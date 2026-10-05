酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！

一、酒駕罰款與刑責看這邊！

刑法公共危險罪酒駕��是民眾十分熟悉的名詞，但其實在刑法上正確的說法叫「不能安全駕駛罪」，規定在刑法第185-3條。

2019年5月31日，酒駕修法公布除了對再犯行為加重處罰方式，更於修法理由說明觸犯本條罪名並肇事，如果綜合一切情狀可以證明行為人故意造成他人死亡、重傷或傷害結果，就應該用殺人罪或傷害罪處罰行為人。

2022再次修法，延長酒駕累犯紀錄至10年，機關可公布其姓名、照片及違法事實，酒駕同車乘客連坐處分罰鍰提高至6000至1萬5000元，酒駕被吊銷駕照後重新考領時，應申請登記配備有酒精鎖裝置之車輛等。

但是自從酒駕新制上路後，台灣每隔一段時間仍會在新聞看到某地發生酒駕致人受傷甚至死亡的社會新聞。對此有論者認為，應該將酒駕致人於死的刑責提高至可處死刑，而不是另外再用刑法殺人罪處理。

針對近年來酒駕、毒駕已造成社會重大影響，行政院於2026年6月提出「刑法」、「刑法施行法」修法，增訂毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪的累犯再犯者，以及故意殺人、殺人未遂或兒虐致死、致重傷案件，經法院判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不得假釋的規定，待立法院三讀通過即可上路，希望能藉此維護大家的行車安全。

（一）酒駕罰單罰多少？

首要說明的是，罰款在法律上可以分為「罰金」與「罰鍰」。罰金是屬於刑法所規定的制裁手段，罰鍰則是指行政法所規定的制裁手段。

因此事實上除了前面所提到的刑法第185-3條外，道路交通管理處罰條例（簡稱道交條例）與道路交通安全規則也有針對酒駕為行政法上的規範。本段我們先針對罰鍰與罰金進行簡單的說明，其他要件會在後面解釋喔！

道路交通管理處罰條例



依道交條例第35條規定，汽車駕駛人吐氣酒測值達0.25毫克，處30,000元以上120,000元以下罰鍰；機車駕駛人酒測超標則是處15,000元以上90,000元以下罰鍰。

刑法



依刑法第185-3條規定，駕駛動力交通工具酒測超標，罰金最高可到30萬，若是經有罪判決或緩起訴處分確定者，十年內再犯而致人於死者，罰金更是高達300萬。

另外，關於酒駕罰款金額，在違反刑法的情況下需要等到判決確定後才知道要負擔多少罰金，但如果是違反道交條例而需負擔交通罰鍰，會在確定違規後收到通知書，或是到監理所的網站都可以查詢喔！

（二）酒駕會被關嗎？可以罰錢了事嗎？

事實上依刑法第185-3條規定，酒駕的刑罰是3年以下有期徒刑（有期徒刑是否可以易科罰金我們會在後面做說明），但法條還有規定「得併科30萬元以下罰金」。得併科的意思是「還可以加上」，也就是「3年以下有期徒刑」是基本款，但如果法官覺得行為人實在太壞了，就可以讓你的刑罰變成「有期徒刑」加「罰金」，也就是會讓你沒了自由又沒錢錢喔！

（三）酒駕會被扣牌或扣車嗎？

自2023年修法後，只要酒測值達0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上，警方會當場扣車並拆卸吊扣車牌2年。