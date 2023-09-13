借據簽完之後，要怎麼把錢要回來？借據時效多久？

法院訴訟 根據民事訴訟法436之8規定，10萬元以下適用「小額訴訟程序」，買一般制式狀紙即可；而民事訴訟法427條則寫明，50萬元以下適用「簡易程序」。 債務民事訴訟與其他刑事訴訟較為不同的是，法庭上不會有檢察官，法官會依據當事人雙方提出的證據進行裁決，而根據民事訴訟法277條， 當事人提出對自己有利的主張時，有提出證據證明的義務 ，因此原告通常會辛苦一點，但前面的經歷與證據在這邊就可以派上用場，雖然過程較為繁複，可是一旦勝訴，就可以向法院聲請強制執行財產，拿回欠款。

聲請 支付命令 把借據、匯款收據、對話紀錄、存證信函、調解筆錄等證據蒐集完整後，可提出書面狀紙並提交規費500元，向法院聲請「 支付命令 」，要求借款人歸還一定金額的欠款。 支付命令的程序簡單（法院不會開庭）、過程快速，效力十足，法院裁決下來後只要借款人在20天內沒有提出異議或借據無效等反駁，債權人收到確定證明書後，就可以拿法院核發的支付命令合法地請債權人清償欠款，或直接扣押、查封借款人的財產（薪水、房產等），不過若借款人提出異議（例如借據並非本人簽名或債務已清償完畢），支付命令就會失效，轉為正式法庭訴訟。

聲請調解 如果對方繼續不予理會，這時可以先到鄉鎮市公所調解委員會或法院聲請調解，若調解成功，經調解成立後製成的 調解 筆錄 具有與判決相同的法律效��力 ；若調解失敗，會改走法庭訴訟。

發存證信函通知借款人 債權人可以先透過Line、電子信件、簡訊、FB等通訊、社群軟體，寫上當初借款日期、金額、多久要還等訊息向對方進行催款；如果對方不予理會或效果不佳，可以利用發布較為正式的「存證信函」來確保通知當事人，萬一未來真的要提起訴訟，這些通知的內容都可以當作證據。

二、借據時效多久？從哪時開始算？

讓我們先了解債務請求權消滅時效15年是什麼吧！

根據民法第125條，一般債務請求權過15年後就會自動消滅，所以很多人以為只要借錢超過15年，就可以不用歸還金錢，不過！如果當初借據上面沒有寫明還款日期，那麼還款期限15年是從債權人催收當天開始起算，例如：小明跟小華借錢，借據上沒有載明還款期限，那16年後小華跟小明催款時依舊有效，因為請求權的期限是從小華催款當天開始計算，也就是期限是16年後的今日再延15年。

雖然討債過程有點繁複，不過借錢簽借據還是比較有保障的，借款人也不要想方設法鑽漏洞，借錢時主動拿出借據展現誠意，事後如期歸還，才不會為了錢丟失了彼此的信任。

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