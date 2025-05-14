一、重利罪是什麼？

「重利罪」其實就是一般所熟悉的「高利貸」，但是並不是只要約定利息比銀行高就符合重利罪構成要件。因為重利罪的構成要件不明確，故有些地下錢莊可能「鑽法律漏洞」，也有一些債權人因為不知道違法而犯法，所以什麼行為才是重利罪？重利罪構成要件到底是什麼？

（一）重利罪構成要件

根據刑法第344條所述，重利罪必須符合以下2大要件才成立，缺一不可。

1.乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助的處境

這句話的意思就是，前提是要債務人（借錢者）借錢的情況必須是急迫、輕率、無經驗且難以求助。

急迫：借錢者經濟上急需資金，比如家人重病急需金錢援助

輕率：借錢者沒有經過慎重思考而輕易借錢。

無經驗：借錢者本身沒有借貸經驗，所以借錢知識不足，導致判斷力受限。

難以求助：借錢者找不到任何可以借錢的對象，只能尋求高利息借貸。

2.取得與原本顯不相當的重利

有些地下錢莊利息真的高得誇張，比如年利息60％，像這種債權人因為「高利息」獲得超出預期該有的錢，便符合「取得與原本顯不相當的重利」。另外，重利罪要成立不光只是因為高利息，也包含高額的手續費、保管費、違約金，以及其他借貸費用。

（二）重利罪的案例分享

1.重利罪成立

小田媽媽因為生病需要大筆金錢，身邊沒有親人有這大筆費用，情急之下小田向地下錢莊借200萬元，但提出月付50萬元利息的要求。金主看重小田處於急迫，施予時間壓力，逼迫小田答應，此時便符合「乘他人急迫」的情況，且高利息，重利罪便成立。

2.重利罪不成立

過往曾有「借200萬但每2個月應給付24萬元利息（年利息高達72％以上）」，但未被判重利罪的例子。原因在於，多項證據顯示這名債務人的借錢理由並非急用，比如「整件借貸歷時2個多月」以及「借錢理由牽強」，且債務人過往亦有向民間及銀行借錢的經驗，代表並非第一次借錢。因此，即使年利息高達72％，但因爲不符合重利罪構成要件之一的「乘他人急迫、輕�率或無經驗」，本次事件不足以構成重利罪**（臺灣台北地方法院102年易字第1075號刑事判決）**。

（三）重利罪利息計算

雖然民法第205條所述，利息不得超過16％，但是重利罪利率主要是依照實際情況判定，會參考當地經濟與交易情況判定。比如目前全台銀行平均信貸利率大約落在5.24%左右，屬於合理的範圍內。