遺產繼承人不配合辦理繼承怎麼辦？律師教你遺產繼承法規！ - 法律010
雷皓明律師
2026-08-24 更新
遺產繼承要怎麼辦理？繼承流程可以自己辦嗎？其他繼承人不配合辦理遺產繼承怎麼辦？關於繼承的相關問題，如財產繼承有遺囑跟沒遺囑的差別、繼承順位怎麼看、如何辦理拋棄繼承及限定繼承等內容，律師都將於本文幫你解答。
一、遺產繼承如何辦理？
繼承英文是inherit，在某位親人死亡後，便自然發生。
財產繼承涉及範圍很廣，包含動產如財產及股票繼承，或是不動產如房屋繼承，因此處理時必須更加謹慎，方能避免日後煩惱上身。那具體應該要怎麼辦理呢？需要準備什麼嗎？別急，我們一步一步與您細說。
（一）民法繼承順位
在辦理遺產繼承前，必須先了解「繼承順位」，才能開始後續作業。按照民法規定，遺產繼承分配一定包含配偶，等配偶分完後，會依照遺產繼承順位處理遺產，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹及祖父母。
如果家族成員龐大，也可以上網參考繼承系統表如何製作，將民法繼承順位做成「遺產繼承表」，保障每一位繼承人的繼承權。
（二）遺產繼承期限內要完成登記
了解完民法繼承順位後，便要抓緊時間辦理繼承登記！
根據遺產及贈與稅法第23條第1項前項規定，納稅義務繼承人應於被繼承人死亡起的6個月期限內，必須向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報。如果繼承人不配合辦理遺產繼承或超過期限內辦理，每超過1個月，就需要繳交1倍以上的罰鍰，甚至最高到20倍都有可能。
另外，如果是要辦理土地或建物等不動產財產登記的話，記得把握在6個月的期限內完成辦理，如果逾期，地政機關會代替管理15年，但是如果還是遲遲沒有辦理，將直接歸為國庫的財產。
（三）辦理��繼承登記流程
繼承人需要準備不同文件至 「地政事務所」 辦理遺產登記，但因為要繳交的文件需要至不同單位申請，所以前置作業可能會花上一些時間及心力完成。
1.戶政事務所
繼承人需要先去戶政事務所申請「除戶證明書」，以證明被繼承人確實已經死亡。
2.國稅局
處理完除戶後，去國稅局查明被繼承人有多少遺產，並於查完有多少遺產後，申報遺產稅。
3.地方稅稽徵機關
繼承人申報完遺產稅後，需要至地方稅稽徵機關查需繳交的地價稅及房屋稅。
4.地政事務所
跑完以上流程後，至地政事務所辦理產權移轉登記，並且確認有備齊以下內容：
- 土地登記申請書
- 登記遺產清冊1份
- 繼承系統表1份
- 不動產的所有權狀（正本）
- 被繼承人的除互戶籍資料、全體繼承人限戶戶籍資料各1份
- 遺產稅繳清證明書
- 遺產分割協議書（如果有分割遺產）
- 有辦理拋棄繼承者，記得附證明
二、遇上遺產分割不和、拋棄繼承與限定繼承時該怎麼處理？
辦理遺產繼承如果順利，自然少不少麻煩，但總會有一些特殊情形，比如繼承人相互不配合，或是遇上龐大債務麻煩，此時應該如何是好呢？
（一）繼承可以自己辦嗎？其他繼承人不配合怎麼辦？
遺產繼承可以自己辦！但若遇到沒有遺囑、且有多位繼承人的情況下，會需要繼承人協商分割遺產，完成遺產分割協議書後才能登記，但如果有某位繼承人拒絕配合，或是有些意見不合導致分配無法順利進行時，便可以採取民事訴訟，讓法院幫忙處理遺產分割的事宜。
（二）債務過多就拋棄繼承
1.拋棄繼承意思
