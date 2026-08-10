繼承順位表怎麼看？律師告訴你債務拋棄繼承順位的重要性！ - 法律010
雷皓明律師
2026-08-10 更新
繼承順位怎麼看？孫子、媳婦是不是順位中的繼承人？如果無子女的話會由誰繼承？當債務拋棄繼承順位輪到我時該怎麼辦？資深執業律師貼心提供民法繼承順位表，幫您對照應繼分繼承順位比例，讓您一次搞懂不混亂！
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一、繼承順位
「繼承」是人生中必定會遇到的人生環節，即便看淡生離死別，在法律上只要有親人，就可能會面臨到繼承問題。 但你以為長輩夠有錢，離世後所有的晚輩都可以分到一杯羹嗎？
NO～不要這麼天真！
繼承在法律上其實有順序之分，就是所謂的「繼承順位」。
根據民法第1138條與第1144條，繼承人分「配偶」、「血親」兩種，配偶之間分配好夫妻剩餘財產後，還有相互繼承遺產的權利，是「當然繼承人」，但扣除剩餘財產後，剩下的錢要與血親的第一順位繼承者依比例分配，這部分比較單純；但血親因為牽扯的人數比較多，順位就必須要照血緣上的親疏進行排序：
- 第一順位繼承人：直系卑親屬（包括被繼承人子女、養子女、非婚生子女、孫子女，根據民法第1139條規定，以親等近者為先）。
- 第二順位繼承人：父母（如果被繼承人是被收養的，過世時這段收養關係還在，那養父母就是第二順位，生父母反而沒有繼承權）。
- 第三順位繼承人：兄弟姊妹（包括同父同母、同父異母、同母異父、收養的兄弟姊妹）。
- 第四順位繼承人：祖父母（包括祖父母及外祖父母，如果是收養的，則養父母的父母有資格）。
★備註一：配偶除非有喪失繼承權情形，原則上都有遺產的分配權利，但不是全部獨佔，而是要跟順位繼承人一起分。 甲乙是夫妻，育有ABC共3位子女，甲過世後，配偶乙可以分到財產，而ABC子女是第��一順位，都有繼承權，因此配偶要跟小孩一起依比例分財產。
★備註二：排在繼承順位上不代表就有資格喔！只要前面順序的人活著並繼承，後面順序的人就沒得分，只有當前面的人也過世或拋棄繼承時，後面的人才有機會。
（一）繼承順位應繼分
假設現在被繼承人過世，留2400萬遺產，且其中沒有因繼承、贈與等無償取得之資產，也沒有慰撫金，但有老婆又有孩子、父母、兄弟姊妹、祖父母，那遺產到底怎麼分？
別緊張，民法1144條都幫你寫好囉！
- 配偶vs.第一順位：如另一半名下無財產，扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的由配偶跟第一順位繼承人的人數加起來平分，比如太太跟3位子女，就是4人均分1200萬；如果太太不在世，就是子女3人分2400萬。
- 配偶vs.第二順位：扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的配偶先得一半600萬，另一半600萬再平均分給第二順位繼承人，比如父母各得300萬；如果配偶不在世，第二順位繼承人依人數自行平分2400萬。
- 配偶vs.第三順位：與第二順位同。
- 配偶vs.第四順位：扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的配偶先得三分之二800萬，剩餘400萬再平均分給第四順位繼承人，比如兄弟兩人各得200萬；如果配偶不在世，第四順位繼承人依人數自行平分那2400萬。
- 如果第一順位到第四順位都沒有繼承人，那配偶就可以獨得2400萬。
