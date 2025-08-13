何謂肇事逃逸？刑責多重？律師解析4大構成要件！ - 法律010
雷皓明律師
2025-08-13 更新
肇事逃逸是什麼意思？沒人受傷還算肇逃嗎？沒有碰撞的車禍也會觸犯肇事逃逸罪嗎？肇事逃逸罪有什麼刑責？會被關嗎？遇到事故我要做到哪些事情才能離開、不背上肇事逃逸罪名？讓車禍律師解說法條給你參考！
一、什麼是肇事逃逸罪？
（一）肇事逃逸定義
「肇事逃逸」是指在發生車禍事故當下，肇事者沒有下車查看受害者傷亡情形或留下來處理好現場，就立即自行離開的犯罪行為。
「肇事逃逸罪」的立法目的是為了讓車禍發生時，肇事者因為有肇事逃逸罪的規範，進而增加留在現場並幫助、救護被害人的機率，減少因為延誤就醫而產生的無謂傷亡，以提升公共安全。
（二）構成汽、機車肇事逃逸要件是什麼？
1.行為人必須駕駛動力交通工具，如果是非「動力」交通工具就不算。
例如：汽車，機車、電動自行車等都算動力交通工具；單純用「人力發動」的腳踏車或三輪車就不算。
2.行為人必須「肇事」，造成事故現場，簡單說就是撞到別人發生車禍。
過去的法院判決都顯示不論你是不是肇事方，就算毫無責任，也要處理好車禍現場再離開，否則也算肇事逃逸。
舉例：A明明安全駕駛、好好的在路上，但B超速撞上A的車屁股後受傷，過往法院都認為，即使A沒有任何過錯，依然要報警、留在現場處理好才能離開，否則也算肇事逃逸。
但經由大法官解釋第777號創下新規則，表示如果發生車禍造成傷亡，但你這方完全毫無過失的話，直接離開也不構成肇事逃逸罪。
也就是當B違規撞上安全駕駛的A，即便B有傷亡，但A頭也不回地離去也不構成「肇事逃逸」。
肇事逃逸罪說明影片
但是！大法官只有說不觸犯肇事逃逸罪，可沒有說不會有其他責任！而是覺得既然當事人沒有任何過失，如果真的沒有進行處理就離開現場，不需要用到肇事逃逸這麼重的罪刑來定罪，只算違反《道路交通管理處罰條例第62條》，用罰鍰、吊扣或吊銷來懲罰就好。
律師建議，遇上事故時最好是停下來協助報警處理現場，不要讓自己的愛車毀損還莫名被處罰。
3.在這場事故中必須導致人員傷亡，不管輕傷、重傷、死亡都算。
但如果造成了車禍，可是沒有任何人員傷亡（甚至現場根本沒有人，只有撞到車），這樣就不算肇事逃逸；不過可別以為沒有撞到人跑掉就沒事！還是會違反《道路交通管理處罰條例第62條》，面臨罰鍰、吊扣駕駛執照等罰責。
4. 逃跑，明知道自己讓人受傷還不下車察看，直接離開；或者下車了卻沒有處理好現場就離開。
根據最高法院107年度台上字第378號刑事判決，逃逸是指行為人主觀上對其駕駛動力交通工具肇事致人死傷已有認識，客觀上並有擅自離開肇事現場之行為而言。
也就是既然「逃逸」必須是「知道自己造成了他人受傷或死亡，但還是逃跑」這樣才算，那麼萬一肇事者完全不知道自己有撞到人或造成傷亡，這樣就不成立這條罪喔！文章末段會特別提到這部分。
（三）車禍後幾時離開才不算肇事逃逸或違規？
曾有案例是駕駛人下了車也察看了人員傷勢，但最後還是被認定肇事逃逸？
理由是：什麼都沒做，或沒有處理完全。
具體一點說，車禍可以分成兩種：
1.車禍「無」人受傷或死亡
在無人傷亡狀況下，依照道路交通事故處理辦法，駕駛必須做完以下4件事才可以離開：
- 如果事故地點在車道或路肩，應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施
- 如果造成火災，應迅速撲滅、防止災情擴大，並儘速通知消防機關
- 不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，除非駕駛人能標註或繪製車輛位置及現場痕跡證據，才能將車輛移到不妨礙交通的地方
- 除非當事人當場進行車禍和解，不然要報警，等到警方來處理。
2.車禍「有」人受傷或死亡
根據最高法院100年台上字第645號判決，法官認為，駕駛人在事故發生時，除了不能任意變動現場，還必須要下車撥打電話叫救護車、報警、留在現場等待或協助傷者，並且要等到符合以下其中一項狀況，駕駛人離開才真正沒事：
- 確認傷者已獲得救治，就算人員當下已死亡，還是要等到救護車及警方到場，釐清責任歸屬後再離開。
- 讓被害人（傷者）、執法人員（警方）或其他相關人員（救護方、傷者同車友人、路人等）知道自己的真實身分，沒有隱瞞。
- 經過被害人本人同意，可以直接離開。
二、肇事逃逸會被關嗎？律師說明肇事逃逸罪刑責
肇事逃逸罪根據刑法第185-4條，駕駛動力交通工具肇事，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑，致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。
除了刑法這條，《道路交通管理處罰條例第62條》也有相關規範與罰責：
- 第1項： 駕駛人肇事但無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，除了罰鍰會再吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
- 第2項： 如果發生第1項的狀況，但駕駛人的汽車尚能行駛，但卻沒有儘速將汽車位置標繪移置路邊，導致妨礙交通者，處駕駛人新臺幣600元以上1,800以下罰鍰。
- 第3項： 駕駛人肇事導致人員受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違反者處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰。
- 第4項： 發生第3項情形但駕駛人使人受傷後逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。
因此車禍發生當下，不管有沒有人傷亡，都不要擅自離開最保險，否則除了要噴掉汽、機車肇事逃逸罰款、罰鍰，還要面臨汽、機車肇事逃逸刑責的牢獄之災啊！
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三、「肇事逃逸不知情」有罪嗎？
文章前段提到構成肇事逃逸要件之一是「知道自己造成了事故及他人受傷或死亡，但還是逃跑」，那麼反推，不曉得自己造成了事故及他人受傷或死亡就不算觸犯肇事逃逸罪！
雖然這種「肇事逃逸不知情不起訴」的說法是對的，但這個前提實在有點少見，舉證通常也很困難，加上法院判決中，法官認為「如果依照常理來推斷也可以知道有人受傷」，例如：從後照鏡看見與人發生擦撞後對方摔倒不起，或是很明顯人就摔在擋風玻璃上、事故發生時車輛有很明顯停頓等，這些法官都直接當作駕駛人「知道」。
其實現在監視器跟行車記錄器很普遍，只要調閱出來確認都賴不掉，律師建議碰上事故就好好處理，不要逃避一時，結果換來了更重更難過的罰責可就無語問蒼天了。
以上是肇事逃逸重要內容，如果您想評估案件本身構�不構成肇事逃逸，或想深入分析案件未來走向與肇事逃逸刑責大小等，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您解答！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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