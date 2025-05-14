聲請保護令對方會知道嗎？遇到家暴，這樣做可以保護你！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
保護令（保護令英文為Protection order）是遭遇家暴時常見的保護方法。但是 保護令聲請對方會知道嗎？通常保護令是什麼？保護令開庭經驗大概是什麼樣子？律師將於這篇詳細說明，希望可以給予需要幫助的您們方向！
一、 遇到危險，就記得保護令聲請！
很多人都會擔心：聲請保護令對方會知道嗎？會不會讓自己更危險？只要遇到家暴，都建議聲請保護令，原因在於保護令可以給予一些保護，比如禁止加害人接近被害人，如果加害人違反規定，將會移送法辦，如處3年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣10萬元以下罰款。
另外，如果聲請後害怕對方知道，建議聲請後可以向社會局、家暴防治中心、警察局等機關尋求協助，並在聲請保護令期間搬離原住所。
保護令的保護雖然不盡全面，但至少多道保護，我們先來了解一下保護令。
（一）什麼情況可以聲請保護令？
民事保護令是保護家庭暴力被害人安全及權益的命令。當家暴法所定家庭成員遭遇暴力對待，便可聲請。
★家暴法所定家庭成員
- 有或曾經有婚姻關係：如夫妻、前夫、前妻
- 現在或曾經有同居關係
- 有直系關係的人：如父母與子女、祖父母與子孫女
- 有或曾經有直系婚親關係的人：媳婦與公婆
- 兄弟姊妹、伯叔侄、外甥舅等
★家庭暴力具體內容
這裡的家庭暴力是家庭成員間實施「身體」或「精神」上不法侵害的行為。
例如：虐待、傷害、言語羞辱、性侵害、恐嚇、脅迫、騷擾等⋯⋯
（二）保護令作用
★保護令內容
1.禁止加害人對被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員（以下簡稱被害人及家庭成員）實施家庭暴力。
2.禁止加害人對被害人及家庭成員騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要聯絡行為。
3.加害人依照命令遷出被害人及家��庭成員住所；必要時，禁止加害人使用、收益或處分（改變權力狀態，如租借）該不動產。
4.加害人遠離下列場所特定距離：被害人及家庭成員的住居所、學校、工作場所或其他經常出入的特定場所。
5.規定加害人汽車、機車及其他個人生活上、職業上或教育上必需品的使用權；必要時，加害人必須依照命令交付這些必需品。
6.規定暫對未成年子女權利義務的行使或負擔內容，由當事人之一方或雙方共同行使或負擔的內容及方法；必要時，加害人得依照命令交出子女。
7.規定加害人對未成年子女會面交往的時間、地點及方式；必要時，可以限制加害人不能與未成年子女見面。
8.加害人依照命令給被害人住所的租金或被害人及其未成年子女的扶養費。
9.加害人需要支付被害人或特定家庭成員的醫療、輔導、庇護所或財物損害等費用。
10.加害人依照命令完成加害人處遇計畫。
11.加害人依照命令負擔相當的律師費用。
12.禁止加害人查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女戶籍、學籍、所得來源相關資訊。
13.規定其他必要命令以保護被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員。
★違反保護令罪
如果違反保護令判決，要移送法辦，可以處3年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣10萬元以下罰款。
二、保護令種類：通常保護令、暫時保護令、緊急保護令
申請保護令是常見的保護令查詢內容，不過當我們對法院的時候是使用「聲請」，對行政機關才是使用「申請」，在文字上的撰寫需要可能需要多加留意！��家暴保護令種類主要有3種：通常保護令、暫時保護令、緊急保護令，保護令聲請條件與方式也會依照分類不同而有所差異，以下我們也將詳細說明。
