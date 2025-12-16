2026年債權憑證不可不知的事！律師用這則案例講給你聽！ - 法律010
雷皓明律師
2025-12-16 更新
債權憑證是債權人討債時不可或缺的重要文件，但是要如何取得債權憑證？債權憑證時效怎麼辦？債權憑證換發怎麼進行？律師將於這篇分享網路上常見的債權憑證查詢常見內容，比如債權憑證時效與聲請流程。如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、如何取得債權憑證？
在討論債權憑證之前，我們先來看一下這則案例：
感情破裂的小馬決心討回前女友小蘭欠他的400萬，並聲請支付命令。一收到以支付命令作為執行名義的小馬，立刻繳交「執行費」給法院，聲請強制執行，希望可以拿回小蘭欠的400萬。
查詢過後發現小蘭存款一時間最多也只能償還100萬，拿不出更多的錢。這時法院得知小蘭只能償還100萬後，就會先開一張債權憑證給小馬，而小馬因為有「債權憑證」便可以事後繼續要求法院強制執行，討回剩下的300萬。
（一）債權憑證是什麼？
看到這則案例，你可能會疑惑，債權憑證是什麼神奇的東西？其實「債權憑證」就是字面上的意思，是一種債務的憑證，就好比法院開的「討債安心丸」，可以給予債權人一個保障。意思就是，當債權人聲請支付命令或本票裁定後拿到確定證明書作為執行名義時，會透過強制執行把錢討回來，但是，當查完債務人沒錢或無法一次還清全部債務時，「剩下未還的金額」就必須由債權人用法院所開的債權憑證主張未來的追討事宜。
債權憑證的存在就是保障債權人享有「要錢權利」，如果查到有財產，便可以再次聲請強制執行。
（二）如何聲請債權憑證？
既然債權憑證這麼厲害，那如何申請債權憑證？申請債權憑證該怎麼做？稍等一下，我們先講個法律小知識，當我們對法院提出請求時是「聲請」不是「申請」，小心不要弄錯了呀。
根據強制執行法第27條內容所述，當債務人沒有財產或財產餘額不足清償債務時，法院應發給債權憑證。所以「債權憑證」並非要再額外聲請，而是當債權人取得執行名義（本票裁定、支付命令或勝訴判決）時，需要繳交執行費用請法院幫我們強制執行債務人財產，然後如果債務人沒錢，或是錢不夠，法院就會結案並給一份「債權憑證」，等未來債務人有錢再拿債權憑證強制執行。
二、債權憑證時效
不過隨著時間一分一秒流逝，即使有債權憑證的小馬還是拿不到錢，沮喪的心情也開始蔓延開來。小馬心想：「權憑證留著到底有什麼用？會不會其實就只是一張沒有用的白紙？」
等待「債務人有錢」的時間確實漫長，容易讓人失去耐心，但是只要手持債權憑證，就有機會討回失去的金錢！因為債權憑證的優點之一，就是可以讓債權時效可以重新計算（注意不是消滅債權時效），並且債權人只要發現債務人有財產，便可以隨時向法院聲請強制執行。
那決定再相信命運一次的小馬有什麼東西需要特別注意嗎？
★債權憑證有時效
即便決定保留債權憑證，手持債權憑證的人也是有可能討不到錢，因為債權憑證是有時效的！
債權人記得要在固定的期限內換發債權憑證，以免因為一時疏忽而讓債務人因為「債權憑證過期」的理由抗告，甚至拒絕還錢，讓「債權憑證」變成一張昂貴的廢紙。
三、債權憑證換發與轉讓
（一）債權憑證如何換發？
1.債權憑證多久換一次？
每張債權憑證的更換時間不一樣，「債權憑證時效計算」 會依照是支付命令、本票裁定或其他執行名義而有差異。
- 以支票聲請支付命令的人，支付命令債權憑證時效為1年，故債權憑證1年更換1次。
- 以本票聲請本票裁定的人，本票裁定債權憑證時效為3年，故債權憑證3年更換1次。
- 其他執行名義的時效需要視執行名義種類、債權請求權時效而定。
2.換發債權憑證費用
債權人如果當初已經繳完全部的執行費，提出債權憑證換發聲請時，就不需要再另外付錢，只要準備好相關文件就可以。
3.債權憑證換發流程
- 債權人只要準備相關文件，並向「原發債權憑證」的地方法院提出聲請就可以。
- 債權人可以選擇親自到法院遞交，或是以掛號的方式。
- 大約等待3-5天，債權憑證換發便會下來；原本的債權憑證不會變，但是書記官會在債權憑證上蓋章，以示延期。
4.換發債權憑證文件需要什麼？
換發債權憑證所需要的文件，主要準備3樣東西，分別為聲請核發債權憑證狀（也就是申請狀）、債權憑證以及債權憑證附件。
（二）債權可以轉讓嗎？
小馬感覺小蘭好像真的沒錢，但是又實在不甘心300萬白白飛走，內心開始有了一些想法，比如能否把債權憑證轉讓給別人？希望可以透過把債權憑證賣給別人的方法，多少拿回一點錢，但是這樣可以嗎？會不會有什麼問題？
根據民法第294條所述，債權人可以將債權轉讓給第三人。不過如果有以下這3點情形則不允許轉讓：
- 債權的性質不可以轉讓給第三人
- 和當事人有特別約定而不可以轉讓��給第三人
- 債權禁止扣押的人
★債權轉讓注意事項
1.記得通知債務人
根據民法第297條所述，必須通知債務人債權轉讓的事情，如存證信函。之所以要通知債務人，並不是因為「債權轉讓」需要債務人的同意，而是如果債務人不知道轉讓，「債權轉讓」這件事在債務人身上是會沒有效力的。
2.記得準備好文件
根據民法第296條所述，債權轉讓的時候，必須告知關於債權的全部情形。意思就是，債權的轉讓必須附帶證明債權存在的文件，如債權憑證、債權讓與契約書或是其他可以證明的內容。
★建議債權轉讓嗎？
債權轉讓的行情基本上很低，不太會有人願意購買「討不到錢」的債權。另外，如果是賣給討債集團，很有可能讓事情最終走上暴力，所以建議三思後再做決定！
如果債務沒辦法立刻討回也別灰心，保留債權憑證或許可以給予一點保障！以上為債權憑證的內容分享，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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