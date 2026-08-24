一、遺產繼承如何辦理？

繼承英文是inherit，在某位親人死亡後，便自然發生。

財產繼承涉及範圍很廣，包含動產如財產及股票繼承，或是不動產如房屋繼承，因此處理時必須更加謹慎，方能避免日後煩惱上身。那具體應該要怎麼辦理呢？需要準備什麼嗎？別急，我們一步一步與您細說。

（一）民法繼承順位

在辦理遺產繼承前，必須先了解「繼承順位」，才能開始後續作業。按照民法規定，遺產繼承分配一定包含配偶，等配偶分完後，會依照遺產繼承順位處理遺產，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹及祖父母。

如果家族成員龐大，也可以上網參考繼承系統表如何製作，將民法繼承順位做成「遺產繼承表」，保障每一位繼承人的繼承權。

（二）遺產繼承期限內要完成登記

了解完民法繼承順位後，便要抓緊時間辦理繼承登記！

根據遺產及贈與稅法第23條第1項前項規定，納稅義務繼承人應於被繼承人死亡起的6個月期限內，必須向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報。如果繼承人不配合辦理遺產繼承或超過期限內辦理，每超過1個月，就需要繳交1倍以上的罰鍰，甚至最高到20倍都有可能。

另外，如果是要辦理土地或建物等不動產財產登記的話，記得把握在6個月的期限內完成辦理，如果逾期，地政機關會代替管理15年，但是如果還是遲遲沒有辦理，將直接歸為國庫的財產。

（三）辦理��繼承登記流程

繼承人需要準備不同文件至 「地政事務所」 辦理遺產登記，但因為要繳交的文件需要至不同單位申請，所以前置作業可能會花上一些時間及心力完成。

1.戶政事務所

繼承人需要先去戶政事務所申請「除戶證明書」，以證明被繼承人確實已經死亡。

2.國稅局

處理完除戶後，去國稅局查明被繼承人有多少遺產，並於查完有多少遺產後，申報遺產稅。

3.地方稅稽徵機關

繼承人申報完遺產稅後，需要至地方稅稽徵機關查需繳交的地價稅及房屋稅。

4.地政事務所

跑完以上流程後，至地政事務所辦理產權移轉登記，並且確認有備齊以下內容：