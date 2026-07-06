借據怎麼寫才有法律效力？ 律師給你2026借據範本下載 - 法律010
雷皓明律師
2026-07-06 更新
借據怎麼寫才能避免借據無效？有法律效力的專業借據哪裡下載？萬一錢借出去了但沒有簽借據該怎麼處理？可以補簽借據嗎？讓專業律師教你怎麼利用借據把錢要回來，文章內也提供專業借據寫法教學，讓金錢借貸安心有保障！
一、借據怎麼寫？專業寫法大公開！
在法律上，借據怎麼寫才有效？把握下列這幾點，這樣的借據內容才具法律效力！
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正確的借款人與被借款人姓名、簽章、身分證字號、地址：
不論是借錢或被借錢的人，在借據上都必須留下真實姓名及本人簽章，不要寫綽號、閨名、乳名等非正式資訊，畢竟金錢借貸不是家家酒；最好也同步寫上對應的身分證字號、戶籍地址，免得找錯人討債很糗，在法庭上也比較不會有爭議。
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借多少錢、錢怎麼給的、借款的日期：
借據上除了寫借出金額之外，最重要的是註明「金錢是怎麼提供給借款人」，大致上來說可以分成現金給付及匯款兩種，不論用哪一種，借據上都要註明清楚，避免之後借款人說自己沒有收到錢，耍賴不還，債權人還要舉證打官司太費力。
- 如果本身財力雄厚，是立刻從皮夾掏錢出來借人，一定要在借據上寫清楚「金錢當場點收無誤（收訖無誤）」。
- 如果是經由匯款，建議直接匯到借款人的個人帳號，除了銀行有匯款紀錄，匯款人也可以自行把單據保留下來，當作收據及證據使用；如果是匯款到第三人帳號，再轉交給借款人，也一定要在借據上寫清楚，避免後續爭端。
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利息如何計算及支付方式：
雙方協調好利息或年息趴數後，在借據上寫清楚利息怎麼計算、什麼時候開始、支付利息的時間及方式；如果是約定分期還款，��也要仔細的將分幾期、每期還款金額寫清楚；若不打算約定利息，寫上「本借款契約無約定利息」即可。
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還款日是哪一天：
還款日也要約定好寫上，在X年X月X日當事人必須清償本金及利息；如果沒有特別約定，就會變成借款人想還的時候還就可以，如果想要趕快催促對方還錢，就必須要先寄存證信函要求借款人還款，還得約定1個月以上的還款日期，才能要求還款，對被借款人來相當不便。
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有沒有約定擔保品，還有違約罰則、連帶保證人：
如果覺得這筆借貸不需要對方拿東西擔保，可以直接在借據上寫「本借款契約無約定擔保物」；但建議借錢給別人時最少要求對方簽下一張本票，如果之後對方不還錢、不付利息，就可以用這張本票去申請強制執行，用借款人名下的財產來還。
- 「連帶保證人」是債權人另一個保障，如果A向C借款，請B當連帶保證人，未來C可以向A、B兩人催討。
- 「違約罰則」則是提前把後續不還錢的處理方式寫上去，讓借款人心裡有一把約束的尺，增加還錢的動力。
上述借據寫法，通通可以直接拿到範本參照，點擊下方按鈕，法律010專業律師提供您絕對值得信賴的專業借據範本，立即免費下載！
借據內容寫什麼（圖片）
二、借據哪裡買？免費借據範本下載！
借據其實是生活中很常使用的契約表單，不論是要借錢給別人，希望對方能簽借據讓自己有點保障；或借款人急需向他人借錢時自備借據，填好還款日與利息展現自己願意還錢的那份心意，只要有金錢往來，借據都可以當作借貸重要的證明。
那麼借據要用什麼格式？文具店的借據有法律效力嗎？當臨時需要的時候，借據哪裡索取最方便？ 其實借據並沒有固定的格式，只要包含前一段所提到的5點內容，簽完名後就具有法律效力了！
（一）文具店的制式借據
- 具有法律效力，但內容過於簡易，難以修改。
- 購買花錢耗時費力，臨時需要難以取得。
（二）網路上的借據下載
- 種類千奇百怪，不確定是否為網友自己發想，專業度欠缺檢驗。
- 某些表單下載可能僅是專門提供學校或企業部門使用，需要多花時間判斷。
- 不確定表單是否為最新版本，有沒有符合現今的需求。
（三）有法律效力的借據範本下載
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三、借據無效的狀況
借據若當初沒有寫清楚，後續也是會引發一連串爭議，嚴重點甚至還會導致借據無效，以下列出幾個常見的狀況供大家參考：
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借款當下用現金交易，但借據上沒有寫「金錢當場點收」：
借款人如果以這點向法院主張沒收到錢，除非債權人能舉出其他證明，不然法官也沒有辦法幫你，畢竟上一段已經說了，債務的民事訴訟是以證據為事實判斷的基礎。
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非本人親自簽名：
