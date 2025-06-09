假扣押是什麼？這篇對付債務人脫產、逼還錢很有效！ - 法律010
雷皓明律師
2025-06-09 更新
假扣押、假處分、假執行傻傻分不清？要防債務人脫產，先搞懂假扣押意思再行動！讓律師講解假扣押聲請條件給你聽，告訴你假扣押擔保金要付多少、怎麼付，接著再教你如何進行假扣押程序，透過法律取回你該有的權益！
一、假扣押是什麼意思？跟假處分有什麼差別？
常有民眾因為別人欠錢不還，想走法律程序討回權益，卻常把「假處分假扣押」或「假執行假扣押」搞混成一團，雖然都是為了防止「向他人借錢的債務人」脫產，使「借他人錢的債權人」拿不回自己的錢，但其實這3者本質上是有差別的，用簡單的概念來說：
- 假扣押：為了向債務人請求金錢，透過聲請「假扣押」，暫時扣押其名下可變現的財產，如：黃金、珠寶、股票、不動產等。
- 假處分：為了向債務人請求其名下財產，透過聲請「假處分」，禁止他處分該財產的所有權，如：土地、房子、車子等。
- 假執行：假執行：假扣押、假處分只是「暫時凍結債務人財產」，如果想拿到錢必須於取得「確定勝訴判決」後，另外聲請強制執行；但假執行是於取得勝訴判決但尚未定讞前，直接「查封、拍賣、變賣」債務人名下財產，並提前讓債權人受償。
本篇文章先跟大家介紹假扣押的詳細資訊，假處分與假執行擇日再談。
（一）什麼是假扣押？
上述有提到，假扣押是為了防止債務人「脫產」，但假扣押意思可能跟你想的不一樣！
「假」字不是指真假，而是「暫時」的意思！假扣押就是「暫時扣押債務人的金錢」，不�讓他隨意轉移到別人名下，或做出其他處理，是一種保障債權人權益的保全程序。
★假扣押特點
- 避免債務人脫產，損害債權人權益
- 逼迫債務人必須面對並處理這筆債務
- 假扣押不用經過冗長的非訟或訴訟程序，且具有隱密性，債務人不會事先知道
取得法院准許之假扣押裁定後，可以繼續聲請假扣押強制執行；由於一旦實施假扣押強制執行，在法院准許的數額內，債務人的資金可能遭到扣押而完全無法動用，可能會導致債務人周轉不靈或陷入經濟危機，所以法律規定，債權人聲請假扣押必須要有「必要性」，下列帶你細數假扣押有哪些聲請的必要條件。
（二）聲請假扣押條件有哪些？
根據民事訴訟法第522條第1項，債權人就金錢請求或「得易為金錢請求」之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。而民事訴訟法第523條第1項則規定，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。
聲請假扣押條件1：必須要是金錢
債權人要聲請假扣押，目的物除了現金，法條上提到「得易為金錢」也可以，例如像黃金、鑽石等有立即、特定時價可以換算成金錢的財物！
如果是請求返還土地、不動產，或特定的標的物（例如：某隻手錶、某輛汽車），就不是假扣押的聲請範疇，債權人要聲請的是假處分！
聲請假扣押條件2：必須要有「強制執行」上的困難
若債務人其實沒有打算要脫產，或是債務人本身有足夠財力，真要進行強制執行的話，債權人是可以順利拿回錢，這樣就不能（法院也會認為沒有必要）聲請假扣押。
至於要讓法院覺得「符合強制執行困難」，有可能會讓債權人權益受到損害的程度，包含這些狀況：
- 債務人躲起來消失了
- 不管怎麼催，債務人都不還錢，而且繼續到處消費花錢
- 債務人名下財產已經不足以清償現有之債務
- 債務人刻意減少名下財產，會讓他無法清償自己欠下的債務
如果債務人的行為符合這些狀況，為了避免債權人拿不回錢，法官在綜合各方考量後，就可能同意假扣押，就算債權人理由完整，法官也可以要求付假扣押擔保金後再執行。
二、假扣押擔保金是什麼？要付多少？
因為假扣押對債務人經濟有很大的影響，考量債務人權益，也為了避免債權人濫用假扣押，所以法院特別設立「擔保金」的機制。
根據民事訴訟法第526條：債權人聲請假扣押應該要說明原因，如果提出的理由略有不足，但債權人願意擔保，經法官評估也適合，就會讓債權人支付擔保金後對債務人進行假扣押；就算債權人理由完整，法官也可以要求付假扣押費用再執行；有例外情形可以降低假扣押擔保金額度，例如法條上提到的剩餘財產差額分配請求權，假扣押保證金不能高過請求金額的10分之1。
