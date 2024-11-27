感情詐騙層出不窮，別讓自己成為下個愛情詐騙的受害者

感情詐騙是什麼？常見的網路愛情詐騙手法、感情詐騙套路有哪些？要怎麼判斷是不是遇到感情詐騙？愛情詐騙有什麼特徵？遇到感情詐騙怎麼辦？讓專業律師帶你破除愛情詐騙陷阱、聰明追愛不受騙！

一、感情詐騙是什麼？為什麼愛情詐騙總是讓人執迷不悟？ 近年來，台灣各類型的詐騙案件層出不窮，且詐騙手法不斷推陳出新，已經讓台灣被冠上「詐騙之島」的「美名」。 根據台灣內政部警政署的統計，光是 2022 年受理的詐騙案就高達 2.97 萬件。同時，與網路交友有關的感情詐騙案例，至 2023 年 7 月為止已佔了整體詐欺案件的 3.8 %，高居排行榜前 5 名。其中，多數受害人皆為年輕女性，而詐騙分子偏好使用的工具則以交友軟體佔多數。 （一）感情詐騙定義為何？ 感情詐騙，也有人稱為愛情詐騙、甜心騙局，是網路詐騙的類型之一。這類詐騙者可能是個人或集團，他們大多從交友網站、社群媒體平台、通訊軟體等管道尋找獵物，藉由建立假帳號來與交友軟體的使用者建立關係。對方通常謊稱正在尋找固定交往對象來接近受害者，其最終目標卻是想透過感情弱點來騙取受害者的金錢、甚至同時騙財又騙色，最終人財兩失。 （二）交友軟體詐騙：約會利器卻也是詐騙好工具 手機的便利性，加上現代人工作忙碌、生活圈狹小，讓交友軟體變成時下很多男女認識異性的熱門工具，像是手機熱門軟體的 JD、Pairs、BW Pair、SweetRing、iPair、Paktor、Tinder 等，都是眾多網友愛用的約會神器。 使用交友軟體的目的，有些人是為了打發時間，也有些人是想找尋一段穩定的關係，或日常累積許多情緒或壓力無處宣洩，需要傾訴的對象。在透過交友軟體聊天的過程中，詐騙者通常會給予適時的關心問候，展現出對交往對象的積極重視，藉此填補單身男女心中的空虛感，不但能使其輕易卸下心防，長時間下來更對給予情感安慰的交友對象產生與日俱增的依賴感和制約效應。 此外，在交友軟體上，聊天雙方彼此在現實生活中並無交集，加上對陌生人吐露心事較無壓力，也讓詐騙者更能掌握渴求愛情的受害者弱點，進一步利用對方的信任展開感情詐騙。 儘管在警政署的統計數字中，可看出感情詐騙的受害人多為年輕女性，但實際上除了年輕女生之外，熟男熟女、失婚族、單親爸媽、銀髮族，甚至是不分男女的渴愛族群，都可能成為感情詐騙、愛情詐騙的對象。 （三） Line 感情詐騙：聊天方便，詐騙也很方便 Line 可說是國人最常使用的通訊軟體，從聊天、購物到坐車，舉凡生活中大小事幾乎都離不開它，加上許多人加裝行動支付工具 Line Pay 之後，透過手機刷卡或轉帳都非常容易，因此運用 Line 操作的感情詐騙也越來越防不勝防。 在認識初期，詐騙者就喜歡以增加雙方互動頻率、方便聯絡為理由，要求認識沒多久的新朋友交換 Line，乘機運用感情詐騙話術使受害者落入愛情詐騙或投資陷阱。 因為部分交友軟體需要付費而有使用上的限制，因此有些經由交友軟體認識的對象，也會以：「很少上來這裡（交友軟體平台），要不要加 Line 聊比較方便？」、「這裡不太好聊，我想再多認識你！」等追求話術邀請你離開交友軟體，直接私下聯繫。 離開交友軟體之後，代表對方正試著取得更多你的實體個人資訊，因此在交換 Line 之前仍應三思為宜。

