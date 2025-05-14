車禍過失怎麼判斷？釐清車禍責任歸屬，有機會省下賠償金！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
發生車禍上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？車禍律師通通告訴你。
一、車禍誰要賠償？談車禍責任歸屬！
車禍過失傷害的人才需要負賠償責任！
車禍發生時，在法律上請求賠償的基礎是民法第184條：「侵權行為」損害賠償（註一）。但不是所有的車禍當事人都需要負擔賠償責任，只有「故意」或「過失」導致車禍的人，才需要賠償。
舉例來說，A、B在路上搶快，A一氣之下加速從後追撞B，就是「故意」造成車禍，B可以向A請求賠償；C在市區道路高速行駛，沒注意速限而超速撞到D，就是「過失」造成車禍，D可以向C請求賠償。
★但如果受害者也有過失，那麼受害者也要對肇事者負擔賠償責任！
車禍不見得都是由單方肇事引起，有時受害者自己也有「過失」。舉例來說，A違規左轉，B超速駕駛，最後雙方相撞發生車禍。在這個情況下，雙方都有過失，A需要賠償B的損失，B也需要賠償A的損失。
因此，跟名車超跑發生碰撞，人生就真的變黑白的嗎？只能說一半對、一半錯。
如果這起車禍的發生你沒有任何故意、過失，那麼責任歸屬不在你，就完全不需要賠償名車所受的任何損失；反過來說，如果車禍不僅是名車造成的，你也有一點故意、過失傷害，就需要負起責任、賠償對方損失。
二、車禍責任歸屬怎麼判定？怎麼知道我有沒有車禍過失？
所謂過失，在法律上的概念就是「應該注意到的事情，理論上你也能注意到，實際上卻不去注意它」。很玄對吧？不過沒關係，在車禍糾紛裡有沒有過失其實很好判斷。
判斷有沒有「車禍過失」，就看當事人有沒有遵守「交通規則」！
「速限」、「紅燈禁止通行」、「左側超車」、「進行機車道」、「公車專用道」，這些事情可不是只有在監理所拿來考試用，是真的要遵守的交通�規則！這些交通規則，就是法律上「你應該注意到的事情」。既然你通過了考試，「理論上你也能注意到」，但在實際駕駛過程中，「你卻不去注意」，不遵守交通規則駕駛，這時候法院就會認定你對於車禍是有過失的，因此需要賠償他人的損失。
既然雙方都有違反交通規則，就是雙方都有過失，必須賠償對方的損失。
★不過要特別注意，不是所有的交通規則都跟車禍有關！
交通規則有上百條，每個規則都應該遵守，但不是每個規則都會與當下的車禍發生有關聯。
最常見的就是「無照駕駛」，雖然是違規行為，但不見得算是一種過失。
舉例來說，A無照駕駛但遵守其他交通規則，B違規從右側超車，最後發生車禍。雖然A無照是違反交通規則，但A在駕駛中遵守了其他的交通規則，真正造成車禍的主因是「右側超車」這件事，因此在這起車禍中，A並沒有過失，不需要賠償B的損失；B右側超車違反交通規則，具有過失，並且是車禍主因，B需要賠償A的損失。至於A無照駕駛要被國家罰款就是另一個故事了（參考臺中地方法院107年度訴字第480號民事判決）。
三、當雙方都有過失要怎麼賠？該賠多少錢？
在雙方都有過失的情況下，相互都可以請求賠償。
-
賠償的方式
可能是A、B相互提起訴訟，在2個訴訟程序中分別請求賠償，也有可能是採取「反訴」的方式，例如A向B提告，B在這個訴訟中提起反訴，告訴法官說「對方也應該要賠我」，最後在1個訴訟程序中搞定雙方的賠償。
-
賠償的金額
��原則上就由雙方各自提出損害的證明（例如醫藥費、維修估價單等）來判斷賠償金額。不過，當雙方都有過失的時候，可以主張「與有過失」來降低賠償金額。
依照民法第217條，如果被害人自己也有過失，造成損害發生或擴大，法院可以減少賠償的金額（註二）。
舉例來說，A行經路口沒有減速慢行，B搶快左轉，撞倒A。雖然是B撞倒了A，但車禍會發生，一部分的原因也是基於A未減速慢行所致，因此B可以主張「A與有過失」，請法官判賠少一點。至於減少的金額，法官會採「比例制」，例如B搶快是主因，B要承擔8成的責任；A未減速是附帶原因，A承擔2成的責任，原本要賠10萬的B，最後可能只需要賠8萬。（參考雲林地方法院102年度虎簡字第39號民事判決）
類似的案例，像是上面提到1人超速駕駛、1人違規左轉的情形，這時候違規左轉可能就是主因，超速是附帶原因，肇事者可以主張與有過失，減少賠償金額。（參考臺北地方法院104年度重訴字第1211號民事判決）
（一）賠償的原則是什麼？
賠償沒有固定金額，取決車禍狀況及責任歸屬，但原則大概是這樣：
- 如果被撞的人有違反交通規則，也需要賠。
- 肇事原因大一點的，賠得比較多；肇事原因少的，賠的少一點。
至於哪種肇事原因比較大？因為每樁車禍案件的情形不同，要看違反哪條規則才會知道。以上面提到的例子來看，「違規左轉」就會大於「直行超速」。
車禍是生活中很常遇見的狀況，如果真的不幸碰上，記得不要慌張自己嚇自己，冷靜思考這篇文章，釐清車禍責任歸屬，以便保障自身權益唷！
如果您喜歡��我們的文章，歡迎您分享！
CTA_explore
註解
註一：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。
註二：損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！