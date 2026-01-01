監護權

監護權，也就是法律上的親權，是指父母應以孩子的最佳利益，代理未成年子女身分上、財產上的權益。關於離婚監護權，許多父母都會想要知道監護權到幾歲？共同監護對孩子好不好？想要監護權轉移的話該怎麼做？我們將提供關於監護權最完整的解答，協助各位爸爸媽媽處理監護權相關的問題！