二、網路愛情詐騙手法有哪些？ 根據刑事局統計，光是 2022 年台灣就發生超過 1,442 件的愛情詐騙案、財損 2 億 7 千多萬元，受害年齡層大約都集中在 30 到 65 歲以下的單身女性。 令人不解的是，明明感情詐騙套路看似大同小異，常見的就是那幾種，媒體上的詐騙新聞往往也一再重複上演類似劇情，但是持續上當受騙的愛情鬥士仍然前仆後繼、損失慘重。到底這些常見的網路愛情詐騙手法，有哪些容易讓��人深陷其中的邪惡魅力呢？ （一）感情詐騙劇本常見 TOP10 根據《DailyView 網路溫度計》的大數據調查，統計出 10 種網友熱議的「網路交友詐騙最常用的套路」如下： 自稱是投資高手，教你投資一起共創未來

不少人會自稱是理財高手，且知道很棒、目前還很少人知道的投資好標的（如虛擬貨幣），邀你一起投資、共創兩人的美好未來。 通常詐騙者言談中會故意夾雜難懂的專有名詞，搭配他「不小心」的透露自己透過投資賺了多少錢，讓你誤以為對方真的是投資大師，心甘情願帶著累積多年的老本跳入他畫下的虛幻大餅中。 每天噓寒問暖、甜言蜜語不間斷

才剛認識幾天就對你一見如故、再見傾心，每天對你噓寒問暖、關懷備至，你有心事他緊張萬分、你身體不適他比你更加心痛，「小寶貝」、「小心肝」等各種親密暱稱不間斷，使人沉浸在曖昧氛圍中，難以自拔。 資料不實，盜用帥哥美女的照片及身分

用光鮮亮麗的假照片當自己的個人大頭貼，或在個人資料上刻意隱瞞，例如：隱瞞離過婚、已婚或單親，卻表示自己未婚單身，導致交友軟體上的形象與實際碰面時落差太大。 聊沒多久就要求交換 Line

積極表示想要更加了解你，經常在交友軟體上認識沒多久後，就要求換到 Line 上聊天。轉移到 Line 後只是一昧地詢問你的事情、社群媒體或實體世界的基本資料，卻對自己的事情閉口不談或技巧性迴避，讓你對他的了解始終處於模糊不清的狀態。 在社群網站炫耀個人財富

「多金男」的形象人見人愛，有些人時常在社群網站上炫富，廣發名錶、超跑等照片炫耀貴重財物，讓許多女性因此上鉤，進而發展親密關係；或��用禮物攻勢來討好、取信於被害者，在取得信任後再開始騙財騙色。 謊稱家人生病、財務困難，迫不得已急需用錢

對方可能會告訴你各種悲傷、感人、令人心碎的家庭故事，並且因為情況緊急或自己孤立無援，沒有家人或朋友可以協助自己，在萬般無奈之下才逼不得已向你開口要錢。 要求互傳私密照片或影片

某些人可能會以增進感情為由，要求互傳私密照，或試圖在電腦裝置上安裝惡意軟體、透過網路攝影機拍攝不雅影片，先記錄下這些線上不雅照片或影片後，再利用這些資訊進行威脅與勒索。 關係進展快速，認識不久就論及婚嫁

認識不久就聲稱此生非你不娶，直接要求交往或以結婚為前提交往；交往沒多久就求婚，讓你覺得你是他此生尋尋覓覓、終於找到的唯一真愛。 許多詐騙者會利用人心渴求陪伴、害怕孤獨的弱點乘虛而入，讓戀情快速進展到論及婚嫁。而當你全心投入這段關係時，詐騙者就會藉機提出「既然我這麼愛你，所以你匯款、買貴重禮物給我也是理所當然」的類似要求。 相約見面會找各種理由推託

網路交友、聊天一段時間後，若希望關係能進一步發展、落實到現實生活中，通常會跟對方約見面，看看本人是否如照片所示，也實際感受兩人相處是否合得來。但如果每次你約他見面吃飯、喝咖啡，對方都以「沒時間」、「最近工作太忙」等理由拒絕，這時可能就要存有戒心，不要再單方面一頭熱。 假借異國戀要飛來台灣找你

