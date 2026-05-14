一、什麼是未上市股票買賣？和一般股票交易差別是什麼？

近年 AI、台積電熱潮帶動台灣股市大漲，也讓許多國人紛紛開始投入股票市場。不過股市中除了公開發行並在集中市場開掛牌買賣的股票，還有上櫃股票、興櫃股票，以及未上市上櫃的未上市股票。

究竟什麼是未上市股票？未上市股票可以像台積電這類的股票買賣嗎？這類未上市股票又具有哪些風險？

（一）什麼是未上市股票？

未上市股票又稱為未報備股票，是一種因為沒有走過公開發行上市的流程，因此無法在公開股票市場讓不特定大眾進行買賣交易的股票類型。未上市股票良莠不齊，有些公司是因無法符合證交所門檻，不過也有部分公司是因本身獲利能力就很好，沒有透過股票募資的需要，也不想將股權分散出去。

至於上市、上櫃和興櫃股票之間的差異，主要在於交易場所、設立年限、實收資本、獲利能力和股權分散程度等條件。

未上市股票 興櫃股票 上櫃股票 上市股票 交易場所 僅能透過私人交易或特定平台買賣。 在興櫃市場交易。 在證券櫃檯買賣中心交易。 在台灣證券交易所交易。 設立年限 無特定要求 無特定要求 需滿 2 個會計年度 需滿 3 個會計年度 實收資本 無特定要求 無特定要求 實收資本額 5 千萬以上、普通股 5 百萬股以上。 實收資本額 6 億以上、普通股 3 千萬股以上。 獲利能力 無特定要求 無特定要求 稅前淨利需達一定基準，如近 2 個會計年度均超過 4 %、且最近一個會計年度決算無累積虧損。 稅前淨利需達一定基準，如近 2 個會計年度均超過 6 %、且最近一個會計年度高於前一年度。 股權分散 無特定要求 無特定要求 持股逾 50% 以外的股東人數需達 300 人以上，且股份總額占發行股份總額 20% 以上或逾 1 千萬股。 記名股東人數需達 1,000 人以上，且持股逾 50% 以外的�股東人數需達 500 人以上，且股份總額占發行股份總額 20% 以上或逾 1 千萬股。

在未上市股票中，又可以分為「已公開發行」和「未公開發行」這兩種，兩者的差別在於是否公開發行，並讓社會檢驗財務、業務等重要資訊。

而依照公開發行股票公司服務處理準則規定，只要公司實收資本額超過 2 億元，就必需公開發行；不過也有不少資本額未達 2 億元的公司自願公開發行，以順利藉股票籌資。

（二）未上市股票可以買嗎？未上市股票風險有哪些？

未上市股票雖然不像其他3種股票，可以於公開市場中交易，不過未上市股票仍然可以買賣，且未上市股票裡面，也不一定就沒有好公司。任何一家優質企業，其實都是從未上市股票開始，如果真的買到優質潛力股，就是一筆相當划算的投資。

不過相對於上市、上櫃股票，買賣未上市股票具有以下幾點風險：

1.資訊不對稱

一般人對於股票或許並沒有那麼了解，對於如何看財報、如何查詢公司相關資訊也沒有那麼熟悉，若是在還未完全了解公司相關資訊時便貿然買進未上市股票，就可能蒙受損失。

2.可能面臨上市失敗窘境

當你被推銷未上市股票時，可能會被告知該間公司如何的有未來性、一旦上市股票市值會如何成長等等，但是公司未來能否順利符合上市的標準順利上市，誰都說不準。

3.股票價格高於實際

未上市股票的交易多是私人間買賣交易，價格不如上市、上櫃股票般透明，因此買入未上市股票的價格，可能會比實際的股價還貴；萬一買到有問題的公司，比如賣光股票後就惡性倒閉的空殼公司，那更是得不償�失。

4.未來難以脫手

未上市股票無法在公開市場交易，流動性和交易量都相當低，一旦購入未上市股票，未來想要再脫手變現，就會面臨相當大的難度；就算順利脫手，售價也很可能低於當初購入的價格。