一、 遇到危險，就記得保護令聲請！

很多人都會擔心：聲請保護令對方會知道嗎？會不會讓自己更危險？只要遇到家暴，都建議聲請保護令，原因在於保護令可以給予一些保護，比如禁止加害人接近被害人，如果加害人違反規定，將會移送法辦，如處3年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣10萬元以下罰款。

另外，如果聲請後害怕對方知道，建議聲請後可以向社會局、家暴防治中心、警察局等機關尋求協助，並在聲請保護令期間搬離原住所。

保護令的保護雖然不盡全面，但至少多道保護，我們先來了解一下保護令。

（一）什麼情況可以聲請保護令？

民事保護令是保護家庭暴力被害人安全及權益的命令。當家暴法所定家庭成員遭遇暴力對待，便可聲請。

★家暴法所定家庭成員

有或曾經有婚姻關係：如夫妻、前夫、前妻

現在或曾經有同居關係

有直系關係的人：如父母與子女、祖父母與子孫女

有或曾經有直系婚親關係的人：媳婦與公婆

兄弟姊妹、伯叔侄、外甥舅等

★家庭暴力具體內容

這裡的家庭暴力是家庭成員間實施「身體」或「精神」上不法侵害的行為。

例如：虐待、傷害、言語羞辱、性侵害、恐嚇、脅迫、騷擾等⋯⋯

（二）保護令作用

★保護令內容

1.禁止加害人對被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員（以下簡稱被害人及家庭成員）實施家庭暴力。

2.禁止加害人對被害人及家庭成員騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要聯絡行為。

3.加害人依照命令遷出被害人及家��庭成員住所；必要時，禁止加害人使用、收益或處分（改變權力狀態，如租借）該不動產。

4.加害人遠離下列場所特定距離：被害人及家庭成員的住居所、學校、工作場所或其他經常出入的特定場所。

5.規定加害人汽車、機車及其他個人生活上、職業上或教育上必需品的使用權；必要時，加害人必須依照命令交付這些必需品。

6.規定暫對未成年子女權利義務的行使或負擔內容，由當事人之一方或雙方共同行使或負擔的內容及方法；必要時，加害人得依照命令交出子女。

7.規定加害人對未成年子女會面交往的時間、地點及方式；必要時，可以限制加害人不能與未成年子女見面。

8.加害人依照命令給被害人住所的租金或被害人及其未成年子女的扶養費。

9.加害人需要支付被害人或特定家庭成員的醫療、輔導、庇護所或財物損害等費用。

10.加害人依照命令完成加害人處遇計畫。

11.加害人依照命令負擔相當的律師費用。

12.禁止加害人查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女戶籍、學籍、所得來源相關資訊。

13.規定其他必要命令以保護被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員。

★違反保護令罪

如果違反保護令判決，要移送法辦，可以處3年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣10萬元以下罰款。