有些人覺得外國人比較浪漫而嚮往異國戀，也有人期待跟不同國家的人交往可到國外生活，許多騙徒便經常抓住這個盲點加以行騙。他們通常會假裝自己在戰亂國家當兵、工��作、挖石油、促進世界和平，但卻不幸遇到戰爭而受傷、生病或其他理由急需用錢；或是認識你之後非常期待跟你見面、想來台灣跟你共度餘生，因此要你盡快匯款贊助他機票錢、車馬費。 （二）國外感情詐騙手法 TOP8 拒絕讓台灣在詐騙市場「專美於前」，美國聯邦貿易委員會（FTC）的研究報告指出，網路交友詐騙造成的經濟損失累積相當快速，單以 2021 年來看就損失了 5.47 億美元，而過去 5 年的總損失金額也已高達 13 億美元。 美國的騙子看起來同樣都真誠動人、深情款款，甚至還有真的個人 Instagram 帳號，這也造成將近一半的感情詐騙受害者，是經由 Facebook 或 Instagram 被詐騙者盯上，進而造成財務損失。 美國聯邦貿易委員會統計了一份感情詐騙中騙徒們常用的謊言 TOP8，細看之下會發現與台灣的統計資料有不少相似之處，可見愛情詐騙分子的手法可說是全球通用、萬變不離其宗。 我自己或身邊的親友正在生病、受傷或坐牢。 我可以指導你如何進行理財投資。 我正在遠方當兵。 我需要有人幫忙處理快遞事宜。 雖然我們尚未見過面，但我真的有想跟你結婚的念頭。 我突然獲得了一筆財富或黃金。 我在某處鑽油井或某艘船上工作。 我不會將你的私密照外流，你絕對可以信任我。 有一點必須強調的是，無論發生場景在台灣、美國或其他任何國家，無論內容僅有少數雷同或如出一轍，上述這些劇本或手法永遠無法一一詳列，而且可能因應科技發展或各國民情而日新月異；就算手法類似上面的套路，也可能發展出別的表演形式或花式說法，只是種種手法最後都可能導向「請你匯款給他」、「請你幫忙買東西」、「請你幫他�收來路不明的錢或貨物」，大家千萬別掉以輕心或矇上眼睛、自我欺騙。 （三）跨國愛情詐騙手法，更狠更危險的「殺豬盤」 隨著科技和金融發達，愛情元素加上投資虛擬幣或期貨，已經成為常見的跨國愛情詐騙手法——殺豬盤。看似浪漫的偶然相識，卻可能是跨國感情騙局的開始。 在騙子們精心包裝的人設背後，有可能是黑暗組織嚴密的犯罪網路；許多網上的詐騙分子其實是被綁架的人口販賣受害者，被迫在東南亞某些戒備森嚴的秘密園區操作騙局，想逃卻無處可逃。 在 2017 年興起的殺豬盤，起初傳出受騙的案例以華人或中國地區的受害者較多，但近年來這類詐騙手法開始邁向國際，有越來越多歐美及亞洲其他地區的人士也陸續受騙上當，許多美國的受騙者為經濟寬裕的熟齡女子，甚至是企業家或高級知識分子，且蒙受的損失總計多達數億美金，讓人不得不慎。殺豬盤的跨國詐騙手法如下： 建立「豬圈」

施騙者在網路上利用假社交帳號將自己精心包裝，常用人設是白手起家、上進溫柔的企業高層卻遭遇感情的背叛，藉此贏得女性受害者的同情與信任。 「選豬」

在交友軟體、社群媒體和約會網站等社交平台上找尋目標獵物。 「養豬」

透過感情誘騙受害者，建立信任關係、情感連結；或是打電話給受害者，用聲音來魅惑他們。有些集團還會用人工智能深偽（Deep Fake）軟體來與詐騙受害者視訊對話，讓騙局更具說服力。 「切口」

