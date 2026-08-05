國賠怎麼申請？請求國賠前應該了解的國賠法完整概念！ - 法律010
雷皓明律師
2026-08-05 更新
國賠是什麼意思？要求國家賠償有什麼條件？什麼情況適用國賠法？如何申請國賠？國賠會賠多少？申請國賠成功率高不高？要求國賠成功案例有哪些？關於國賠法的條件等全部重點，讓律師帶你一次了解！
一、國賠是什麼意思？什麼情況可以適用國賠法？
國家賠償（state compensation），簡稱國賠，是指因為公務員故意或過失等不法侵害行為，或因為公有的公共設施管理不當而產生瑕疵，進而導致人民的權利受損時，人民可以向該位公務員或該處公有公共設施所屬的公家單位請求的賠償。
而根據中華民國憲法第 24 �條制定的國家賠償法，就是為了確保人民在受到上列提到的損害時，可以依國賠法向國家請求損害賠償。
（一）國賠有什麼條件？什麼情況下國家賠償責任才成立？
在台灣，若要符合申請國賠的條件，基本上須符合下列 2 個重點的其中一項：
- 對方是公務員
- 發生地點位於公有公共設施
這裡所謂的「公務員」，是採用最廣義的方式來界定，不論是編制內或編制外、臨時人員或聘僱人員，只要是「依法令從事於公務的人員」都包括在內。也就是說，即使對方是受公家機關委託來行使公權力的團體或個人，都可以視同為委託機關的公務員。
1.申請國賠條件：因「公務員」的行為所衍生的國家賠償責任。
- 對方是公務員身分
- 對方正在執行職務、行使公權力，或怠忽職守
- 對方正在行使公權力的行為是違法或沒有法律依據的
- 這位公務員有故意或過失的行為
- 上述行為造成人民的自由或權利受到損害
- 人民所受的損害與公務員的故意或過失行為有相當的因果關係
2.申請國賠條件：因「公共設施」的瑕疵所衍生的國家賠償責任。
- 發生地點位於公有公共設施
- 公共設施的設置或管理有缺失或不當之處
- 造成人民之生命、身體、人身自由或財產遭受損害
- 造成的損害與公共設施的設置或管理缺失具有一定程度的因果關係
若符合上述條件，即成立國家賠償責任。
（二）符合國賠要件後，該向誰提出國賠申請？
當民眾認為自己遭遇的事件符合上述申請國賠的條件之後，除了本人之外，還可以由誰提出國賠申請呢？
1.有權請求國家賠償的人（請求權人）vs 可請求賠償的項目
|有權請求國家賠償的人（請求權人）
|可請求賠償的項目
|被害人本人（直接被害人）
|醫療費用、勞動力喪失或減少的賠償、生活費增加的賠償、精神賠償（精神慰撫金）、財產損失
|被害人因不法侵害不幸死亡，可由他的父、母、子、女及配偶提出請求非財產上的損害賠償
|精神賠償（精神慰撫金）
|被害人負有法定扶養義務的人
|扶養費
|為被害人支出醫療費用及增加生活上需要費用的人、為被害人支出殯葬費的人
|醫療費用、增加的生活費、喪葬費
2.向哪個賠償義務機關（請求賠償之對象）請求國賠
|請求國賠原因
|請求賠償對象
|因「公務員」的行為所衍生的國家賠償責任
|向該位公務員所屬機關請求國賠
|因「公共設施」的瑕疵所衍生的國家賠償責任
|向該處公共設施的設置或管理機關請求國賠
|若賠償義務機關經裁撤或改組
|向承接其業務的機關請求國賠
|無法確定賠償義務機關，或有爭議時
|可請求其上級機關確定。如果上級機關在被請求之後超過 20 日無法確定，可先以此上級機關為賠償義務機關。
（三）申請國賠有期限嗎？怎麼計算時效？
國賠聽起來茲事體大，而求償對象又是國家，也許有人會認為，國賠申請時效是不是很長、甚至很大氣的沒有期限呢？其實並不然！
關於國賠申請時效究竟多長，我們可依�國家賠償法第 8 條第 1 項規定來了解：「賠償請求權，自請求權人知有損害時起，因 2 年間不行使而消滅；自損害發生時起，逾 5 年者亦同。」
以白話意思來看，意指如果有權請求國賠的人，沒有在「知有損害」的時候開始計算的 2 年內，或是沒有在損害發生時開始計算的 5 年內申請國家賠償的話，那麼請求權就會失效。
至於「知有損害」是什麼意思呢？其是指知道自己受到損害，且知道受到的損害是因為公務員的不法侵害行為，或因為公共設施的設置或管理瑕疵所造成。但是，無論當事人知不知道自己有遭受損害，最晚都必須在損害發生的 5 年內提出請求，才能捍衛自己的權利。
