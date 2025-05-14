車禍調解怎麼申請？調解不成立怎辦？把握黃金4點不驚慌！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
車禍調解與車禍和解的區別在哪？車禍調解有什麼優勢與魅力，讓越來越多事故當事人捨棄看似較為方便的車禍和解？法律010幫你整理車禍調解程序、注意事項與需要具備的文件，萬一不幸車禍調解失敗，車禍律師教你還有這招可以挽救！
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一、車禍調解的功用
「調解」制度是為了降低訴訟的案件數量，減輕法官的負擔，同時也避免司法資源的過度消耗。尤其車禍糾紛又這麼普遍，試想每一案件都要經由法官裁決，先撇除法官過勞的狀況，當事人光是排隊等開庭就天荒地老了！
透過調解，當事人雙方可以在公正第三方協助下針對案件進行溝通，最終取得共識後結案，不僅流程簡易許多，也比較不會勞民傷財，平白浪費時間與金錢。
（一）車禍和解跟車禍調解有什麼不同？
車禍和解、車禍調解其實本質上差不多，都是雙方自行談�妥賠償條件，只不過選擇調解在過程中會多出第三方「調解委員」來協助商談。
★車禍和解
根據民法第736條（註一），「和解」是一種雙方互相讓步，停止紛爭的契約。在車禍案件中，和解契約就是讓肇事者承擔約定好的賠償責任，受害者則接受契約中的賠償，並承諾放棄之後再對這件事情提起追究責任的權利。
和解契約不論是口頭約定或簽訂書面都可以，不過口頭約定萬一對方反悔，不論是肇事者不願付錢或受害者事後要求更多賠償，萬一因此走上訴訟，都會讓事情變得非常棘手。
所以律師建議民眾，知人知面不知心，為求謹慎以及留證，選擇和解還是撰寫書面和解契約比較保險，和解書可以自行約定，或去警察機關索取和解書表格，建議弄成1式3份，雙方可自行保留1份，多1份可以交給處理員警。
如果雙方都信守承諾那是最好，但萬一肇事者事後耍賴，麻煩就在於「和解並不具有法律上強制執行的效力」，受害者必須要先拿著車禍和解書去法院提起訴訟，打贏官司後才能強制執行，逼對方付錢。
綜合上述說明案例如下：A肇事者與B發生車禍，雙方決定選擇以1,000元和解，並簽訂書面契約，B也表示不再追究，這時B就有向A要求1,000元的權利，如果A不依約給錢，B可以拿和解書去法院提出訴訟要求A給錢。
但如果B後來發現修車費其實要1,0000元，賠償金根本不夠用，不過因為早就簽訂和解書，所以B不能提起訴訟另外再向A要求9,000元。
★車禍調解
沒有經過和解或和解不成的車禍案件，當事人可以向「調解委員會」申請�，或向「法院」聲請車禍調解。
車禍調解跟車禍和解很類似，但是有中立的調解委員介入調停。
比較不同的是，車禍調解一旦成立，經由法院核定的車禍調解書是具有法律上強制執行效力的！
- 地方法院核定調解後，當事人就不能再針對這個案件提起訴訟。
- 經過法院核定的民事調解，跟民事確定判決有同等的效力。
- 經過法院核定的刑事調解，以給付金錢、其他代替物，或有價證券之一定數量為標的者，其調解書可以是執行名義。
簡單說：車禍調解成立也拿到法院核定的調解書後，效力就等同於走完法院訴訟程序後法院下的確定判決，當對方賴皮不願意付錢時，當事人可以直接拿調解書向法院聲請強制執行，不用再經過訴訟這關，相較和解執行力強上許多。
（二）車禍和解、調解怎麼選比較好？
- 如果當事人不太清楚要如何跟肇事者溝通、害怕私下和解會有對自己不利的狀況發生，或是單純害怕自己跟對方談氣勢被牽制、被唬爛，那比較建議走「車禍調解」這條路。
- 如果車禍的嚴重性比較高，可能涉及的賠償金額比較高，或者條件較雜，也可以考慮用調解的方式，有第三人在場幫忙梳理、協調比較安心。
- 如果當事人判斷肇事方個性拖沓，或者有很高的機率不會按照談好的條件走，建議以調解方式解決會比較保險，畢竟車禍調解一旦成立，就算對方一直不履約，也可以拿著車禍調解書去「強制執行」，透過公權力去幫你討錢。
- 如果和解喬不攏，或是對方態度超級硬不願溝通，當事人也可以用「直接起訴」這一招，讓法院主動安排調解程序，藉此增加壓力給對方（ps.即便提起告訴，訴訟前還是會先經過法官調解，調解不成才會執行訴訟程序）。
二、車禍調解如何申請？
自行申請車禍調解的話，只要當事人雙方都同意，接下來就可以開始走車禍調解流程囉！
