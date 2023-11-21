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附存證信函範例！3分鐘秒懂存證信函書寫4大重點！ - 法律010

借據
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-11-21 更新

存證 封面

存證信函是什麼？，收到存證信函怎麼辦？寫存證信函費用多少？有存證信函範例嗎？存證信函不理會會怎樣嗎？律師將於這篇解答這些關於存證信函的問題，並釐清存證信函的常見疑惑，比如存證信函怎麼寫、怎麼寄與怎麼應對，如果還有問題，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、存證信函範例與格式

如果換作是自己必須藉由存證信函作為證據的話，該怎麼寫才可以達到目的？ 存証信函怎麼寫呢？其實撰寫存證信函不難，只要掌握幾點撰寫重點，且跟著流程走就沒問題！

1.存證信函格式

  • 存證信函手寫

紙本撰寫的存證信函格式需要與郵局販賣的規定格式一樣，但是存證信函哪裡買呢？可以去郵局臨櫃洽詢存證信函購買，再完成存證信函書寫。

  • 存證信函打字

如果不想手寫，想要在電腦上面打字完成者，建議去郵局的官網上面找存證信函下載，再進行填寫，較為保障。

2.存證信函怎麼寫？

律師先來舉個「欠錢不還存證信函」的例子。

羅絲與傑克是一對夫妻，傑克因為想要來場家庭郵輪之旅，所以先借10萬元給羅絲的媽媽，而羅絲的媽媽也承諾會於旅途結束後歸還。旅途結束後，傑克沒有收到錢，多次溝通也無效，但因為是家人的關係，直接提告有些尷尬，無奈之下，傑克決定先寫存證信函告知。

傑克撰寫存證信函時，必須掌握以下4點撰寫方法。

★寫出完整事實

寫清楚何時借錢、約定何時還錢；有沒有簽定相關文件，如有沒有簽借據與本票；還有點清楚對方是從什麼時候開始沒有回應與還錢

★寫出自己訴求

因為存證信函是傳達你的立場，所以務必要完整告知，比如希望對方怎麼做。

★切記不要寫對自己不利的內容

因為存證信函也可能被對方作為證據，所以不要有讓對方可以提告的內容出現，比如恐嚇字眼、謾罵，或是人格污辱。

★下最後通牒，以示警告

最後記得說清楚，要求對方回覆的時間，如果上述沒有完成，會採取什麼解決辦法，如民事訴訟或刑事訴訟。

★存證信函範本：

OOO於2020/01/07與我本人（傑克）借了10萬元，作為郵輪行之旅費，約定於郵輪之旅行程結束後3日內歸還。然而，從2020/03/07郵輪之旅結束後，到現在已歷時1個多月的時間，都沒有歸還金錢且溝通無效。希望OOO可以於收到存證信函後的1週內把錢還齊，如果沒有收到歸還的金錢，將提起民事訴訟，請求返還本金及遲延利息。

上述「存證信函範本」為簡易版撰寫內容，但是沒有信心撰寫存證信函的人，也可以另外請律師幫忙撰寫，律師的證據及引用會更加完善與清楚，撰寫更完整及專業的存證信函。

3.如何寄存證信函？

如何寄存證信函


寄存證信函流程很簡單，至任一郵局辦理就可以。

  • 寫完存證信函後，記得共影印3份，一式給收件人，一式自己保留，一式郵局保留。

  • 存證信函副本收件人可以省略，不一定要填寫，另外存證信函信封也沒有特別規定，一般信封就可以。

  • 記得在第1頁右上角的寄件人名字處簽上名字或是蓋章，然後每頁的騎縫處也要記得蓋章。

  • 向郵局承辦人員表示要寄存證信函，等郵局人員核對3份內容都一樣後，會以「掛號附回執」的方式寄出。

  • 寄件人要把 「掛號回執」 收好，並以此確認對方有無收到。

4.存證信函郵局保留

郵局會幫忙保留存證信函，提供有需要者查詢，但是郵局幫保留存證信函期限只有3年，等期限滿了就會銷毀。

二、存證信函是什麼？有效力嗎？


存證信函英文是Legal Attest Letter，也可以稱為「郵局存證信函」。

存證信函是什麼

（一）存證信函效力

收到存證信函時，可能多少會感到擔心與害怕，不知如何是好。但是不用過份擔心，因爲存證信函是民眾間溝通的法律文書，並不代表法院立場，收到時不代表要開庭，沒有回應時也不用怕被通緝，寄件者可能只是希望在訴訟前雙方可以因為「告知立場」而「達成和解」或是「預防更糟的情形發生」

（二）存證信函用途

雖然存證信函總是充滿「警示」效果，但是這份常見於訴訟前的存證信函只有「當作證據」與「告知」的功效；簡言之，存證信函只是 「為自己的立場」留下紀錄

（三）存證信函內容

撰寫存證信函的情況沒有任何限制，不管是什麼內容，比如侵占、詐欺、欠錢，甚至漏水，都可以藉由存證信函達到警示作用。

三、存證信函費用


「存證信函文件」與「存證信函寄件費」是2大主要花費。
  • 存證信函文件可以至郵局購買，價錢主要為首頁50元，續頁每頁或附件則是每張30元，另外影印費用則視店家不同而落在1-5元不等。
  • 存證信函寄件費則是根據地區（存證信函目前也可以寄送到國外）與重量而有所不同，可以先至官網做查詢。

四、存證信函不理會會怎樣？


存證信函寄出後就好了嗎？收到存證信函後續可能會有幾種結果：存證信函回覆、存證信函拒收或是存證信函不理。

如果收件者有回覆，寄件人可以依情況考慮要和解或是提出告訴；但如果沒有收到任何消息，且等候多日都沒下文，建議可以直接提出告訴，為自己爭取權利。

1.存證信函不理會會怎樣嗎？

「存證信函拒收」或是「存證信函不理」可能是多數人的處理方法，因為不理會也不會因此而受罰。但是，拒收和不理會並不代表可以否認「存證信函送達的事實」，訴訟時有可能會因此被指控「惡意逃避或避不出面」。所以收到存證信函時雖然不會因為不理會而受懲罰，但基於可能因此被指控，並降低勝訴的風險，建議還是回覆！

2.存證信函回覆格式有限制嗎？

當遇上收到存證信函與事實不符的情況時，收件者不用太擔心，法院不會單憑存證信函內容就下結論，但還是建議回覆存證信函，留作證據。另外，存證信函回覆範例與存證信函撰寫差不多，也可以用信件回覆，回覆格式不拘！

如果收件者回覆的內容並非希望和解，也不用太沮喪！存證信函的回覆內容可以留下作為證據，如果將來要提告，可能會用上。以上為存證信函的內容，如果喜歡我們文章，歡迎分享！

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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