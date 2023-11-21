一、存證信函範例與格式

如果換作是自己必須藉由存證信函作為證據的話，該怎麼寫才可以達到目的？ 存証信函怎麼寫呢？其實撰寫存證信函不難，只要掌握幾點撰寫重點，且跟著流程走就沒問題！

1.存證信函格式

存證信函手寫

紙本撰寫的存證信函格式需要與郵局販賣的規定格式一樣，但是存證信函哪裡買呢？可以去郵局臨櫃洽詢存證信函購買，再完成存證信函書寫。

存證信函打字

如果不想手寫，想要在電腦上面打字完成者，建議去郵局的官網上面找存證信函下載，再進行填寫，較為保障。

2.存證信函怎麼寫？

律師先來舉個「欠錢不還存證信函」的例子。

羅絲與傑克是一對夫妻，傑克因為想要來場家庭郵輪之旅，所以先借10萬元給羅絲的媽媽，而羅絲的媽媽也承諾會於旅途結束後歸還。旅途結束後，傑克沒有收到錢，多次溝通也無效，但因為是家人的關係，直接提告有些尷尬，無奈之下，傑克決定先寫存證信函告知。

傑克撰寫存證信函時，必須掌握以下4點撰寫方法。

★寫出完整事實

寫清楚何時借錢、約定何時還錢；有沒有簽定相關文件，如有沒有簽借據與本票；還有點清楚對方是從什麼時候開始沒有回應與還錢

★寫出自己訴求

因為存證信函是傳達你的立場，所以務必要完整告知，比如希望對方怎麼做。

★切記不要寫對自己不利的內容

因為存證信函也可能被對方作為證據，所以不要有讓對方可以提告的內容出現，比如恐嚇字眼、謾罵，或是人格污辱。

★下最後通牒，以示警告

最後記得說清楚，要求對方回覆的時間，如果上述沒有完成，會採取什麼解決辦法，如民事訴訟或刑事訴訟。

★存證信函範本：

OOO於2020/01/07與我本人（傑克）借了10萬元，作為郵輪行之旅費，約定於郵輪之旅行程結束後3日內歸還。然而，從2020/03/07郵輪之旅結束後，到現在已歷時1個多月的時間，都沒有歸還金錢且溝通無效。希望OOO可以於收到存證信函後的1週內把錢還齊，如果沒有收到歸還的金錢，將提起民事訴訟，請求返還本金及遲延利息。

上述「存證信函範本」為簡易版撰寫內容，但是沒有信心撰寫存證信函的人，也可以另外請律師幫忙撰寫，律師的證據及引用會更加完善與清楚，撰寫更完整及專業的存證信函。

3.如何寄存證信函？

寄存證信函流程很簡單，至任一郵局辦理就可以。

寫完存證信函後，記得共影印3份，一式給收件人，一式自己保留，一式郵局保留。

存證信函副本收件人可以省略，不一定要填寫，另外存證信函信封也沒有特別規定，一般信封就可以。

記得在第1頁右上角的寄件人名字處簽上名字或是蓋章，然後每頁的騎縫處也要記得蓋章。

向郵局承辦人員表示要寄存證信函，等郵局人員核對3份內容都一樣後，會以「掛號附回執」的方式寄出。

寄件人要把 「掛號回執」 收好，並以此確認對方有無收到。

4.存證信函郵局保留

郵局會幫忙保留存證信函，提供有需要者查詢，但是郵局幫保留存證信函期限只有3年，等期限滿了就會銷毀。