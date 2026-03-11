車禍和解怎麼談？真的只有6個月，時間錯過就不再！ - 法律010
雷皓明律師
2026-03-11 更新
車禍和解是輕微交通事故最常見的處理方式，但車禍和解談判流程前要做什麼事前準備？車禍和解時該怎麼談、地點選哪裡，以及金額數字多寡，甚至車禍和解書內容的寫法都會影響和解結果，萬一真的和解不成或事後反悔，又該怎麼處理呢？來聽聽車禍律師的意見！
一、車禍和解是什麼？
依照民法第736條，只要不違反法律規定、善良風俗，基本上車禍事故當事人可以約定好「互退一步」來簽訂和解契約，試著在雙方權益上達成共識，不要浪費時間跟精神上法院，也能節省司法資源。
至於和解內容就看雙方怎麼談，車禍後的民事賠償，比如醫藥費、精神賠償和維修費用等諸多費用，都可以透過和解來處理，但要記得寫好、寫對書面契約（車禍和解書）並確認後簽名，才能確保日後沒有其他爭議。
（一）車禍刑事責任也可以和解嗎？
如果發生了比較嚴重的車禍，有造成擦傷、撕裂傷等傷害，這時候除了民事上的賠償責任，肇事者還會成立刑法第284條的「過失傷害罪」。
例如，肇事者沒有注意路況而超速、沒注意燈相而違規轉彎等，出於過失而造成傷害的結果，這些情形都會構成刑法傷害罪，受傷的被害人其實可以去警局提告。
不過過失傷害等車禍刑事責任，其實也可以靠和解來解決喔！
過失傷害罪是一種告訴乃論罪，因此被害人有權利停止追訴程序。依照刑事訴訟法第238條，告訴乃論罪的被害人，提告後也可以「撤告」，同時要求警方、檢方或法院不要繼續追究責任。
所以把「撤告」當作和解條件，是我國法律允許的情形！因此車禍當事人可以在車禍和解書中把「撤告」當作和解條件，請求被害人在收到和解賠償金後撤告，確保自己賠了錢後能�真正免責；如果對方還沒提告，也可以要求對方先把撤告狀簽好，自己留在身上，以免對方日後反悔。
（二）車禍和解書怎麼寫？
為了避免車禍和解書無效，或者日後有爭議，撰寫車禍和解契約時，一定要注意這些項目有沒有約定好：
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車禍撤告、不告條款：
前一段提到的，告訴乃論若被害當事人沒有提起，國家就不能針對該罪進行追訴審判。而談和解，重點就是想要「大事化小」，不要鬧到法院上，因此車禍和解書裡面一定要有「撤告」或「不提告」相關的條款，例如撰寫「當事人放棄一切民事、刑事訴追權利」並擬好「撤告狀」，否則到時候錢付了，對方不滿意又提告，這和解不是白談了？
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理賠金額、車禍賠償範圍：
車禍賠償金額這件事情，大家一定會好好談，但可能不會記得談「和解範圍」。
例如，你和解的是整起車禍的所有損害，還是只賠醫藥費，維修費另計？這些東西，如果碰到「拿翹」的人，很容易透過文字解釋來鑽漏洞，讓你錢付了又要再付。
在車禍和解書中，寫賠償金額的時候，最好連賠的範圍到哪裡都寫清楚。 例如「賠償xx元醫藥費、維修費」，或乾脆寫「賠償本次車禍包含的所有損害」。
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理賠方法、一定要寫「收訖」：
簽訂金錢契約，最怕對方簽約拿了現金卻還說「自己沒收到」，三番兩次來跟你討錢，根本變成詐財！因此，在車禍和解書中一定要寫「經甲方（或乙方）收訖」這種類似的文字，一旦對方確認簽了約，法律上就認定對方收到錢了，讓他不能假裝沒收到；另外如果選擇分期付款，也可以請對方先簽本票，再簽和解書。
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車禍雙方的個人資料、簽名蓋章：
