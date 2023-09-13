偵查庭開庭好緊張？3種權利把握住，開庭保證沒問題！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
偵查庭是什麼？通常偵查庭開幾次？關於偵查庭更詳細的內容，比如開偵查庭流程、偵查庭注意事項、去偵查庭穿著重點及偵查庭陪同等訊息，律師都將於這篇與你解惑。假如還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、開偵查庭流程內容
小美前陣子收到警方寄來的通知書，通知書上面顯示因為被告詐欺偵查庭見的相關內容，包含傳喚的案號、案由及被傳喚的身份。
拿到通知書後的小美充滿疑惑，偵查庭是幹嘛的？會因此被定罪嗎？其實收到「開偵查庭」的通知不用過份緊張，開偵查庭只是檢察官碰上刑事案件時的重要偵查環節之一，主要是透過開偵查庭了解案件內容，進而決定是否要起訴、聲請簡易判決處刑、緩起訴或不起訴，不代表會被定罪。
（一）開偵查庭程序
收到傳票後會有一段時間才開庭，小美可以利用這段空白期準備案件的相關內容，思考如何保障自身的權益，如果有需要，也可以尋求律師幫忙。
1.偵查庭報到
開偵查庭告訴人及被告雙方都要出席，開庭當天建議提前半小時到「地檢署」報到，記得持身分證向法警報到，並依照指示入庭即可。
2.檢察官先確認身分
進入偵查庭後，被告會坐在偵查庭被告席，而原告則是偵查庭原告席；檢察官會先對身份進行確認，如姓名、出生年月日、身分證字號及地址。
3.檢察官說明罪名及權利
檢察官接著會說明涉及什麼罪（小美可能就是詐欺罪）、為什麼被告，還有宣讀被告的權利有什麼。
被告的權利主要有以下幾點：
- 可以保持沈默，不用違背自己的意思而作陳述
- 可以選任辯護人，簡言之就是可以請律師；如果被告有符合法定扶助的身分（低收入戶、中低收入戶或原住民），可以請求國家幫你請到法扶律師後再接受詢問
- 有權利請求調查對自身有利的證據
4.重要的辯答環節
被告與原告會在此環節被檢察官詢問一些問題，此時要記得盡量陳述完整且清楚、不要說話太快，並且留意書記官的筆錄內容是否正確。
（二）偵查庭開幾次？會有什麼可能結果？
具體會開幾次庭，是看檢察官對案件的心證；意思就是，檢察官會依據是否「已能達到」起訴或不起訴的階段，決定要開幾次偵查庭，沒有標準的次數。此外，常見的偵查庭開庭時間是1個月1次，如果碰上要偵查的案件數量比較多，下一次開偵查庭時間，可能就會跟第1次開偵查庭時間間隔數個月，所以需要做好心理準備。
1.警局做完筆錄一定會開偵查庭嗎？
真正決定要起訴的是檢察官，所以如果到警察局做完筆錄，還是有可能會開偵查庭，並非做完筆錄就絕對沒事。另外，有些告訴人可能因為不知道筆錄完多久開偵查庭，而擔心是否沒有成功提出告訴，別擔心，如果想要盡快確認做完筆錄多久開偵查庭，可以致電詢問警察局案件的進度。
2.偵查庭結果：再偵查、起訴與不起訴的可能
- 如果希望得到偵查庭不起訴或緩起訴的結果，建議雙方可以於偵查庭和解，盡量「大事化小，小事化無」，讓事情早點劃下句點。
- 如果是被告於偵查庭認罪，檢察官會�視情節而定結論，如果是犯罪情節輕微的話，檢察官就有可能聲請法院為「簡易判決」。
- 如果最終雙方在偵查庭上都沒辦法達成共識，或是證據有一方需要再補齊，此時便要做好需要再開一次偵查庭的心理準備。
3.偵查庭後多久會收到起訴書或判決書？
偵查庭後續主要會有3種結果，分別可能是需要再開一次偵查庭補證據，或是決定不起訴或起訴；如果走入起訴環節，此時就會收到起訴書，而偵查庭多久起訴或不起訴的結果則會依據案件的類型有時間上的差異，當事人只能耐心等待了。
律師這邊說明一下，偵查庭結果不會像法院訴訟後有審判日期，也不會給出判決書，所以不會知道偵查庭後多久會收到判決書，因為根本不會於偵查庭後收到判決書，只有可能會收到起訴書，訴訟書必須要等到「訴訟環節結束後」才會知道。
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二、開偵查庭陪同與偵查庭穿著
了解完偵查庭的流程與可能結果後，就已經知道開偵查庭的80%內容了，相信內心的疑慮已消除不少！
不過律師建議，收到偵查庭開庭通知後，如果還是不知道如何是好，可以請律師與你共同面對，藉由專業與你共同面對，為自己爭取不被起訴的機會。（如果想了解偵查庭律師費用的相關內容，可以先參考文末的免費法律諮詢服務）
★只有律師可以偵查庭陪同
自己去開偵查庭很害怕，可以有人陪嗎？雖然基於「偵查不公開」原則，偵查庭除了當事人，其他人（朋友、情人或家人）都是不可以進去的，但依據刑事訴訟法第245條的內容，偵查庭律師陪同是沒問題的，所以不用擔心！
★開偵查庭穿著記得誠懇
偵查庭沒有規定穿搭，不用特別穿得很正式，但穿著打扮最能顯示一個人的態度，開偵查庭的穿著記得顯示出「悔改」之情，以低調為主。如果穿搭過份華麗且不穩重，容易讓檢察官留下不好的印象，所以建議「簡單」就好。
三、開偵查庭注意事項
除了上述內容之外，開偵查庭有什麼注意事項嗎？比如偵查庭詢問室差別是什麼？詢問室好像比較常在電視上看到，2者有什麼不同嗎？其實2者都是對當事人進行案件的相關詢問，但前者是檢察官開庭詢問，後者則是檢察事務官偵辦。文末，律師亦會針對一些常見問題解惑。
（一）開偵查庭會驗尿嗎？
碰上毒品案件時，會在警局做完尿液檢驗，確認有施用毒品後才會上偵查庭。所以偵查庭期間是不會驗尿的，只會在偵查庭上面提供當事人一個陳述的機會，並藉此確認後續的起訴與否以及戒癮的相關治療。
（二）如果偵查庭未到會怎樣？
有些人�可能會覺得偵查庭沒有必要出席，但不論是偵查庭原告不出庭或是偵查庭被告不出庭，都記得做好偵查庭請假的事宜。因為檢察官只有等當事人都到齊時，才能客觀地進行釐清；假使其中一方，如偵查庭告訴人未到，便不能好好說明案件，還會因此拖延案件審理的進度。
開偵查庭如果無故未到，將很有可能被拘提，甚至最後被通緝，所以如果真的不能出席，記得辦理請假手續。
以上為偵查庭的重要內容，如果您想了解更多偵查庭流程細節、辯答環節怎麼說，或是評估開庭後的結果走向，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您詳細解說！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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