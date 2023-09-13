偵查庭開庭好緊張？3種權利把握住，開庭保證沒問題！

一、開偵查庭流程內容

小美前陣子收到警方寄來的通知書，通知書上面顯示因為被告詐欺偵查庭見的相關內容，包含傳喚的案號、案由及被傳喚的身份。

拿到通知書後的小美充滿疑惑，偵查庭是幹嘛的？會因此被定罪嗎？其實收到「開偵查庭」的通知不用過份緊張，開偵查庭只是檢察官碰上刑事案件時的重要偵查環節之一，主要是透過開偵查庭了解案件內容，進而決定是否要起訴、聲請簡易判決處刑、緩起訴或不起訴，不代表會被定罪。

（一）開偵查庭程序

收到傳票後會有一段時間才開庭，小美可以利用這段空白期準備案件的相關內容，思考如何保障自身的權益，如果有需要，也可以尋求律師幫忙。

1.偵查庭報到

開偵查庭告訴人及被告雙方都要出席，開庭當天建議提前半小時到「地檢署」報到，記得持身分證向法警報到，並依照指示入庭即可。

2.檢察官先確認身分

進入偵查庭後，被告會坐在偵查庭被告席，而原告則是偵查庭原告席；檢察官會先對身份進行確認，如姓名、出生年月日、身分證字號及地址。

3.檢察官說明罪名及權利

檢察官接著會說明涉及什麼罪（小美可能就是詐欺罪）、為什麼被告，還有宣讀被告的權利有什麼。

被告的權利主要有以下幾點：

可以保持沈默，不用違背自己的意思而作陳述

可以選任辯護人，簡言之就是可以請律師；如果被告有符合法定扶助的身分（低收入戶、中低收入戶或原住民），可以請求國家幫你請到法扶律師後再接受詢問

有權利請求調查對自身有利的證據

4.重要的辯答環節

被告與原告會在此環節被檢察官詢問一些問題，此時要記得盡量陳述完整且清楚、不要說話太快，並且留意書記官的筆錄內容是否正確。

（二）偵查庭開幾次？會有什麼可能結果？

具體會開幾次庭，是看檢察官對案件的心證；意思就是，檢察官會依據是否「已能達到」起訴或不起訴的階段，決定要開幾次偵查庭，沒有標準的次數。此外，常見的偵查庭開庭時間是1個月1次，如果碰上要偵查的案件數量比較多，下一次開偵查庭時間，可能就會跟第1次開偵查庭時間間隔數個月，所以需要做好心理準備。

1.警局做完筆錄一定會開偵查庭嗎？

真正決定要起訴的是檢察官，所以如果到警察局做完筆錄，還是有可能會開偵查庭，並非做完筆錄就絕對沒事。另外，有些告訴人可能因為不知道筆錄完多久開偵查庭，而擔心是否沒有成功提出告訴，別擔心，如果想要盡快確認做完筆錄多久開偵查庭，可以致電詢問警察局案件的進度。

2.偵查庭結果：再偵查、起訴與不起訴的可能

如果希望得到偵查庭不起訴或緩起訴的結果，建議雙方可以於偵查庭和解，盡量「大事化小，小事化無」，讓事情早點劃下句點。

如果是被告於偵查庭認罪，檢察官會�視情節而定結論，如果是犯罪情節輕微的話，檢察官就有可能聲請法院為「簡易判決」。

如果最終雙方在偵查庭上都沒辦法達成共識，或是證據有一方需要再補齊，此時便要做好需要再開一次偵查庭的心理準備。

3.偵查庭後多久會收到起訴書或判決書？

偵查庭後續主要會有3種結果，分別可能是需要再開一次偵查庭補證據，或是決定不起訴或起訴；如果走入起訴環節，此時就會收到起訴書，而偵查庭多久起訴或不起訴的結果則會依據案件的類型有時間上的差異，當事人只能耐心等待了。