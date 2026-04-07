一、車禍和解書範本免費提供

雖然和解是「只要雙方有意願，不管口頭、書面都可以成立」，但為了避免其中一人事後反悔或賴帳，另一方需要拿出證明保護自己卻苦無證據，因此撰寫車禍和解書是同時保障當事人雙方最好的方式。

（一）車禍和解書怎麼寫？

車禍和解書雖然沒有特別講究形式，但下列這幾點重要項目必須要完整寫清楚，才不會大費周章撰寫後卻依舊和解無效！

車禍和解書字樣

即便白白一張紙也可以拿來撰寫車禍和解書，但和解書最上頭記得要標示清楚「這是一份什麼樣的契約」，讓人一目了然。 車禍當事人雙方的個人資料、簽名蓋章

大部分的車禍當事人都互不相識居多，因此契約上記得要填妥雙方個人資料，並標註好甲乙方，內容所提到的立場才不會搞混，可別以為�只要留下姓名就好，身分證字號、電話及地址都是很重要的資訊，畢竟世界上同名同姓的人這麼多，萬一事後有什麼問題，資料太少不太方便找人。

當和解書約定好後雙方也要在和解書下方親自簽名、蓋章，代表認可這份契約（蓋手印也可以，但蓋手印必須要有額外兩位見證人在手印旁簽名才算成立）。

車禍資訊與肇事經過

簡明扼要的寫出事發的資訊，例如何人（雙方姓名、車型、車號）、何時（事發年月日）、何地（地址路口）、發生何事（車禍嚴重度、造成什麼財產損失、有沒有人員受傷等）。 理賠金額、車禍賠償範圍

哪一方要賠償多少金額，除了價錢要寫清楚之外，也要記得把「和解範圍」也談好，比如這筆賠償金主要是支付醫藥費、維修費，還是已經包含了所有的費用（所有費用的範圍也要當場定義清楚），也可以乾脆寫「賠償本次車禍包含的所有損害」，避免後續爭議。 理賠方法、是否「收訖」

理賠的方式看是要一次付清還是分期付款，要現金支付還是銀行轉帳，雙方同意寫清楚就好；如果是當場給了和解金，確認對方清點無誤後，在車禍和解書中一定要寫「經甲方（或乙方）收訖」，在法律上就認定有收到金錢了，避免對方事後不認帳；如果選擇分期付款，也可以請對方先簽本票，再簽和解書。 車禍撤告、不告條款

常有案例是明明付了和解金，但對方拿了錢後卻還是提告，因此和解書上一定要清楚註明「當事人放棄一切民事、刑事求償權與告訴權」，這條也是為了避免某一方事後反悔。

不過雖然寫了放棄告訴權，但由於刑事告訴權不會受民事��契約拘束，萬一當事人要違約提告，我們也只能請求損害賠償，建議加上違約懲罰條款，降低對方反悔的機率；為了反制這個小缺失，律師建議和解時請對方寫1份「撤告狀」，如果對方真的違約提告，可以拿出撤告狀解決這個難題；假設雙方是提告上法院之後才和解，和解內容除了撤回民事訴訟外，也要要求撤回刑事告訴。

車禍和解書最少1式2份

通常是雙方各執1份，但如果想保險一點，可以擬1式3份，將第3份交給警察局保管也可以。

（二）車禍和解書文字版範例

提供車禍和解書的文字範例，您可以直接複製文字、貼上做成車禍和解書word檔，填寫與修改都非常方便！

車 禍 和 解 書 (範例)

甲 方：

乙 方：

車禍經過：

甲乙雙方就民國ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 上/下午 ＯＯ時ＯＯ分許，發生於ＯＯ市ＯＯ區ＯＯ路Ｏ段ＯＯ街口，由甲方騎乘所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之重型機車與乙方駕駛所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯＯ號自小客車，於上述地點發生交通事故，致甲方受有體傷，甲乙雙方車輛均有損壞。

和解內容：

此車禍損害事件出於意外，雙方願相互讓步，成立和解，以息止訟，其和解內容如下：

一、乙方願賠償甲方新台幣ＯＯＯＯＯ元整（含甲方喪失工作損失、所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之重型機車修理費0000元；但不含強制責任險），並於ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日，當場以現金一次交予甲方收訖，不另製據。

二、強制責任險由甲方自行檢附醫療單據向乙方投保之00產物保險股份有限公司申辦理賠事宜。

三、乙方所有車號：ＯＯＯ-ＯＯＯ號之自小客車所受損壞，乙方願自行負擔一切修理費用，甲方不需負擔任何費用。

四、甲乙雙方均拋棄對對方本件車禍之其餘民事請求，甲方並不再追究乙方之刑事責任。甲方同意放棄民事、刑事求償權與告訴權，若有違反本和解條件，甲方願無條件賠償乙方ＯＯＯＯＯ元賠償金。

和解書一式 □ 二份 □ 三份，甲乙雙方各執一份。 另一份交由 □ 見證人 □ 警察機關 □ 調解委員會 □ 保險公司 □ 其他 留存。

甲 方： （簽名或蓋章） 身分證號： 聯絡電話： 聯絡地址：

乙 方： （簽名或蓋章） 身分證號： 聯絡電話： 聯絡地址：

和解地點：

中華民國 年 月 日