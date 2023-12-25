病人自主權利法解決安寧療護BUG，預立醫囑走得安心有尊嚴！

一、什麼是安寧緩和醫療條例？

安寧緩和醫療又稱為安寧療護或臨終關懷，是由一組專業的醫療團隊（包含醫師、護士、社工、心理醫師、及各種藝術芳療或宗教師），針對癌症末期、物理治療已失去效果的癌末患者與家屬，提供身心上品質較高的全方位照護，過程不會強求延長病人性命，且經由家屬全程陪同，患者得以安詳、有尊嚴的走完最後一哩路。

(一) 安寧緩和醫療條例有什麼隱藏性問題？

雖然過往的《安寧緩和醫療條例》和《醫師法》（註一）都有明文規定：醫師應該將病情、治療方針、處置、用藥、預後情形、可能的不良反應及維生醫療抉擇告知病人或家屬，可見在「知情病況、治療方針」等問題上，病人和家屬處於同等地位。

但是過去法律並沒有保障病人這方面的「自主權」，這很可能產生：

家屬可能要求醫師對病人隱瞞壞消息

病人不想要插管，但家屬要求醫生救到底

這些狀況會造成醫生、病人和家屬間的三角難題。但其實所有個體都是獨一無二，每個人對生命最後一程的價值觀和意願應該被尊重。

病人應該有自主的權利！

(二) 《病人自主權利法》就是為了提供解方而出現的立法。

《病人自主權利法》2020年上路，是我國第一部以「病人」為主而創立的醫療法規，重點在於

告知病人本人的病情

病人有選擇權和決定權

醫生、病人、家屬透過「預立醫囑」事前做好溝通，主要是討論病人因為重大意外或疾病，處於特定�症狀時，有選擇接受或拒絕維持生命治療、醫療照護的權利，同時確保病人的意願能獲得法律保障，例如在醫療照護意願選擇上，可以選擇「不希望治療、一定時間內嘗試治療、希望治療、或交由代理人決定」，讓每個人都有機會把自己的想法好好告訴親人，選擇有尊嚴的離開人世。