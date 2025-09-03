發生車禍事故後一定要申請車禍初判表嗎？專業車禍律師幫你整理初判表去哪申請、申請流程以及要花多少時間跟費用？還會教你初判表怎麼看肇責比例，與登記聯單和車禍鑑定報告有什麼差別，還有若不服初判表結果又該怎麼做？文末也分享實際經驗，讓你遇到車禍不再心慌！

一、車禍初判表是什麼？ 車禍「初判表」是比較親民的簡稱，實際上初判表的法律完整用語是：《道路交通事故初步分析研判表》。 根據道路交通事故處理辦法第10條，在車禍發生後，警察有義務到現場進行勘察、蒐證、詢問，利用影片與圖像記錄事故情形、針對現場狀況填寫道路交通事故調查報告，也要聽當事人說明事發經過，並製作成筆錄請雙方簽名，初判表就是其中一個必填寫項目，主要簡單寫下警方初步判定車禍肇事原因的資訊。 （一）初步分析研判表的用途 警方製作的車禍初步分析研判表，除了有蒐集、分析事故現場的照片、圖片、影片及雙方說法所產生的客觀事實紀錄，也會列上警方初步判斷的可能肇事原因與違規項目，因此對民眾與警察機關都有些用途，舉例： 事故當事人如果要提出民事理賠，初判表可以成為其中一項依據

便於警方統計事故路段、出事原因，進而從法規或工程方面進行改善 （二）初判表與登記聯單、車禍鑑定報告書差別是什麼？ ★登記聯單 車禍當下報警處理時，就可以跟警察索取《交通事故當事人登記聯單注意事項》。

登記聯單上面除了有事發、當事人資訊，最重要是有「 警察機關經手處理的證明 」、提醒民眾如何處理車禍的注意事項，以及申請初判表、車禍鑑定報告的期限小提醒等。

」、提醒民眾如何處理車禍的注意事項，以及申請初判表、車禍鑑定報告的期限小提醒等。 登記聯單通常是事故當事人之後申請強制險必須要提供的重要正本文件，民眾務必好好保存。 ★初判表 初判表填的車禍人事時地物基本上與登記聯單一樣，但會多出承辦警方判斷車禍肇事責任或違規行為的描述。

民眾可以在車禍發生的30天後向承辦的警局申請初判表。

由於進行判斷的警察機關不是司法單位，因此「初判表僅供參考，不具有任何法律效力」。 ★車禍鑑定報告 想要了解車禍主要、次要肇因，需要向「車輛行車事故鑑定委員會」申請車禍鑑定報告。

鑑定委員多半具有交通運輸類的專業背景知識，開會討論過程也較為嚴謹，鑑定結果較為客觀且真實。

在作為證據上，相對於初判表， 法官更傾向車禍鑑定報告／鑑定意見書的推斷結果 ，因此推翻初判表的肇事責任認定是常有的事。

，因此推翻初判表的肇事責任認定是常有的事。 車禍鑑定報告的申請有限制，必須是「經警察機關處理的案件、尚未進入訴訟程序、距離事發日不超過6個月」。

二、初判表申請流程、在哪申請、如何線上申請和查詢進度？ 初判表的申請方式可以分為「臨櫃申請」與「線上申請初判表」兩種： ★臨櫃申請初判表 車禍現場拿到的登記聯單下方都有指定的申請地點，臨櫃初判表申請可以依循下列指示： 申請人：車禍事故當事人或代理人、利害關係人

第一步：填寫申請書

第二步：郵寄申請書或親自至受理單位臨櫃辦理

第三步：受理單位進行車禍現場資料整理

第四步：受理單位完成初判表後會以電話、電子郵件或簡訊通知申請人領取

第五步：申請人攜帶個人身分證正本、印章至臨櫃取件；如果申請人不是事故當事人，領取時還要同步檢附當事人的委託書 （資料來源：內政部警政署國道公路警察局） ★線上申請初判表 僅限「有人受傷或死亡的車禍案件」，申請人可以自行前往各縣市系統網站申請，或上「內政部警政署交通事故資料申請系統」進行初判表線上申請和查詢進度。 第一步：登入全球資訊網／線上申辦／交通事故案件資料申請系統項

第二步：點選「交通事故資料申請」頁籤，勾選「我同意並了解以上隱私權保護政策及使用說明」、「所申請案件是否有人員受傷或死亡」及輸入「驗證碼」

第三步：填寫交通事故申請資料，包含當事人資料、申請人資料及領件資料

第四步：勾選申請資料，例如：現場圖、現場照片或分析研判表，可以複選

第五步：確認填寫資料無誤後，按「送出申請」按鈕

第六步：系統會顯示申請編號，若有填寫電子郵件，則會發送申請通知到該信箱

第七步：完成後會通知取件 （資料來源：內政部警政署） （一）登記聯單與車禍初判表申請要多久？ 道路交通事故當事人登記聯單： 事故當場警察就會提供，當事人也可以當場主動向警方索取。 現場圖、現場照片： 事故發生7天後就可以向承辦機關申請閱覽或提供，申請後約3個工作天可以領取。 道路交通事故初步分析研判表： 事故發生30天後就可以提出申��請，不過領件時間可能要看當時承辦機關的工作量，沒有一定的天數。 （二）車禍初判表費用要多少？ 申請車禍初判表不用錢喔！ 車禍現場的登記聯單也是免費向警方索取，需要申請費用的表單只有「車禍鑑定報告」，申請人須自費3,000元。

