一、出車禍了，該找車禍律師嗎？

車禍案件是一般民眾會遇到最普遍的糾紛，通常事故發生當下會茫然不知所措，不曉得該如何處理現場狀況及面對後續的賠償與訴訟，常見的問題之一就是「出車禍該找律師嗎？」

別緊張，我們先從幾個面向來分析車禍：

從車禍時間順序來看，整起案件可簡單分為：

車禍所引發的法律責任可分3種：

車禍容易引發的糾紛有：

做筆錄時講錯話或描述不清

明明是對方的錯但不曉得如何證明

雙方沒有和解或賠償共識

車禍狀況或情緒嚴重到無法私下處理

常看到網友在論壇或PTT詢問要不要找車禍律師等相關問題，得到的不外乎是：「自己處理、找民間協會進行車禍法律諮詢，或直接找車禍律師諮詢處理等」，下面個別幫你分析這3種處理方法的特色，以及建議在什麼情況下使用這些方式最好！

（一）自己處理、找民間協會、委任車禍律師有什麼差別？

★自己處理車禍案件

車禍現場發生當下，可先遵循這幾項車禍處理原則，將自己妥善安置好，再來思考後續要如何尋求協助：

立即停車查看狀況，保持冷靜並報警處理。 盡量維持現場完整，以利警察採證、確保自身權益。 如果有人員受傷，親自或請人撥電話叫救護車。 配合警方完成筆錄，簽名並收取車禍登記聯單。 若有餘力可以先蒐集現場附近的監視器、目擊證人。

如果只是輕微小擦撞的案件，人跟車都沒有太大損傷，不會有太大賠償金額問題也較容易和解，大部分的民眾都可以自行處理，只是再三提醒車禍當下一定要報警，以利後續申請保險，也不會原本以為私下和解完畢，後來卻被告肇事逃逸。

但如果是比較嚴重的案件呢？

首先，除非你僅受輕傷，否則人在醫院也沒有辦法親力親為，尤其這類較嚴重的案件容易牽涉到民事、刑事訴訟及賠償，建議找車禍律師諮詢或直接委任車禍律師協助比較有保障，不要為了省小錢卻賠上權益，若真的經濟有困難，也可以尋求法律扶助基金會（需符合資格）。

優點：省錢

��缺點：凡事親力親為身心疲憊、一不小心權益就受損

適用範圍：輕微擦撞、身體沒有太大傷害、車禍問題較單純、僅需負行政責任或金額低的賠償

★民間協會免費車禍法律諮詢／車禍免費律師

搜尋到車禍相關的協會，民眾可能會誤認是公益團體，如果網站上恰好又有標示「免費車禍法律諮詢」字樣的話，部分民眾會以為到協會就可以獲得免費幫助，但其實這些民間協會、團體通常也都屬於營利組織，委任律師一樣需要收取費用，只是價格或收費方式有所差異而已（部分機構是僅提供免費諮詢，不提供後續委任），所以並不是在協會就可以找到車禍免費律師幫忙處理案件唷！

至於免費法律諮詢能不能用？

雖然協會提供的免費法律諮詢大多僅是簡單的告知當事人處理方向，不過如果有簡單車禍問題的民眾還是可以善加利用；但如果要委任律師，建議多花點時間打聽或查詢該名「律師」是否有律師資格，可別以為協會人員可以幫忙回答問題、寫書狀就是律師喔！

優點：省錢、有相關領域人員或律師可諮詢

缺點：免費諮詢人多，需要排隊及審核資格、須留意律師有律師資格

適用範圍：輕微擦撞、身體沒有太大傷害、車禍問題單純度中等、行政責任或和解、調解、不嚴重的民事訴訟

★委任車禍律師處理案件

大部分的民眾會覺得，車禍案件就是等到有訴訟需要出庭的時候才委任律師就好了，其實車禍律師的功用比你想像的要多！

「警方筆錄」：車禍律師其實在警方製作筆錄時就有功用了！你與對方的陳述都會成為警方初步判斷肇責的依據，有個懂交通法規的律師在場協助，可以緩解緊張情緒，也有助你保障權益。 「鑑定蒐證」：從一開始的責任初判到申請保險理賠、申請車禍鑑定、請求民事賠償、刑事罰則等，都需要讓證據說話，專業車禍律師清楚哪些證據有利於當事人，並能從旁協助蒐集。 「和解/調解」：不論是私下和解或地區調解、法院調解，有了解法規並富有車禍處理經驗的律師陪同，在釐清責任歸屬、協調賠償金額比例等情況下，較能確保當事人權益不受損。 「訴訟/審判」：法庭攻防上，律師的談判手法、專業度皆會影響法官判決結果，這部分直接委任律師處理，會比單靠諮詢更有幫助。