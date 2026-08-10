繼承順位表怎麼看？律師告訴你債務拋棄繼承順位的重要性！

一、繼承順位

「繼承」是人生中必定會遇到的人生環節，即便看淡生離死別，在法律上只要有親人，就可能會面臨到繼承問題。 但你以為長輩夠有錢，離世後所有的晚輩都可以分到一杯羹嗎？

NO～不要這麼天真！

繼承在法律上其實有順序之分，就是所謂的「繼承順位」。

根據民法第1138條與第1144條，繼承人分「配偶」、「血親」兩種，配偶之間分配好夫妻剩餘財產後，還有相互繼承遺產的權利，是「當然繼承人」，但扣除剩餘財產後，剩下的錢要與血親的第一順位繼承者依比例分配，這部分比較單純；但血親因為牽扯的人數比較多，順位就必須要照血緣上的親疏進行排序：

第一順位繼承人：直系卑親屬（包括被繼承人子女、養子女、非婚生子女、孫子女，根據民法第1139條規定，以親等近者為先）。

第二順位繼承人：父母（如果被繼承人是被收養的，過世時這段收養關係還在，那養父母就是第二順位，生父母反而沒有繼承權）。

第三順位繼承人：兄弟姊妹（包括同父同母、同父異母、同母異父、收養的兄弟姊妹）。

第四順位繼承人：祖父母（包括祖父母及外祖父母，如果是收養的，則養父母的父母有資格）。

★備註一：配偶除非有喪失繼承權情形，原則上都有遺產的分配權利，但不是全部獨佔，而是要跟順位繼承人一起分。 甲乙是夫妻，育有ABC共3位子女，甲過世後，配偶乙可以分到財產，而ABC子女是第��一順位，都有繼承權，因此配偶要跟小孩一起依比例分財產。

★備註二：排在繼承順位上不代表就有資格喔！只要前面順序的人活著並繼承，後面順序的人就沒得分，只有當前面的人也過世或拋棄繼承時，後面的人才有機會。

（一）繼承順位應繼分

假設現在被繼承人過世，留2400萬遺產，且其中沒有因繼承、贈與等無償取得之資產，也沒有慰撫金，但有老婆又有孩子、父母、兄弟姊妹、祖父母，那遺產到底怎麼分？

別緊張，民法1144條都幫你寫好囉！

配偶vs.第一順位：如另一半名下無財產，扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的由配偶跟第一順位繼承人的人數加起來平分，比如太太跟3位子女，就是4人均分1200萬；如果太太不在世，就是子女3人分2400萬。 配偶vs.第二順位：扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的配偶先得一半600萬，另一半600萬再平均分給第二順位繼承人，比如父母各得300萬；如果配偶不在世，第二順位繼承人依人數自行平分2400萬。 配偶vs.第三順位：與第二順位同。 配偶vs.第四順位：扣掉夫妻剩餘財產分配1200萬後，剩下的配偶先得三分之二800萬，剩餘400萬再平均分給第四順位繼承人，比如兄弟兩人各得200萬；如果配偶不在世，第四順位繼承人依人數自行平分那2400萬。 如果第一順位到第四順位都沒有繼承人，那配偶就可以獨得2400萬。

備註：剩餘財產分配方式 步驟一：先計算雙方各自有多少剩餘財產 步驟二：雙方餘額相減 步驟三：財產較少的一方可以行使請求權，請求雙方財產差額的一半

（二）繼承順位表

如果看文字還是眼花撩亂，難以聯想繼承�順位繼承人之間的關係與應繼分比例，可以參考下圖：

（三）繼承順位：孫子篇

很多爺爺奶奶把金孫當寶貝，但上述民法提到的繼承順位裡並沒有提到孫子，這樣祖父母過世後，孫子有繼承權嗎？

按照正常狀況，寶貝孫子、曾孫都沒有繼承權，但……總是有辦法的！

想要把遺產留給金孫，有這兩種方式：

事先立遺囑要給金孫多少：原則上被繼承人有自由處理遺產的權利，只要不要危害到配偶及順位繼承人的權益，祖父母是可以在遺囑上寫好要給孫子多少遺產的！ 代位繼承：被繼承人的直系血親卑親屬在繼承前死亡或喪失繼承權，其直系血親卑親屬可代其繼承。簡單來說，金孫的爸爸如果掛了或喪失繼承權，金孫就可以名正言順的代替爸爸成為代位繼承人，得到原本爸爸那份遺產，但注意，只有第一順位才有代位繼承這個選項，其他順位的人沒有喔！

但凡事都有例外：代位繼承只能發生在「第一順位繼承人比被繼承人早過世」的狀況。

以孫子角度來舉例：如果爸爸早就過世，現在爺爺或奶奶過世，孫子就可以代位繼承爺奶的部分財產；但如果是爸爸跟爺爺或奶奶同時過世，那麼孫子只能繼承爸爸遺產（跟媽媽一起均分），但爺爺奶奶那邊就沒得分了。

（四）繼承順位：媳婦篇

女孩子嫁人成為媳婦後，常要做牛做馬，甚至也要負起照顧、扶養公婆的責任，但公婆過世時，媳婦分得到公婆遺產嗎？

只能說很遺憾，法定上孫子還有機會代位繼承，但媳婦對於公婆來說屬於「直系姻親卑親屬」，非「直系血親卑親屬」，所以是沒有繼承資格的！（同理女婿也沒有繼承資格岳父母遺產）

媳婦想要分到遺產，只有兩種方式：