車禍和解書範本免費下載！律師專業教學和解書3重點！ - 法律010
雷皓明律師
2026-04-07 更新
車禍和解書哪裡買？該怎麼寫才有法律效力？談車禍和解有哪些需要注意的地方？來來來！資深律師提供免費車禍和解書範例給你下載，也教你看和解書內要包含哪些條款才有保障！最後也提供車禍和解地點跟時效注意事項，幫你順利和解！
一、車禍和解書範本免費提供
雖然和解是「只要雙方有意願，不管口頭、書面都可以成立」，但為了避免其中一人事後反悔或賴帳，另一方需要拿出證明保護自己卻苦無證據，因此撰寫車禍和解書是同時保障當事人雙方最好的方式。
（一）車禍和解書怎麼寫？
車禍和解書雖然沒有特別講究形式，但下列這幾點重要項目必須要完整寫清楚，才不會大費周章撰寫後卻依舊和解無效！
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車禍和解書字樣
即便白白一張紙也可以拿來撰寫車禍和解書，但和解書最上頭記得要標示清楚「這是一份什麼樣的契約」，讓人一目了然。
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車禍當事人雙方的個人資料、簽名蓋章
大部分的車禍當事人都互不相識居多，因此契約上記得要填妥雙方個人資料，並標註好甲乙方，內容所提到的立場才不會搞混，可別以為�只要留下姓名就好，身分證字號、電話及地址都是很重要的資訊，畢竟世界上同名同姓的人這麼多，萬一事後有什麼問題，資料太少不太方便找人。
當和解書約定好後雙方也要在和解書下方親自簽名、蓋章，代表認可這份契約（蓋手印也可以，但蓋手印必須要有額外兩位見證人在手印旁簽名才算成立）。
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車禍資訊與肇事經過
簡明扼要的寫出事發的資訊，例如何人（雙方姓名、車型、車號）、何時（事發年月日）、何地（地址路口）、發生何事（車禍嚴重度、造成什麼財產損失、有沒有人員受傷等）。
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理賠金額、車禍賠償範圍
哪一方要賠償多少金額，除了價錢要寫清楚之外，也要記得把「和解範圍」也談好，比如這筆賠償金主要是支付醫藥費、維修費，還是已經包含了所有的費用（所有費用的範圍也要當場定義清楚），也可以乾脆寫「賠償本次車禍包含的所有損害」，避免後續爭議。
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理賠方法、是否「收訖」
理賠的方式看是要一次付清還是分期付款，要現金支付還是銀行轉帳，雙方同意寫清楚就好；如果是當場給了和解金，確認對方清點無誤後，在車禍和解書中一定要寫「經甲方（或乙方）收訖」，在法律上就認定有收到金錢了，避免對方事後不認帳；如果選擇分期付款，也可以請對方先簽本票，再簽和解書。
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車禍撤告、不告條款
常有案例是明明付了和解金，但對方拿了錢後卻還是提告，因此和解書上一定要清楚註明「當事人放棄一切民事、刑事求償權與告訴權」，這條也是為了避免某一方事後反悔。
不過雖然寫了放棄告訴權，但由於刑事告訴權不會受民事��契約拘束，萬一當事人要違約提告，我們也只能請求損害賠償，建議加上違約懲罰條款，降低對方反悔的機率；為了反制這個小缺失，律師建議和解時請對方寫1份「撤告狀」，如果對方真的違約提告，可以拿出撤告狀解決這個難題；假設雙方是提告上法院之後才和解，和解內容除了撤回民事訴訟外，也要要求撤回刑事告訴。
- 車禍和解書最少1式2份
通常是雙方各執1份，但如果想保險一點，可以擬1式3份，將第3份交給警察局保管也可以。
（二）車禍和解書文字版範例
提供車禍和解書的文字範例，您可以直接複製文字、貼上做成車禍和解書word檔，填寫與修改都非常方便！
甲 方：
乙 方：
車禍經過：
甲乙雙方就民國ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 上/下午 ＯＯ時ＯＯ分許，發生於ＯＯ市ＯＯ區ＯＯ路Ｏ段ＯＯ街口，由甲方騎乘所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之重型機車與乙方駕駛所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯＯ號自小客車，於上述地點發生交通事故，致甲方受有體傷，甲乙雙方車輛均有損壞。