也就是實務上「債權人聲請假扣押都需要擔保金」，金額由法官定奪，通常債權人需要支付「請求金額的3分之1」作為擔保金（確切金額仍是由法官裁量）。
但為了保障經濟狀況有困難的債權人，避免因為籌不到擔保金只好放棄聲請假扣押，因此法律針對特殊狀況有減低金額的配套措施，符合第4項條件的債權人，需給付的擔保金「最高不超過請求金額的10分之1」。
舉例來說，A要向B討120萬欠款，向法院聲請假扣押，不論理由充不充足，經法院評估過後可行的話，都可以請A付擔保金：
正常情況下：通常給付請求金額的3分之1，所以A會需要給付40萬擔保金。
特殊情況：假如A是針對剩餘財產差額分配請求權聲請假扣押，那麼A只要付12萬元以下（不超過請求金額的10分之1）假扣押擔保金即可。
（一）假扣押擔保金的支付方式
假如擔保金額很大，難道要大費周章運一筆現金到法院嗎？為了便民，除了用現金支付擔保金，法院也接受這些方法：
- 支票
- 匯款
- 銀行無記名可轉讓定期存單（但要經法院准許）
值得注意的是，常見的本票，法院是不接受的唷！另外，因為已經把錢交給法院了，所以若之後債權人想把假扣押擔保金取回，也必須要滿足某些要件並向法院聲請才行，這部分之後再詳細談。
三、聲請假扣押程序
當債權人討錢討到很無力，對方還有脫產嫌疑，害怕拿不回錢，只好上網搜尋「如何申請假扣押」想自力救濟（小提醒：「聲請」才是正確用法），但如果你手上有一筆錢可以當擔保金，證據也準備好了，那接下來就讓律師一步步教你如何聲請假扣押！
- 撰寫「民事假扣押聲請狀」： 清楚寫出借貸事實、欠債不還經過、對方脫產的跡象，並附上證據，強調「符合未來強制執行困難」要聲請假扣押。
- 遞狀並繳交規費： 將假扣押聲請狀給「被告所在地法��院，或要扣押的財物所在地法院」，並繳納規費1,000元給法院。
- 收到假扣押裁定： 聲請受理後，如果沒問題，通常1週左右會收到法院核定的「假扣押裁定」。
- 查債務人財產： 債權人可以先拿假扣押裁定到國稅局查詢債務人名下有沒有財產，如果有再決定執行假扣押。
- 時效內提存擔保金並聲請假扣押強制執行： 債權人必須要在30天內（超過就失效，必須重新聲請假扣押裁定）向執行標的所在法院繳交擔保金，並撰寫強制執行書狀聲請執行、告知法院想要扣押的財產項目（例如對方薪資、存款等）及繳交假扣押強制執行費（請求金額的千分之8，但請求金額若未滿5,000元免繳），之後法院就會實施假扣押強制執行。
（一）聲請假扣押的時間點
先給大家一個基本概念：「假扣押必須配一場官司」，至於在開庭前還是後聲請，兩者實務上其實都有！
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債權人可以先提告，在開庭審判過程中跟法官聲請假扣押，通常假扣押裁定會比冗長的訴訟判決還要快，所以在官司結束前就可以先扣押（查封、凍結）對方財產，再靜待法官的判決結果。
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如果真的很怕對方脫產，債權人在提告前就先聲請假扣押也是可行的，但如果聲請後沒有在法院裁定的一定時間內起訴，債務人就可以聲請撤銷假扣押（註一）。
（二）債務人撤銷假扣押裁定的其他方式
除了債權人錯過時效會被債務人撤銷假扣押之外，為了��不要讓債務人被假扣押弄得無法喘息，下列這些狀況發生時，債務人都可以聲請撤銷假扣押：
- 假扣押程序有瑕疵，可以「抗告」或「請求損害賠償」。
- 假扣押的原因已經不存在了，比如已經確定沒有脫產嫌疑，就可以聲請撤銷。
- 債務人向法院提供足額的債權金額作為擔保，讓債權人沒有取得確定判決後「拿不到錢」的疑慮，就可以免為實施假扣押強制執行。
以上是假扣押的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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註解
註一：民事訴訟法第529條
※網站聲明：
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- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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