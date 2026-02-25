逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

一、逮捕是什麼？跟拘提有什麼差別？ （一）逮捕的定義 逮捕英文為「arrest」，根據司法院釋字第 392 號解釋，逮捕意思為「透過強制力的執行暫時剝奪人的身體自由」，且不需要特別的許可文件即可進行逮捕。這項措施是為了確保有涉嫌刑事案件的人，可以到場配合刑事程序的進行。 （二）逮捕跟拘提有什麼差別？ 拘提指的是，在一定期間內拘束被告（犯罪嫌疑人）的自由，使其強制到場進行審問，通常會發生在被告經傳喚後卻無任何正當理由而不到場，就會由司法警察、警察官執行拘提。拘提的時間最長可達 24 小時，除非有法定例外才會延長時間。 拘提與逮捕其實本質相同，皆是短暫的剝奪人民自由，只是在發動程序上的不同。最大的差異在於，進行拘提時需要拘票，而逮捕則不需要特別的令狀。且拘提的對象包含犯罪嫌疑人、證人；逮捕的對象則包含通緝犯、現行犯和自行到場且有羈押必要的人犯。

二、什麼情況能逮捕？3 種逮捕對象要件一次看！ 什麼情況下會構成逮捕要件呢？在行刑事訴訟法裡規定的逮捕，目的是為了確保犯罪嫌疑人是否有偽造、煙滅證據之可能性及危險，進而採取的一項措施，其中包含的逮捕對象有通緝犯、現行犯及羈押前的被告，以下將介紹 3 種可執行逮捕的對象及其分別的逮捕要件： （一）通緝犯 通緝犯的逮捕要件為「經通告或公告後，檢察官、司法警察官得逕行逮捕」。 在程序上，除了現行犯是屬於人人都可以逮捕，其他情形之通緝犯都要由警察和檢察官來執行；其中較為特別的是，若是屬於利害關係人（像是犯罪的被害人），也可以逮捕通緝犯。 （二）現行犯 根據刑事訴訟法第 88 條，現行犯的逮捕要件為「被追呼為犯罪人者，且因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。」 現行犯是任何人都可以逮捕，一般民眾在逮捕現行犯之後，需立即將他送交給檢察官或警察。 （三）羈押前的被告 羈押前的被告是指被告收到檢察官的傳喚、自行到場或是自首並經訊問後，被判定有羈押（嫌疑重大，有湮滅證據、逃亡等可能性時）的必要性，就需先由檢察官逮捕，再向法院聲請羈押。