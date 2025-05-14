出車禍該找律師嗎？1張圖告訴你車禍律師費用這樣算！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
車禍發生後，要找車禍律師還是民間協會協助比較好？自行處理車禍有保障嗎？如果需要車禍法律諮詢或委任車禍律師，費用怎麼算？與車禍律師諮詢或委任前後，我需要注意什麼？法律010幫你分析，車禍找不找律師的差別有多大！
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一、出車禍了，該找車禍律師嗎？
車禍案件是一般民眾會遇到最普遍的糾紛，通常事故發生當下會茫然不知所措，不曉得該如何處理現場狀況及面對後續的賠償與訴訟，常見的問題之一就是「出車禍該找律師嗎？」
別緊張，我們先從幾個面向來分析車禍：
- 從車禍時間順序來看，整起案件可簡單分為：
- 「車禍當下」：報警、送醫、筆錄等事項。
- 「車禍後續」：包括申請表單證據、申請保險理賠、和解、調解或訴訟等。
- 車禍所引發的法律責任可分3種：
- 「刑事責任」：如果有撞到人導致傷亡，可能必須依嚴重程度負起過失傷害罪的刑責，有判處拘役或徒刑的可能。
- 「民事責任」：需要賠償汽機車修復、醫藥費用、無法工作的財產損失，或精神方面的損傷。
- 「行政責任」：針對違規狀況進行處分，有罰鍰、吊銷駕照等可能。
- 車禍容易引發的糾紛有：
- 做筆錄時講錯話或描述不清
- 明明是對方的錯但不曉得如何證明
- 雙方沒有和解或賠償共識
- 車禍狀況或情緒嚴重到無法私下處理
常看到網友在論壇或PTT詢問要不要找車禍律師等相關問題，得到的不外乎是：「自己處理、找民間協會進行車禍法律諮詢，或直接找車禍律師諮詢處理等」，下面個別幫你分析這3種處理方法的特色，以及建議在什麼情況下使用這些方式最好！
（一）自己處理、找民間協會、委任車禍律師有什麼差別？
★自己處理車禍案件
車禍現場發生當下，可先遵循這幾項車禍處理原則，將自己妥善安置好，再來思考後續要如何尋求協助：
- 立即停車查看狀況，保持冷靜並報警處理。
- 盡量維持現場完整，以利警察採證、確保自身權益。
- 如果有人員受傷，親自或請人撥電話叫救護車。
- 配合警方完成筆錄，簽名並收取車禍登記聯單。
- 若有餘力可以先蒐集現場附近的監視器、目擊證人。
如果只是輕微小擦撞的案件，人跟車都沒有太大損傷，不會有太大賠償金額問題也較容易和解，大部分的民眾都可以自行處理，只是再三提醒車禍當下一定要報警，以利後續申請保險，也不會原本以為私下和解完畢，後來卻被告肇事逃逸。
但如果是比較嚴重的案件呢？
首先，除非你僅受輕傷，否則人在醫院也沒有辦法親力親為，尤其這類較嚴重的案件容易牽涉到民事、刑事訴訟及賠償，建議找車禍律師諮詢或直接委任車禍律師協助比較有保障，不要為了省小錢卻賠上權益，若真的經濟有困難，也可以尋求法律扶助基金會（需符合資格）。
- 優點：省錢
- ��缺點：凡事親力親為身心疲憊、一不小心權益就受損
- 適用範圍：輕微擦撞、身體沒有太大傷害、車禍問題較單純、僅需負行政責任或金額低的賠償
★民間協會免費車禍法律諮詢／車禍免費律師
搜尋到車禍相關的協會，民眾可能會誤認是公益團體，如果網站上恰好又有標示「免費車禍法律諮詢」字樣的話，部分民眾會以為到協會就可以獲得免費幫助，但其實這些民間協會、團體通常也都屬於營利組織，委任律師一樣需要收取費用，只是價格或收費方式有所差異而已（部分機構是僅提供免費諮詢，不提供後續委任），所以並不是在協會就可以找到車禍免費律師幫忙處理案件唷！
至於免費法律諮詢能不能用？
雖然協會提供的免費法律諮詢大多僅是簡單的告知當事人處理方向，不過如果有簡單車禍問題的民眾還是可以善加利用；但如果要委任律師，建議多花點時間打聽或查詢該名「律師」是否有律師資格，可別以為協會人員可以幫忙回答問題、寫書狀就是律師喔！
- 優點：省錢、有相關領域人員或律師可諮詢
- 缺點：免費諮詢人多，需要排隊及審核資格、須留意律師有律師資格
- 適用範圍：輕微擦撞、身體沒有太大傷害、車禍問題單純度中等、行政責任或和解、調解、不嚴重的民事訴訟
★委任車禍律師處理案件
大部分的民眾會覺得，車禍案件就是等到有訴訟需要出庭的時候才委任律師就好了，其實車禍律師的功用比你想像的要多！
- 「警方筆錄」：車禍律師其實在警方製作筆錄時就有功用了！你與對方的陳述都會成為警方初步判斷肇責的依據，有個懂交通法規的律師在場協助，可以緩解緊張情緒，也有助你保障權益。
- 「鑑定蒐證」：從一開始的責任初判到申請保險理賠、申請車禍鑑定、請求民事賠償、刑事罰則等，都需要讓證據說話，專業車禍律師清楚哪些證據有利於當事人，並能從旁協助蒐集。
- 「和解/調解」：不論是私下和解或地區調解、法院調解，有了解法規並富有車禍處理經驗的律師陪同，在釐清責任歸屬、協調賠償金額比例等情況下，較能確保當事人權益不受損。
