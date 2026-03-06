【借車 車禍】車子借人出車禍，車主要負借車連帶責任嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2026-03-06 更新
車子借人出車禍怎麼辦？車子被撞如何求償？車借別人開，發生意外我也要賠嗎？車主會有連帶賠償責任嗎？讓車禍律師告訴你，發生借車車禍時，車主有哪些權利！
一、借車出去卻發生車禍，車主可以向誰索賠？
依照民法第184條的規定（註一），不論是故意或不小心造成的車禍，只要侵害到他人的權利，就必須要承擔損害賠償的責任。
所以車子借出去卻發生車禍，車主可以向駕駛、其他肇事者分別請求賠償。
（一）車禍發生後，車主在法律上可以索賠什麼費用？
答案：車主可請求賠償維修費！
損害賠償，顧名思義，是賠給「受損害的人」。例如在車禍中受到擦傷、撕裂傷等「身體傷害」的駕駛，可以向肇事者請求醫藥費賠償。
車禍通常也會造成車子板金凹陷、烤漆刮傷或是其他車體毀損，這時實際上受害的人是出借車輛的「車主」，而不是借車的駕駛，因此這時車主可以向肇事者請求「財產損害」的賠償，也就是所謂的維修費賠償。
二、如何判定該向誰提出車禍維修賠償？
答案：視車禍發生的責任歸屬！
車禍賠償以「故意、過失」為原則，也就是要對車禍的發生有肇事責任的人，才需要賠償。這有可能是借車駕駛的責任，也有可��能是他人造成的，依照肇事責任的不同，車主要向不同的人請求賠償。
（一） 借車後出車禍，車主請求賠償的對象需依狀況：
- 情況一：車禍是借車駕駛一手造成
舉例來說，你的好朋友A跟你借車，結果他是個危險駕駛，愛闖紅燈又愛超速，結果某天因為闖紅燈和一台遵守規矩的駕駛擦撞，導致車門凹陷。經鑑定後發現車禍肇事責任完全在A身上，則A對於這起車禍有過失，應該負擔賠償責任，你就要向借車駕駛A請求全額賠償費用。
- 情況二：車禍是借車駕駛與其他肇事者共同造成
舉例來說，A又跟你借車，結果又發生車禍，但這次不僅是因為A闖紅燈，與他擦撞的B也一起闖紅燈。經鑑定發現A、B都有肇事責任，則A、B對這起車禍都有過失。 依照民法第185條規定，共同侵害他人權利者要連帶負責（註二），因此你可以要求借車駕駛A與其他肇事者B一起負擔賠償責任。
- 情況三：車禍是其他肇事者一手造成的
舉例來說，這次是乖巧的C跟你借車，C向來遵守交通規矩，某天卻不幸被D超速追撞，經鑑定發現，D要負全部的肇事責任。這時候，你應該向其他肇事者D請求負責，不能向借車駕駛C請求賠償。
三、有沒有借車發生車禍，車主可能要連帶賠償的狀況？
有！若車主借車給「無駕照者」，出車禍時車主需要與駕駛負連帶負責（註三）！
不過車主須負的連帶責任在民法與刑法上還是有些差異，以下說明：
（一）民事賠償：車主要連帶負責
車禍發生有「故意、過失」的人要負擔賠償責任。如果借車給無駕照者而發生車禍，法院通常認為，既然法律已經明定禁止，就會推定車主對於車禍發生也有過失，因此車主也要連帶賠償（註四）。
（二）刑事責任：車主不用連帶負責
車禍如果造成傷亡，肇事者有可能需要負擔刑法第284條過失傷害罪的刑事責任。許多車主會擔心，出借車輛是否需要與借車駕駛連帶承擔刑責？律師在這邊可以告訴你，不用擔心。
刑事上的連帶責任，主要分為共同正犯、幫助犯與教唆犯。駕駛過失肇事的情形，車主單純出借車輛並不算是共同實行犯罪；即便有提供車輛的客觀事實，主觀上也很難說有「幫助」肇事的故意或過失，因此並不容易符合刑事連帶責任的條件，車主不用連帶承擔刑事責任。
四、借車出車禍，車子被吊扣，車主多久可以領回？
答案：最慢3個月可以領回
車禍導致車子損壞，車主已經夠可憐了，有時候還會被吊扣車輛，無疑是雪上加霜！依法車主最慢可在3個月內把車領回；如果調查提早結束還可以更快，或許是不幸中的大幸。 依照道路交通事故處理辦法第12條規定，警察機關對於車禍的事故車輛，可以暫時吊扣起來檢驗或鑑定，不過扣留期間不能超過「3個月」；一旦扣留原因消滅以後，就要馬上通知車主來領回。
扣留車輛，警察機關依法要開發單據，詳記車輛號碼、引擎號碼及車種、扣留原因等，這收據車主可一定要拿著，方便日後領車。（畢竟你不在車禍現場，請向借車駕駛確認是否領有收據。）
因此，車主基本上�必須等待警察機關的通知，才能領回被吊扣的車子。不過，你也是能時時刻刻依照收據上的通知方式詢問承辦人，「督促」他快一點搞定啦！
借車出去發生車禍，問題很複雜，畢竟駕車的不是車主，但不僅有損失，還可能要負連帶負責，律師比較建議不要隨意借車給別人開。如果真的要借車，請一定要確保自己有「車體險」，讓車或損害能夠由保險來填補，省去不幸發生事故時的麻煩。
另外也要注意這些車體險的「索賠條款」，一般保險在理賠之後，保險公司可以「代位求償」，也就是向借車駕駛或肇事者去追究最終的責任。一般車體險只會免除親人的責任，讓你的配偶、近親不被保險公司告，如果你不希望其他借車駕駛被保險公司告（例如，借車駕駛不是親人，是你的超級好朋友），那你可能要向保險公司多購買一些條款，才能避免「談錢傷感情」的局面喔！
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備註
註一：民法第184條：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。
註二：民法第185條：數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。
註三：依道路交通管理處罰條例第21條規定。
註四：參考高等法院花蓮分院105年度重上字第27號民事判決、高等法院105年度上字第475號民事判決。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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