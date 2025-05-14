一、車禍調解的功用

「調解」制度是為了降低訴訟的案件數量，減輕法官的負擔，同時也避免司法資源的過度消耗。尤其車禍糾紛又這麼普遍，試想每一案件都要經由法官裁決，先撇除法官過勞的狀況，當事人光是排隊等開庭就天荒地老了！

透過調解，當事人雙方可以在公正第三方協助下針對案件進行溝通，最終取得共識後結案，不僅流程簡易許多，也比較不會勞民傷財，平白浪費時間與金錢。

（一）車禍和解跟車禍調解有什麼不同？

車禍和解、車禍調解其實本質上差不多，都是雙方自行談�妥賠償條件，只不過選擇調解在過程中會多出第三方「調解委員」來協助商談。

★車禍和解

根據民法第736條（註一），「和解」是一種雙方互相讓步，停止紛爭的契約。在車禍案件中，和解契約就是讓肇事者承擔約定好的賠償責任，受害者則接受契約中的賠償，並承諾放棄之後再對這件事情提起追究責任的權利。

和解契約不論是口頭約定或簽訂書面都可以，不過口頭約定萬一對方反悔，不論是肇事者不願付錢或受害者事後要求更多賠償，萬一因此走上訴訟，都會讓事情變得非常棘手。

所以律師建議民眾，知人知面不知心，為求謹慎以及留證，選擇和解還是撰寫書面和解契約比較保險，和解書可以自行約定，或去警察機關索取和解書表格，建議弄成1式3份，雙方可自行保留1份，多1份可以交給處理員警。

如果雙方都信守承諾那是最好，但萬一肇事者事後耍賴，麻煩就在於「和解並不具有法律上強制執行的效力」，受害者必須要先拿著車禍和解書去法院提起訴訟，打贏官司後才能強制執行，逼對方付錢。

綜合上述說明案例如下：A肇事者與B發生車禍，雙方決定選擇以1,000元和解，並簽訂書面契約，B也表示不再追究，這時B就有向A要求1,000元的權利，如果A不依約給錢，B可以拿和解書去法院提出訴訟要求A給錢。

但如果B後來發現修車費其實要1,0000元，賠償金根本不夠用，不過因為早就簽訂和解書，所以B不能提起訴訟另外再向A要求9,000元。

★車禍調解

沒有經過和解或和解不成的車禍案件，當事人可以向「調解委員會」申請�，或向「法院」聲請車禍調解。

車禍調解跟車禍和解很類似，但是有中立的調解委員介入調停。

比較不同的是，車禍調解一旦成立，經由法院核定的車禍調解書是具有法律上強制執行效力的！

地方法院核定調解後，當事人就 不能再針對這個案件提起訴訟 。

。 經過法院核定的民事調解，跟 民事確定判決有同等的效力 。

。 經過法院核定的刑事調解，以給付金錢、其他代替物，或有價證券之一定數量為標的者，其調解書可以是執行名義。

簡單說：車禍調解成立也拿到法院核定的調解書後，效力就等同於走完法院訴訟程序後法院下的確定判決，當對方賴皮不願意付錢時，當事人可以直接拿調解書向法院聲請強制執行，不用再經過訴訟這關，相較和解執行力強上許多。

（二）車禍和解、調解怎麼選比較好？