾的經濟狀況應負擔得起部分費用，法扶就會核准「部分扶助」並且由民眾自行負擔一部分律師費以及訴訟相關的必要費用。
（三）法扶律師申請資格有什麼？
只要經濟狀況在一定額度以下（詳情可以參考財團法人法律扶助基金會的無資力認定標準表），就符合法扶資格可以申請法律扶助。
但要特別注意的是，只要符合下列資格或情形，不用審查資力即可獲得法扶協助：
- 社會救助法規定的低收入戶與中低收入戶
- 特殊境遇家庭扶助條例的特殊境遇家庭
- 涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑或高等法院管轄第1審案件，於偵查中初次詢(訊)問或審判中未選任辯護人。
- 原住民於偵查中、審判中未選任辯護人
- 因神經系統構造及精神、心智功能損傷或不全，無法為完全陳述，於偵查、審判中未選任辯護人；或於審判中未選任代理人，但審判長認為有必要選任。
- 少年事件調查、審理中，並且具備前述第3、第4及第5項的情形。
- 其他審判、少年事件未經選任辯護人、代理人或輔佐人，審判長認為有必要選任。
- 得依消費者債務清理條例清理債務之債務人。
- 重大公益、社會矚目、重大繁雜或其他相類案件並經基金會決議。
另外如果是符合下列資格或情形，經切結表示確實無資力後，也不用審查資力：
- 依就業服務法款引進從事海洋漁撈、家庭幫傭、機構看護、家庭看護、外展看護、製造、營造工作，或經中央主管機關指定工�作的外國人。
- 經濟弱勢且尚未歸化或歸化後尚未設有戶籍的國人配偶。
（四）有法扶律師名單推薦嗎？如何申請法扶律師？
「律師，請問如何申請法扶律師的協助呢？」
如果讀者有需要尋求法扶律師的協助，可以打電話聯繫距離讀者家最近的分會，或是從財團法人法律扶助基金會官網裡的法扶律師線上預約系統辦理預約。
「律師，請問申請後法扶可以換律師嗎？」
首先依扶助律師遴選及派案辦法規定，受扶助人如果有指定扶助律師，法扶會認為沒問題的話就可以依其意願指派扶助律師。但不論是依受扶助人指定或是法扶會指派，除非遇重大情形，否則確定律師後即不得任意更換。
例如律師有重大違規或扶助人未積極配合律師，都可以作為法扶會審議更換律師的事由。
「律師，那可以在現場叫法扶人員做法扶律師推薦嗎？這樣我就知道我該指定誰了。」
答案是不可以！因為法扶的存在是為了提供必要的法律扶助，因此「推薦律師」並非法律核准法扶會可以作的事情。
如果讀者真的想知道哪位法扶律師可以讓讀者在尋求法扶協助時放心，推薦讀者Google搜尋優良扶助律師做參考喔！
四、法扶會聯絡方式看這裡！
最後我們提供幾個讀者們常搜尋的法扶電話。由於最近疫情嚴峻，各位讀者們如果想要尋求法扶的協助記得先電話聯繫法扶預約再行前往喔！
- 法扶總會： 02)2322-5255
- 台北法扶：(02)2322-5151
- 桃園法扶：(03)334-6500
- 台中法扶：(04)2372-0091
- 台南法扶：(06)228-5550
- 高雄法扶：(07)222-2360
- 屏東法扶：(08)751-6798
- 花蓮法扶：(03)822-2128
以上是法扶的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。
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※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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