|案例
|時效
|某車在國道上因突然出現的坑洞而翻車，導致車上乘客受傷。車主事發之後立刻向國家申請賠償。
|知有損害 2 年內請求賠償，未逾期。
|某公務員執行職務時，因職務侵害王小姐的權利造成損害，但王小姐因長年旅居日本未歸而不知，直到回國時才知此事，但此時距損害發生時已經過 5 年又 1 個月。
|自損害發生時起已過 5 年，國家賠償請求權已失效。
律師想提醒大家，即使不確定自己該向哪一個賠償義務機關請求賠償，時間仍然繼續在走、國賠時效仍會繼續計算。所以，為了保障自己的權利，當不幸碰上相關意外，必須格外注意申請時效喔！
二、國賠程序是怎麼進行的？申請流程一次告訴你
（一）國賠申請流程複雜嗎？申請國賠程序有哪些？ 3 步驟一看就懂！
台灣的國賠程序是採書面請求原則及協議先行原則。也就是說，想要依照國賠法請求損害賠償時，應該先以書面資料向賠償義務機關提出申請。當賠償義務機關收到國賠申請書後，則應該立即和提出申請者展開協議。
1.申請國賠程序
以下是律師為大家整理出簡單明瞭的國賠申請流程：
-
填寫國賠申請書或國家賠償協議委任書（法務部國賠申請書範例下載）
事件發生後，須先向賠償義務機關以書面資料提出請求，不能只有口頭求償。如果委託 其他人代理申請時，則必須填寫國家賠償協議委任書。
-
檢附相關證明文件向賠償義務機關提出申請
申請時必須附上國賠申請書內所載相關事實的證明文件，例如：報案資料、事故現場照片、門診收費單據、物品損壞估價清單等等，可掛號郵寄或親至賠償義務機關臨櫃辦理。
-
展開協議
假如賠償義務機關拒絕賠償，或自提出請求日起超過 30 日不開始協議，或自開始協議之日起逾 60 日協議不成立時，請求權人就可以循訴訟程序提告求償。
- 協議不成立，拒絕賠償⭢向法院提告求償
- 超過 30 日不開始協議、開始協議之日起超過 60 日協議不成立⭢向法院提告求償
2.國賠可以線上申請嗎？
對於國賠申請流程具有基本概念之後，接下來許多人想問的是，國賠可以線上申請嗎？按國家賠償法第 10 條第 1 項規定 : 「依本法請求損害賠償時，應先以書面向賠償義務機關請求之。」
因此，想要申請國賠的人仍必須提出國賠申請書，並簽名或蓋章才行。所以儘管上網搜尋時，可以找到某些公家單位有國賠線上申請的服務或網站，但線上提出的申請通常只表示你有意申請國賠，僅具通知性質，國賠申請人�仍必須將國賠申請書及相關證物補送欲求償的機關窗口，才算是正式提出申請。
- 協議不成立，拒絕賠償⭢向法院提告求償
- 超過 30 日不開始協議、開始協議之日起超過 60 日協議不成立⭢向法院提告求償
（二）國家賠償訴訟是民事訴訟還是行政訴訟？哪裡不同？
國家賠償目前採取的是雙軌制，意思是指，國賠程序的申請者可以依照國賠法的規定提出申請，或是在提起行政訴訟時合併請求國家賠償，在法律上稱為雙軌制。
國賠行政訴訟 vs 國賠民事訴訟
|國家賠償雙軌制
|國賠行政訴訟：
行政訴訟合併請求國家賠償
|國賠民事訴訟：
書面協議不成，向民事法院訴請損害賠償
|如果請求權人依行政訴訟法第 7 條，在提起行政訴訟時合併請求國家賠償，請求權人可以直接依行政訴訟法規定的程序請求國家賠償，而不必依照國家賠償法規定的程序辦理。
|為減少訴訟負擔，國賠申請人必須先以書面的方式，向賠償義務機關提出申請，而不能直接向法院對機關提起國家賠償訴訟。
當書面協議不成立過拒絕賠償時，申請人就可以向民事法院對機關提起國家賠償訴訟。
三、國賠成功率高不高？會賠多少？
在媒體新聞中，假使發生車禍、地震、颱風等重大事故，常常可看到民眾站出來要求政府負責、國家賠償。但事實上，國賠成功率到底高不高呢？
根據統計，2025年全台審理的國賠案件有 402 件，其中賠償件數只有 4 件，換算下來，國賠成功率只有低迷的 0.99 %。
（一）國賠成功案例多嗎？證據不足是申請國賠的常��見敗因？
一般來說，之所以申請國賠成功率偏低，大致包括下列幾個原因：
-
證據不足或舉證困難
國賠法對於公務員違法的案件，採取嚴格過失責任主義，民眾必須根據公務員有故意或過失的行為負起舉證責任，多數案件常因證據不足或舉證困難而敗訴，所以保留足夠的證據很重要。
-
申請時效短、訴訟曠日費時
國賠申請必須先向賠償義務機關提出請求，協議不成或拒絕協議，才可以向法院起訴。加上請求權時效只有短短的 2 年，如果損害發生已超過 5 年也無法提出請求。而行政機關縱使敗訴，也會一再上訴，導致訴訟程序冗長、曠日費時。
