耍手段逼手足放棄繼承，鬧過頭小心喪失繼承權自食惡果！

一、什麼樣的情況下會喪失繼承權？

我國法律規定，「蓄意謀殺繼承人或被繼承人」會喪失繼承權。

依照民法第1145條（註一），意圖殺害／謀殺未遂繼承人或者被繼承人，而被法院判刑的話，依法規定，加害者會喪失繼承權。

例如兄弟（繼承人）為了遺產而謀殺親父（被繼承人），喪失繼承權；姊姊（繼承人）為了遺產而謀殺親妹（繼承人），也會喪失繼承權，即便謀殺未遂也是一樣的。

（一）還有什麼狀況會喪失繼承權？

除了蓄意謀殺，其實「重大虐待、侮辱被繼承人，經被繼承人表示不得繼承」的情況也會喪失繼承權。

舉例，父母年老後子女不僅不奉養，還對父母惡言相向，甚至有辱罵、動手毆打的情形，如果父母有表示「死後也不讓你繼承遺產」，這些惡質子女依法都會喪失繼承權。

（二）But！因虐待、侮辱而喪失繼承權其實要看對象！

除了蓄意謀殺及謀殺未遂之外，像虐待、侮辱這些事由，只有發生在「被繼承人」身上的時候才會有用，如果是「繼承人」之間的虐待、侮辱，依法並不會喪失繼承權。