車禍當事人通常都是素未謀面的人，因此契約上少不了要留對方的資料，其中最重要的就是身分證字號、電話及地址，約定好後雙方也要簽章，代表認可這份契約，車禍和解書最少一式兩份，雙方各執一份，保險一點可以一式三份，將第三份交給比較公正的對象保管。
畢竟簽完車禍和解書、錢拿到手就解決當然是最好，萬一簽完回家才發現對方不遵守和解條件，沒有對方的資料要怎麼跟他算帳？例如，說好要撤告，對方沒撤告；說好要匯款，結果日期到了沒收到錢。
如果對方賴皮怎樣都不肯遵照契約，最後不得已要上法院解決，這時候你總要有對方的資料才知道要告誰吧！
二、車禍和解流程
車禍和解，簡單來說就是當事人雙方的談判過程，要怎麼「喬」，建議可以事先準備：
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充分了解案情，釐清肇事責任： 可以將報案後警方提供的單據（例如車禍初判表）蒐集好，找齊人證、物證，如果有申請車禍鑑定，也要將鑑定報告準備好，證明肇事責任比例，藉此作為賠償金額的索取依據。
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查找法條或尋求專業人士協助： 就算有鑑定報告等單據，建議也全盤了解相關法條，在談判時才不會被唬得一楞一楞，建議當事人可以詳讀《交通管理處罰條例》及判例，或諮詢車禍律師推演和解方式，更有效率的做法，是直接委任律師協助解決案件，至少可以確保自身權益不受損。
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告知保險公司： 告知保險公司你發生了車禍，同時可以詢問當初幫你投保汽機車強制險的保險人員，強制險能夠理賠範圍大概到什麼程度。
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與對方約定好和解地點、日期、時間： 和解不一定只能一對一，建議可以帶上懂法律的親友陪同前往，多少有個照應。上述條件都準備好，也約好確切的時間地點，接下來就看當天的談判過程了！
（一）車禍和解談判原則
談車禍和解並不是件容易的事，不管在心態上或行為上都需要做好準備與建設。
1.心態上
- 以律師自身經驗來說有一個心法，就是「當成別人的事情在談」，比較能促成車禍和解成立。
- 得理要饒人，不要趾高氣昂、態度高傲，甚至想獅子大開口，把車禍當中樂透來敲竹槓，這樣即便對方有錯在先，一旦被挑起了怒氣，毀了這場和解還不是雙方都不討好；理虧的肇事者姿態要放軟，表現積極想和解的態度，但也必須維持自己基本的權益。
2.行為上
- 想好底線與退讓空間，基本上和解就是各退一步，在自己的底線金額上利用技巧性的讓步，顧到對方面子、心情，讓對方不再緊咬不放；但當距離底線越近時，除讓步幅度要縮小，也要記得站穩立場，不畏縮或隱忍，才不會變成讓對方予取予求。
- 不用說太多沒有幫助的話，盡量把重點放在案件與和解條件上，不用東拉西扯博取同情或演戲，拖延時間也在消耗別人耐性，當事人雙方既是對立面，自然是會以自身利益為優先考量，與其哭啼吶喊威脅，不如�趕快把正經事講一講。
（二）車禍和解地點
車禍私下和解一定要慎選和解地點，不要約在其中一方家中談，建議車禍和解可以約在警察局內進行，雖然警察不會主動參與、插手和解案件，不過可以提供場地與車禍和解書讓當事人對談、簽署，最差的狀況下，至少在警局裡談判破局也比較不用怕被對方威脅、傷害。
如果和解成立，雙方同意也可以提供一份車禍和解書給警察局留存，就不怕未來有爭議，成功和解的同時還可以請警方協助銷案。
（三）車禍和解期限
其實並不是車禍和解時間上有限制，而是如果雙方真的無法和解，需要走訴訟程序，無論是刑事或民事訴訟都有追訴期與時效範圍。
- 刑事訴訟：必須在車禍發生後6個月內去地檢署提出過失傷害告訴，避免過了追訴期告不成；如果提告了但事後和解，當事人可以撤告不用擔心。
