一、租約公證是什麼？租約一定要公證嗎？

「假房東騙租金」「惡房客毀損房屋」租屋糾紛不時登上新聞版面，租房糾紛是每個人都有可能會碰上的，那究竟要如何保障自己的權利呢？今天律師就來帶大家認識租約公證，讓不論是房東或者租客的你，從此遠離租房糾紛！

（一）租約公證是什麼？

租房子公證，指的就是把房屋租約拿去法院或者民間公證人那裡辦理「公證」。不論你今天是房東或者是租客，房屋租約公證後，若遇上糾紛，如租客租期到了還賴著不走，或房東不還押金等狀況，這時因為有租屋公證，要解決這些問題都可以直接聲請強制執行，不需透過繁瑣的訴訟。

依公證法第13條規定，以下4種情形得以公證書為「執行名義」，聲請強制執行：

以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定�數量為標的者

以給付特定之動產為標的者

租用或借用建築物或其他工作物，定有期限並應於期限屆滿時交還者

租用或借用土地，約定非供耕作或建築為目的，而於期限屆滿時應交還土地者

（二）筆記抄起來！原來租約公證效力這麼強！

這裡再詳細說明一下，租約經過公證之後，租約中如果有載明強制執行，那麼意思就是，像如果有房客不願意交還房屋的狀況，房東就不用再向法院提起訴訟，可以取得執行名義，也就是得以直接拿著租約向法院聲請強制執行。

相信大家也都知道，訴訟程序往往曠日廢時，有些比較複雜的案件甚至要長達數年，因此經過公證租約，除了租賃雙方的權益都更有保障之外，也可以省下發生糾紛要走上訴訟的時間和金錢成本。

（三）租約一定要公證嗎？租約公證3大好處報你知！

應該有不少人這時心中一定有疑問：「租約一定要拿去公證嗎？」其實當然不一定，只要房東和租客對於租賃契約的內容達成共識，那租約就算有法律的效力了！

不過如果租約本身有違法的條款，如夏季電費超過台電規定的6.41元，那麼租約就是無效的。

有了租約公證就是再為租賃雙方加上一層保障，接著就為大家盤點一下租約公證好處有哪些？租約公證優缺點是什麼？

好處1 有了「強制執行」省去訴訟又省錢

租約公證最大的優點就是可以事先存證，避免日後發生糾紛對方翻臉不認人。如果在公證時有約定附加強制執行條款，遇上糾紛就不用走上漫長訴訟的程序了，可以拿著公證書直接去聲請強制執行。

訴訟程序不僅費時，訴訟費用又是公證的好幾倍，租賃雙方會不會有紛爭誰也說不準，因此能夠在建立租約後馬上拿去公證，是保護雙方權益最好的方法。關於公證費用怎麼算？等等會在下方的段落再來告訴大家！

好處2 你的長租權益不會少

如果你簽約的房子屬於不定期租約或者超過5年以上的長期租約，公證還可以保障租客的「買賣不破租賃」，意思是如果你租的房子被轉賣了，身為租客的你還是可以繼續住，你的居住權益並不會受到影響。

這裡補充說明不定期租約的3種情況：

在簽約的一開始，租賃雙方就沒有約定期限。 租約超過一年，沒有用書面擬定契約。 即使租約過了，租客繼續住，房東繼續收租金，雙方也沒有重新簽契約。

好處3 租客再多一層保障

因為公證程序的過程中，房東要準備房屋權狀和房屋稅單，所以租客就可以確認房東是這間房子的「所有權人」。這樣就可以避免遇上你的房東是轉租別人房子的二房東，日後真正的大房東跳出來要求你搬走的狀況。

偶爾也有例外的強制執行

不過公證租約強制執行的效果，還是有限制的。如果租期還沒有滿，租客因欠繳租金而房東提前主張要終止租約，房東是不能以公證租約聲請強制執行而請求房客搬離房屋的。在此情況，房東只能提起訴訟。

而相同的，租客積欠違約金而房東請求對租客強制執行，只要租客提起違約金的爭議或者酌減的主張時，執行法院就不會進行違約金的強制執行，在這種狀況下，房東也是只能提起訴訟。