惡鄰條款完整攻略！程序、適用情況、實務案例全解析！ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
惡鄰條款是對付惡鄰居的終極手段，甚至能夠強迫對方遷離住家！每天半夜被噪音騷擾，如何對付很吵的鄰居呢？讓律師帶你來了解一下惡鄰條款，如果有相關問題也歡迎使用文末的免費法律諮詢！
一、關於惡鄰條款
隨著交通、科技加速發展，越來越多人選擇前往都市發展，鄰里之間的連結也不若舊日緊密相連。住在公寓大樓的民眾越來越多，鄰居間彼此陌生，只求互不相犯。
千金買屋，萬金買鄰，生活大不易，遇上壞鄰居不僅影響居住品質，可能還會花上許多心力溝通協調。
不幸遇到惡鄰居，每天深受其擾，有沒有惡鄰居法律能夠解決呢？
公寓大廈管理條例第22條（俗稱惡鄰居條款）第1項規定：住戶有「積欠過多管理費」、「特定行為經罰款後仍未改善、再犯」、「其他重大違法違規事項」者，由管理負責人或管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。
惡鄰條款真的有這麼「神」嗎？我們先從第1項提到的3種情況解釋。
（一）積欠過多管理費
原文條例為「積欠依本條例規定應分擔之費用，經強制執行後再度積欠金額達其區分所有權總價百分之1者。」管理費少則幾百，多則數千，每個月總是會有住戶賴著不繳，長期積欠下來也是不小的數目。
住戶欠繳管理費的比例過高，將會造成管委會無法運作，電梯壞了沒錢修、垃圾堆積沒人處理，影響居住品質。管委會一般會先口頭提醒補繳，繼續欠繳超過2期管理費的話，依照公寓大廈管理條例第21條規定，管委會可以向法院聲請寄發存證信函，要求住戶在一定時間內將欠繳金額和利息補齊。住戶仍不理會，管委會可以向法院聲請支付命令。
當支付命令也不理會、積欠金額達到區分所有權總價百分之1的話，就會行使公寓大廈管理條例惡鄰條款，3個月內不繳清，將在「區分所有權人會議」中進行討論，最嚴重的後果將會訴請法院，強制要求該住戶遷離。
備註：區分所有權人，簡單來說就是大樓每1戶的屋主，這戶房屋登記在誰名下，誰就是區分所有權人。
（二）特定行為經罰款後仍未改善、再犯
原文條例為「違反本條例規定經依第49條第1項第1款至第4款規定處以罰鍰後，仍不改善或續犯者」。因為包含眾多法規，這裡只會簡單介紹，有任何疑問可以使用文末的免費法律諮詢。
- 自有空間妨害建築物正常使用、違反其他屋主的共同利益。
- 私自變更公共設備構造，經制止而不遵從者。
- 未經同意擅自變更約定專用部分（經約定後將某一共用區塊提供特定屋主使用）。
- 住戶在公共空間堆置雜物、設置柵欄等行為妨礙居民出入。
以上條例如經過管委會口頭勸告，被主管機關處以罰鍰後，經過3個月期限仍沒有改善，管委會能夠召開區分所有權人會議，針對該住戶行為進行討論。
（三）其他重大違法違規事項
原文條例為「其他違反法令或規約情節重大者。」
舉例來說，常見的惡鄰條款噪音、抽菸就是以此項作為依據。
公寓大廈管理條例第22條（惡鄰條款）第2項規定：
前項之住戶如為區分所有權人時，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及��其基地所有權應有部分；於判決確定後3個月內不自行出讓並完成移轉登記手續者，管理負責人或管理委員會得聲請法院拍賣之。
違反惡鄰條款的住戶，如果是區分所有權人（房屋是他的，不是租客），管委會能依照區分所有權人會議得出的決議，向法院要求該住戶讓出他的所有權，確定判決後3個月內仍沒有完成移轉手續，管委會可以向法院聲請，將該戶房屋拍賣。
看到這裡，是不是很同意惡鄰條款就是「惡鄰剋星」了呢？
不過律師要在這裡提醒，這項條款只適用在設有「管委會」、適用「公寓大廈管理條例」的大樓，透天厝是沒有「透天惡鄰居條款」的哦！真的遇上惡鄰居報警會是比較有用的方法。
二、如何對付很吵的鄰居