（一）車禍調解程序
首先有個觀念要告訴大家，雙方進行車禍調解有兩種可能：第一種是兩方願意調解，自行向調解委員會申請；另一種是提出告訴，在進行訴訟程序前，法院優先強制進行的車禍調解，所以不論是走和平路線或提告路線，雙方都會先進到車禍調解程序裡！
-
自行申請調解 自行向鄉鎮市區公所調解委員會申請調解 → 安排調解 → 調解成立或調解失敗。
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直接向法院提告 向法院提告 → 法院強制安排調解 → 調解成立、結案／調解失敗 → 訴訟審理開庭 → 判決。
★調解委員會車禍調解流程
- 提出調解申請：由當事人向鄉、鎮、市、區公所的調解委員會提出申請，用書面或口頭講的（言詞）都可以。
- 書面：可以先向各鄉鎮市調解委員會索取調解申請書，填寫好之後交給窗口服務人員，並且同時要提供繕本（其實就是影本）給另一方當事人。通常大部分的申請都是用書面。
- 言詞： 如果不方便書寫者，可以攜帶國民身分證、印章去調解委員會，用口頭陳述的方式，讓窗口服務人員協助製作調解筆錄。
- 線上申請調解：直接線上填寫表單，經調解委員會審查符合規定後，沒問題就受理。
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檢查資格、受理申請：調解委員會人員會依據「鄉鎮市調解條例及相關法令」的規定，審查當事人的調解申請書內容是否符合規定，沒問題的話就會正式受理。
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書面通知雙方當事人：當申請通過後，調解委員會7天內會決定調解日期，然後通知雙方那天要到場，並且會將申請書或言詞申請筆錄的繕本一併寄送給當事人。
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進行調解
- 調解會在鄉鎮市區公所調解委員會進行，通常調解程序不會公開，除非當事人有特別約定要公開。
- 會議中主席通常會先詢問雙方想要怎麼賠償？心中有設定哪些賠償條件、金額底線等，先了解雙方想法後再進行調解。
- 調解結果可以分為「調解成立」與「調解不成立」兩種；調解不成立的狀況有：當事人無正當理由沒出席調解、經過調解但雙方沒有達成協議，這時如果要直接結案，調解委員會就會發給雙方「不成立證明書」。
4-1. 繼續調解：如果當事人有正當理由可以說服調解委員，或者調解委員認為這個案件跟當事人的狀況其實有成立調解的希望，那就會再另外訂定調解日期繼續協商討論。
4-2. 移送偵查：告訴乃論的刑事案件如果經調解不成立，被害人可以向鄉鎮市區公所調解委員會提出「將調解的車禍案件移請檢察官偵查」。
- 製作調解書
- 調解成立時，調解委員會把調解筆錄製成調解書，當事人確認書面上所紀載的事實與協調結果，認可各後在�上面簽名蓋章。
- 調解成立後，調解委員會依規定應該要在3天內回報鄉鎮市區公所；10天之內將調解書送請管轄法院審核。
- 調解案件一經法院核定成立，就有法律效力。
★聲請法院車禍調解程序
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提告前：受害者在提出告訴前，如果雙方都同意先找替代的解決方案，就可以向法院聲請車禍調解，法官會選出調解委員並安排好調解的日期，調解當天只要順利完成、調解成立就OK啦！那萬一沒有成立，法院給雙方調解不成立證明書後，就正式進入訴訟程序，認真是法院見了！
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提告後：假如一方已經提告，車禍案件進入了訴訟程序，還是有機會中途改調解：例如在民事一審或二審訴訟當中，假如雙方願意改成調解，法官就會把案件移付調解。一旦調解成立就順利結案；如果調解不成立，案件就會回到原本的訴訟程序中繼續打官司。
（二）車禍調解注意事項：攜帶完整文件
★車禍案件申請調解應具備的文件資料如下：
- 車禍當事人本人身分證、駕照、行照（或監理站車籍資料）、保險卡（保險期間需包含事故當日）、印章、交通事故登記聯單；如有地檢署或法院出庭通知單請一併攜帶。
- 車禍事故當事人非車主時，請自行通知車主陪同到場參加調解並具備車主身分證、行照（或監理站車籍資料）、保險卡（保險期間需包含事故當日）、印章。
