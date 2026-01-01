所有離婚/繼承文章
離婚手續
如果想要離婚，一共有三種方式可以選擇：協議離婚、調解離婚、訴訟離婚，那麼各自的離婚手續是什麼？辦理離婚手續要多久的時間呢？以及辦離婚時需要帶什麼證件或文件？不論是在出發前往登記之前，或是正在猶豫要用哪一種方式與對方離婚，請讓我們為您分析各個離婚手續的利弊，以及完整提供離婚需要攜帶的清單，幫助您順利為這段關係劃下句點！
離婚手續怎麼辦？離婚要準備什麼？離婚證人有什麼條件？
協議離婚手續怎麼做？辦理離婚需要費用嗎？離婚手續要多久？簽署協議書時，怎麼找離婚證人？辦離婚要帶什麼？證人需要到場嗎？離婚後改姓與報稅有什麼注意事項？法律010通通告訴你，文內也提供最新免費離婚協議書範本下載，讓離婚律師助您和平、順利地結束這段婚姻。
離婚怎麼做？必知的5項離婚權益與程序！（附免費諮詢）
離婚是一段婚姻關係的終結，但選擇什麼�離婚程序最方便？該約定的監護權、探視權、扶養費、夫妻財產及贍養費等離婚權益又有哪些需要注意的地方？離婚律師不僅告訴你離婚協議書怎麼寫，還提供離婚律師費用、單親補助項目及免費法律諮詢給你參考，助你成功脫離不愉快的另一半。
遺囑
是指在生前所為，死亡時發生效力的行為。只要年滿17歲就可以為遺囑，這邊將提醒您關於遺囑有哪些種類、遺囑要怎麼寫才有效力？並提供遺囑範例，帶領您一步步安排身後事！
特留分修法後怎麼計算？看表格3秒鐘迅速了解！
特留分是法律保障每位繼承人的繼承權利，但是遺產特留分修法後比例怎麼計算？特留分時效多長？應繼分與特留分有什麼不同？特留分可以拋棄或規避嗎？關於遺產繼承特留分的常見問題，資深律師都將於本文一次幫你解答！
遺囑不是寫了就有法律效力！5種關鍵寫法，照做準沒問題！
生前立遺囑可以清楚地進行遺產分配，避免死後子孫為錢而煩惱。可是遺囑要怎麼寫才可以具有法律效力呢？遺囑需要公證才有用嗎？本文中律師將與您分享寫遺囑的重點，幫助您了解遺囑的法律規範！
病人自主權利法解決安寧療護BUG，預立醫囑走得安心有尊嚴！
從「安寧緩和醫療條例」到「病人自主權利法」，藉由法律保障，將生命最後的生死選擇權交還給病患。試想自己因為意外在醫院臥床、失去自理能力、身上插滿管子無法動彈時，那種「生不如死」的痛苦，甚至希望有機會能選擇解脫的感受有多無助？但這兩法之間的差別常讓民眾混淆，想預立醫囑，律師希望可以透過本篇文章先了解再行動。
繼承順位
在繼承順位中，被繼承人的「配偶」是遺產當然繼承人，會與其他繼承順位的人共同繼承遺產。計算的方法相當複雜，許多人看完法條後還是不太清楚到底繼承順位比例怎麼分？下面提供詳細的繼承順位表與文章，讓您一次看懂繼承順位！
遺產繼承人不配合辦理繼承怎麼辦？律師教你遺產繼承法規！
遺產繼承要怎麼辦理？繼承流程可以自己辦嗎？其他繼承人不配合辦理遺產繼承怎麼辦？關於繼承的相關問題，如財產繼承有遺囑跟沒遺囑的差別、繼承順位怎麼看、如何辦理拋棄繼承及限定繼承等內容，律師都將於本文幫你解答。
遺產分割協議書需要公證嗎？2大重點務必掌握！
分割遺產必須「經過」所有遺產繼承人的同意後，才能進行分割，不過遺產公同共有情況下如何辦理分割？遺產分割協議書需要公證嗎？遺產分割訴訟多久？關於分割遺產的相關疑惑，律師都將於這篇幫您解惑。
代位繼承時效有多久？2大代位繼承要件需符合！
