2026年債權憑證不可不知的事！律師用這則案例講給你聽！

一、如何取得債權憑證？

在討論債權憑證之前，我們先來看一下這則案例：

感情破裂的小馬決心討回前女友小蘭欠他的400萬，並聲請支付命令。一收到以支付命令作為執行名義的小馬，立刻繳交「執行費」給法院，聲請強制執行，希望可以拿回小蘭欠的400萬。

查詢過後發現小蘭存款一時間最多也只能償還100萬，拿不出更多的錢。這時法院得知小蘭只能償還100萬後，就會先開一張債權憑證給小馬，而小馬因為有「債權憑證」便可以事後繼續要求法院強制執行，討回剩下的300萬。

（一）債權憑證是什麼？

看到這則案例，你可能會疑惑，債權憑證是什麼神奇的東西？其實「債權憑證」就是字面上的意思，是一種債務的憑證，就好比法院開的「討債安心丸」，可以給予債權人一個保障。意思就是，當債權人聲請支付命令或本票裁定後拿到確定證明書作為執行名義時，會透過強制執行把錢討回來，但是，當查完債務人沒錢或無法一次還清全部債務時，「剩下未還的金額」就必須由債權人用法院所開的債權憑證主張未來的追討事宜。

債權憑證的存在就是保障債權人享有「要錢權利」，如果查到有財產，便可以再次聲請強制執行。

（二）如何聲請債權憑證？

既然債權憑證這麼厲害，那如何申請債權憑證？申請債權憑證該怎麼做？稍等一下，我們先講個法律小知識，當我們對法院提出請求時是「聲請」不是「申請」，小心不要弄錯了呀。

根據強制執行法第27條內容所述，當債務人沒有財產或財產餘額不足清償債務時，法院應發給債權憑證。所以「債權憑證」並非要再額外聲請，而是當債權人取得執行名義（本票裁定、支付命令或勝訴判決）時，需要繳交執行費用請法院幫我們強制執行債務人財產，然後如果債務人沒錢，或是錢不夠，法院就會結案並給一份「債權憑證」，等未來債務人有錢再拿債權憑證強制執行。