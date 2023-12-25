沒收新制舊制差在哪？新制沒收讓犯罪所得無所遁形！

一、沒收定義看這邊！

「律師，請問刑事訴訟法沒收是什麼意思呢？」

首要說明的是，讀者如果搜尋「刑事訴訟法沒收」或「沒收刑法」，得到的搜尋結果可能都會有見樹不見林的感覺。那是因為「沒收程序」涉及法條眾多，從開始沒收到怎麼處理沒收物整段流程，就會同時涉及刑法、刑事訴訟法以及檢察機關辦理扣押物沒收物應行注意事項等相關規定，十分複雜。

再來，沒收英文confiscation，是指在刑事程序中，對於犯罪行為人除了用刑罰（罰金或自由刑）處罰他外，犯罪相關的違禁物、產物、工具、所得等也由國家透過公權力將屬於他人的東西，歸為國家所有。例如殺人案中所用的開山刀、詐欺犯罪的詐騙款項、偽造貨幣案的偽造貨幣等。因此沒收範圍採「總額收入主義」，也就是不問成本或利潤，徹底剝奪犯罪所得。

社會安全、取證需要，或是將犯罪者的不法所得沒收不讓他得到財產，都是刑法沒收的目的。

「律師，那這跟沒收訂金的沒收有什麼不一樣呢？」

訂金沒收是用在一般人在租房子時。再來我們看一下民法是怎麼說的：

民法第248條規定：「訂約當事人一方，由他方受有定金時，推定其契約成立。」

民法第249條規定第2款：「定金，除當事人另有訂定外，適用下列規定：契約因可歸責於付定金當事人的事由，致不能履行時，定金不得請求返還。」

以大家常見的租賃契約為例，通常房東為了避免簽約到支付房租的這段期間，租客可能會臨時反悔，因此都會預收「訂金」。一旦因為租客導致租賃契約無法履行，房東也不用將定金返還給租客，即大家常說的「訂金沒收」。

特別提醒民法訂金沒收其實是錯誤用法，因為在民法的規範裡只有「定金」沒有「訂金」。

「律師，那刑事保證金沒收又是什麼意思呢？」

具保其實就是找保證人確保被告會按時到庭，不會逃匿。因此依照刑事訴訟法第118條規定，如果具保的被告真的跑了，法院就要命具保人繳納指定的保證金並沒入。如果不繳納的話可以強制執行（強迫具保人一定要把錢錢吐出來）。