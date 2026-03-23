一、本票裁定規範為何？

聲請本票裁定時，法院主要是審查本票形式

然而，其實很多人對本票的使用規範並不清楚，常常因為一時疏忽而丟失自身權益，實在可惜！所以，在了解如何聲請本票裁定前，我們先來了解一下本票的相關規範及注意內容，避免「因小失大」的狀況發生。

（一）本票的用法

「借據」和「本票」都證明債權存在，但是兩者在法律追討程序不同，前者需要透過訴訟程序，而後者不用。基於便捷，多數人會選擇本票，所以我們這邊整理出本票的幾大要點，幫你快速get到重點！

1.本票是什麼？

根據票據法第3條規定，本票是指發票人簽發一定之金額，於指定的到期日，由發票人無條件支付給受款人或執票人的票據。

簡單來說：持票人（借款人）可以在本票上約定的期限到期時，

拿著票據，要求發票人（貸款人）給付本票上的金額。

2.本票效力如何？

時效多久？

本票有3年的時效限制，並從本票的到期日開始計算（無到期日則以發票日為始），持票人記得不要超過本票的時限。

3年時效何時中斷？

向法院聲請本票裁定後，便會中斷本票3年的時效。不過如果沒有在法院同意本票裁定後的6個內聲請強制執行，法院將會視為沒使用過本票，繼續接著計算本票3年的時效。

本票對誰有效？

本票僅適用「發票人」，不能對背書人或發票人的繼承人聲請本票裁定。

（二）本票的格式

即便只是一張白紙，上面只要寫有「本票」二字，並附有法定需要的訊息，即產生效力（記得不要亂簽本票阿）！所以，本票法定所需內容有哪些？有什麼需要特別注意的嗎？

1.本票怎麼寫？

根據票據法第120條規定，本票應該記載下列事項。

表明其為本票的文字

一定金額（阿拉伯數字、大寫國字數字）

受款人的姓名或商號

無條件擔任支付

發票地

發票年、月、日（票面最下方）

付款地

到期日

發票人簽名（可用印章、可加手印）



尤其是其中這幾個項目若有缺漏，則本票無效。

表明其為本票的文字

一定金額（不可塗改）

發票年月日

發票人簽名

2.本票到期日需要寫嗎？

票據法第120條第1項寫到，未載到期日者，視為見票即付。

簡而言之，不寫到期日的本票仍具效力，並以提示日（執票人向發票人請求支付票款的日期）為到期日。