代位繼承亦是「繼承」時常見的內容之一，然而拋棄繼承代位繼承連結是什麼？代位繼承如何辦理？代位繼承時效是什麼？關於民法代位繼承疑惑的地方，律師將於這篇幫你解惑，如果還有問題，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
拋棄繼承
拋棄繼承是指繼承的人表示不繼承任何遺產及債務。在不確定被繼承人是不是有巨額債務時，拋棄繼承是許多人會做的選擇，那麼拋棄繼承與限定繼承有什麼差別？為什麼還要特別辦拋棄繼承？如果要辦拋棄繼承的話，「拋棄繼承聲明書」要怎麼寫呢？詳細介紹給您！
辦理拋棄繼承時間有限，別讓拋棄繼承期限過了！
民法第1148條已將繼承修正為「全面限定繼承」，很多人不禁疑惑：如此是否就不需辦理拋棄繼承？辦理拋棄繼承要多久？拋棄繼承期限過了會怎樣？關於拋棄繼承，律師這篇幫您整理好關於拋棄繼承線上查詢的常見問題，幫助您對拋棄繼承有更全面的了解。
耍手段逼手足放棄繼承，鬧過頭小心喪失繼承權自食惡果！
為了遺產用手段逼手足放棄繼承，甚至痛下殺手的情況可不只發生在鄉土劇！曾有則新聞報導，哥哥為爭奪亡父所有遺產，竟在靈堂前痛毆妹妹逼放棄繼承，但在現實中，動手動腳對雙方繼承權會有什麼影響？律師更特別警告，為遺產謀財害命是有可能喪失繼承權的！
限定繼承需要辦理嗎？律師幫破解限定繼承不用辦的迷思！！
限定繼承需要辦理嗎？如何辦理限定繼承？關於限定繼承辦理的文章常常與拋棄繼承連在一起，拋棄繼承限定繼承兩者的差別是什麼？該如何做才可以保護好自己的權利，不再提心吊膽？別擔心，律師將在這篇告訴您該注意什麼，讓您放心處理繼承的相關事宜。
家暴
家暴的定義，是指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為。遇到家暴請您迅速求助，讓社會的力量來幫助您！在這裡您可以了解保護令有哪些種類可以申請？遇到言語暴力、精神暴力可以怎麼做？
單親補助懶人包！3點重要資格、條件看這篇就夠了！
單親補助是離婚夫妻獨力扶養小孩的經濟浮木，但單親家庭補助有哪些項目？申請單親補助金額又有多少？我要具備什麼��資格跟文件才可以申請？本篇文章律師都幫你整理好了！
聲請保護令對方會知道嗎？遇到家暴，這樣做可以保護你！
保護令（保護令英文為Protection order）是遭遇家暴時常見的保護方法。但是 保護令聲請對方會知道嗎？通常保護令是什麼？保護令開庭經驗大概是什麼樣子？律師將於這篇詳細說明，希望可以給予需要幫助的您們方向！
訴請離婚
是指向法院提起訴訟，讓法官決定是否要讓夫妻離婚。如果要訴請離婚，要符合什麼樣的條件？訴請離婚的訴狀要怎麼寫？下方的文章會仔細說明訴請離婚的程序、訴請離婚要準備的文件，更會以訴請離婚成功案例，帶您走一遍訴請離婚的過程！
訴請離婚怎麼做？10要件、4手續，時間費用都在這！
訴請離婚有哪些法律要件？對方死不離婚怎麼辦？分居多久可以訴請離婚？讓離婚律師來解答，告訴你哪些是法官判決��分居離婚的重點，以及向法院訴請離婚的流程、費用跟時間！文末還有免費法律諮詢！
離婚條件
離婚條件到底要怎麼談？如果離婚條件談不攏，對方不肯離婚的話怎麼辦？難道就只能任由對方開離婚條件嗎？不用擔心，我們還有辦法！下面的文章會告訴你，離婚條件範例以及當對方不肯離婚的時候，要採取什麼樣的程序、搜集什麼樣的證據，才能成功離婚！
離婚條件10項蒐證要點！律師大推的強制離婚攻略！
離婚條件有哪些？10大訴請離婚條件到底包含哪些狀況？真的無法忍，但要如何申請強制離婚？讓律師來解惑，告訴你什麼樣的狀況下才構成判決離�婚要件，也整理5步驟，輕鬆助你提出離婚訴訟！
出軌
