車禍鑑定申請自助攻略！申請快人一步，有理講話更大聲！

一、車禍鑑定申請

車禍發生後不是可以申請免費的車禍初判表，為什麼還需要額外申請車禍鑑定呢？

（一）車禍鑑定功能

車禍鑑定最主要的功用是幫助當事人「釐清車禍責任歸屬」，這也能當成當事人未來和解談判或提出訴訟的證據。

由於車禍初判表是由警察機關判定，並非由專業人員，因此不具有法律效力；車禍鑑定是依循鑑定委員會的組織規程，並由一群專業人士（包含具專業知識的「工務、警察、交通或法制局人員」、「大專院校教師」、「律師」或其他專家學者）擔任鑑定人員，讓鑑定結果奠基在專業知識上，對還原真相較有幫助，因此是法官判決時會參考的依據。

（二）車禍鑑定報告內容

車禍鑑定委員會在完成鑑定程序之後，會寄發鑑定報告給當事人，上面通常會有這些資料：

申請人是誰 當事人雙方個人資訊及駕駛的車輛 車禍肇事當時的道路狀況（包括天候、號誌等） 描述車禍肇事的經過 針對駕駛行為、佐證資料、路權歸屬、法規依據等進行肇事分析 其他 鑑定意見

車禍鑑定報告最重要的部分就是判斷肇事雙方的對錯比例，因此報告書上會詳細記載肇事經過與責任分析，並載明是「單方過失」還是「共同過失」。

如果是單方過失，會用「 肇事原因 」來提及過失者，另一方則用「 無肇事因素 」來表示。

」來提及過失者，另一方則用「 」來表示。 如果是雙方有共同過失，且肇事責任比例相當，兩者都會使用「 肇事原因 」來表示。

」來表示。 如果雙方共同過失，但肇事責任比例不一樣時，責任較重的會以「 肇事主因 」來表示；較輕的用「 肇事次因 」表示，以便協助當事人釐清誰的責任較重、誰的輕一些。

」來表示；較輕的用「 」表示，以便協助當事人釐清誰的責任較重、誰的輕一些。 如果因為證據不足或證據消滅等狀況，導致鑑定機關沒有辦法依照現有資料進行判斷，鑑定人�員也會註明上「無法判別」。

★確認責任歸屬與比例以後，當事人可以拿鑑定報告當作「和解談判的依據」或「當成商談賠償金額時的標準」。

例如，鑑定報告認定為肇事主因者，就應該賠得多一些；肇事次因者，雖不須賠全額，但也要負擔部分。

★當和解、調解破局，不得已要走上訴訟途徑時，也能在法庭上提出車禍鑑定報告當證據，讓法官參考並做出判賠的決定。 不過要注意，法官雖會參考車禍鑑定，但並非完全依照鑑定報告結果做判決！因此即便鑑定報告對你比較有利，可是當法官參酌其他證據後，覺得不是這樣，最終結果還是會以法官的判決為主；不過以經驗上來講，大多數法官都會尊重鑑定委員會的專業，除非有其他明顯、重大的證據才會影響結果。