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重利罪告訴乃論構成要件是什麼？重利罪和解可以嗎？ - 法律010

利息計算
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

年利息高達72％竟然不是重利罪？重利罪是什麼？

重利罪是告訴乃論，但是重利罪構成要件是什麼？重利罪關多久？重利罪和解可以嗎？關於重利罪的構成要件與刑責等內容，律師將於這篇分享，如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、重利罪是什麼？

「重利罪」其實就是一般所熟悉的「高利貸」，但是並不是只要約定利息比銀行高就符合重利罪構成要件。因為重利罪的構成要件不明確，故有些地下錢莊可能「鑽法律漏洞」，也有一些債權人因為不知道違法而犯法，所以什麼行為才是重利罪？重利罪構成要件到底是什麼？

（一）重利罪構成要件

根據刑法第344條所述，重利罪必須符合以下2大要件才成立，缺一不可。

重利罪構成要件

1.乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助的處境

這句話的意思就是，前提是要債務人（借錢者）借錢的情況必須是急迫、輕率、無經驗且難以求助。

  • 急迫：借錢者經濟上急需資金，比如家人重病急需金錢援助
  • 輕率：借錢者沒有經過慎重思考而輕易借錢。
  • 無經驗：借錢者本身沒有借貸經驗，所以借錢知識不足，導致判斷力受限。
  • 難以求助：借錢者找不到任何可以借錢的對象，只能尋求高利息借貸。

2.取得與原本顯不相當的重利

有些地下錢莊利息真的高得誇張，比如年利息60％，像這種債權人因為「高利息」獲得超出預期該有的錢，便符合「取得與原本顯不相當的重利」。另外，重利罪要成立不光只是因為高利息，也包含高額的手續費、保管費、違約金，以及其他借貸費用。

（二）重利罪的案例分享

1.重利罪成立

小田媽媽因為生病需要大筆金錢，身邊沒有親人有這大筆費用，情急之下小田向地下錢莊借200萬元，但提出月付50萬元利息的要求。金主看重小田處於急迫，施予時間壓力，逼迫小田答應，此時便符合「乘他人急迫」的情況，且高利息，重利罪便成立。

2.重利罪不成立

過往曾有「借200萬但每2個月應給付24萬元利息（年利息高達72％以上）」，但未被判重利罪的例子。原因在於，多項證據顯示這名債務人的借錢理由並非急用，比如「整件借貸歷時2個多月」以及「借錢理由牽強」，且債務人過往亦有向民間及銀行借錢的經驗，代表並非第一次借錢。因此，即使年利息高達72％，但因爲不符合重利罪構成要件之一的「乘他人急迫、輕率或無經驗」，本次事件不足以構成重利罪**（臺灣台北地方法院102年易字第1075號刑事判決）**。

（三）重利罪利息計算

雖然民法第205條所述，利息不得超過16％，但是重利罪利率主要是依照實際情況判定，會參考當地經濟與交易情況判定。比如目前全台銀行平均信貸利率大約落在5.24%左右，屬於合理的範圍內。


但是借錢時如果遇到年利息100％甚至200％的這種誇張數字就萬不可答應！

二、重利罪制裁

依照重利罪的規定，必須要真的「取得」重利才會被受罰。所以如果還在約定階段，沒有收到任何「金錢」，便不會構成重利罪。但如果真的因爲急缺錢而進入「重利」的無限循環，也別因此而感到自責！如果因為急缺錢，而不小心遇到重利的不合理情況時，律師這邊建議幾點可以採用的法律制裁，為自己爭取權利，做點挽救。

重利罪制裁

（一）重利罪刑期

過往借貸糾紛都歸為民事事件，但重利罪則是屬於刑事事件。所以，重利罪會被關嗎？重利罪關多久？

根據刑法第344條所述，重利罪將處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。不論是否為重利罪初犯，或是刻意為之，重利罪的這種「暴利行為」就是有可能因爲刑事罪被關，為此付出代價！

（二）加重重利罪

電視上常上演的暴力討債行為，現實生活其實也正在發生。這些暴力行為，如脅迫、恐嚇或是毀損，除了可能觸犯妨害自由、恐嚇及傷害罪外，民國103年刑法重利罪修法，還新增了「加重重利罪」

刑法第344-1條規定，如果以強暴、脅迫、恐嚇等讓人心生畏懼的方法暴力討債高利息，不論有無成功取得，都有可能被判決6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

（三）契約還有效嗎？

高利息恐觸犯重利罪，但是不一定會判罪，那合約還成立嗎？很可惜的，這份契約可能還是成立，不過借款人可以依循以下這2點民法內容提出申訴，尋求幫助。

1.民法第205條

根據民法第205條所述，債權人對於高過16％的約定利率，沒有請求權。意思就是，借款人可以只償還16％利息，而超過16％利息的費用則可以拒絕償還。

2.民法第74條

借款人只要是因為急迫、輕率或是無經驗而簽署金錢契約，造成不對等情形發生時，便可以在合約的一年內提出申請，法院會依照利害關係的情況，決定是否撤銷合約的法律行為，或是減輕付款內容。


不論是撤銷契約或是減輕利息條件，都只是代表這份借貸契約的「重利內容」有所調整；簡言之，借款人雖然不用負擔或是減輕利息費用，但還是要記得償還債權人當初借的那筆錢。

三、重利罪和解

如果今天提告重利罪，當對方提出和解訴求時，還有挽救的機會嗎？有時候提出「重利」的人不一定是高利貸，也有可能是熟悉的朋友或親人，這時候出於人情，想要和解可以嗎？

★重利罪非告訴乃論

刑事上的非告訴乃論就是「不能撤銷告訴」，因此重利罪屬於非告訴乃論，意思就是沒辦法撤回提告，以及要求終止偵查程序，即使和解了，也不能單就和解書讓這件事情落幕。

不過「重利罪構成」其實不如想像中輕易，其構成要件的審查十分嚴格，也不是刑法裡的「重罪範圍」。雙方如果真的要和解，律師建議可以在出庭時說明和解理由，法院會依照當事人犯行的態度、具體的狀況以及動機等多層面向，決定刑罰內容或者考慮能否緩刑。

「談錢總是傷感情」，尤其借貸問題更是複雜難解。以上是重利罪的相關內容，希望可以給予需要的你們幫助，如果喜歡我們的文章，歡迎分享

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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