借款人可能會以非本人親自簽名為由提出無效，這時除了重新檢驗簽章真偽，債權人也可以把匯款、對話紀錄、存證信函等其他證據拿出來，證明與借款人的「借款合意」。
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當事人資訊寫錯：
這點撰寫借據的時候就要特別留意，最好是能請對方現場拿出身分證對著寫，或寫完雙方再檢查一遍，否則一旦對方提出債務人並非他本身，債權人就得額外費力在法庭上另外舉證。
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用字模糊易誤會：
在借據上盡量避免使用語意難以辨認的文字，例如「今日還欠款」，究竟是ㄏㄞˊ或是ㄏㄨㄢˊ，模糊的字樣對雙方都會造成困擾，也許還會導致權益受損。
-
其他特殊狀況：
當然也有較為特別的案例，例如借款人在簽借據時，不能理解借據文字的意義，也不了解約定金額、內容、處罰條款所代表的法律意義，或根本就在簽名當下處於無意識、精神混亂狀態（例如失智、酒醉），只要能列舉證明為無行為能力者所簽，那麼法官就有可能判借據無效。
借錢給人已經很冒險，如果連借據本身都有問題，那好心借錢給別人豈不是虧大了？來來來！下載法律010免費借據範本，讓專業律師幫你省去時間與麻煩，直接填寫不怕出錯！
四、錢已經借出去了，可以補簽借據嗎？
也許你也曾陷入這樣的窘境，導致錢借出去了，身上卻沒有借據：
- 被家人情緒勒索：親密的家人都有可能因為金錢反目，明算帳最保險。
- 朋友兩肋插刀：兄弟或閨密，就算是幾十年的情誼也別忘了提防。
- 情人的愛與信任：情人會離開，但錢不會，請把錢放第一。
- 沒有借錢寫借據的概念：沒關係現在也不算晚。
雖然錢已經借出去了，但事後如果雙方都願意補簽借據（或簽本票），在法律上是成立且有效的。
不過補寫借據也有注意事項，既然是補簽的，那在借據上最好也特別註明一下，例如：
- 詳細內容註明是哪天借款，在借款日期那欄可填補簽當天的年月日。
- 直接在借款日期欄位寫借款當天的日期，但後面註明是補寫的。
多寫幾個字，可以避免最後提起訴訟時，借款人主張借款與簽據日期不符合，或提出借據是偽造，屆時又是一場羅生門。
（一）萬一真的沒有借據怎麼辦？
除了房屋所有權移轉契約、人事保證契約等需要書面約定之外，一般金錢借貸往來就算沒有借據，口頭約定也成立契約，只要雙方約定好一方給予金錢，另一方會返還相同額度金錢，即使沒寫借據，借款契約也可以成立。
雖然口頭也可以成立借貸契約及討債，但如果沒有借據，打官司時因為沒有直接性的證據，會比較麻煩，但也不是沒有辦法解決。
（二）沒有��借據，這兩種證據可以幫你
沒有借據的狀況下要討回錢，債權人必須證明「金錢交付」及「借款合意」這兩件事，才能在法律上佔上風。
首先，要證明被借款人的確有把錢給借款人；其次，必須證明「有這個借貸關係是雙方都同意的」。
- 「金錢交付」主要可以透過匯款紀錄，但如果沒有，或許可以提供你借錢當天的提款紀錄來作為佐證，不過法官相信的程度當然沒有匯款紀錄那麼高。
- 「借款合意」可以找經手過票據、借貸的人證來證明；不過要注意，這位證人需要有點公正、公平性，例如處理匯款的人可以，但如果只是配偶或是朋友，可能法官會認為立場有點偏頗，風險較大。
- 只要有跟借款人談到借款事項，例如：金額、幾時要借還、用什麼方式匯款、有沒有收到等，這些的對話紀錄都可以當作證據使用。
看完上述方式，雖然只要提出證明都有機會拿回財產，但光舉證打官司就夠心累了，尤其在沒借據的狀況下，勞師動眾又吃力不討好，所以還是建議借錢之前最好擬定借據，降低夜長夢多的風險。
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五、心理測驗：錢借出去後，你真的要得回來嗎？
透過1個簡單問題，看出你是屬於大器型、精明型、佛系型、還是情感型討錢路線？
有天你飛機失事掉進雨林，被毒蛇猛獸嚇得半死，日曬雨淋又餓又累，生命值急速降低，後來遇到一個神秘部落巫女，她可以助你得救，前提是要用身上的物品做為交換，你身上共有「新買衣褲、Nike背包、小熊餅乾」3樣物品，第一個會想給出什麼？
往下看，圖片後有答案！
A.「新買衣褲」：你屬於大器型，覺得兄弟/閨密一場，有什麼好計較？豪邁也許是你的優點，但如果口袋不夠深，或讓有心人持續掏空，小心錢包越來越消瘦唷！
p.「Nike背包」：你屬於精明型，知道留得青山在不怕沒柴燒，在情誼面前也懂得先保障自己，在借錢的時候，比較容易秉持親兄弟明算帳。
C.「小熊餅乾」：你屬於佛系型，給錢忘了討，別人借錢要不要還隨意就好！但就算視錢如浮雲，也別把老本全盤托出啊！（本身財力夠雄厚者不在此限）
D.「讓巫女選」：你屬於情感型，知道什麼對自己來說很重要，可一旦有人多說一句，很容易就被人牽著鼻子走，甚至被情緒勒索，硬起來！別把選擇權交給別人，小心自己吃悶虧。
不論你是哪一種，借錢給別人最好還是簽個借據保障自己啊！要向別人借錢的朋友們也展現你最誠懇的態度，遞張借據讓對方安心掏錢吧！記得有借有還，再借就不難唷！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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