如果有急迫需要，但仍不清楚，可以請社工人員幫忙，提供協助。
（一）保護令種類與內容
|保護令種類
|保護令名稱
|緊急保護令
|通常保護令
|暫時保護令
|情況
|受到家庭暴力急迫危險的情況
|受到家庭暴力並有聲請民事保護令的必要情況
|因為家庭暴力而有安全上的現實考量，但沒有急迫危險時的情況
|聲請人
|被害人自己不能聲請
|被害人、檢察官、警察機關或各地家庭暴力防治中心
|被害人、檢察官、警察機關或各地家庭暴力防治中心
|審理程序
|1.檢察官、警察機關或各地家庭暴力防治中心以言詞、書面或電信傳真方式向法院聲請。
2.視個案家庭暴力情況而直接核發保護令，不需開庭。
（最快4小時內核發保護令）
|
1. 先填具書面聲請狀
2. 向被害人的住所、加害人的住居所或家庭暴力發生地的地方法院提出聲請。
3. 法院受理後進行開庭審理程序。
|1.先填具書面聲請狀
2.向被害人的住居所、相對人的住居所或家庭暴力發生地的地方法院提出聲請
3. 視個案家庭暴力情況而直接核發保護令，不需開庭審理
|效力
|失效前均有效
|
有一定的期限，最長2年以下。
到期前可以聲請延長（每次2年以下，不限次數）
|失效前均有效
|範圍
|1.加害人禁止靠近被害人或查詢相關訊息等保護被害人的規範
2.視為通常保護令時再處理其他內容
|
內容最廣
1.列定加害人不得靠近被害人及保護被害人安全的內相關規範
2.一些金錢補償的內容
|1.加害人禁止靠近被害人或查詢相關訊息等保護被害人的規範
2.視為通常保護令時再處理其他內容
（二）聲請保護令需要文件
過往有保護令駁回案例，是因為資料不足的關係，所以聲請通常保護令時，記得資料與證據都要備妥，不然有可能發生保護令沒過的情形。
-
保護令聲請狀
-
被害人和加害人的戶籍謄本各1份
-
暴力事實的相關證據
-
聲請狀所述應附文件
-
證人連絡資料
-
其他法院請聲請人提交文件
三、保護令開庭經驗、撤回與不服
（一）保護令開庭經驗
很多人因為對保護令開庭的具體內容不清楚，害怕開庭。如果今天聲請保護令需要開庭主要都問些什麼，出席的狀況，以及相關內容有什麼呢？
1.保護令開庭分享
-
保護令開庭過程裡法官主要會與你確認幾件事情，如需要你陳述暴力狀況或是核對聲請保護令的款項。
-
聲請人如果不知道保護令開庭要說什麼，可以將重點放在陳述受暴的詳細過程（如何時何地受暴、如何施暴等⋯⋯），如果需要法條，可以參照「家庭暴力防治法」。
-
如果還有疑惑，可以找法院的家暴服務處，裡面有志工可以提供協助。
2.保護令開庭到與否
-
保護令開庭次數會依照案件不同而不太一樣，無法準確知道需要進行保護令開庭幾次。
-
聲請人不想與加害人共處一室，而選擇不出席開庭，但保護令開庭沒去會損失自己權益，建議可以於聲請狀註明不想共同開庭，聲請隔別詢問。如果，開庭當日真的有事，也必須撰寫 「請假狀」，詳述當日無法出庭的理由，向法院請假。
（二）保護令撤回與不服
如果聲請保護令後，總會有些特殊情形想更動怎麼辦呢？主要有以下幾點解決方案：
★保護令撤回
在法院未裁定是否核發保護令前，聲請人如欲放棄聲請，請親筆簽名向法院提出保護令撤回狀書面聲請（不需附理由），法院將不再繼續審理保護令聲請。
★保護令撤銷
經法院核發保護令後，聲請人如認為沒有保護令的必要想取消保護令，必須親筆簽名向法院提出書面聲請撤銷保護令其中一款、數款或全部撤。另外請提出相關書面資料證明沒有被施暴，法院將考量是否撤銷保護令。
★保護令結果不服
如果法院駁回保護令，並對此裁定結果不服，可以提出保護令抗告。記得在在裁定送達十日內向法院遞交或郵寄保護令抗告狀，記得提供完整證據以提高保護令抗告成功率。
以上是關於保護令聲請的重點整理，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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