三、初判表怎麼看？ 當車禍初判表終於到手，卻霧煞煞不知道上面記載的資訊為何？又有什麼用意？當事人被紀錄在初判表的位置順序是否會影響到責任歸屬？ 想知道初判表怎麼看，首先得了解車禍初判表內容會寫到哪些資料！ （一）車禍初判表裡有哪些內容？ 一般的車禍初判表單據都有既定的格式，當民眾收到初判表後，會看到警方調查、填寫完畢的資訊，內容包含： 紙本最上方的標題字樣：

會列上縣市名稱，例如台北市政府道路交通事故初步分析研判表。 交通事故所發生的日期與地點：

肇事時間：109年7月22日17時00分

肇事地點：台北市大安區XX路與OO路口 車禍當事者的個人、車輛資訊：

當事人姓名：AAA

車輛種類：小客車-自用／大客車-營業用

車牌號碼：ABC123 簡單記下初步研判車禍可能的肇事原因或違規事項：

例如依據XX規則第X條，車速過快、無保持安全距離；或目前沒��有發現肇事原因等。 （二）被寫在初判表第一個當事人資訊欄位，是不是肇事責任比較重？ 也許警察機關協助紀錄事故時有「把責任較重的肇事者資訊先填上初判表欄位」的習慣，不過這並不代表實際確切的責任歸屬，除了看警察初步判斷的違規原因，如果真的覺得警方搞錯了！或者對車禍初判表上的紀錄不服氣，其實都還有另外的解決方案！

四、如果對車禍初判表內容不服可以怎麼做？ 如果對於車禍初判表主因判斷結果有不服意見，當事人（或代理人）除了向承辦警察機關確認或提出初判表更改，也可以在事故發生日起算的6個月內自費3,000元並檢附現場圖及照片，向「各縣市政府的交通事件裁決處、車輛行車事故鑑定委員會」申請車禍鑑定報告（註一），更進一步確認車禍事故的肇事責任歸屬。 由於車禍當事人若要請求賠償，必須清楚各自的肇事比例，以便自行協商或讓法官裁決賠償金額，車禍鑑定報告不同於沒有法律效力的初判表，內容會詳細分析雙方為肇責、無肇責或需共同負起責任，相較之下，法官會比較採信鑑定報告結果，不過凡事都有例外，判決結果推翻鑑定報告的狀況也有機會發生，提出告訴的話，最終決定權仍在法官手上。 萬一對車禍鑑定報告還是有不服的地方呢？ 當事人如果堅持覺得鑑定報告有疑慮或錯誤，可以把握時間，在「30天內向轄區覆議會提出覆議」，超過30天就只能去法院提起訴訟時，向法官請求「再次申請鑑定」。

五、申請車禍初判表實際經驗重點分享 車禍是常見的交通事故，遇上不僅傷身，還要被一堆繁雜的程序弄得心神不寧！萬一有個疏漏，對之後的責任歸屬與賠償更是剪不斷理還亂，本文特別整理了自身與網友的經驗，節錄重點提醒民眾，在事發當下與申請文件時該注意哪些事項。 事故發生當天 不論車禍嚴不嚴重，就算是小擦撞也要 先打110報警 ，請公正第三方來留下證據，不要悶頭想私下和解，萬一最後被提告肇事逃逸是會欲哭無淚的。

（小提醒：若真要私下和解，建議還是要索取到對方名片、電話或LINE等聯絡資訊，且有撥號、傳訊息的紀錄留存，證明雙方有過接觸。）

警察來之前盡量不要移動車輛或破壞案發現場，若真必須移動，建議 一定要先拍照留下紀錄 ！免得最後各說各話羅生門，不但警察困擾、日後索賠也會有糾紛。（小提醒：在路中央記得要放置警告標誌，提醒後方來車，避免二度追撞）

警察來後會開始 蒐證、畫圖、拍照、酒測、做筆錄 ，並提供雙方當事人「 道路交通事故當事人登記聯單 」，上面會有彼此的車牌號碼與電話資訊，這份文件一定要好好保管，之候不管是要申請保險理賠、車禍鑑定或車禍調解都需要用到。（小提醒：要注意，除了登記聯單，警察的筆錄是不會提供給當事人的，需要自己記錄）

登記聯單下方會有「交通事故處理當事人須知」，內容有提供申請檔案的地點、流程、日期資訊，如果頭昏腦脹搞不清楚，照著上面的指示做，基本上都不會出問題。 事故發生之後 7天後可以向當初承辦的警察機關申請「 道路交通事故現場圖 」及「 現場照片 」，這兩個檔案都可以索取影本或副檔，但若是申請要看監視器畫面，必須要親自到派出所觀看，警察不會提供影片畫面給當事人，所以大部分民眾都是去領現場圖跟照片的時候一起看監視器畫面。

如果路口的監視器不幸故障，也可以到 附近商家詢問有無監視器畫面 ，當然如果自己本身車上或安全帽上就有安裝行車記錄器當然是最好的，可以提交給警方作為判斷素材。

車禍發生30天後可以照著登記聯單上的指示去申請初判表，數天後可領取，上面會有一些責任歸屬的簡單判斷，通常有些民眾這時會選擇去車禍調解委員會調解，或直接向法院提出告訴（依舊不建議私下和解，因為沒有法律效力，還隨時可以反悔，較無保障）；不過要注意，初判表並沒有任何法律效力，因此不太能成為索賠依據，建議想要釐清肇事責任或想要重新審核車禍結果的民眾可以自費3,000元申請車禍鑑定。 以上是車禍初判表的重要資訊，如果您對於申請流程有其他疑問，或是不服結果想提出覆議，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您講解及分析案件！