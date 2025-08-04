離婚手�續影片

一、協議離婚手續 協議離婚手續比起調解離婚、裁判離婚要簡單許多，步驟少、流程單純，用3個步驟就可以完成： 擬定離婚協議書內容：

當夫妻雙方都有共識要協議離婚，可以私底下約定好離婚事項（例如：監護權、探視權、扶養費、夫妻財產分配、贍養費）並撰寫成離婚協議書。 如果擔心因不了解約定項目或法律書寫方式而導致約定無效，建議可以尋求律師協助，讓雙方和平快速的談妥協議內容，對雙方都有保障。 當事人與證人在協議書上簽名：

離婚協議書要有效，必須要有離婚夫妻，加上最少2位「充分了解雙方離婚動機與決心」的離婚證人，在約定好的離婚協議書上簽名才行。另外需特別注意的是，未成年夫妻離婚，必須要經過法定代理人同意才行。（關於離婚證人的細項條件，下方會詳細介紹） 離婚夫妻到戶政機關辦理登記：

協議離婚手續最後一步是離婚夫妻雙方攜帶簽署好的離婚協議書文件，以及需要換發的證件、金錢等，親自到任何一個戶政事務所臨櫃辦理離婚登記即可，登記當天就是離婚生效日。（關於辦離婚要帶什麼證件，下方會進行說明） （一）完成協議離婚手續要多久時間？ 協議離婚手續簡單，堪稱效率最高的離婚方式，夫妻雙方只要「完成約定」且「攜帶完整文書、證件」到戶政機關辦理登記，幾�十分鐘內就可以完成離婚並得到全新換發的證件囉！

二、辦離婚要帶什麼？ 一般離婚當事人前往戶政機關辦理協議離婚登記前，請先確認並準備好下列這3大類資料／物品： 文件：離婚協議書1式3份書面，雙方各執1份，另1份會由戶政事務所留存（3份協議書皆需含夫妻當事人與2位離婚證人簽名）

證件：夫妻雙方戶口名簿正本、身分證正本、印章（或簽名）、2年內符合身分證規格的彩色大頭照1張

金錢：更換戶口名簿規費每份30元、換發身分證50元，建議攜帶80元以上較保險。 ★如果是跟大陸地區配偶協議離婚，除上述文件，請另攜帶「經由海基會驗證的離婚公證書暨大陸離婚證」。 ★如果與國外配偶協議離婚，除上述文件，請另攜帶「經由中華民國駐外單位驗證的離婚證明文件正本暨中譯本」（中譯本可經駐外單位驗證或國內法院或民間公證人公證─國外判決被告有無到場或收受送達需翻譯出來） （一）辦離婚要帶什麼證件？ （二）離婚要帶戶口名簿嗎？ 基本上建議攜帶戶口名簿正本前往辦理離婚登記。 攜帶戶口名簿的用途是為了「更改上面的配偶欄與稱謂」，不是立即要妻子遷移戶口，所以不用著急。 但萬一真的沒有辦法攜帶戶口名簿，雖然還是可以先辦離婚，但事後戶政事務所會發文通知戶長拿戶口名簿去做換發，必須得多跑一趟；由於換發戶口名簿是必須進行的環節，因此手邊沒�有戶口名簿但想偷離婚的夫妻可能未必隱瞞得了長輩唷！ （三）戶政事務所情報 臨櫃申辦離婚登記

無論是協議離婚或法院裁判、調解、和解離婚都可以臨櫃申辦。

離婚當事人必須攜帶上一段所提到的文件、證件及規費前往辦理。

值得注意的是，每家戶政事戶所的辦理時間不太一樣，有些為讓上班民眾更便利，有開放假日申請服務，建議先洽詢後再行前往。 線上申辦離婚登記

夫妻雙方必須是國人，且有在台灣辦理結婚登記。

必須是法院裁判、調解、和解確定案件。

要在案件確定後30天內申請，逾期要到戶政事務所辦理。

必須是國內離婚。

必須是領有自然人憑證的國人。

當事人任一方可以單獨申請線上離婚登記。

三、離婚手續證人 在離婚夫妻簽完離婚協議書後，為什麼必須要找兩位離婚證人隨後簽署呢？法律規定找離婚證人，還特別限定條件，其實都有它的用意，下面一一說明。 ★離婚手續證人功能 離婚不是兒戲，為了確保離婚不是夫妻一時賭氣，是真心想要離婚，需要有離婚證人幫忙背書： 確認夫妻的「離婚真意」

了解夫妻的「離婚意願」 ★離婚證人條件 必須是 年滿18歲 以上，在法律上認定是「有完全行為能力的成年人」。

以上，在法律上認定是「有完全行為能力的成年人」。 必須「親自見證」或「聽聞後確認」離婚夫妻的離婚意圖與意願，例如經由對方口述或訊息確知雙方有離婚真意。

最好是4人同時露面，當場簽署離婚協議書，或把簽名過程錄音、錄影記錄下來，避免將來衍生離婚無效的爭端。

另外，離婚證人不一定非要一人各找一個，也不是一定要找親友，只要雙方同意且符合上述條件，單方面找證人或尋求律師事務所離婚證人服務都可以。 ★離婚證人其他問題 離婚證人在協議書上 只簽名就可以到戶政機關辦離婚登記 ，法律沒有規定要寫上其他資訊，但為求保險要寫上身分證字號或戶籍地址也可以，將來若有爭議對簿公堂時，法院要找人比較好找。

