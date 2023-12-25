惡鄰條款完整攻略！程序、適用情況、實務案例全解析！

一、關於惡鄰條款

隨著交通、科技加速發展，越來越多人選擇前往都市發展，鄰里之間的連結也不若舊日緊密相連。住在公寓大樓的民眾越來越多，鄰居間彼此陌生，只求互不相犯。

千金買屋，萬金買鄰，生活大不易，遇上壞鄰居不僅影響居住品質，可能還會花上許多心力溝通協調。

不幸遇到惡鄰居，每天深受其擾，有沒有惡鄰居法律能夠解決呢？

公寓大廈管理條例第22條（俗稱惡鄰居條款）第1項規定：住戶有「積欠過多管理費」、「特定行為經罰款後仍未改善、再犯」、「其他重大違法違規事項」者，由管理負責人或管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。

惡鄰條款真的有這麼「神」嗎？我們先從第1項提到的3種情況解釋。

（一）積欠過多管理費

原文條例為「積欠依本條例規定應分擔之費用，經強制執行後再度積欠金額達其區分所有權總價百分之1者。」管理費少則幾百，多則數千，每個月總是會有住戶賴著不繳，長期積欠下來也是不小的數目。

住戶欠繳管理費的比例過高，將會造成管委會無法運作，電梯壞了沒錢修、垃圾堆積沒人處理，影響居住品質。管委會一般會先口頭提醒補繳，繼續欠繳超過2期管理費的話，依照公寓大廈管理條例第21條規定，管委會可以向法院聲請寄發存證信函，要求住戶在一定時間內將欠繳金額和利息補齊。住戶仍不理會，管委會可以向法院聲請支付命令。

當支付命令也不理會、積欠金額達到區分所有權總價百分之1的話，就會行使公寓大廈管理條例惡鄰條款，3個月內不繳清，將在「區分所有權人會議」中進行討論，最嚴重的後果將會訴請法院，強制要求該住戶遷離。

備註：區分所有權人，簡單來說就是大樓每1戶的屋主，這戶房屋登記在誰名下，誰就是區分所有權人。

（二）特定行為經罰款後仍未改善、再犯

原文條例為「違反本條例規定經依第49條第1項第1款至第4款規定處以罰鍰後，仍不改善或續犯者」。因為包含眾多法規，這裡只會簡單介紹，有任何疑問可以使用文末的免費法律諮詢。

自有空間妨害建築物正常使用、違反其他屋主的共同利益。

私自變更公共設備構造，經制止而不遵從者。

未經同意擅自變更約定專用部分（經約定後將某一共用區塊提供特定屋主使用）。

住戶在公共空間堆置雜物、設置柵欄等行為妨礙居民出入。

以上條例如經過管委會口頭勸告，被主管機關處以罰鍰後，經過3個月期限仍沒有改善，管委會能夠召開區分所有權人會議，針對該住戶行為進行討論。

（三）其他重大違法違規事項

原文條例為「其他違反法令或規約情節重大者。」

舉例來說，常見的惡鄰條款噪音、抽菸就是以此項作為依據。

公寓大廈管理條例第22條（惡鄰條款）第2項規定： 前項之住戶如為區分所有權人時，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及��其基地所有權應有部分；於判決確定後3個月內不自行出讓並完成移轉登記手續者，管理負責人或管理委員會得聲請法院拍賣之。

違反惡鄰條款的住戶，如果是區分所有權人（房屋是他的，不是租客），管委會能依照區分所有權人會議得出的決議，向法院要求該住戶讓出他的所有權，確定判決後3個月內仍沒有完成移轉手續，管委會可以向法院聲請，將該戶房屋拍賣。

看到這裡，是不是很同意惡鄰條款就是「惡鄰剋星」了呢？