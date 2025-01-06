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限制住居≠軟禁！限制住居規定如何解除？律師來教你！ - 法律010

羈押
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-01-06 更新

限制住居≠軟禁！限制住居規定如何解除？律師來教你！

限制住居是什麼意思？收到限制住居處分，代表要被關在家，不能出門了嗎？限制住居和限制出境、出海有什麼區別呢？羈押、具保和責付又是什麼意思呢？本篇文章讓律師帶你了解限制住居、限制出境的詳細規定！

目錄

一、限制住居

（一）限制住居意思及相關規定

限制住居是法官為了防止被告（或犯罪嫌疑人）逃逸，進而限制被告行動自由的方法，這類方法主要有4種，分別是「羈押」、「具保」、「責付」、「限制住居」，民眾最為熟知的應是羈押，而具保責付限制住居則是羈押的替代性方案，其中又以限制住居最為輕微。

在講限制住居前，我們需要先了解一下羈押：

「羈押」並不是判斷是否有罪的依據，而是為了防止被告逃跑、對證人證據不利，或是預防再度犯罪的保障措施。檢察官、法官在偵查、審判時都需要時間，不是馬上就能夠得出判決，在這段時間內，被告可能會做出影響調查、判決的行為，才會限制他的人身自由，拘禁在看守所內。

根據刑事訴訟法第101條，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有下列3種情形者，如果不進行羈押將會難以進行後續追訴、執行動作，因此對被告進行羈押
●事實足夠認為被告有很大機率逃亡者
●事實足夠認為被告可能湮滅、偽造、變造證據，或是勾結共犯、證人者
●被告所犯罪刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑，有相當理由認為可能有逃亡、湮滅、偽造、變造證據，或是勾串共犯、證人者

從法條我們可以得知，遇到重罪才會使用羈押。羈押是具有強烈侵害性的強制處分，剝奪了憲法保障人民的人身自由權，因此法官、檢察官在對被告採取羈押處分前，都會進行「必要性」的考量，如果沒有其他替代方案，真到萬不得已的情況才會採用。


根據刑事訴訟法第101-2條，被告經法官訊問後，雖然符合規定之羈押情形，但沒有羈押之必要者，得逕命「具保」、「責付」或「限制住居」。

由此，可以清楚了解具保、責付與限制住居是羈押的替代方案，避免過度侵害民眾的權利。那麼具保、責付、限制住居的意思和規定是什麼呢？限制住居期限到什麼時候呢？

  • 具保：就是俗稱的「交保」，法官、檢察官認定沒有必要羈押後，被告將提出1筆擔保金，來保證自己不會逃跑（如果逃跑、不出庭，這筆錢就拿不回去）
  • 責付：將被告交給特定之人（家人親友、律師），並確保傳喚被告時能夠順利到場
  • 限制住居：限制被告住居在現在住的地方，或是指定的居住地，透過定期向警察機關進行限制住居報到來追蹤，確保傳票、裁判文件能夠確實收到，並不是限制人身自由

在2019年，立法院也修正刑事訴訟法中關於「防逃」的法條，以刑事訴訟法第116-2條為例，增加了許多羈押的替代措施，例如電子腳鐐、交付護照等，提供法官和檢察官更多替代選項，減少羈押處分的使用。

羈押的替代方案：限制住居、具保、責付

（二）限制住居相關問題

1.限制住居可以出去玩嗎？

可以，雖然限制住居可能會讓民眾聯想到「關在家軟禁」，事實上限制住居僅限制了居住處所的自由，行動自由並沒有受到限制，想要出去玩個2天也不是不行，但要事先知會例行報到的警察機關，避開按時報到的時段，以免找不到人，違反限制住居規定。

2.限制住居可以出國嗎？

根據刑事訴訟法第93-6條「依規定得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海」。限制出境是被告不能離開我國領域；限制出海則是不能搭船，因此離島地區如澎湖、金門、綠島都被禁止。因此首先要確認自己有沒有限制出境、限制出海的處分，如果有的話是不能出國的，即使是搭船到離島玩都不行。

如果僅是單純限制住居出國，律師建議如「非必要，不要出國」。畢竟在這個敏感的時間點遠行可能會造成疑慮，導致檢察官、法官改為羈押處分。

3.限制住居有期限嗎？該如何限制住居解除？

按法規，限制住居沒有一定的法定期限，無法進行限制住居查詢期限。一般來說，須等到檢察官完成偵查、法官完成判決後才會解除。想要主動解除限制住居，可以針對處分提起抗告或聲請變更、解除。

限制住居可以出國嗎

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二、限制出境、限制出海

上一段落有提到限制出境、限制出海，在過往會劃分在限制住居的處分內，因此在法律上沒有明文規定。不過限制出境、出海限制了人民行動遷徙的自由，比起限制住居更加嚴重，針對不足的地方，刑事訴訟法在2019年修法，新增限制出境條件及規定。

根據刑事訴訟法第93-2條，被告有重大犯罪嫌疑，且有下列3款情形之1者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。如果被告可能所犯的罪名之最重本刑為拘役或專科罰金，就不適用這項規定：
1.無一定之住、居所者。
2.有相當理由足認有逃亡之虞者。
3.有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

上述新增的限制出境原因、條件是獨立的強制處分，像是因為欠稅限制出境等，另外1種限制出境則是和限制住居一樣，是羈押的替代手段。

想知道自己有沒有被限制出境，可以在移民署網站線上進行限制出境查詢，也能直接到各縣市的移民署服務站申請。線上申請需要有讀卡機，並下載符合該讀卡機之驅動程式；實體申請需要具備「居住臺灣地區設有戶籍國民查詢有無經禁止出國申請書」以及身分證等證明文件。

以上是限制住居的相關資訊，如果您有其他需要律師協助的狀況，歡迎參考我們的找律師文章

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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