一、支票介紹

支票使用其實很簡單，持票人只要在「支票兌現時間內」帶著支票去金融機構，便可以要求支付一定的金額！

（一）支票本票差別

不過要特別注意，支票不是本票，兩者的性質看似相似，但卻有極大的不同，小心別搞錯！本票與支票兩者間最顯著差異在於 「付款對象不同」 ：本票是發票人必須支付金錢給執票人，而支票則是金融單位支付金錢給執票者。

（二）支票開立記載內容

根據票據法第125條所述，開立支票必須清楚記載以下內容。

表明是「支票」的文字。 一定的金額，且必須以大寫數字填寫。 付款人的商號，且發票人記得要在支票簽上名字。 發票的地點與時間（年、月、日） 付款的地方 受款人的姓名或商號

（三）支票標記差異

支票的性質隨著記載形式不同也會有所差異，律師列出以下4點支票上常見的記載形式，希望可以幫助有需求的你快速掌握「兌換」重點。

1.禁止背書轉讓

如果支票上寫明 「禁止背書轉讓」，就是支票只能由支票上的領款人兌現，且受款人也不可以轉讓支票。只要標記「禁止背書轉讓」，便會在提領支票時核對受款人的身分證明文件，確認無誤後，才能兌換。

2.寫清楚受款人

支票上面會有 「憑票支付」 一欄，如果後面有寫清楚受款人，便只能由此人領取。只要支票寫上受款人，就通常會與「禁止背書轉讓」一併註記，但如果沒有「禁止背書轉讓」的標記，受款人可以在背面標記並蓋章，請家人代為領取。

3.左上角2條平行線

如果支票正面的「左上角」劃有2道平行線，就表示這張支票只能存入受款人在金融機構的帳戶，不能兌現成現金提領出來。反之，如果沒有這2條線，便可以選擇提領現金或是存入帳戶。

4.都沒有註記

如果支票上都沒有上述註記，那麼這張支票「誰都可以領取」，也可以自行選擇要用哪種方式兌換支票，沒有限制。