-
不屬於國賠案件
有些案件的申請者會抱著「試試看」的心態申請國賠，或是該案件在定義上原本就不屬國賠案件，這兩種狀況在向提出國賠申請時就會被退回。
（二）國賠案例看過來！自摔、天災跟車禍都有例可循
雖然國賠案例舉證不易、申請國賠成功的案例也不多，但還是有成功申請國賠的案例可供參考！如果民眾真的遇到類似的事件，還是要勇敢捍衛自己的權利。
1.自摔國賠案例
某騎士騎機車行經台中某路段時，因車輪突然輾過路面不平整之處，導致機車失控打滑、摔倒在地，造成騎士腦部因撞擊而嚴重受傷，最終導致四肢癱瘓。騎士認為事故發生主因，是因為該路面管理機關沒有善盡管理責任所造成，因此，委請律師根據國家賠償法向當地政府提出包括醫療費、生活費、精神慰撫金等損害賠償的要求。
依國家賠償法第 3 條第 1 項內容提到：「公共設施因設置管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」而上述事��故發生的主因，的確為路面管理機關未善盡維護路面應處於適合正常通行狀態所導致。因此，法院判決騎士勝訴，當地政府對於騎士摔車造成的後續損害，必須負起損害賠償的責任。
2.天災國賠案例
1999 年 8 月 8 日莫拉克颱風侵襲重創台東地區，造成台東太麻里溪潰堤，導致當地不少民宅遭到沖毀、農田流失。隔天，知本溪右岸也因溪水不斷沖刷而堤防潰堤，其中知本溪畔的金帥飯店，因飯店地基逐漸被暴漲的溪水掏空而傾斜，最後應聲倒塌。金帥飯店事後認為縣府救災有所疏失，因而提出國賠申請，要求縣府賠償業者的財產及營業損失。
最高法院認定，案發時因橋梁封閉、搶險機具確實無法進入，但知本溪在 9 日上午就已險象環生，縣府卻未即時搶救，後來搶險時又只在左岸搶險，對於遭洪流沖擊的右岸卻毫無搶險，災情掌握有失。因此判決台東縣府確有過失，必須賠償業者損失。
3.道路事故國賠案例
民眾開車行經一處山坡地時，突然遭受落石擊中、人車皆受到傷害，因此對該處的道路養護機關提起國家賠償訴訟。
法院認為，在落石從山坡地滾落的事故發生之前，該路段已連續數日下雨，而當地道路養護機關於落石事故發生後，便於防護網的上方往上加裝補做防護網設施；經採取修補措施之後，該路段即未再發生落石滾落的類似情形。由此可見，此事故發生前，原本所設置的防護網，並不足以防止邊坡落石掉落路面的狀況發生 ，因此認為此案件足以構成國賠法第 3 條第 1 項之國賠責任，應對民眾負起損害賠償之責。
（三）國賠賠多少？為何國賠可以申請精神慰撫金？
在上面提到的自摔國賠案例，以及前面提過的國賠可請求賠償項目中，都曾經提到精神慰撫金，為什麼國賠請求的賠償項目中，可以申請精神慰撫金呢？
-
精神慰撫金的定義
所謂的精神賠償、精神慰撫金，指的是「非財產上的損害賠償」，是考慮到在某些事件中，雖然被害人沒有實際上的財物損失，但卻可能遭受到精神上的痛苦、不安與打擊，因此可向對方請求相當金額的賠償做為彌補的賠償機制。
-
可請求精神慰撫金的常見狀況
可請求精神賠償的情況主要規定於民法當中，包括親人死亡的精神賠償、侵害人格權的精神賠償、因離婚、婚約解除的精神賠償等等。
而與國賠案例較為相關的通常是下列兩者：
|親人死亡的精神賠償
|侵害人格權的精神賠償
|民法第 194 條規定，不法侵害他人致死者，被害人的父、母、子、女及配偶，雖非財產上的損害，也可以請求賠償一定的金額。
例如國賠案件中，若是被害人死亡的情況下，其父、母、子、女及配偶可依本法請求國賠精神慰撫金。
|民法第 195 條規定，被害人如身體、健康等人格法益受有不法侵害時，得以請求精神慰撫金。
例如車禍案例中，受害者遭受了健康受損、身體受傷等損失，可向肇事者請求賠償修車費、醫藥費之外，還可同時請求侵害身體、健康的精神賠償。
不過，相較於實體的財產損害可以根據醫藥費、維修費等單據來實際計算，精神慰撫金的金額很難有確切的指標或價目表可供換算。所以法院在審理案件時，通常會視雙方的年齡、社會地位、職業、收入，以及個案本身的損害輕重等情況，在綜合衡量之後來進行精神慰撫金的判賠。
以上是與國賠相關的定義、流程、申請條件與案例，若您有其他疑問，歡迎點擊下方的「LINE 免費諮詢」��，讓律師為您解答與國家賠償相關的各種疑問！
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！