慫恿受害者參與自己推薦的投資或加密貨幣投資等虛假項目，以共創未來為由畫大餅，進行投資詐騙。 「殺豬」

在給予受害者小額回報後，進而誘騙大額投資，最後捲款潛逃、�人間蒸發。 「殺豬盤」式的投資騙局之所以在全球的災害圈不斷擴大，是因為它掌握了人性兩大特點：貪婪與感情，以高獲利的投資當作誘餌，先從情感面哄騙你，同時在金錢面引誘你。等卸下心防後，再透過聊天了解受害者的經濟能力，接著開始伸出魔爪，慢慢一點一點的將你的存款吃乾抹淨，最終萬劫不復。 （四）感情詐騙投資 3 種常見手法 這幾年通貨膨脹的情況日益嚴重，為了開源節流以增加收入、支撐家庭開銷，許多人紛紛找尋兼職或可增加被動收入的方式。而其中，股票或基金的投資，便成為了大家選擇的熱門標的。 詐騙集團順勢抓緊了每個人渴望發財的心態，以裝熟拉近距離、是好朋友才告訴你等動之以情的手法，，成立許多 Line 投資群組，眾多橫空出世自稱為老師的投資專家宣稱，加入群組就能發大財、有很多獨門技巧能帶領大家賺快錢。 更甚者，有些詐騙集團還聲稱，不論是股票、基金、期貨或虛擬貨幣等投資市場，只要有投資大神指導，賺錢都是指日可待的事。接著便會在談話過程中傳送市場趨勢分析表等看似專業的圖表資料，來吸引投資新手、有資金需求卻缺乏投資經驗者、具投資經驗卻時常股海翻船者等人上鉤，導致感情詐騙投資的圈套這幾年也越來越多。 假投資，真騙錢 感情詐騙投資陷阱的常見手法之一，是詐騙者通常會聲稱手邊有低成本、高報酬的極佳投資項目，若非近親或熟人絕不輕易分享，藉此吸引受害者入坑。 通常多數人會先以小額投資來試水溫，若短時間內看到稍有回本，詐騙者便會持續用話術吸引你投入更多存款進場投資，但獲利情況卻開�始不穩定或賠多賺少。有些人為了想提高獲利或贖回老本，甚至會向銀行或其他金融機構貸款，帶著拚一把的心情投下大筆金錢後卻可能血本無歸，最後反而背了一身債。 買點數，真洗錢 有些人與網友或約會對象聊天時，因為疏於防備，會不小心提到自己的職業或收入等家中經濟狀況，此時就是詐騙集團切入設局的好時機。 詐騙者會以好心助人的假面具提供兼職、代購等看似正當的工作機會，並以匯款酬勞為藉口請你提供自身銀行帳戶，以便之後可持續發工作給你。 接著，詐騙者會以公司名義將款項匯入，再由受害者把錢提領出來，幫忙跑腿到便利商店進行購買點數或代收包裹等行為，將公司款項轉移至他處，而受害者就在無所覺的情況下幫詐騙集團完成了類似洗錢的犯罪行為。 衝業績，真直銷 直銷與團購產業近幾年相當興盛，也因此促成新的交友軟體詐騙手法的誕生。例如，在 Line 中與網友聊天一段時間後，對方會開始介紹自己的工作內容，看似不經意的隨口開始推銷公司產品。 有些詐騙者甚至會以增進兩人關係為由，若願意購買產品代表有心經營兩人未來、願與你進一步交往，藉此吸引約會對象上鉤。但在兩人交往之後，又會以「愛我就要買更多」的情緒勒索手法，軟性強迫你必須購買更多產品幫忙衝業績。 （五）愛情詐騙案例 Tinder 大騙徒 2022 年 Netflix 推出的真實犯罪紀錄片《Tinder 大騙徒》，讓西蒙・列維耶夫（Simon Leviev）這位以色列感情騙子廣為人知，可說是近年最著名的愛情詐騙案例之一。 列維耶夫是利用 Tinder 交友軟體尋找渴望愛情的受害者，初次接觸後就開始跟受害者約會，過程中會�大肆炫耀自己的成功和奢華的生活方式，讓約會對象不由自主情感淪陷。 在交往一段時間並取得信任之後，列維耶夫就開始編造交易失敗和仇家追殺等虛構故事，謊稱自己急需現金，將從前面受害者詐取而來的金錢用來引誘新的受害者，並用於滿足自己的奢侈生活方式，導致多名女性受到情緒傷害並背負巨額債務。 奈及利亞感情詐騙 涉及 8 名奈及利亞男子的愛情詐騙案例，也是全球最大的交友詐騙之一。這群愛情騙子在交友網站上使用假造的身分，以世界各地的寡婦和離婚婦女為詐騙目標，在取得信任並建立情感連結後，無良騙子們開始向受害者敘述他們是如何值得同情，並迫切需要金錢援助以還債、繳稅或支付生活所需費用等悲慘故事。 一旦他們從受害者的銀行帳戶中提取了足夠的現金，就會立即消失在地球表面。截至捕獲為止，他們已成功詐騙了上百名受害者近 700 萬美元的款項。 軍人愛情詐騙 台灣近年來發生過多起軍人愛情詐騙的案件，手法大同小異，通常都是自稱在以色列、伊拉克、沙烏地阿拉伯等中東地區工作的職業軍人，或是世界衛生組織的軍醫，甚至還有正義熱血的無國界醫生或戰地記者。 詐騙分子透過交友網站或通訊軟體認識身在台灣的約會對象之後，展開殷勤的噓寒問暖並取得受害者的信任，當受害者身陷情網時，便進一步編造各種自己遭逢戰亂意外、需要救助的理由要求對方匯款。受害者被騙的金額從數 10 萬到數百萬都有。

