一、車禍和解是什麼？

依照民法第736條，只要不違反法律規定、善良風俗，基本上車禍事故當事人可以約定好「互退一步」來簽訂和解契約，試著在雙方權益上達成共識，不要浪費時間跟精神上法院，也能節省司法資源。

至於和解內容就看雙方怎麼談，車禍後的民事賠償，比如醫藥費、精神賠償和維修費用等諸多費用，都可以透過和解來處理，但要記得寫好、寫對書面契約（車禍和解書）並確認後簽名，才能確保日後沒有其他爭議。

（一）車禍刑事責任也可以和解嗎？

如果發生了比較嚴重的車禍，有造成擦傷、撕裂傷等傷害，這時候除了民事上的賠償責任，肇事者還會成立刑法第284條的「過失傷害罪」。

例如，肇事者沒有注意路況而超速、沒注意燈相而違規轉彎等，出於過失而造成傷害的結果，這些情形都會構成刑法傷害罪，受傷的被害人其實可以去警局提告。

不過過失傷害等車禍刑事責任，其實也可以靠和解來解決喔！

過失傷害罪是一種告訴乃論罪，因此被害人有權利停止追訴程序。依照刑事訴訟法第238條，告訴乃論罪的被害人，提告後也可以「撤告」，同時要求警方、檢方或法院不要繼續追究責任。

所以把「撤告」當作和解條件，是我國法律允許的情形！因此車禍當事人可以在車禍和解書中把「撤告」當作和解條件，請求被害人在收到和解賠償金後撤告，確保自己賠了錢後能�真正免責；如果對方還沒提告，也可以要求對方先把撤告狀簽好，自己留在身上，以免對方日後反悔。

（二）車禍和解書怎麼寫？

為了避免車禍和解書無效，或者日後有爭議，撰寫車禍和解契約時，一定要注意這些項目有沒有約定好：

車禍撤告、不告條款：

前一段提到的，告訴乃論若被害當事人沒有提起，國家就不能針對該罪進行追訴審判。而談和解，重點就是想要「大事化小」，不要鬧到法院上，因此車禍和解書裡面一定要有「撤告」或「不提告」相關的條款，例如撰寫「當事人放棄一切民事、刑事訴追權利」並擬好「撤告狀」，否則到時候錢付了，對方不滿意又提告，這和解不是白談了？ 理賠金額、車禍賠償範圍：

車禍賠償金額這件事情，大家一定會好好談，但可能不會記得談「和解範圍」。

例如，你和解的是整起車禍的所有損害，還是只賠醫藥費，維修費另計？這些東西，如果碰到「拿翹」的人，很容易透過文字解釋來鑽漏洞，讓你錢付了又要再付。

在車禍和解書中，寫賠償金額的時候，最好連賠的範圍到哪裡都寫清楚。 例如「賠償xx元醫藥費、維修費」，或乾脆寫「賠償本次車禍包含的所有損害」。

理賠方法、一定要寫「收訖」：

簽訂金錢契約，最怕對方簽約拿了現金卻還說「自己沒收到」，三番兩次來跟你討錢，根本變成詐財！因此，在車禍和解書中一定要寫「經甲方（或乙方）收訖」這種類似的文字，一旦對方確認簽了約，法律上就認定對方收到錢了，讓他不能假裝沒收到；另外如果選擇分期付款，也可以請對方先簽本票，再簽和解書。 車禍雙方的個人資料、簽名蓋章：

車禍當事人通常都是素未謀面的人，因此契約上少不了要留對方的資料，其中最重要的就是身分證字號、電話及地址，約定好後雙方也要簽章，代表認可這份契約，車禍和解書最少一式兩份，雙方各執一份，保險一點可以一式三份，將第三份交給比較公正的對象保管。

畢竟簽完車禍和解書、錢拿到手就解決當然是最好，萬一簽完回家才發現對方不遵守和解條件，沒有對方的資料要怎麼跟他算帳？例如，說好要撤告，對方沒撤告；說好要匯款，結果日期到了沒收到錢。

如果對方賴皮怎樣都不肯遵照契約，最後不得已要上法院解決，這時候你總要有對方的資料才知道要告誰吧！