備註：剩餘財產分配方式 步驟一：先計算雙方各自有多少剩餘財產 步驟二：雙方餘額相減 步驟三：財產較少的一方可以行使請求權，請求雙方財產差額的一半
（二）繼承順位表
如果看文字還是眼花撩亂，難以聯想繼承�順位繼承人之間的關係與應繼分比例，可以參考下圖：
（三）繼承順位：孫子篇
很多爺爺奶奶把金孫當寶貝，但上述民法提到的繼承順位裡並沒有提到孫子，這樣祖父母過世後，孫子有繼承權嗎？
按照正常狀況，寶貝孫子、曾孫都沒有繼承權，但……總是有辦法的！
想要把遺產留給金孫，有這兩種方式：
- 事先立遺囑要給金孫多少：原則上被繼承人有自由處理遺產的權利，只要不要危害到配偶及順位繼承人的權益，祖父母是可以在遺囑上寫好要給孫子多少遺產的！
- 代位繼承：被繼承人的直系血親卑親屬在繼承前死亡或喪失繼承權，其直系血親卑親屬可代其繼承。簡單來說，金孫的爸爸如果掛了或喪失繼承權，金孫就可以名正言順的代替爸爸成為代位繼承人，得到原本爸爸那份遺產，但注意，只有第一順位才有代位繼承這個選項，其他順位的人沒有喔！
但凡事都有例外：代位繼承只能發生在「第一順位繼承人比被繼承人早過世」的狀況。
以孫子角度來舉例：如果爸爸早就過世，現在爺爺或奶奶過世，孫子就可以代位繼承爺奶的部分財產；但如果是爸爸跟爺爺或奶奶同時過世，那麼孫子只能繼承爸爸遺產（跟媽媽一起均分），但爺爺奶奶那邊就沒得分了。
（四）繼承順位：媳婦篇
女孩子嫁人成為媳婦後，常要做牛做馬，甚至也要負起照顧、扶養公婆的責任，但公婆過世時，媳婦分得到公婆遺產嗎？
只能說很遺憾，法定上孫子還有機會代位繼承，但媳婦對於公婆來說屬於「直系姻親卑親屬」，非「直系血親卑親屬」，所以是沒有繼承資格的！（同理女婿也沒有繼承資格岳父母遺產）
媳婦想要分到遺產，只有兩種方式：
- 公婆在生前就將要贈與的財產移轉給媳婦
- 公婆在遺囑內寫上要給媳婦的遺產（不能損害到配偶與其他順位繼承人權益）
二、無子女繼承順位、無順位繼承人該怎麼辦？
被繼承人沒有子女沒關係，根據前一段的繼承順位，遺產會一直依順序往下找尋繼承人，只要順位上有人存在，就不會發生無人繼承的狀況。
但現在除了不生小孩的頂客族，不婚族也越來越多，當黃金單身漢與白富美逐漸年老，變成沒有親友的獨居老人時，未來的遺產又該何去何從？
如果本人有預料到將來是無繼承人這個狀況，可以事先立遺囑指定把遺產給誰；如果真的就揮一揮衣袖什麼都沒帶走，也沒有留下隻字片語，那麼在完全找不到順位繼承人的狀況下，當事人的財產扣除債額後就會由國庫接收（註一）。
三、關於債務繼承順位、拋棄繼承順位？
要注意，繼承人不是只有繼承亡者的遺產而已，連同亡者的債務也會一併接收喔！
基本上債務及金錢、不動產房屋繼承順位等遺產是綁在一起的，規則也都一樣，但有趣的是：通常遺產大於債務的時候，在第一順位繼承人那邊就會打住；但當債務大於遺產時，因為拋棄繼承的緣故，繼承順位幾乎會跑過一輪！
繼承分「限定繼承」與「拋棄繼承」兩種方式，當債務過於龐大時，前面順位繼承�人通常會決定使用拋棄繼承。
（一）關於拋棄繼承
拋棄繼承有時間限制，當繼承人必須要在得知可以繼承的3個月內，向被繼承人住所的地方（少年及家事）法院，提出書面聲請狀及相關資料，逾時就無法辦理。
首先配偶一定曉得要辦理拋棄繼承，通常也都會幫子女一併辦理，但其他順位的人如果較少聯絡或毫不知情，這樣不是虧大了？
所以順位繼承人在辦理拋棄繼承時，要用存證信函通知後續順位繼承人，讓他們決定是否也要拋棄（但如果所有順位繼承人決定一起向法院聲請拋棄繼承，那就不用另外寄存證信函）。
所以啊！不要覺得自己排在順位後面，就對整件事情漠不關心，小心天外一筆債務砸在頭上。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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