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借據簽完之後，要怎麼把錢要回來？借據時效多久？ - 法律010

借據
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-09-13 更新

借據簽完之後，要怎麼把錢要回來？借據時效多久？

若有天拿借據追討時，對方就是不還錢，要付諸什麼法律行動才能把錢要回來？借據時效究竟怎麼計算？超過民法規定的15年還能討回嗎？律師提醒你，在提出訴訟前可以先試試看下面這些方式。如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。

目錄

一、借據債務催收的方式與流程

  1. 發存證信函通知借款人
    債權人可以先透過Line、電子信件、簡訊、FB等通訊、社群軟體，寫上當初借款日期、金額、多久要還等訊息向對方進行催款；如果對方不予理會或效果不佳，可以利用發布較為正式的「存證信函」來確保通知當事人，萬一未來真的要提起訴訟，這些通知的內容都可以當作證據。

  2. 聲請調解
    如果對方繼續不予理會，這時可以先到鄉鎮市公所調解委員會或法院聲請調解，若調解成功，經調解成立後製成的調解筆錄具有與判決相同的法律效力；若調解失敗，會改走法庭訴訟。

  3. 聲請支付命令
    把借據、匯款收據、對話紀錄、存證信函、調解筆錄等證據蒐集完整後，可提出書面狀紙並提交規費500元，向法院聲請「支付命令」，要求借款人歸還一定金額的欠款。 支付命令的程序簡單（法院不會開庭）、過程快速，效力十足，法院裁決下來後只要借款人在20天內沒有提出異議或借據無效等反駁，債權人收到確定證明書後，就可以拿法院核發的支付命令合法地請債權人清償欠款，或直接扣押、查封借款人的財產（薪水、房產等），不過若借款人提出異議（例如借據並非本人簽名或債務已清償完畢），支付命令就會失效，轉為正式法庭訴訟。

  4. 法院訴訟
    根據民事訴訟法436之8規定，10萬元以下適用「小額訴訟程序」，買一般制式狀紙即可；而民事訴訟法427條則寫明，50萬元以下適用「簡易程序」。 債務民事訴訟與其他刑事訴訟較為不同的是，法庭上不會有檢察官，法官會依據當事人雙方提出的證據進行裁決，而根據民事訴訟法277條，當事人提出對自己有利的主張時，有提出證據證明的義務，因此原告通常會辛苦一點，但前面的經歷與證據在這邊就可以派上用場，雖然過程較為繁複，可是一旦勝訴，就可以向法院聲請強制執行財產，拿回欠款。

借據債務催收的方式分幾種？

二、借據時效多久？從哪時開始算？

讓我們先了解債務請求權消滅時效15年是什麼吧！

根據民法第125條，一般債務請求權過15年後就會自動消滅，所以很多人以為只要借錢超過15年，就可以不用歸還金錢，不過！如果當初借據上面沒有寫明還款日期，那麼還款期限15年是從債權人催收當天開始起算，例如：小明跟小華借錢，借據上沒有載明還款期限，那16年後小華跟小明催款時依舊有效，因為請求權的期限是從小華催款當天開始計算，也就是期限是16年後的今日再延15年。

雖然討債過程有點繁複，不過借錢簽借據還是比較有保障的，借款人也不要想方設法鑽漏洞，借錢時主動拿出借據展現誠意，事後如期歸還，才不會為了錢丟失了彼此的信任。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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