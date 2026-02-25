逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！ - 法律010
雷皓明律師
2026-02-25 更新
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
一、逮捕是什麼？跟拘提有什麼差別？
（一）逮捕的定義
逮捕英文為「arrest」，根據司法院釋字第 392 號解釋，逮捕意思為「透過強制力的執行暫時剝奪人的身體自由」，且不需要特別的許可文件即可進行逮捕。這項措施是為了確保有涉嫌刑事案件的人，可以到場配合刑事程序的進行。
（二）逮捕跟拘提有什麼差別？
拘提指的是，在一定期間內拘束被告（犯罪嫌疑人）的自由，使其強制到場進行審問，通常會發生在被告經傳喚後卻無任何正當理由而不到場，就會由司法警察、警察官執行拘提。拘提的時間最長可達 24 小時，除非有法定例外才會延長時間。
拘提與逮捕其實本質相同，皆是短暫的剝奪人民自由，只是在發動程序上的不同。最大的差異在於，進行拘提時需要拘票，而逮捕則不需要特別的令狀。且拘提的對象包含犯罪嫌疑人、證人；逮捕的對象則包含通緝犯、現行犯和自行到場且有羈押必要的人犯。
二、什麼情況能逮捕？3 種逮捕對象要件一次看！
什麼情況下會構成逮捕要件呢？在行刑事訴訟法裡規定的逮捕，目的是為了確保犯罪嫌疑人是否有偽造、煙滅證據之可能性及危險，進而採取的一項措施，其中包含的逮捕對象有通緝犯、現行犯及羈押前的被告，以下將介紹 3 種可執行逮捕的對象及其分別的逮捕要件：
（一）通緝犯
通緝犯的逮捕要件為「經通告或公告後，檢察官、司法警察官得逕行逮捕」。
在程序上，除了現行犯是屬於人人都可以逮捕，其他情形之通緝犯都要由警察和檢察官來執行；其中較為特別的是，若是屬於利害關係人（像是犯罪的被害人），也可以逮捕通緝犯。
（二）現行犯
根據刑事訴訟法第 88 條，現行犯的逮捕要件為「被追呼為犯罪人者，且因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。」
現行犯是任何人都可以逮捕，一般民眾在逮捕現行犯之後，需立即將他送交給檢察官或警察。
（三）羈押前的被告
羈押前的被告是指被告收到檢察官的傳喚、自行到場或是自首並經訊問後，被判定有羈押（嫌疑重大，有湮滅證據、逃亡等可能性時）的必要性，就需先由檢察官逮捕，再向法院聲請羈押。
三、民眾遇見現行犯怎麼辦？釐清2大現行犯種類、逮捕3步驟
（一）現行犯 vs 準現行犯
1.什麼情況會構成現行犯？
根據刑事訴訟法第 88 條現行犯規定，現行犯定義為在犯罪的當下或犯罪結束後，立即被發現，就會被認定為現行犯，人人都可以將其逮捕，並交給警察或檢察署。
例如，志明回家時剛好看到小偷在偷他的名錶，此時小偷就是現行犯，志明也具有逮捕小偷的權利。
2.準現行犯是什麼？
根據刑事訴訟法第 88 條第 3 項規定準現行犯的定義：其一是，被追呼為犯罪人者；其二是，因持有兇器、贓物、或於身體、衣服等處有犯罪痕跡，即可能為現行犯。
準現行犯的認定，是基於現有證據對犯罪行為時間點的合理推測。雖然犯罪行為已經結束，但由於時間上的緊密性以及跡象和證據的顯示，仍可視為現行犯處理。
例如，志明在發現家裡遭小偷後，還不等他反應，小偷就帶著名錶往外跑，此時志明追出去的同時，口中大喊：「有小偷！」，這時對於路過的春嬌來說，就可以推測該逃跑男子為「準現行犯」。
（二）現行犯逮捕程序是什麼？民眾逮捕 3 步驟
在前段有提到，只要是身為公民，都擁有逮捕現行犯的權利。但了解完現行犯定義後，難免會很擔心自己既不是受過專業訓練的警察、對於逮捕程序也不慎了解，如果實際在生活中遇到現行犯該怎麼辦？
1.以下教你逮捕三步驟
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step1.發現「現行犯」
確認是否符合「現行犯」發生要件。
-
step2.評估自身能力逮捕現行犯
確認自身能力許可後，在合理範圍內逮捕（切勿行為過激）、制止現行犯。
-
step3.移交警方處理
根據「刑事訴訟法第 92 條」：無偵查犯罪權限之人逮捕現行犯者，應即送交檢察官、司法警察官或司法警察。
（三）現行犯特殊情形：這些情形被害者不提告警察也能逮捕
1.告訴乃論現行犯
上述介紹現行犯的定義為，犯罪在實施中或實施後即時發覺者，那會有不逮捕現行犯的情況發生嗎？
即使現行犯是人人皆可逮捕，但其中也有些罪責是屬於告訴乃論規範，需由被害人提起告訴，檢察官才會開始偵查及進行後續法院的審判。
根據司法院院字第 2505 號：告訴乃論罪的現行犯，不一定要有被害人提出刑事告訴，還是可依規定進行逮捕。若有符合現行犯或準現行犯的逮捕要件，警察可自行判斷是否要逮捕，被害人要不要提告（告訴乃論）是另一回事。
2.違反保護令現行犯
根據家庭暴力防治法第 29 條，若警察認定其犯家庭暴力罪的嫌疑重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由之危險疑慮，便可以對違反保護令的現行犯進行逮捕，甚至在緊急情況下跳過傳喚的程序而直接拘提。
此外，該施暴者再經由法官訊問後，被認定已經違反保護令、有再次施暴的可能性，則有羈押之必要性，予以羈押��。因此，如果被害人持續遭受施暴者施暴時，可以報警請警方到場協助處理。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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