和解內容：
此車禍損害事件出於意外，雙方願相互讓步，成立和解，以息止訟，其和解內容如下：
一、乙方願賠償甲方新台幣ＯＯＯＯＯ元整（含甲方喪失工作損失、所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之重型機車修理費0000元；但不含強制責任險），並於ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日，當場以現金一次交予甲方收訖，不另製據。
二、強制責任險由甲方自行檢附醫療單據向乙方投保之00產物保險股份有限公司申辦理賠事宜。
三、乙方所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之自小客車所受損壞，乙方願自行負擔一切修理費用，甲方不需負擔任何費用。
四、甲乙雙方均拋棄對對方本件車禍之其餘民事請求，甲方並不再追究乙方之刑事責任。甲方同意放棄民事、刑事求償權與告訴權，若有違反本和解條件，甲方願無條件賠償乙方ＯＯＯＯＯ元賠償金。
和解書一式 □ 二份 □ 三份，甲乙雙方各執一份。 另一份交由 □ 見證人 □ 警察機關 □ 調解委員會 □ 保險公司 □ 其他 留存。
甲 方： （簽名或蓋章） 身分證號： 聯絡電話： 聯絡地址：
乙 方： （簽名或蓋章） 身分證號： 聯絡電話： 聯絡地址：
和解地點：
中華民國 年 月 日
二、車禍和解書哪裡買？
車禍和解書哪裡拿？常見的車禍和解書取得方式大致分成下列幾種：
- 實體書局購買：耗費的金錢、力氣成本都比較大
- 電子商城下單：一樣需要消耗金錢（包含運費）、還得等待運送
- 警察局索取：車禍和解書警察局其實都有，建議既然要出門，不如直接去警局索取
- 網路下載：不論是各縣市警局的車禍和解書pdf還是車禍和解書word，民眾都可以善加利用
- 立即下載：本篇文章的車禍和解書經由專業律師認證，可以直接複製範例文字或下載範例圖片列印
（一）車禍和解書下載
三、車禍和解書法律效力
和解屬於民法上「契約」的一種。依照民法第736條（註一），只要不違反法律規定、善良風俗，車禍事故當事人可以互退一步，試著在權益上達成共識，自行談和解並簽訂和解契約，省下金錢時間上法院，也可以節省司法資源。
基本上除了結婚、離婚等比較特殊的契約需要書面約定、證人簽名並登記生效外，和解是只要雙方達成共識，原則上就可以成立！ 律師之所以會建議當事人立下車禍和解書，真的只是怕對方事後翻臉不認帳而已，多個證明就多一份保障。
（一）車禍和解書注意事項
注意！雖然說雙方有意願就可以成立和解，但前提必須要是「和解對象年滿18歲」如果未滿18歲則需要法定代理人同意。
這是為了要保護法定上未成年的行為人，避免因為年紀輕就不小心讓自己的法律權益被侵害，也確保未成年行為人在處理法律問題、進行法律行為時能有成年人協助與過濾，所以才會需要經過法定代理人的同意。
（二）車禍和解其他注意事項
1.車禍和解地點
和解地點也是一門學問，千萬不要約在其中一個人的家裡或其他私人空間和解談判，萬一對方採用恐嚇、威脅，不僅有可能損害到法律權益，更糟的狀況是連生命安全都受到危害。
建議可以約在「公共場所」，例如咖啡廳、便利超商等，帶朋友（懂法律更好）一起去，假如真的只能單獨赴約，那麼可以約在「警察局」內進行，雖然警察局不會主動插手任何和解案件，但是可以提供會議室及車禍和解書給當事人處理，當和解成立後，不僅可以請警方協助銷案，雙方同意也可以把車禍和解書其中1份交給警局留存、減少日後爭議。
2.車禍和解期限
如果和解不成，或是打從一開始對方就沒有想要好好和解，需要透過訴訟程序來進行，那麼一定�要注意時效！
- 刑事訴訟：必須在車禍發生後6個月內去地檢署提出過失傷害告訴，過了追訴期就告不成；如果當事人不曉得會不會和解成功，又怕過追訴期，建議可以先提告，如果事後和解可以撤告。
- 民事訴訟：民事賠償的時效是2年，如果車禍當事人在2年內沒有辦法達成車禍和解或車禍調解，切記一定要提出民事賠償的訴訟。
3.保險理賠
和解當天可以請保險公司理賠專員陪同，若專員真的無法到場，建議把對方要求的理賠金額告知專員，先確認看看能獲得多少理賠後，再與對方談；若有投保責任險，最好請保險公司派業務到場一同參與，以免影響日後的保險理賠。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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