- 「訴訟/審判」：法庭攻防上，律師的談判手法、專業度皆會影響法官判決結果，這部分直接委任律師處理，會比單靠諮詢更有幫助。
- 優點：專業律師針對個人案件擬定策略，將損害壓到最低，保障個人權益
- 缺點：需要支付一定費用
- 適用範圍：輕微到嚴重的車禍案件都可以提供協助，建議有人員傷亡、刑事、民事訴訟等級以上的當事人最好找律師協助
二、車禍律師費用怎麼算？
一直搞不懂車禍律師都怎樣收費嗎？其實同樣在跟車禍律師洽談，還可以分成「諮詢」跟「委任」兩種，諮詢相較之下較單純，而委任車禍律師後，會因為處理事情的多寡、複雜度不同，而有不同的收費方式。
下面舉出幾種常見的告訴你！
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以鐘點計算的諮詢費 通常用小時來計算的律師費用多為「諮詢費」，目前市面上行情平均介於1小時2,000元至8,000元不等來計價。 在諮詢時，可以請律師協助分析這個車禍案件可能會有的後續、結果，或詢問律師可以怎樣協助你。在這個階段，不僅可以了解車禍案件的初步分�析、得知後續怎麼做比較有利、要不要委任律師接續處理等，也可以藉機了解這位律師（或事務所）的專業與態度是否可以幫助你唷！
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用「審級」來收費 當問到車禍律師費用，大部分的律師會跟你說要看案件的狀況才能決定，這可不是隨便說說，律師判斷案情後會根據當事人需求，以及需要處理案件到什麼程度來報價，比如說只想要請律師協助寫訴狀或出庭，有些會用鐘點費來計算，但如果是委任律師處理完整個審級的官司，那律師就會針對案件的地區、審級來報價，目前審判和刑事偵查價位大約落在6萬至8萬元左右，舉例：民、刑事訴訟到一審判決結束收個6萬塊。
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約定抽「後酬」 針對某些情況特殊的大型案件，或者情節較重大的刑事訴訟，律師會先跟當事人約定好，在案件落幕之後，看總共能幫忙爭取到多少利益，就從中間抽取百分之幾的額度作為報酬。
※基本上民眾可以根據自身需求跟車禍律師約定收費方式與費用計算，當然也可以請律師開立工作明細帳單，可以更清楚地了解每一分錢的流向；除了上述律師費用，出庭的時候也會需要給付一些法院相關的規費，這些都不算在律師的報酬裡，需要特別注意。
番外篇：其他律師費用怎麼算？
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顧問費用 不少公司行號都有法律顧問，顧問提供的服務時數可以是基本諮詢，也可以用來換算其他事項，比如一筆顧問費包含10個小時的諮詢，可以是給當事人諮詢10次，諮詢外的事項要另外付費；也可以是請律師寫訴狀，換算成時數扣除，只要時數使用完畢，就必須要另外付費。
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長期委任 長期委任律師比較像「綁定」的概念，當某些公司行號支付了約定好的費用，並與律師簽署了長期委任狀，這名律師就只能為這個客戶做事，不能再替客戶的競爭對手或敵人處理法律案件，通常大型企業用這種方式將某些領域專精的律師納為所用，可以確保壓制住兢爭對手。
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三、與車禍律師諮詢時需要注意什麼？
★與車禍律師諮詢前，需要準備什麼？
- 諮詢時間寶貴，見車禍律師前，首先請整理好您手邊所有的證據及書面資料：
- 在諮詢時清楚告訴律師「案件始末」
- 提供手上所有的「證據、文書（登記聯單、車禍初判表、車禍鑑定報告、兩造書狀、法院函文、開庭通知或裁判書等）」
- 聽完律師分析後，希望「律師協助到什麼程度」
★與車禍律師諮詢時，您可以從律師的談吐中觀察或詢問：
- 律師對這類案子是否真正了解、有沒有經驗？
- 可以私下查詢律師姓名，查看發表期刊評估律師是否專業！
- 這個案子後續會怎麼發展、最好與最糟的狀況有哪些？
- 律師會如何處理？整個流程需要花多少時間？
- 律師費用多少？使用什麼計價方式？有沒有其他費用支出��？
- 多久要報告一次案情處理進度？交換聯繫的方式與資訊。
★委任車禍律師簽約後，您可以跟律師約定：
- 溝通方式與時間，密集追蹤案件情形
- 你的委託律師不能同時為對方處理案件
- 必須要對您的個資及對話、案件內容進行保密
- 盡力地履行他的責任義務，例如做足功課、蒐證、擬定策略等，不是打馬虎眼
車禍律師推薦：點擊下方按鈕，開始與車禍律師諮詢！
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※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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