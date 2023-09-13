營業秘密定義與3大必知要件！侵害秘密小心賠到脫褲！

一、營業秘密定義看這邊！

營業秘密英文trade secret，指符合營業秘密三要件的方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊（也就是俗稱的商業機密）。

「律師，那企業的營業秘密是由什麼法律保護的呢？」

有些讀者會以為叫「營業秘密管理辦法」，事實上企業的營業秘密是由營業秘密法所保護，因此台灣法律並不存在所謂的「營業秘密管理辦法」或是「營業秘密法施行細則」喔！

制定營業秘密法的目的，是因為如同專利或其他智慧財產權般，企業具備營業秘密才能在商業競爭中取得優勢。一旦營業秘密遭受侵害，不僅會重挫企業的產業競爭力，更可能危及國家的經濟命脈。

「律師，營業秘密專利差別是什麼呢？」

營業秘密與專利分屬2種不同的智慧財產權法律保護，分述如下：

都是法定權利，但專利保護的是「技術本身」，營業秘密保護的是「保密狀態」。

依照專利類別的不同，專利保護有不同的法定期限；但營業秘密沒有一定的期限。

專利制度的特性是技術要公開；而營業秘密的特性是保密不公開。

專利權需由專利專責機關頒發專利證書確定權利；營業秘密則由技術擁有者或契約當事人的保密自動形成保護。

專利申請範圍�相同的技術不能同時受到專利相關法律的保護，而營業秘密則可以由數個廠商彼此分享配方或技術。

事實上專利與營業秘密間具備流動性，意即營業秘密只要符合專利要件，就可以轉換為專利形式的保護，讓原本未公開的保密狀態改變為專利保護的公開狀態。

「律師，那營業秘密不能保護什麼呢？」

營業秘密保護的範圍仍有其限制，如果內容與產業競爭無關（好比公司員工間的私人情感）、軍事機密（受其他法律保障）、以及不合法的內容（公司使用的是不合法原料）都不在營業秘密法保護的範圍內。

「律師，要怎麼樣才會構成違反營業秘密法呢？」

事實上依營業秘密法規定，侵害營業秘密的方式有很多。好比營業秘密法第10條規定，下列情形即屬於侵害營業秘密：

以不正當方法取得營業秘密者。

知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，取得、使用或洩漏者。

取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，使用或洩漏者。

因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。

依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

這邊所指的不正當方法，是指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反保密義務或其他類似方法。

又或者依營業秘密法第13條之1條（俗稱妨害營業秘密罪），意圖為自己或第3人的不法利益，或損害營業秘密所有人的利益，而有下列情形，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以上1,000萬元以下罰金：

以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。

知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。

持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、 銷毀或隱匿該營業秘密者。

明知他人知悉或持有的營業秘密有前3款所定情形，而取得、使用或洩漏者。

要特別注意的是，依法規定營業秘密法第13條之1屬於告訴乃論，也就是被害人必須因侵害營業秘密起訴加害人，才能夠讓國家公權力介入並且有處罰加害人的可能。

「律師，那違反營業秘密法刑責是什麼呢？」

違反營業秘密法的刑責同樣會因為你侵害營業秘密的行為不同而有不同。但讀者要特別注意的是，營業秘密法除了前面提及的有期徒刑、拘役與罰金等刑事責任外，也有兼含民事責任的性質。

以違反營業秘密法第10條為例，同法第11條規定在營業秘密受侵害時，被害人得請求排除侵害，有侵害之虞時，得請求防止侵害發生，即屬民事責任的規範。

「律師，之前好像有營業秘密法修法，請問營業秘密法修正過什麼內容呢？」

過去由於營業秘密法沒有「偵查中保持秘密」的制度規範，造成檢察官在偵辦營業秘密相關的案件時，對於接觸到偵查資料的相關人士，無法要求踐行保密義務，導致營業秘密所有人擔心企業機密可能遭到揭露，因此影響偵辦效率及正確性。

為此立法院於2019年底針對營業秘密法修訂「偵查保密令」制度，重點如下：