病人自主權利法解決安寧療護BUG，預立醫囑走得安心有尊嚴！ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
從「安寧緩和醫療條例」到「病人自主權利法」，藉由法律保障，將生命最後的生死選擇權交還給病患。試想自己因為意外在醫院臥床、失去自理能力、身上插滿管子無法動彈時，那種「生不如死」的痛苦，甚至希望有機會能選擇解脫的感受有多無助？但這兩法之間的差別常讓民眾混淆，想預立醫囑，律師希望可以透過本篇文章先了解再行動。
一、什麼是安寧緩和醫療條例？
安寧緩和醫療又稱為安寧療護或臨終關懷，是由一組專業的醫療團隊（包含醫師、護士、社工、心理醫師、及各種藝術芳療或宗教師），針對癌症末期、物理治療已失去效果的癌末患者與家屬，提供身心上品質較高的全方位照護，過程不會強求延長病人性命，且經由家屬全程陪同，患者得以安詳、有尊嚴的走完最後一哩路。
(一) 安寧緩和醫療條例有什麼隱藏性問題？
雖然過往的《安寧緩和醫療條例》和《醫師法》（註一）都有明文規定：醫師應該將病情、治療方針、處置、用藥、預後情形、可能的不良反應及維生醫療抉擇告知病人或家屬，可見在「知情病況、治療方針」等問題上，病人和家屬處於同等地位。
但是過去法律並沒有保障病人這方面的「自主權」，這很可能產生：
- 家屬可能要求醫師對病人隱瞞壞消息
- 病人不想要插管，但家屬要求醫生救到底
這些狀況會造成醫生、病人和家屬間的三角難題。但其實所有個體都是獨一無二，每個人對生命最後一程的價值觀和意願應該被尊重。
病人應該有自主的權利！
(二) 《病人自主權利法》就是為了提供解方而出現的立法。
《病人自主權利法》2020年上路，是我國第一部以「病人」為主而創立的醫療法規，重點在於
- 告知病人本人的病情
- 病人有選擇權和決定權
醫生、病人、家屬透過「預立醫囑」事前做好溝通，主要是討論病人因為重大意外或疾病，處於特定�症狀時，有選擇接受或拒絕維持生命治療、醫療照護的權利，同時確保病人的意願能獲得法律保障，例如在醫療照護意願選擇上，可以選擇「不希望治療、一定時間內嘗試治療、希望治療、或交由代理人決定」，讓每個人都有機會把自己的想法好好告訴親人，選擇有尊嚴的離開人世。
二、病人自主和安寧、安樂死一樣嗎？
大家或許聽過安寧、DNR(Do not resuscitate，拒絕施行心肺復甦術)或安樂死，但安寧、安樂死和病人自主是不一樣的概念！
- 安寧主要是「拒絕」維持生命的治療，有一天真的不行的話也不要急救。
- 安樂死是給病人致命的藥劑，以加工的方式縮短生命。
- 病人自主則是強調病人有「自主選擇權」，也就是有選擇治療或選擇不治療的自由，當病人有預立醫囑，醫生會尊重病患的想法並做醫療安排。
(一) 病人自主和安寧、安樂死的法律規範
安寧和病人自主權利是規範在不同的法律：
- 安寧是2000年上路的「安寧緩和醫療條例」
- 病人自主是2019年才有的「病人自主權利法」
兩者從簽立的文件、適用的病人、拒絕接受的醫療範圍、保障程序都有不同，例如安寧條例，只有末期病人可以拒絕CPR（註二），但現實中並不是只有末期病人才有這樣的需求考量。
(二) 病人自主權利法除了末期病人，還增加了：
- 永久植物人
- 極重度失智者
- 處於不可逆轉的昏迷狀況
- 政府公告無法治癒且依當時醫療水準無法解決的疾病
讓有這些病況但不是疾病末期的患者，在有��預立醫囑的前提下也可以拒絕CPR（註三）。
(三) 安寧療護與病人自主名詞意涵大不同！
- 《安寧緩和醫療條例》中的「維生醫療」，是指用來維持生命跡象，但沒有治癒效果，只能延長瀕死過程的醫療措施。（註四）
- 《病人自主權利法》的「維持生命治療」，是指包括心肺復甦術、重度感染時給予抗生素等任何有可能延長病人生命的必要醫療措施。（註五）
兩部法的用詞雖然很像，但意涵卻大不相同。
即使現今醫療再進步也總有極限，在自身病危時，究竟要延長生命還是讓生命自然離去？《病人自主權利法》把如何走向終途的權利歸還給個人，也提供大眾一個及早思考生命善終的機會。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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