發生車禍上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？車禍律師通通告訴你。

一、車禍誰要賠償？談車禍責任歸屬！ 車禍過失傷害的人才需要負賠償責任！ 車禍發生時，在法律上請求賠償的基礎是民法第184條：「侵權行為」損害賠償（註一）。但不是所有的車禍當事人都需要負擔賠償責任，只有「故意」或「過失」導致車禍的人，才需要賠償。 舉例來說，A、B在路上搶快，A一氣之下加速從後追撞B，就是「故意」造成車禍，B可以向A請求賠償；C在市區道路高速行駛，沒注意速限而超速撞到D，就是「過失」造成車禍，D可以向C請求賠償。 ★但如果受害者也有過失，那麼受害者也要對肇事者負擔賠償責任！ 車禍不見得都是由單方肇事引起，有時受害者自己也有「過失」。舉例來說，A違規左轉，B超速駕駛，最後雙方相撞發生車禍。在這個情況下，雙方都有過失，A需要賠償B的損失，B也需要賠償A的損失。 因此，跟名車超跑發生碰撞，人生就真的變黑白的嗎？只能說一半對、一半錯。 如果這起車禍的發生你沒有任何故意、過失，那麼責任歸屬不在你，就完全不需要賠償名車所受的任何損失；反過來說，如果車禍不僅是名車造成的，你也有一點故意、過失傷害，就需要負起責任、賠償對方損失。

二、車禍責任歸屬怎麼判定？怎麼知道我有沒有車禍過失？ 所謂過失，在法律上的概念就是「應該注意到的事情，理論上你也能注意到，實際上卻不去注意它」。很玄對吧？不過沒關係，在車禍糾紛裡有沒有過失其實很好判斷。 判斷有沒有「車禍過失」，就看當事人有沒有遵守「交通規則」！ 「速限」、「紅燈禁止通行」、「左側超車」、「進行機車道」、「公車專用道」，這些事情可不是只有在監理所拿來考試用，是真的要遵守的交通�規則！這些交通規則，就是法律上「你應該注意到的事情」。既然你通過了考試，「理論上你也能注意到」，但在實際駕駛過程中，「你卻不去注意」，不遵守交通規則駕駛，這時候法院就會認定你對於車禍是有過失的，因此需要賠償他人的損失。 既然雙方都有違反交通規則，就是雙方都有過失，必須賠償對方的損失。 ★不過要特別注意，不是所有的交通規則都跟車禍有關！ 交通規則有上百條，每個規則都應該遵守，但不是每個規則都會與當下的車禍發生有關聯。 最常見的就是「無照駕駛」，雖然是違規行為，但不見得算是一種過失。 舉例來說，A無照駕駛但遵守其他交通規則，B違規從右側超車，最後發生車禍。雖然A無照是違反交通規則，但A在駕駛中遵守了其他的交通規則，真正造成車禍的主因是「右側超車」這件事，因此在這起車禍中，A並沒有過失，不需要賠償B的損失；B右側超車違反交通規則，具有過失，並且是車禍主因，B需要賠償A的損失。至於A無照駕駛要被國家罰款就是另一個故事了（參考臺中地方法院107年度訴字第480號民事判決）。

三、當雙方都有過失要怎麼賠？該賠多少錢？ 在雙方都有過失的情況下，相互都可以請求賠償。 賠償的方式

可能是A、B相互提起訴訟，在2個訴訟程序中分別請求賠償，也有可能是採取「反訴」的方式，例如A向B提告，B在這個訴訟中提起反訴，告訴法官說「對方也應該要賠我」，最後在1個訴訟程序中搞定雙方的賠償。

賠償的金額

��原則上就由雙方各自提出損害的證明（例如醫藥費、維修估價單等）來判斷賠償金額。不過，當雙方都有過失的時候，可以主張「與有過失」來降低賠償金額。 依照民法第217條，如果被害人自己也有過失，造成損害發生或擴大，法院可以減少賠償的金額（註二）。 舉例來說，A行經路口沒有減速慢行，B搶快左轉，撞倒A。雖然是B撞倒了A，但車禍會發生，一部分的原因也是基於A未減速慢行所致，因此B可以主張「A與有過失」，請法官判賠少一點。至於減少的金額，法官會採「比例制」，例如B搶快是主因，B要承擔8成的責任；A未減速是附帶原因，A承擔2成的責任，原本要賠10萬的B，最後可能只需要賠8萬。（參考雲林地方法院102年度虎簡字第39號民事判決） 類似的案例，像是上面提到1人超速駕駛、1人違規左轉的情形，這時候違規左轉可能就是主因，超速是附帶原因，肇事者可以主張與有過失，減少賠償金額。（參考臺北地方法院104年度重訴字第1211號民事判決） （一）賠償的原則是什麼？ 賠償沒有固定金額，取決車禍狀況及責任歸屬，但原則大概是這樣： 如果被撞的人有違反交通規則，也需要賠。 肇事原因大一點的，賠得比較多；肇事原因少的，賠的少一點。 至於哪種肇事原因比較大？因為每樁車禍案件的情形不同，要看違反哪條規則才會知道。以上面提到的例子來看，「違規左轉」就會大於「直行超速」。 車禍是生活中很常遇見的狀況，如果真的不幸碰上，記得不要慌張自己嚇自己，冷靜思考這篇文章，釐清車禍責任歸屬，以便保障自身權益唷！ 如果您喜歡��我們的文章，歡迎您分享！

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