- 車禍事故當事人及車主如果不能親自到場參加調解者，應出具本人親自簽名蓋章的委任書並具備車禍當事人、車主及代理人的身分證。
- 車禍當事人或車主如為公司、行號，請具備公司營利事業登記資料（或公司執照影本）、公司負責人身分證、委任書（加蓋公司、負責人大小章，如負責人親自出席，免附委任書）。
- 診斷證明書、估價單或發票、醫療費用收據、薪資所得證明文件、交通費證明、看護費證明等相關證明資料。
- 調解事件當事人或車禍當事人如果未滿20歲，需檢附當事人本人及法定代理人（父、母共同監護人或單親家庭之約定監護人或法定監護人）的戶籍謄本（單親家庭者必備此項，且向戶政事務所申請列印時必須說明「個人記事欄不能省略」）或戶口名簿及身分證資料；父、母如有任何1人未能出席參加調解，或單親家庭之約定監護人或法定代理人如不能到場參加調解者，除上列證件外，未到場者需出具親自簽名蓋章之委任書。
- 車禍死亡者，其家屬並應具備下列資料：
- 死亡者繼承系統表，配偶、子女、父母的戶籍資料、身分證、印章。
- 死亡證明書、除戶戶籍謄本（或死亡者戶籍資料）。
- 如送醫不治死亡者，其醫療費用單據、醫院診斷證明書。
- 喪葬費用收據及死者所得收入資料。
資料來源：新店區公所網站
（三）車禍調解委員會地點怎麼選？
只要車禍當事人雙方都同意，就可以向全台各地的「鄉鎮市公所調解委員會」申請調解！通常都會選在事發地進行，但如果兩方分別住在不同地區，可以協調好後，在某一方的居住地進行。
如果雙方因為地點沒有共識，比如A不願意到B居住地點進行調解，但B又傷重無法去A居住地，那就算破局，無法進行調解，所以「選擇調解地點」是展開調解的第一步。
（四）車禍調解費用
根據鄉鎮市調解條例第23條規定，「除勘驗費應由當事人核��實開支外，不得徵收任何費用，或以任何名義收受報酬」。
也就是除了在調解事件過程中「有必要請調解委員現場進行勘驗，以利查明事實真相，因此要由當事人支付勘驗費用」之外，申請調解一律免費。
三、車禍調解失敗怎麼辦？
（一）車禍調解期限
如果雙方針對條件或賠償金額無法達成共識，車禍調解不成的話，除了當事人雙方跟調解委員會都同意改天再開一次調解會議之外，通常領完「調解不成立證明書」後，就是要提告走訴訟流程了！
但提起訴訟有幾點要提醒大家注意：
★刑事訴訟
- 如果在半年內無法達成車禍和解或車禍調解，一定要記得刑事追訴期只有6個月的時間，如果想要提出過失傷害等告訴，要記得在時效內去地檢署提出，事後如有成立和解可以撤回告訴；但若過了追訴期才要提告，通常最後都是不起訴處分。
- 假如當事人在車禍發生6個月內已經向調解委員會申請調解，縱使調解進行間已經超過6個月，但如果最後調解不成立時，當事人如果向調解委員會提出聲請核發調解不成立證明書，「並將調解事件移請檢察官偵查」，這時候在法律上並不算過追訴期，而是在申請調解時就等同於已經提出刑事告訴。
★民事訴訟
- 當雙方對於條件沒有共識，最後提出刑事告訴，那只要在刑事地檢署起訴後，一審法院判決之前提出附帶民事告訴，這樣就不需繳交裁判費。
- 民事求償部分，要求對方賠錢的時效是2年，如果2年內沒有達成車禍和解、車禍調解，切記一定要提出民事賠償的訴訟。
（二）車禍調解委員會不去會怎樣？
車禍調解的規則是：一定要雙方都同意才可以申請調解！（註二）
★如果是自行向調解委員會聲請調解：
- 只要一方沒同意，本來就不能調解！ 所以如果其中一方硬要調解，你可以選擇不出席，只要一方未到，就算車禍調解不成立！
- 但如果當初雙方都同意進行調解，但當天某方無故不出席，也算車禍調解不成立，但這個狀況下未到方就會顯得沒誠意、不積極處理問題。
主動申請調解 → 對方不來，調解不成立 → 向法院提告 → 法院強制安排調解 → 對方不來，調解不成立(會處罰) → 訴訟審理開庭 → 判決。
★如果是法院調解：
- 基本上只要一方沒同意就不會進到車禍調解流程。
- 如果訴訟前的法院調解某方無故不出席，這個問題就比較大條了！除了車禍調解不成立之外，法院還可以罰未到方3,000元以下罰鍰；如果車禍案件已經在訴訟中，但法官跟雙方確認過有調解的意願而安排調解會議，有人沒到的話也會有相同處罰喔！
向法院提告 → 法院強制安排調解 → 對方不來，調解不成立(會處罰) → 訴訟審理開庭 → 判決。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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