一、什麼是肇事逃逸罪？

（一）肇事逃逸定義

「肇事逃逸」是指在發生車禍事故當下，肇事者沒有下車查看受害者傷亡情形或留下來處理好現場，就立即自行離開的犯罪行為。

「肇事逃逸罪」的立法目的是為了讓車禍發生時，肇事者因為有肇事逃逸罪的規範，進而增加留在現場並幫助、救護被害人的機率，減少因為延誤就醫而產生的無謂傷亡，以提升公共安全。

（二）構成汽、機車肇事逃逸要件是什麼？

1.行為人必須駕駛動力交通工具，如果是非「動力」交通工具就不算。

例如：汽車，機車、電動自行車等都算動力交通工具；單純用「人力發動」的腳踏車或三輪車就不算。

2.行為人必須「肇事」，造成事故現場，簡單說就是撞到別人發生車禍。

過去的法院判決都顯示不論你是不是肇事方，就算毫無責任，也要處理好車禍現場再離開，否則也算肇事逃逸。

舉例：A明明安全駕駛、好好的在路上，但B超速撞上A的車屁股後受傷，過往法院都認為，即使A沒有任何過錯，依然要報警、留在現場處理好才能離開，否則也算肇事逃逸。

但經由大法官解釋第777號創下新規則，表示如果發生車禍造成傷亡，但你這方完全毫無過失的話，直接離開也不構成肇事逃逸罪。

也就是當B違規撞上安全駕駛的A，即便B有傷亡，但A頭也不回地離去也不構成「肇事逃逸」。

肇事逃逸罪說明影片

但是！大法官只有說不觸犯肇事逃逸罪，可沒有說不會有其他責任！而是覺得既然當事人沒有任何過失，如果真的沒有進行處理就離開現場，不需要用到肇事逃逸這麼重的罪刑來定罪，只算違反《道路交通管理處罰條例第62條》，用罰鍰、吊扣或吊銷來懲罰就好。

律師建議，遇上事故時最好是停下來協助報警處理現場，不要讓自己的愛車毀損還莫名被處罰。

3.在這場事故中必須導致人員傷亡，不管輕傷、重傷、死亡都算。

但如果造成了車禍，可是沒有任何人員傷亡（甚至現場根本沒有人，只有撞到車），這樣就不算肇事逃逸；不過可別以為沒有撞到人跑掉就沒事！還是會違反《道路交通管理處罰條例第62條》，面臨罰鍰、吊扣駕駛執照等罰責。

4. 逃跑，明知道自己讓人受傷還不下車察看，直接離開；或者下車了卻沒有處理好現場就離開。

根據最高法院107年度台上字第378號刑事判決，逃逸是指行為人主觀上對其駕駛動力交通工具肇事致人死傷已有認識，客觀上並有擅自離開肇事現場之行為而言。

也就是既然「逃逸」必須是「知道自己造成了他人受傷或死亡，但還是逃跑」這樣才算，那麼萬一肇事者完全不知道自己有撞到人或造成傷亡，這樣就不成立這條罪喔！文章末段會特別提到這部分。

（三）車禍後幾時離開才不算肇事逃逸或違規？

曾有案例是駕駛人下了車也察看了人員傷勢，但最後還是被認定肇事逃逸？

理由是：什麼都沒做，或沒有處理完全。

具體一點說，車禍可以分成兩種：

1.車禍「無」人受傷或死亡

在無人傷亡狀況下，依照道路交通事故處理辦法，駕駛必須做完以下4件事才可以離開：

如果事故地點在車道或路肩，應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施

如果造成火災，應迅速撲滅、防止災情擴大，並儘速通知消防機關

不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，除非駕駛人能標註或繪製車輛位置及現場痕跡證據，才能將車輛移到不妨礙交通的地方

除非當事人當場進行車禍和解，不然要報警，等到警方來處理。

2.車禍「有」人受傷或死亡

根據最高法院100年台上字第645號判決，法官認為，駕駛人在事故發生時，除了不能任意變動現場，還必須要下車撥打電話叫救護車、報警、留在現場等待或協助傷者，並且要等到符合以下其中一項狀況，駕駛人離開才真正沒事：