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三、感情詐騙判斷方法有哪些？掌握愛情詐騙特徵，保護自己免於傷害 遇上愛情就善良心軟、容易「暈船」的族群，經常成為感情詐騙受害的對象，而且種種感情詐騙套路看似巧妙銜接又天衣無縫，往往讓人很難理智判斷。 有時候詐騙者會使用盜用來的照片、編造的個人背景設定，但有時他們又會使用自己的真實身分，再加上營造親密關係的手段，真假交錯間讓受害者防不勝防。如果能掌握常見的愛情詐騙特徵，相信能有效減少類似的感情詐騙不斷發生。 （一）感情詐騙：照片總是光鮮亮麗 在交友軟體或約會平台上，使用者可以自由的塑造、呈現自己的虛擬身分，並在與網友互動時盡可能展現最好的一面。 這種精心打造後呈現的優質面貌，不但能降低社交恐懼，也有助於提升自信心。不過，既然可以打造虛擬的身分，還可以精心修飾個人資料和照片，所以資料的真實性或捏造的可能性當然也就大為提高。 盜用的照片、身分和故事

愛情詐騙者通常會創立虛假的人設來與人交往，也可能盜用其他俊男美女的照片或使用修圖過的照片、姓名和身家背景。如果對對方的身分心生懷疑，可以技巧性的要求提供更多的證據來佐證相關資料的真實性，也可觀察對方的聊天用詞或生活方式是否與個人資料中提及的職業、家庭環境等內容相吻合。 那麼，該如何查詐騙照片呢？進行網路交友時，可使用 Google 「以圖搜�圖」的圖片搜尋功能來查證其照片的真實性，看看對方的照片是否會出現在茫茫網海的其他地方。感情詐騙分子還會從免費圖庫、社群媒體檔案甚至百度等網站盜用他人照片，不妨多方查證、小心為上。 在 Instagram、Facebook 網美、網紅輩出的時代，要取得同一個人數百張的照片其實很容易。如果覺得有可疑之處，可以要求與對方視訊聊天（雖然視訊也有偽造的可能性），但是要記得確保視訊時是使用知名且值得信賴的軟體，以免騙徒藉機盜錄個人資料或不雅畫面。 要求上傳私密照

