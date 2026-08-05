一、國賠是什麼意思？什麼情況可以適用國賠法？

國家賠償（state compensation），簡稱國賠，是指因為公務員故意或過失等不法侵害行為，或因為公有的公共設施管理不當而產生瑕疵，進而導致人民的權利受損時，人民可以向該位公務員或該處公有公共設施所屬的公家單位請求的賠償。

而根據中華民國憲法第 24 �條制定的國家賠償法，就是為了確保人民在受到上列提到的損害時，可以依國賠法向國家請求損害賠償。

（一）國賠有什麼條件？什麼情況下國家賠償責任才成立？

在台灣，若要符合申請國賠的條件，基本上須符合下列 2 個重點的其中一項：

對方是公務員

發生地點位於公有公共設施

這裡所謂的「公務員」，是採用最廣義的方式來界定，不論是編制內或編制外、臨時人員或聘僱人員，只要是「依法令從事於公務的人員」都包括在內。也就是說，即使對方是受公家機關委託來行使公權力的團體或個人，都可以視同為委託機關的公務員。

1.申請國賠條件：因「公務員」的行為所衍生的國家賠償責任。

對方是公務員身分

對方正在執行職務、行使公權力，或怠忽職守

對方正在行使公權力的行為是違法或沒有法律依據的

這位公務員有故意或過失的行為

上述行為造成人民的自由或權利受到損害

人民所受的損害與公務員的故意或過失行為有相當的因果關係

2.申請國賠條件：因「公共設施」的瑕疵所衍生的國家賠償責任。

發生地點位於公有公共設施

公共設施的設置或管理有缺失或不當之處

造成人民之生命、身體、人身自由或財產遭受損害

造成的損害與公共設施的設置或管理缺失具有一定程度的因果關係

若符合上述條件，即成立國家賠償責任。

（二）符合國賠要件後，該向誰提出國賠申請？

當民眾認為自己遭遇的事件符合上述申請國賠的條件之後，除了本人之外，還可以由誰提出國賠申請呢？

1.有權請求國家賠償的人（請求權人）vs 可請求賠償的項目

有權請求國家賠償的人（請求權人） 可請求賠償的項目 被害人本人（直接被害人） 醫療費用、勞動力喪失或減少的賠償、生活費增加的賠償、精神賠償（精神慰撫金）、財產損失 被害人因不法侵害不幸死亡，可由他的父、母、子、女及配偶提出請求非財產上的損害賠償 精神賠償（精神慰撫金） 被害人負有法定扶養義務的人 扶養費 為被害人支出醫療費用及增加生活上需要費用的人、為被害人支出殯葬費的人 醫療費用、增加的生活費、喪葬費

2.向哪個賠償義務機關（請求賠償之對象）請求國賠

請求國賠原因 請求賠償對象 因「公務員」的行為所衍生的國家賠償責任 向該位公務員所屬機關請求國賠 因「公共設施」的瑕疵所衍生的國家賠償責任 向該處公共設施的設置或管理機關請求國賠 若賠償義務機關經裁撤或改組 向承接其業務的機關請求國賠 無法確定賠償義務機關，或有爭議時 可請求其上級機關確定。如果上級機關在被請求之後超過 20 日無法確定，可先以此上級機關為賠償義務機關。

（三）申請國賠有期限嗎？怎麼計算時效？

不過，隸屬於政府的公家機關這麼多，當遇到疑似國賠的事故時，如何判斷該向誰求償，也就是自己的「賠償義務機關」該怎麼確定呢？

國賠聽起來茲事體大，而求償對象又是國家，也許有人會認為，國賠申請時效是不是很長、甚至很大氣的沒有期限呢？其實並不然！

關於國賠申請時效究竟多長，我們可依�國家賠償法第 8 條第 1 項規定來了解：「賠償請求權，自請求權人知有損害時起，因 2 年間不行使而消滅；自損害發生時起，逾 5 年者亦同。」

以白話意思來看，意指如果有權請求國賠的人，沒有在「知有損害」的時候開始計算的 2 年內，或是沒有在損害發生時開始計算的 5 年內申請國家賠償的話，那麼請求權就會失效。

至於「知有損害」是什麼意思呢？其是指知道自己受到損害，且知道受到的損害是因為公務員的不法侵害行為，或因為公共設施的設置或管理瑕疵所造成。但是，無論當事人知不知道自己有遭受損害，最晚都必須在損害發生的 5 年內提出請求，才能捍衛自己的權利。

案例 時效 某車在國道上因突然出現的坑洞而翻車，導致車上乘客受傷。車主事發之後立刻向國家申請賠償。 知有損害 2 年內請求賠償，未逾期。 某公務員執行職務時，因職務侵害王小姐的權利造成損害，但王小姐因長年旅居日本未歸而不知，直到回國時才知此事，但此時距損害發生時已經過 5 年又 1 個月。 自損害發生時起已過 5 年，國家賠償請求權已失效。

律師想提醒大家，即使不確定自己該向哪一個賠償義務機關請求賠償，時間仍然繼續在走、國賠時效仍會繼續計算。所以，為了保障自己的權利，當不幸碰上相關意外，必須格外注意申請時效喔！