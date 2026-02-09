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支票兌現一覽表！一文看懂支票兌現時間和領支票流程！ - 法律010

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雷皓明律師

雷皓明律師

2026-02-09 更新

銀行支票一覽表！5分鐘幫你快速搞懂支票兌現與開立！

支票是常見於日常生活中的支付方法，律師將於這篇分享關於支票的重要訊息，比如支票兌現重點、支票兌現時間，或是支票兌現流程等內容……如果還有疑惑，文末還有免費法律諮詢服務提供參考。

目錄

一、支票介紹


支票使用其實很簡單，持票人只要在「支票兌現時間內」帶著支票去金融機構，便可以要求支付一定的金額！

（一）支票本票差別

不過要特別注意，支票不是本票，兩者的性質看似相似，但卻有極大的不同，小心別搞錯！本票與支票兩者間最顯著差異在於 「付款對象不同」 ：本票是發票人必須支付金錢給執票人，而支票則是金融單位支付金錢給執票者。

（二）支票開立記載內容

支票開立記載內容

根據票據法第125條所述，開立支票必須清楚記載以下內容。

  1. 表明是「支票」的文字。
  2. 一定的金額，且必須以大寫數字填寫。
  3. 付款人的商號，且發票人記得要在支票簽上名字。
  4. 發票的地點與時間（年、月、日）
  5. 付款的地方
  6. 受款人的姓名或商號

（三）支票標記差異

支票的性質隨著記載形式不同也會有所差異，律師列出以下4點支票上常見的記載形式，希望可以幫助有需求的你快速掌握「兌換」重點。

1.禁止背書轉讓

如果支票上寫明 「禁止背書轉讓」，就是支票只能由支票上的領款人兌現，且受款人也不可以轉讓支票。只要標記「禁止背書轉讓」，便會在提領支票時核對受款人的身分證明文件，確認無誤後，才能兌換。

2.寫清楚受款人

支票上面會有 「憑票支付」 一欄，如果後面有寫清楚受款人，便只能由此人領取。只要支票寫上受款人，就通常會與「禁止背書轉讓」一併註記，但如果沒有「禁止背書轉讓」的標記，受款人可以在背面標記並蓋章，請家人代為領取。

3.左上角2條平行線

如果支票正面的「左上角」劃有2道平行線，就表示這張支票只能存入受款人在金融機構的帳戶，不能兌現成現金提領出來。反之，如果沒有這2條線，便可以選擇提領現金或是存入帳戶。

4.都沒有註記

如果支票上都沒有上述註記，那麼這張支票「誰都可以領取」，也可以自行選擇要用哪種方式兌換支票，沒有限制。

二、申請支票與支票存款帳戶開立


「支票」是買不到的，不像本票可能書局就可購買，也就是說，不是任何人都可以開立支票啊！

既然這樣，那要如何申請支票？

（一）開立支票存款帳戶

不論是個人支票申請，或是公司透過銀行支票申請，如果想要開立支票，記得要先開一個支票存款帳戶才可以，不過銀行會根據所查詢到的信用訊息，衡量是否可以申請。

1.公司及個人支票申請條件是什麼？

  • 信用不可以異常，簡單來說就是如果申請人的信用卡、現金卡，或是貸款的繳款異常，好比遲繳，都有可能申請不通過。
  • 票據交換所沒有退票記錄或拒絕往來的情形。
  • 必須在欲申請帳戶的銀行有使用公司帳號，或是有6個月以上的個人帳戶，且帳戶裡面的存款不可以低於10萬元。

2.支票開戶應備文件

個人支票
  • 需要準備國民身分證及第二證件，如健保卡
  • 攜帶印鑒（也可以選擇簽名）
公司支票
  • 公司登記證明文件
  • 負責人國民身分證、公司章程、出資證明文件
  • 實質受益人身分資料
  • 公司營業執照或營業事業登記證
行號支票
  • 商業登記證明文件
  • 負責人國民身分證、出資證明文件
  • 實質受益人暨高階管理人身分資料

3.支票開戶流程

支票開戶流程圖

  • 帶著上述文件至銀行臨櫃辦理，到銀行填寫「支票存款開戶申請及約定書」及「支票存款票據徵信開戶查詢申請單」。
  • 如果信用沒有問題，申請時間約需要3-10個工作日。
  • 通過後會通知領取「支票本」，並且要存入至少1,0000元。

三、支票兌現時間、方法


開支票教學後就是兌現支票教學！律師已做好「兌現支票」的重點整理，讓你快速搞清楚兌換方法；如果很不幸地遇到支票跳票，也提供解決方法，供你參考！

（一）支票兌現方法

支票兌現約需要3個工作天才會收到錢，另外兌現地點與時間隨著支票上的內容不同也會有差異，這邊要多加注意！

1.支票兌現地點

如果有左上角2條線，支票兌現銀行就有限制，只能至「發票銀行」兌現；如果沒有，則是可以至任一銀行兌換，郵局也可以喔！

2.支票兌現時間

支票到期日1年內如果都沒有去兌換支票，則支票便失去效力，不能兌換。 不過支票的具體可以兌現的時間，會有「即期支票」與「遠期支票」2種情形。

小明在台北2026/10/01收到2張支票，分別是支票A與支票B。支票A的兌現到期日期寫上2026/10/01，而支票B則是寫上2026/12/01，這兩者分別要怎麼領呢？

即期支票

支票A的狀況便是「即期支票」，收到支票時便可以去領，而小明也可以根據票據法第130條所述的提示時間，向銀行提示付款。(依照發票地與付款地不同，提示期限也有所不同)

  • 如果兌換地點與發票地點一樣，則期限為7天內。意思就是小明如果也在台北換，那必須在2026/10/08前兌換。
  • 如果兌換地點與發票地點不同，則期限為15天內。意思就是小明如果在台中換，那必須在2026/10/16前兌換。
  • 如果發票地點在國外，而領票地在國內，則期限為2個月內。意思就是小明如果在美國領到支票，想要在台北兌換支票，則必須在2026/12/01前兌換。
遠期支票

身為「遠期支票」的支票B就是在2026/12/01前都不可以兌換。如果害怕忘記到期時間或遺失支票，可以帶著「未兌現支票」到銀行辦理支票託收，等時間到期了，銀行會自動幫你兌換支票

（二）支票兌現跳票

遇到支票跳票的情況，可以先提起支付命令並要求強制執行付款；但如果遇到找不到債務人或是債務人提出異議，則需要準備好「支票」與「退票理由單」提起民事訴訟

比較極端的例子可能是「惡意跳票」，比如故意跳票或是明知是「空頭支票」卻依然開立，假裝有效，便可以用「詐欺罪」提告

以上為支票的重要訊息，如果喜歡我們的文章，歡迎分享

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  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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