詐騙者與交友對象聊天時，喜歡營造兩人間的親暱氛圍，除了可以快速拉近雙方距離，也為了找尋設局詐騙的切入點。當聊到較為私密的成人話題時，詐騙者為了降低對方戒心，可能會主動傳送私密照或影片給對方，藉此慫恿聊天對象也能回傳類似照片。 若一時意亂情迷回傳了自身私密照，就可能落入交友軟體詐騙套路中，成為後續被威脅匯款給詐騙者的把柄，或被逼協助進行其他犯罪行為。 因此，若對方要求傳送私密照片，或要求打開鏡頭拍攝清涼照片，即使對方看似是千年難得一遇的優質對象，都不值得拿自己的私密影像去冒險。 （二）感情詐騙：話術中隱含的 4 個危險徵兆 詐騙集團聊天方式通常有固定的程序跟內容套路，請留意以下 4 個感情詐騙話術的危險徵兆，若符合其中一項甚至多項，建議就要謹慎應付並小心觀察，同時尋求身邊值得信賴的親友或專家的意見，避免一頭熱的讓自己身陷交友陷阱。 甜言蜜語連發、快速論及婚嫁，一切美好到太不真實

詐騙集團很懂得善用人性中害怕孤獨、需要陪伴的弱點，藉由頻繁的甜言蜜語攻勢、讓人深陷臉紅心跳的曖昧氛�圍，加上交往不久後就直球告白，希望以結婚為前提進入兩人世界，後續再以各種手段騙取錢財通常無往不利。 假如對方太積極的表達好感或關心，彷彿趕進度般的使用太多浪漫的說詞和承諾，極可能是感情詐騙話術的警訊。所以若有人相識不久就認為你們的相遇是命運的安排，甚至短時間內就求婚，一切都顯得過於急切和超乎現實，都值得特別注意。 對方急需用錢，不論理由是什麼

常見的詐騙集團聊天方式包括親友生病需要籌措醫藥費、單親爸媽帶著孩子生活不易需要金援、工作不順收入不穩無法負擔生活費等，最後都導向迫切需要金錢援助，期待你幫助他走出難關。更高招的是，詐騙集團往往會許下如期還款的承諾、保證絕不拖欠，但當約好還錢的時間一到，對方就瞬間封鎖所有聯絡方式，再也找不到人。 如果你的交友對象在短時間內多次提出金援要求，尤其在兩人尚未建立長期且穩固關係的情況下，上述情況便可能是一個警示信號；更危險的是，如果對方還指定用某種特定的匯款方式，請立刻封鎖他，千萬不要匯款。 要求提供個人資訊或加入社群媒體

為了拉近關係，詐騙者總是會以各種藉口希望對方提供實體的聯絡方式如住家或公司地址，或希望知道你較常使用的社群媒體帳號，以求進一步互相了解、分享生活，但也讓詐騙者有更多機會窺探你的私人生活、日常活動範圍及親友樣貌。 除非是在面試工作，否則請務必謹記，在建立一段健康的感情關係的過程中，絕對不會需要提供包括健保卡、駕照、身分證，或其他實體世界中任何過於私人的個人資訊與證件。 言行經常前後不一致，或是破綻百出

想多了解交友對象是��再正常不過的事，透過觀察聊天細節或問問題也可以更了解交往對象。但愛情詐騙者也許是因為同時經營太多段關係，有時會在他們的話語和行為中出現前後矛盾的狀況，可能是故事的細節不一致或一直迴避某些敏感問題。 如果你在聊天時感到困惑、發現對方分享的經驗或故事前後矛盾，或發現對方在不同場合提供不一致的說詞，這可能是一個警戒訊號，不妨多問他一些相關問題，藉機前後對照並觀察他的言行是否漏洞百出。 （三）感情詐騙：網友約見面，詐騙不攻自破？ 感情詐騙只要見面就可破解嗎？詐騙集團可不是吃素的，能不能見到面、見到面的人到底是誰、見了面就可以放一萬個心開始交往嗎？何況，光是「見面」這件事，本身就可能隱藏各種風險。 對方主動邀約，但最後關頭總是事出突然的見不到面

出乎意外的，詐騙者常會主動提出見面的邀約，卻總是在最後關頭因為一些突發的緊急狀況不得不取消，而且這些狀況通常都嚴重到讓你覺得值得原諒，包括：工作太忙臨時需要加班、緊急事故需要就醫、家裡有急事或爸媽生急病，或是人在國外的他竟然意外的無法通關等。 對方在國外工作或需要經常旅行和出差

