危老重建你家符合條件嗎？3大流程、2類資格先了解！

一、危老是什麼？危老重建申請懶人包在這裡！

(一) 危老定義及背景

根據統計，台灣目前已有將近400萬戶住宅為30年以上的屋齡，其中需要進行補強或是拆除重建的危險老舊建築物比例更是高達40%！為了保障國民生命財產，內政部在民國106年時頒布了「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，也就是我們所謂的「危老重建條例」。

哪種建築才符合危老重建條件呢？

1.在都市計畫範圍內，且不是歷史建築物

2.危險：結構安全未達最低等級

3.老舊：屋齡超過30年以上

只要符合以上3點危老條件，就可以開始準備文件，到都更處掛件申請重建危老建築啦！

(二) 危老、都更差在哪？

都更危老重建時常被拿出來討論，哪種方案更具價值呢？我們可以先簡單了解都市更新。

都市更新也是考量到居住安全而產生的項目，不過面積相比危老重建更大，須達到500平方公尺以上，相對限制也更多，申請程序較複雜，需要辦理公聽會、聽證會，核定通過後才能施工，因為面積大、牽涉的住戶更多，遇到意見不一致的機率提升，所以來回溝通所造成的時間成本也更大。

我們也透過政府給的優惠做危老都更比較：

★ 容積獎勵上限差異

都市更新容積獎勵上限為1.5倍法定容積，或是0.3倍法定容積+原建築容積。

危老重建容積獎勵上限為1.3倍基準容積，或是1.15倍原建築之容積獎勵。

★ 稅負減免差異

土地增值稅、契稅：危老重建沒有提供，都市更新則根據情形有不同減免方式。

地價稅、房屋稅：兩者都是完成後減半徵收2年（50%），危老重建在2年減半期間「未移轉所有權」者，得最多延長至10年（共12年）。

更多詳細的都更內容與比較歡迎參照這篇文章：都更QA大哉問！秒學都更條件、流程、獎勵補助精華！

(三) 危老重建流程及申請期限

申請期限是在危老條例發布後的10年內，也就是到民國116年5月31日。若近期屋齡將屆30年，有考慮要重新裝修的民眾可以把握機會，比起自己申請建照會來的划算很多。

危老重建流程相較於都更，程序相對單純且快速，因此採用書審而不設立委員會制度。民眾根據危老條例（可別錯認成為老條例了！）申請時，需要自行備妥文件，並主動向主辦機關申請，例如向文化局確認建築物是否具文化價值等。詳細文件可以參考危老條例施行細則。

重建流程大致上分成3個階段：

1.前置作業

不具文化價值之建築物

領有合法建築物文件

屋齡30年以上

通過結構安全性能評估（需經過建築物戶數50%以上同意辦理）

2.申請重建

申請書

所有權人100%同意書及名冊

未完成重建之危險建築物證明文件

切結書

建築線指示圖

重建計畫

3.申請使用執照

申請既有建物拆除��執照

申請新建物建照執照

申請內政部危老重建補助

申請使用執照

所有階段中，最困難的是「取得建築物戶數所有權人100%同意」！想要推動危老重建，住戶的團結最為重要，也才能在容積獎勵期間完成申請，讓效益最大化！

申請重建通過後，就來到申請各種執照、等待核發的部分了，請建照不會很快下來，大致都需要半年至1年左右，各地區有所不同，這段期間也可以向各機構申請危老重建貸款、補助。

以上就是申請危老重建懶人包的內容，如果想看核准過的危老重建案例，可以到各市政府的都市更新處，裡頭都有詳細資料可以參考。