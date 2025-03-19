樓上漏水如何處理？責任歸屬、解決方法一次告訴你！

一、樓下漏水一定是樓上的問題嗎？

漏水好困擾！樓下漏水樓上要負責嗎？

不論是透天厝、公寓大樓或是中古屋，住久了多少都會遇到房屋漏水問題。不過一樣問題兩樣情，透天厝居民的漏水問題簡單很多，儘快請抓漏師傅處理，當作是花錢消災即可；住在公寓大廈的民眾可就傷腦筋了，漏水多是管線問題，大樓水管錯綜複雜，雖然「看起來」是樓上漏水到樓下，也不能完全肯定是樓上住戶的問題，因此公寓樓上漏水、大樓樓上漏水責任如何歸屬，是常引發爭議的情況。

（一）樓上漏水責任歸屬

當樓下住戶發現樓下天花板漏水了，馬上聯想到樓上浴室漏水，氣急敗壞地和樓上住戶理論，只是意氣用事的結果就是敗興而歸。試想一個陌生人帶著情緒告訴你「我是你樓下住戶，你家浴室漏水到樓下！快點處理別造成我的困擾！」你也會覺得莫名其妙吧！沒有證據又咄咄逼人，於情於理都站不住腳阿。

公寓大樓住戶遇到樓下漏水，首先要記錄漏水情形。

發現樓上漏水，先拿出手機拍照錄影，將問題記錄下來，並仔細列出用水情形、影響範圍、時間點等。在和樓上住戶、抓漏師傅解釋情況時會更有份量哦！不抱著樓下漏水樓上負責的心態，處理問題會更有效率！

記錄問題後，再「釐清責任歸屬」。

漏水也許是樓上水管老舊滲水、左鄰右舍牆壁內管線破損，或是大樓屋頂防水層破裂導致漏水，任何情況都有可能，需要進一步確認。因此樓�下漏水不一定是樓上的問題，弄清楚是哪條水管破裂，才能知道誰該對漏水負責，推薦請專業的抓漏師傅、工程公司進行鑑定，會更有可信度。

（二）誰負擔樓上漏水費用

根據公寓大廈管理條例第12條：有部分之共同壁及樓地板或其內之管線，其維修費用由該共同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。

簡單來說，天花板、牆壁裡的管線漏水了，會由天花板兩邊的住戶負責處理，費用也是由雙方攤銷。了解天花板漏水責任歸屬後，處理費用起來就會順利許多，不過樓上漏水處理可能會遇到2種情況：

1.漏水管線是公寓大樓共用管線

適用公寓大廈管理條例第10條第2項「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」

漏水管線不一定是鄰近家戶的水管，也可能是整棟公寓大樓的共用管線破損。假設大樓屋頂漏水問題，導致樓上漏水管委會需代表社區處理，費用由公共基金支付。沒有公共基金，則需要按照共有比例負擔。

2.漏水是人為因素

公寓大廈管理條例第12條提到，發生漏水的原因若可以歸咎某一住戶，那麼責任和費用就會交由該戶負責，共同管線也比照辦理。舉例如樓上住戶進行室內裝修工程，因施工不慎導致水管破裂，費用就會由樓上住戶負擔。

（三）樓上漏水如何解決

解決漏水問題可以簡單分為以下3個步驟：

記錄漏水情況 釐清歸屬責任 討論維修費用

民眾會有疑問：只要照著流程解決，就能夠順利解決問題了嗎？很可惜的，這只是理想的解決步驟，實務上仍有許多問題需要討論，像是樓上漏水找不到人、樓上住戶不想處理等等，這些情況該如何處理？請見下一段落。