很多人可能因為工作真的需要經常出差，但詐騙者總是會謊稱自己人在國外、遠在天邊，或是你邀約見面時他總是在國外出差中或旅行中，來避免實際見面這一關。而人在國外這個設定，在解釋對方經常失聯時也更顯得合理。如此一來，他們就有更多時間在雙方見不了面的情況下，運用感情詐騙話術和受害者建立更親密的關係。 即使在實體世界見了面，仍然不能掉以輕心

有些感情詐騙者經驗豐富、手法多元，不但不擔心與你見面，也有把握見過面之後能夠更快取得你的全盤信任。接下來，他們更有理由表達對你一見如故、兩人從線上到線下相處都無比契合，同時提出對未來的完美規劃、為共度未來打造出一個美好藍圖。 只不過，這幅讓人期待的願景，會因為詐騙者的投資或生意突然遭逢巨變，需要請求你提供緊急的經濟支援，才能幫助他們暫時度過難關，繼續航向兩人美好的未來。

四、遇到感情詐騙怎麼辦？勇敢報案，保護自己也警告其他受害者！ 當遇到感情詐騙怎麼辦？請勇敢站出來，並且報警處理。當你認為自己遇到感情詐騙時，千萬不要覺得丟臉而隱瞞不報，而是趕快採取下列行動、迅速停損，除了保護自己的財務和個人身分，也避免騙徒或詐騙集團再去危害下一個無辜的人！ （一）網路交友詐騙報案流程一次看 當察覺自己可能面臨網路感情詐騙時，務必將所有對話記錄截圖保存；若因相信對方詐騙話術而進一步操作投資或借款、匯款給對方，也要完整保存銀行帳戶的交易明細，盡速至鄰近警察局報案，告知員警所有事發經過，以利製作筆錄。 同時，可諮詢刑事方面的專業律師提供協助，整理證據並撰擬書狀向地檢署提出告訴，進一步追查犯罪。 網路交友詐騙報案流程 立即停止與詐騙者的聯絡

立即停止與詐騙者的一切聯絡，但記得不要拆穿對方，因為他們可能會在你實施保護措施之前偷走你的錢。 ↓ 聯絡財務機構、更改重要密碼

聯絡經常往來的銀行等財務機構、更改帳戶密碼，並取消或重發信�用卡和提款卡。更改其他詐騙者可能盜取的重要密碼，包括常用信箱密碼、電腦登入密碼、手機開機密碼等。 ↓ 通知交友軟體、社交平台

向對方用來聯絡你的交友軟體、社交平台通報該詐騙者的相關資訊。Tinder、Facebook、Twitter、Instagram 之類的平台其官方網頁均有防範詐騙的相關說明。 ↓ 保存對話紀錄、銀行交易明細

將雙方所有對話紀錄截圖保存並備份；若與對方有金錢往來，也要完整保存銀行帳戶的相關交易明細，帶著所有證據到鄰近警察局報案。 （二）感情詐騙提告，告得成嗎？ 單純的感情詐騙會觸犯詐欺罪嗎？依現行法律規定，刑法第 339 條詐欺罪之構成要件為：「行為人施以詐術，使他人陷於錯誤，進一步處分財產，而受有財產方面損害，一旦涉及詐欺罪，依法可處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。」 所以，如果是單純的感情詐騙，因為沒有涉及財物損失，並不符合上述詐欺罪中提及的構成要件，也就是犯罪不成立；但如果因為陷入愛情詐騙，曾經匯款、借錢給對方，或花費大把金錢進行對方建議的投資或幫忙購物，就可蒐集相關證據進行提告。 不過，由於相關的投資款項極有可能是透過人頭帳戶進行，必須盡速提告才能讓檢警機關展開調查程序，當檢察官偵辦完畢起訴案件時，民眾可提起刑事附帶民事訴訟向被告提出求償。 （三）愛情詐騙如何預防？拯救暈船仔的 8 個防身 Tips 近年感情詐騙事件頻傳，即使警政單位頻繁呼籲社會大眾不要輕易上當，效果仍然有限，可見愛情的力量真的很大，即使在其他人眼中看起來極度不合理的事情，對於每個沉浸愛情中的當事人而言卻總是視而不見、明顯失去判斷力與理智，�百般規勸也難以喚醒他們。 律師在此還是想呼籲幾個預防愛情詐騙的重點，希望大家在遇到明顯不合常理的狀況時盡量三思而行，主動保護自己、遠離詐騙。 選擇可以信任的合法交友網站