發現對方出軌時，您一定感到非常震驚與不敢置信，我們可以理解這樣巨大的傷痛，想邀請您與我們一起冷靜下來、一起想辦法。不論您想要了解出軌原因，或是想要提告侵害配偶權，到底要怎麼蒐證？侵害配偶權提告流程又要怎麼走？律師費會怎麼算？都可以在下面一一為您解答！
通姦罪沒了還能告妨礙家庭？通姦除罪化≠外遇無罪！
通姦罪沒了！2020年5月正式通姦除罪化，第三者不用再想「被告妨礙家庭如何自保」了嗎？關於通姦、妨礙家庭罪，以及通姦除罪化的原因與影響，律師一併帶您了解！
侵害配偶權超好用！蒐證掌握SOP，幫你KO第三者！
侵害配偶權定義是婚姻中一方若因為不忠，而侵害了「配偶權」，符合民法的侵權行為，則另一方可以提出損害賠償的要求。律師將於這篇解說民法侵害配偶權的規定、賠償金額、提告注意事項等相關內容。
夫妻財產
夫妻財產是指離婚時針對結婚後的夫妻財產分配，又分為夫妻財產共同制、夫妻財產分開制與法定財產制，如果沒有特別約定就會是用法定財產制，如果您正在婚姻中，想要了解夫妻財產分開怎麼辦理，或您預備、正在跟對方談離婚，想要了解夫妻財產分配，都可以在這邊找到答案！
夫妻財產分配怎麼選？1張表搞懂3種夫妻財產制優缺！
約定夫妻財產制是婚前最重要的大事，本文帶你快速搞懂法定財產制、分別財產制與共同財產制的特色與責任，助你選出最適合的財產制種類，萬一對方開始濫用夫妻財產，別怕！律師說符合這6條件，不用對方同意也可以聲請財產分開！
贍養費
贍養費是指離婚時，一方請求對方給付的一種生活補助費用。在新聞上時常會聽到許多名人離婚，拿到高額贍養費的案例，因此也成為離婚夫妻想了解的問題之一，其中最常諮詢的問題包含：贍養費計算、離婚一定要付贍養費嗎？贍養費要付多久等等，都可以在下面的文章中得到答案！
離婚贍養費怎麼算？張清芳16億天價這樣來的！
贍養費等於發財金？我提離婚一定要付贍養費？其實贍養費計算方式與金額跟你想的完全不一樣！讓離婚律師帶你破解迷思，告訴你基本的贍養費定義、贍養費時效，以及贍養費多少錢；萬一對方打死不付贍養費，又該怎麼做！
離婚協議書
離婚協議書，是當夫妻兩人價值觀不合、一方外遇或任何覺得這段婚姻已經走不下去的時候，雙方以書面的方式約定離婚，並約定監護權（親權）、扶養費等相關權利。關於離婚協議書怎麼寫？離婚協議書哪裡買、要幾份？離婚協議書證人要到場嗎？都可以在這裡找到答案！
2026離婚協議書撰寫教學！點按鈕免費領離婚協議書範本
離婚協議書範本有多好用？看完離婚協議書怎麼寫、包含哪些內容等教學，再向律��師索取免費專業的離婚協議書範本，再也不用煩惱離婚協議書哪裡買！如果還有問題，文末也有提供免費法律諮詢服務可以參考。
Bump離婚懶人包到底有多好看？影片都破百萬點擊了你還狀況外？
知名youtuber Bump離婚掀起一陣驚滔駭浪，與老婆愛美教主和前女友勾勾纏到天明，這齣戲到底始末為何，懶人包為您簡單說明。閃婚閃離除了勇氣，選對手法也是關鍵，末段離婚律師會教你最快的閃離方法與流程！如果還有問題，文末也有提供免費法律諮詢服務可以參考。
監護權
監護權，也就是法律上的親權，是指父母應以孩子的最佳利益，代理未成年子女身分上、財產上的權益。關於離婚監護權，許多父母都會想要知道監護權到幾歲？共同監護對孩子好不好？想要監護權轉移的話該怎麼做？我們將提供關於監護權最完整的解答，協助各位爸爸媽媽處理監護權相關的問題！
小孩監護權到幾歲？律師教你搶贏監護權靠這8點！
監護權是離婚夫妻最重要的約定事項，但監護權定義到底是什麼？與扶養權差在哪？小孩監護權到幾歲？若提出監護權訴訟要花多少錢？法官的監護權判定標準你都掌握了嗎？律師將在這篇文章將與您細述。如果還有問題，文末也有提供免�費法律諮詢服務可以參考。