- 民事訴訟：民事賠償的時效是2年，如果車禍當事人在2年內沒有辦法達成車禍和解或車禍調解，切記一定要提出民事賠償的訴訟。
（四）其他車禍和解注意事項
- 如果對方車輛是營業用車（例如計程車、租賃車等），可能會增加一筆營業損失賠償，最好先知道對方索賠的金額。
- 車禍時若有人員受傷，和解前最好先取得醫院診斷證明書或醫療收據。
- 和解當下如果有保險公司理賠員在場最好，若理賠員不能參加，建議把對方要求的金額告知理賠員，了解能獲得多少理賠後，再與對方談；若有投保責任險，最好請保險公司派業務到場一同參與，以免影響日後的保險理賠。
三、車禍和解金額
車禍和解要怎麼評估自己的損失？你可以從這幾個方向下去思考：
- 醫療費用：包含醫藥費、看護費、掛號費、住院費、手術費、領取藥品費、看病通勤車資、復健費、購買醫療器材費用等。
- 財物損害：汽機車損壞、手機、手錶摔壞等財務損失。
- 工作損失：因車禍受傷短期無法上班、領不到薪水，或造成失能、殘廢，導致未來可能沒有收入。
- 精神慰撫金：就是一般俗稱的「精神損害賠償」，金額視車禍及受傷程度而定。
談車禍和解金額時，基本上除了精神撫慰金，其他的損失都可以要求查看單據證明，避免車禍和解獅子大開口的狀況發生。
（一）車禍和解金額到底要不要包含強制險？
所謂「汽機車強制險」是汽機車主都必須要投保的「責任險」，目的是用來「賠給車禍的受害人」，而不是去投保保險的人。
也就是說，車禍中的當事人可以向彼此投保的保險公司請求理賠，這叫做「交叉請求」。依《強制汽車責任保險法》第25條規定，保險公司應該在申請後的10日內給付保險金給受害人，其實獲得賠償的速度非常快。
但在洽談車禍和解金的時候，雙方必須要約定好該筆和解金是否包含強制險賠償，並註明進車禍和解書內，才不會實拿到的金額與實際上有落差。
四、車禍和解不成
如果私下和解真的喬不攏，或者對方根本就沒有和解的誠意，你也害怕跟對方談條件，其實還有其他方式可以嘗試：
- 車禍調解：雙方同意就可以到調解委員會申請車禍調解，讓較為公正的調解委員協助談判。
- 直接向法院提告：雖然在程序上法院會先安排進行調解，調解不成才會真的進入訴訟程序，但由法院主導的調解會比「自己私下和解」及「自主申請調解」要來得有強制性，至少可以逼另一方當事人出來面對好好談；若真的還是協商破局，就會直接請法官裁決。
（一）車禍和解反悔
有時候不是簽好了車禍和解書就萬事OK，如果不幸碰到對方不守規矩，這時候和解書有沒有寫好就很重要。以下分成車禍受害人反悔，以及車禍肇事者反悔兩種情形！
1.車禍被害人和解後反悔的情況
如果對方還沒提告，和解時除了在和解書上標明「當事人放棄一切民事、刑事訴追權利」之外，保險起見可以請對方先寫下「撤告狀」。 有了撤告狀，即便對方反悔、收了錢還硬要提告，你也能在地檢、法院提出這份撤告狀，告訴檢察官、法官「對方早就說好要和解還反悔！這是證據」藉此保護自己。
2.車禍肇事者和解後反悔的情況
被害人可以持著車禍和解書去提告，檢附帳戶資料或其他證據，證明自己沒有收到和解書上談好的錢，告訴法官「對方沒有遵守和解條件」，請法官判決對方依約付款，等法院裁定完成之後，就可以聲請強制執行，逼著對方付錢，讓對方想耍賴都不成。
不少民眾以為自己碰上的是輕微車禍就掉以輕心，最後衍生出一大堆麻煩事，律師看過太多人吃悶虧了，建議盡量不要收(給)了錢私下和解就當作結束，記得最起碼一定要寫車禍和解書；而談和解也沒什麼技巧，只要能「冷靜」，應對進退得宜，基本上都能成功和解。
如果真的不放心或還有其他問題，那建議找個車禍律師好好諮詢一下吧！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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