在投入交友之前，先加以調查、閱讀相關評論與新聞事件，謹慎選擇評價較好、負面事件較少的交友網站。如果在蒐集訊息時，就常見發生一夜情、感情詐騙、直銷假帳號等負面新聞，最好先遠離該網站，並另尋其他值得信任的合法交友平台來確保資料安全。 聊天過程請對方視訊或在公開場合見面

詐騙者使用交友軟體大多以騙財或騙色為目的，對於個人真實身分一定會保護有加。如果認識已一段時間且互動頻繁，但邀約對方視訊或見面時總是百般推託，可能就要提高警覺。 另外，在邀約見面之前，除了要盡量確認對方是否以真誠交友為目的，第一次見面時，也應該選擇熱鬧、安全的公共場所或餐廳為上策。 絕不透露個人資料、注意自己的社群貼文和公開資訊

詐騙者為了掌握更多真實身分，會利用你在交友軟體或社群網站分享的內容來了解你，所以要留意避免透露太多實體的個人資訊，例如住家或工作地址、電話號碼、每天行程、家人朋友的相關資訊等。 不要匯款給透過網路認識的人

不要匯款、借錢給網路上認識的任何人，也不要幫忙購買任何點數、代收陌生包裹、團購來路不明的商品。包括信用卡號碼、銀行帳戶資料、網銀帳號密碼、身分證字號，或其他任何可以識別身分的資訊，都必須切記不可輕易提供。 交往對象讓親友也知道

有些人在感情穩定之前不想公開、習慣保有自我隱私，但在感情詐騙頻傳的現在，建議如�果遇到可能發展為親密關係的對象，可以適時讓周遭親友知道，透過諮詢身邊親友意見、集思廣益，避免自身落入感情詐騙套路中。 相信自己的直覺，覺得不對勁立刻抽身

直覺通常是協助判斷愛情詐騙最好的幫手，相信自己的判斷力，如果覺得這段關係有任何值得懷疑的地方，不要猶豫，直接按下封鎖和檢舉。 不過，為了保護自己抱持懷疑態度，但也要適時尊重對方。如果對方覺得受到冒犯，可以解釋自己為何如此小心。一個真心經營感情、通情達理的人通常都會表示理解，而真正的詐騙犯才會惱羞成怒，覺得自己受到極大的冒犯。 留意查證詐騙 Line ID

將陌生人加入 Line 的好友之前，可以多花一點時間，查詢刑事局 165 官網每週公告已知的詐騙 Line ID。如有疑問也可隨時撥打 165 全民反詐騙諮詢專線，或打 110 向各地派出所查證。 小心對方傳來的任何連結

有些詐騙手法，是對方會謊稱分享不錯的內容，而傳來一串陌生的網址連結，實際上卻是釣魚連結，不小心點開後會將個資帳密全部盜走。同時，有些網址也會偽裝成常見的網站網址進行詐騙，所以看見對方傳來的任何網址，請務必提高警覺。 最後，律師想大聲疾呼的是，擁有容易暈船體質的朋友們，一談戀愛就變成色盲、看所有事情都在冒粉紅色泡泡的鄉親們，那些在你匯款給「不知是否存在的愛人」的過程中奮力阻止你的陌生人，那些苦口婆心勸阻你的超商店員、銀行行員、警察先生，甚至好心路人，沒有任何人嫉妒你的愛情，更沒有人想斬斷你通往幸福之路，他們都不是阻斷你此生真愛的魔鬼，而是拯救你畢生積蓄的天使啊！ 以上是與感情詐騙相關的定義、常見詐騙手法、話術與案例，若你有其他疑問，歡迎點擊下方的「Line 免費諮詢」，讓律師為你解答與感情詐騙相關的各種疑問！