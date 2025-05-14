工程合約書範本搶先看！留意4要點、注意事項免踩雷！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
工程合約書不僅是對消費者的保障，也能同樣保障承攬工程的水電師傅、工程師，在權責歸屬不明、成品不如預期時用來釐清雙方責任歸屬，是進行工程前必不可少的文件。本篇文章讓律師帶你了解工程合約書怎麼寫、該注意哪些事項！
目錄
一、工程合約書
樓上漏水、馬桶堵塞...這些狀況你是不是也曾遇過呢？隨著屋齡增加，屋況設施越來越老舊，我們遇到的這些狀況就是房子在提醒，它需要進場「維修」啦！如果自己沒辦法解決，在網路上也求助無門，就需要找專業的水電師傅、工程團隊來解決了。
但網路上時常有受害者投訴，因不了解水電專業，沒有先請師傅報價，換了1根軟管費用卻高達3,600元，認為自己被「坑」了！或是請工程團隊進行室內裝修，沒有事先明訂合約，只現場口頭溝通，結果不僅延後施工日期，許多細節還和之前說好的不同！
早年承攬工程大多口頭協議，沒有使用工程合約書的觀念，認為簽訂合約就代表不信任對方，才需要訂立合約以免發生問題。但等到糾紛一出現，僅有口頭約定的情況下雙方各說各話，往往得不到自己想要的結果，賠了夫人又折兵。
其實使用工程合約書不代表不信任對方，而是雙方權益的一種保障，即使是小型的工程，也建議簽訂「簡易工程合約書」，才不會在發生成品不如預期、施工延期的情況卻找不到解決辦法，若真的需要走法律途徑才能解決糾紛，簽訂裝修工程合約書也比較容易釐清雙方的責任歸屬。
（一）工程合約書怎麼寫
無論是消費者還是水電師傅、工程公司，在工程進行前都應該要有明確的工程合約書。水電師傅可以利用工程合約書來明定施工天數、範圍以及用料，消費者即使對工程不熟悉，也能夠透過合約來了解工程進展，確保雙方認知一致。
工程合約書不難撰寫，網路上有許多工程合約書範本，只需要照著自己的情況修改就能夠使用了。無論是水電、新建或是裝修工程合約書，都會需要提及下列4點。
1.基本資料
雙方的基本資料如姓名、地址、聯絡方式，對方是公司的話，負責人、公司行號及統編也需要清楚列出。
立委任契約書人
甲方：
負責人：
統一編號或身分證編號：
地址：
電話：________
乙方：
負責人：
統一編號：
地址：
電話：________
2.工程內容資訊
包含工程名稱、地點範圍、施工期間。有需要的話，也可以提供施工說明書，將細項的內容如材料、設計圖等一併附上。
工程案名稱：
工程案地點：
工程範圍：_______________
設計、施工、圖說、文件規格應經甲方同意，乙方應按設計施工圖說文件、估價單及施工範圍說明書規範確實施工，其圖說文件及估價單如附件。
工程施工期間：
自中華民國__年__月__日起至中華民國__年__月__日止。
3.費用及付款辦法
費用和付款方式，這部分因應每個工程專案不同，而有不同的付款方式。一般來說會提到「總價」、「付款辦法」2大類，政府提供的工程承攬契約範本相當完整，建議民眾可以直接使用並客製化。
工程總價計新臺幣________元（含稅，以下同），詳如估價單。
付款辦法
甲方付款方式應依下列規定辦��理：
一、本契約簽訂日，甲方支付工程總價_____%（最高不得逾5%）簽約金計_____元。
二、依附件進行至節點2：工程完成時，甲方支付工程總價%（最高不得逾25%）計_____元。
三、依附件進行至節點3：工程完成時，甲方支付工程總價%（最高不得逾30%）計_____元。
四、依附件進行至節點4：完工清潔時，甲方應支付工程總價_____%（最高不得逾30%） 計_____元。
五、全部工程驗收完畢並取得室內裝修合格證明且乙方將保固保證金交付甲方後，乙方得向甲 方申請結清本契約所餘款項。
4.其他事項
這部分較為細瑣，民眾評估自身狀況後可以自行決定，包含了甲乙雙方負責事項、保固期、違約解約和終止合約的條款。政府提供的工程承攬合約書相當周到，如果有合約中沒有提到的事物，最後1款條約補充道：「本契約有未盡事宜者，依相關法令及平等互惠與誠實信用原則協議之」。
（二）工程承攬契約範本
民法第490條：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。
有關水電工程、室內裝修簽訂的合約皆為承攬契約，民眾可以在網路上搜尋行政院網頁，在定型化契約範本中就能找到「建築物室內裝修—工程承攬契約書範本」。這份合約範本初立於民國101年，在民國103年進行修訂至今，網路上也有許多網友提供各類型的工程範本，民眾在挑選時，務必要檢查範本中是否有提及上述的4��點必要內容。
（三）工程合約需注意事項
律師要提醒民眾，政府提供的水電工程合約書範本都只是基本的參考，範本並不是最全面的。舉例來說，工程內容資訊中並沒有詳細規範設計圖文件、估價單等附件規定，如果在這部分發生糾紛，就會比較難處理。
不論是簽訂新建工程承攬契約書或是其他工程合約，都應注意合約需要1式2份，並有7天審閱期進行內容的確認，如果是小型的設計公司，建議進一步確認當合約因故中止，除了公司負責人外，有沒有保證人能夠代為處理後續事項，減少爭議產生。
以上是工程合約書的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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