假扣押是什麼？這篇對付債務人脫產、逼還錢很有效！

一、假扣押是什麼意思？跟假處分有什麼差別？

常有民眾因為別人欠錢不還，想走法律程序討回權益，卻常把「假處分假扣押」或「假執行假扣押」搞混成一團，雖然都是為了防止「向他人借錢的債務人」脫產，使「借他人錢的債權人」拿不回自己的錢，但其實這3者本質上是有差別的，用簡單的概念來說：

假扣押 ：為了向債務人請求金錢，透過聲請「假扣押」，暫時扣押其名下可變現的財產，如：黃金、珠寶、股票、不動產等。

：為了向債務人請求金錢，透過聲請「假扣押」，暫時扣押其名下可變現的財產，如：黃金、珠寶、股票、不動產等。 假處分 ：為了向債務人請求其名下財產，透過聲請「假處分」，禁止他處分該財產的所有權，如：土地、房子、車子等。

：為了向債務人請求其名下財產，透過聲請「假處分」，禁止他處分該財產的所有權，如：土地、房子、車子等。 假執行：假執行：假扣押、假處分只是「暫時凍結債務人財產」，如果想拿到錢必須於取得「確定勝訴判決」後，另外聲請強制執行；但假執行是於取得勝訴判決但尚未定讞前，直接「查封、拍賣、變賣」債務人名下財產，並提前讓債權人受償。

本篇文章先跟大家介紹假扣押的詳細資訊，假處分與假執行擇日再談。

（一）什麼是假扣押？

上述有提到，假扣押是為了防止債務人「脫產」，但假扣押意思可能跟你想的不一樣！

「假」字不是指真假，而是「暫時」的意思！假扣押就是「暫時扣押債務人的金錢」，不�讓他隨意轉移到別人名下，或做出其他處理，是一種保障債權人權益的保全程序。

★假扣押特點

避免債務人脫產，損害債權人權益

逼迫債務人必須面對並處理這筆債務

假扣押不用經過冗長的非訟或訴訟程序，且具有隱密性，債務人不會事先知道

取得法院准許之假扣押裁定後，可以繼續聲請假扣押強制執行；由於一旦實施假扣押強制執行，在法院准許的數額內，債務人的資金可能遭到扣押而完全無法動用，可能會導致債務人周轉不靈或陷入經濟危機，所以法律規定，債權人聲請假扣押必須要有「必要性」，下列帶你細數假扣押有哪些聲請的必要條件。

（二）聲請假扣押條件有哪些？

根據民事訴訟法第522條第1項，債權人就金錢請求或「得易為金錢請求」之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。而民事訴訟法第523條第1項則規定，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。

聲請假扣押條件1：必須要是金錢

債權人要聲請假扣押，目的物除了現金，法條上提到「得易為金錢」也可以，例如像黃金、鑽石等有立即、特定時價可以換算成金錢的財物！

如果是請求返還土地、不動產，或特定的標的物（例如：某隻手錶、某輛汽車），就不是假扣押的聲請範疇，債權人要聲請的是假處分！

聲請假扣押條件2：必須要有「強制執行」上的困難

若債務人其實沒有打算要脫產，或是債務人本身有足夠財力，真要進行強制執行的話，債權人是可以順利拿回錢，這樣就不能（法院也會認為沒有必要）聲請假扣押。

至於要讓法院覺得「符合強制執行困難」，有可能會讓債權人權益受到損害的程度，包含這些狀況：

債務人躲起來消失了

不管怎麼催，債務人都不還錢，而且繼續到處消費花錢

債務人名下財產已經不足以清償現有之債務

債務人刻意減少名下財產，會讓他無法清償自己欠下的債務

如果債務人的行為符合這些狀況，為了避免債權人拿不回錢，法官在綜合各方考量後，就可能同意假扣押，就算債權人理由完整，法官也可以要求付假扣押擔保金後再執行。