如何對付惡鄰居？實務上惡鄰居處理起來，最常見，也是最多人抱怨的惡鄰案件非「噪音」莫屬，不管是電視音響開太大聲，還是聊天聊到忘我，或是無法讓人忽略的恩愛聲等，都是讓人抓狂的鄰居騷擾，如何教訓惡鄰居才能有效解決鄰居糾紛，還給自己良好的睡眠品質呢？是不是只要搬出上一段提到的「惡鄰居條款」就能有效對付惡鄰居？其實並沒有你想像的那麼簡單。
（一）惡鄰條款實務狀況
惡鄰條款有著強大的公權力，能夠強制住戶搬遷，為了防止被有心人士濫用，成為報復手段，內政部也設置了相當嚴格的通過門檻，以「積欠管理費」為例，金額需達到總價百分之1，也就是1,000萬的房子要累積欠繳10萬元，再經過存證信函、強制執行仍無法處理才能行使。
根據公寓大廈管理條例第31條：區分所�有權人會議之決議，除規約另有規定外，應有區分所有權人3分之2以上及其區分所有權比例合計3分之2以上出席，以出席人數4分之3以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權4分之3以上之同意行之。
不僅是出席人數，區分所有權人所持有的區分所有權比例（屋主持有坪數佔總社區坪數比例）也須達標。高難度的標準，再加上需要給對方3個月的改善期限，法律程序對一般住戶相對複雜耗時，即使聘起專業律師也需要一段處理時間，很多住戶嫌麻煩，不是真的「天怒人怨」，沒有遇到惡鄰居誇張行徑的居民不一定會投下同意票。
同時，法院也會嚴格審視程序有沒有符合法規，曾經有案例，管委會為了解決惡鄰居亂檢舉的問題，排除萬難通過區分所有權人會議，卻沒有給對方3個月限期改善，法院審理後認為不符程序，駁回管委會的聲請，惡鄰居不必搬家。
（二）如何治惡鄰居
不用惡鄰條款，惡鄰居該怎麼處理？
假設惡鄰居只針對部分居民，召開區分所有權人會議可能沒辦法通過，該拿惡鄰居怎麼辦呢？律師在這裡提供幾個辦法：
1.報警檢舉
根據社會秩序維護法第72條第3項「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，處新臺幣10,000元以下罰鍰」
該如何檢舉惡鄰居？直接打110就可以檢舉反應啦！聯合左鄰右舍一起檢舉，就構成法條上的「公眾」條件，警方會留下報案紀錄，未來如果不得已要上法院，這些報案紀錄和筆錄都會成為一大利器！
2.民事訴訟
根據民法第793條「土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有臭氣、煙氣、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之。但其侵入輕微，或按土地形狀、地方習慣，認為相當者，不在此限。」
民眾也可以援引此條法律來保障自己的居住權益，使用民法的優點是可以跳過管委會，不用承擔開不成會議、投票未通過的風險。不過既然上了法院，證據就需要備齊，除了上述提到的報案紀錄，將噪音錄影、錄音證據保存以及尋求證人（其他鄰居）作證也很重要！
對怎麼蒐證有疑問，或是需要請律師撰寫惡鄰訴狀，可以透過文末按鈕聯絡我們。
相信民眾對於「遇到惡鄰居該怎麼辦」都有個底了，最後律師想提醒一點，不建議使用以牙還牙，以眼還眼的手段報復疑似精神病惡鄰居，長期下來可能會造成心理問題，甚至引發肢體衝突，尋求正當管道解決才是對付惡鄰居的最佳解答！
以上是惡鄰條款的相關資訊，如果您想懲治惡鄰居，需尋求專業人士的意見，或不清楚如何以實際行動對付違法或違規的鄰居，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，立即展開免費法律諮詢。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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