，法律沒有規定要寫上其他資訊，但為求保險要寫上身分證字號或戶籍地址也可以，將來若有爭議對簿公堂時，法院要找人比較好找。 離婚證人可以只簽名，也可以簽名又蓋章，但不要只蓋章不簽名。

戶政事務所通常只看簽名欄上有沒有人簽署，頂多離婚證人有寫身分證字號時會心血來潮查一下有無此人，一般不太會特別調查證人資訊。 (一) 辦理離婚手續證人要到場嗎？ 不少民眾好奇，離婚證人需要跟著夫妻一起去戶政事務所辦理離婚登記嗎？還是只要簽名就可以了？ 答案是免陪同喔！簽完名後，離婚證人不用一起跟去登記，只要夫妻雙方拿著離婚協議書跟相關證件去戶政事務所辦理就OK了！

四、辦理離婚手續需要費用嗎？ 可將協議離婚手續這樣區分：1.取得離婚協議書→2.約定離婚協議書內容→3.找證人簽名→4.辦理離婚登記 取得離婚協議書 約定離婚協議書內容：自行約定可免費。如果想尋求律師協助，法律010有專業律師可以為您服務，金額20,000元（含5次修改）。 找證人簽名：證人如果是親朋好友，通常會給點紅包去晦氣（普遍認為當離婚證人會衰），金額約落在500至1,000元不等。 辦理離婚登記：通常只有規費，換發身分證每張50元，換領戶口名簿每份30元，中英文離婚證明書每份100元。

五、離婚之後的注意事項 除了離婚協議書上約定的東西之外，離婚之後還有一些額外的注意事項需要留意，例如孩子改姓或報稅問題，讓我們繼續看下去！ （一）小孩改姓 子女改姓的依據可以細看民法1059條的規定，其中關於父母離婚後子女改姓的部分可以先依照年齡區分，也有其對應的處理方式。 子女已成年

基本上當子女已經到達法定成年年齡，本身就有了自主權，有1次機會可以不用經過父母同意或法院判定，自行到戶政機關改姓。 子女未成年

離婚後，不論是父母共同監護或單獨監護，也不論有沒有獲得監護權，未成年子女的姓氏更動不能只有一方提出或同意，必須雙方都點頭才行。 如果離婚父母雙方同意改姓：父母寫好「子女從姓約定書」（戶政機關或網路上可下載），帶戶口名簿、身分證到戶籍地的戶政事務所幫子女辦理改姓即可。

如果其中一方不願意：那麼就必須向法院聲請改姓，可以先到法院櫃台購買家事聲請狀或上網下載民事聲請狀，宣告變更子女的姓氏交由法院，法官會以「子女利益」為優先（並非家長心情），考量家庭環境背景、孩子與爸媽相處情形跟子女本身意願，也會請社工針對離婚父母進行訪視調查，最後綜合確認有無符合小孩的利益，再判定是否准許改姓。 （二）夫妻報稅 每年5月都會申報前1年的所得稅，所得稅法第15條規定「夫妻報稅必須合併申報」，倘若夫妻離婚了，隔年報稅可以選擇「合併申報」或「各自申報」，下方有案例說明。 以「離婚登記日」或「離婚判決日」當天為主，假如2020年離婚，2021年報稅時夫妻可以選擇合併或各自申報綜合所得稅，但2022年開始就必須各自申報，不然會觸法需要補稅。 如果使用合併申報，計稅的方式可以細分成這幾項： 所得合併計稅 配偶薪資所得分開計稅 納稅義務人薪資所得分開計稅 配偶各類所得分開計稅 納稅義務人各類所得分開計稅 至於扶養親屬，由於離婚夫妻申報扶養親屬免稅，建議可以協議由其中一方申報，如果有兩個以上子女，可以1人申報1個，如果沒有協議，就由實際扶養的那一方申報就可以（財政部66年9月3日台財稅第35934號）。

六、心理測驗：您準備好要離婚了嗎？ 開車回家時發現附近路中央躺著一隻從未看過的生物，體型巨大、長相畸形，但看起來沒有意識，你第一時間會做的事情是？ A. 繞道在遠方看看，拍個照上傳打卡，但沒打算插手 B. 好奇靠近觀賞，趁機偷摸幾下，想了解這是什麼生物 C. 上網搜尋神祕生物的相關資訊，四處爬文確認有沒有危害 D. 立刻打電話請消防隊或拖吊團隊處理掉，一秒都不願意耽擱 往下看，圖片後有答案！ A.「整天把離婚掛嘴邊，但行動力0」：只是調皮或想要脅、嚇唬對方，內心並沒有真正想離婚，可能想引起注意，也可能只是鬥嘴時的口頭禪，但建議還是要懂得察言觀色，小心玩火自焚，說久了就成真。 B.「一時賭氣想離婚，但被摸摸拍拍後就沒事」：個性坦然直率，遇到挫折會積極處理，但有時過度衝動，沒有思考周全，其實解決婚姻問題的方法有很多種，方向正確比衝動離婚要可靠多囉！ C.「食之無味棄之可惜，考慮中尚未決定」：其實要不要離婚自己心裡已經有底，只是習慣聽多方意見，確認自己的選擇是否正確，也許婚姻觸礁還沒有到白熱化的程度，不過你已經一步步做好離婚心理建設跟準備囉！ D.「都說了放手！堅定不移、頭也不回要離婚」：心已死、淚已乾，意志堅定！沒關係既然決定了！趕快往上滑從頭看文章，了解如何辦離婚吧！

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