如果今天沒有繼承到資產，只有債務時也別擔心，拋棄繼承與限定繼承可以保護你！拋棄繼承如字面意思便是放棄繼承、拋棄繼承順位，主要發生在債務較多的情況。
律師建議，只要很確定債務遠高於資產，就可以毫不猶豫辦理拋棄繼承，避免將來為錢煩惱。不過拋棄繼承期限過了便不能辦理，所以繼承人要把握在拋棄繼承時效內辦理（拋棄繼承期限為知道繼承的3個月內），才不會事後因為錯過而後悔。
2.辦理拋棄繼承文件準備
- 拋棄繼承聲請書，並附上簽名及印章
- 被繼承人除戶戶籍謄本
- 拋棄人戶籍謄本、印鑑證明、印鑑章
- 繼承系統表，記得填上親屬資料
- 非訟費用新台幣 1,000 元（寄件時如有開匯票則不需要）
（三）限定繼承需要辦理嗎？
1.限定繼承意思
但如果資產與債務相當呢？限定繼承需要辦理嗎？目前民法已修改為全面限定繼承，有就是說，當債務大於繼承的財產時，最高只要償還繼承的財產總額即可，多於未還完的債務便不用負擔。簡言之，如果財產200萬債務400萬，那還200萬即可。
2.限定繼承辦理流程
雖然目前限定繼承不需要辦理，但還是有許多地方需要注意，因為魔鬼藏在細節裡，小心「不用辦理」的甜頭會讓自己不小心踩了大雷。
限定繼承有一個十分��重要的流程，那就是陳報遺產清冊。根據民法第1156條規定，繼承人在限定繼承後的3個月內，而在這3個月期限之內，繼承人可以聲請法院延長時間。不過這個3個月的規定是「訓示規定」，即使繼承人已經超過3個月的「法定期間」才開具遺產清冊陳報法院，依然合法（臺灣高等法院暨所屬法院100年法律座談會民事類提案第11號）。
三、遺囑沒告訴你的事：應繼分、特留分、代位繼承
我們很難預期死亡，但可以預期我們能留下什麼；因此很多人認為只要寫好遺囑財產分配，便能讓遺產的繼承變得更為輕鬆，減輕子孫煩惱。但有時候遺囑上的遺產分配實在不公，可能因為太多的私人情緒，而侵害某些繼承人該有的權利。
文末，律師將與你分享關於繼承人的重要權益，避免分配遺產時，權益受損，卻還傻傻狀況外。
（一）應繼分：應該拿到的錢
在沒有遺囑的情況下，繼承人之間可能會不知道如何分配遺產，可能會以「誰比較孝順就拿比較多」的觀念來分；但是民法上的「應繼分」 有明確指出，如果沒有遺囑，每位繼承人分配遺產時，還是需要按照應繼分比例分配，讓繼承人拿到該拿的錢。
（二）特留分：最低可以拿到的錢
那如果今天是有遺囑，但是被繼承人特別偏心怎麼辦？雖然遺囑的效力最高，但如果被繼承人沒有剝奪你的繼承權，就必須按照民法上「特留分」的規定，分配一定比例的遺產數目給繼承人。
不過如果繼承人的遺產受到侵害也別太沮喪，根據民法第1146條所述，在得知「遺產分配不公」時，可以於2年內提出「特留分遺囑訴訟」，拿回屬於自己的遺產金額！
（三）代位繼承：當�第一順位繼承人不能繼承時
在沒有遺囑的情況下，很容易發生第一順位繼承人卻已經死亡的情況，這時候便會由原繼承的直系卑親屬，也就是改由其兒女或是子孫繼承。另外，如果原繼承人因為民法第1145條內容所述而喪失繼承權，也是改由其直系卑親屬繼承。
以上為遺產繼承的法律規定，如果對於遺產的相關內容，如繼承順位、遺囑、拋棄繼承、限定繼承、代位繼承、分割遺產及特留分感興趣的話，也可以參考我們的其他文章。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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